PrimeXBT zgjeron të ardhura kriptografike me 40 asete të reja kriptografike

Castries, Saint Lucia, 14 janar 2026/Chainwire/-- , një ndërmjetësi krypto dhe CFD kryesor global, ka listuar 40 çifte të reja tregtare të futura me kripto, duke zgjeruar ndjeshëm mbulimin e saj të aseteve në segmente me kërkesë të lartë duke përfshirë rrjetet AI, Layer-1 dhe Layer-2, DeFi, Infrastrukturë, tokenë Meme, NFT, Metaverse dhe Pagesa. Kryeministër Kryeministër Zgjerimi është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të kompanisë për të siguruar tregtarëve qasje më të thellë në treg, likuiditet më të mirë dhe kushte tregtare efikase. Tregjet e reja të shtuara përfshijnë një përzgjedhje të kuruar të monedhave dhe tokenave të tregtuara shumë si CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO, dhe aktivet e reja të komunitetit dhe meme-drejtuar. e re vjen me 100-150x levizje maksimale në shumicën e çifteve, ndërsa ETH / BTC ofron deri në 400x levizje, ndër më të lartat në dispozicion në industri. crypto futures Kriptografia e së ardhmes Shumica e instrumenteve janë të margjinalizuara në USDT, dhe çdo monedhë është shtuar bazuar në likuiditetin e tregut dhe kërkesën e qartë të tregtarëve, duke mbështetur libra më të thellë, ekzekutimin më të ngushtë dhe kushtet më efikase të tregtisë. Si pjesë e lansimit, PrimeXBT gjithashtu po zgjeron ofertën e saj zero-fee, duke futur mundësi të reja në çifte të njohura si FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME, dhe të tjerët. ky përditësim plotëson listën ekzistuese të tregjeve kosto-efikase të platformës dhe mbështet tregtarët me frekuencë të lartë dhe të ndjeshëm ndaj kostos. PrimeXBT deklaroi se volatiliteti i kohëve të fundit ka treguar se sa shpejt shfaqen tregime të reja në tregun e kripto, duke e bërë qasjen në kohë të mundësive të reja thelbësore në momentin që ato fitojnë moment. Me këtë zgjerim, PrimeXBT forcon ofertën e saj të futures kripto ndërsa vazhdon të ofrojë tregtarët me mbi 350 tregje në të dy kripto dhe CFDs, të mbështetur nga disa nga tarifat më të ulëta të industrisë. Me më shumë se 100 metodat globale, lokale, kripto dhe fiat të pagesës, dhe depozita dhe tërheqje me tarifë zero, ndërmjetësi siguron financim të arritshëm dhe me kosto efektive për tregtarët në mbarë botën. Ndërsa volatiliteti i tregut vazhdon të krijojë mundësi të reja, PrimeXBT mbetet i fokusuar në drejtësi, transparencë, fleksibilitet dhe fuqizimin e tregtarëve për të pasur sukses në kushte të shpejta. Për të tregtisë Futures Crypto me PrimeXBT, përdoruesit mund të vizitojnë . Faqja e internetit e PrimeXBT Faqja e internetit e PrimeXBT Për PrimeXBT është një ndërmjetës global me shumë asete dhe ofrues i shërbimeve të aseteve kripto të besuar nga tregtarët në më shumë se 150 vende. platforma lidh tregun tradicional dhe dixhital brenda një mjedisi të integruar, duke redefinuar shumëllojshmërinë dhe inovacionin në tregtinë online. Kryeministër Kryeministër Klientët mund të hyjnë në Forex, CFD-të në indekse, mallra, aksione, kripto dhe Futures kripto, si dhe të blejnë, ruajnë dhe shkëmbejnë cryptocurrencies direkt. Kjo përvojë e unifikuar shtrihet në të dy platformën e lindur PXTrader dhe MetaTrader 5, të mbështetur nga mjete të avancuara të menaxhimit të rrezikut dhe një gamë të gjerë opsionesh financimi në metodat e pagesave kripto, fiat dhe lokale. Që nga viti 2018, PrimeXBT është fokusuar në fuqizimin e tregtarëve përmes qasjes së gjerë multi-asset, kushteve të ndershme dhe transparente, teknologjisë profesionale dhe mbështetjes së përkushtuar njerëzore. Duke kombinuar ekspertizën, besimin dhe një qasje të klientit të parë, PrimeXBT vendos një pikë referimi të përsosmërisë në industrinë financiare dhe u jep tregtarëve mjetet që ata kanë nevojë për të tregtisë, të rriten dhe të kenë sukses me besim. Disclaimer: Përmbajtja e dhënë këtu është vetëm për qëllime informative dhe nuk ka për qëllim këshilla personale të investimeve dhe nuk përbën një kërkesë ose ftesë për të angazhuar në ndonjë transaksion financiar, investime ose aktivitete të lidhura. Performanca e kaluar nuk është një tregues i besueshëm i rezultateve të ardhshme. Produktet financiare të ofruara nga Kompania janë komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave shpejt për shkak të levizjes. Këto produkte mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë investitorët. Para se të angazhoheni, duhet të konsideroni nëse e kuptoni se si funksionojnë këto produkte të levizjes dhe nëse mund të përballoni rrezikun e lartë të humbjes së parave tuaja. Kompania nuk pranon klientë nga Jurisdiksionet e Kufizuara siç tregohet në faqen e saj të internetit / T&C. Disa produkte dhe shërbime, duke përfshirë MT5, mund të mos jenë në dispozicion në juridiksionin tuaj. Kontaktet Kryeministër Përshkrimi i faqes PRIMEXbt.com \n \n Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Btcwire nën HackerNoon's Business Blogging Program.