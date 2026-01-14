PrimeXBT expande futuros de criptografia com 40 novos ativos de criptografia

Castries, Saint Lucia, 14 de janeiro de 2026/Chainwire/-- , uma corretora líder global de criptomoedas e CFDs, listou 40 novos pares de negociação de futuros de criptomoedas, expandindo significativamente sua cobertura de ativos em segmentos de alta demanda, incluindo redes AI, Layer-1 e Layer-2, DeFi, Infraestrutura, tokens Meme, NFT, Metaverse e Pagamentos. Primeira Primeira A expansão é parte do compromisso contínuo da empresa de fornecer aos comerciantes um acesso mais profundo ao mercado, melhor liquidez e condições de negociação rentáveis. Os novos mercados incluem uma seleção curada de moedas e tokens altamente negociados, como CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO, e ativos comunitários e meme-driven emergentes. O novo Vem com 100-150x de alavancagem máxima na maioria dos pares, enquanto ETH/BTC oferece até 400x de alavancagem, entre os mais altos disponíveis na indústria.Os comerciantes também podem se beneficiar de maiores tamanhos de ordem máxima em mercados com forte liquidez, permitindo uma gestão de posição mais flexível. Futuro Cripto Futuro Cripto A maioria dos instrumentos é marginalizada em USDT, e cada moeda foi adicionada com base na liquidez do mercado e na demanda clara do comerciante, apoiando livros mais profundos, execução mais apertada e condições de negociação mais eficientes. Como parte do lançamento, a PrimeXBT também está expandindo sua oferta de tarifas zero, introduzindo novas oportunidades em pares populares como FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME e outros. PrimeXBT afirmou que a recente volatilidade mostrou o quão rapidamente novas narrativas surgem no mercado de criptografia, tornando o acesso oportuno a novas oportunidades essenciais no momento em que ganham impulso.Em condições como essas, a eficiência de custos se torna ainda mais importante. Com esta expansão, a PrimeXBT reforça sua oferta de futuros de criptomoedas, enquanto continua a fornecer aos comerciantes mais de 350 mercados em criptomoedas e CFDs, apoiados por algumas das taxas mais baixas da indústria. Com mais de 100 métodos de pagamento globais, locais, criptográficos e fiat, e depósitos e levantamentos sem taxas, o corretor garante financiamento acessível e econômico para os comerciantes em todo o mundo.À medida que a volatilidade do mercado continua a criar novas oportunidades, a PrimeXBT permanece focada na equidade, transparência, flexibilidade e capacitando os comerciantes para ter sucesso em condições em rápida mudança. Para negociar Crypto Futures com PrimeXBT, os usuários podem visitar o . Site da PrimeXBT Site da PrimeXBT Sobre o PrimeXBT é um corretor global de múltiplos ativos e provedor de serviços de ativos criptográficos confiável por comerciantes em mais de 150 países.A plataforma conecta os mercados tradicionais e digitais dentro de um ambiente integrado, redefinindo a versatilidade e a inovação na negociação on-line. Primeira Primeira Os clientes podem acessar Forex, CFDs em índices, commodities, ações, criptomoedas e futuros de criptomoedas, bem como comprar, armazenar e trocar criptomoedas diretamente.Esta experiência unificada se estende por toda a plataforma nativa PXTrader e MetaTrader 5, apoiada por ferramentas avançadas de gerenciamento de risco e uma ampla gama de opções de financiamento em métodos de pagamento criptomoedas, fiat e locais. Desde 2018, a PrimeXBT tem se concentrado em capacitar os comerciantes através de amplo acesso a múltiplos ativos, condições justas e transparentes, tecnologia de nível profissional e suporte humano dedicado. Ao combinar experiência, confiança e uma abordagem orientada para o cliente, a PrimeXBT estabelece uma referência de excelência na indústria financeira e fornece aos comerciantes as ferramentas de que precisam para negociar, crescer e ter sucesso com confiança. Disclaimer: O conteúdo fornecido aqui é apenas para fins informativos e não destina-se a aconselhamento de investimento pessoal e não constitui uma solicitação ou convite para se envolver em quaisquer transações financeiras, investimentos ou atividades relacionadas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.Os produtos financeiros oferecidos pela Empresa são complexos e vêm com um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. Esses produtos podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de se envolver, você deve considerar se você entende como esses produtos alavancados funcionam e se você pode pagar o alto risco de perder seu dinheiro. A Empresa não aceita clientes das Jurisdições Restritas como indicado em seu site / T&Cs. Alguns produtos e serviços, incluindo MT5, podem não estar disponíveis em sua jurisdição. A entidade jurídica aplicável e seus respectivos produtos e serviços dependem do país de residência do cliente e da entidade com a qual o cliente estabeleceu uma relação contratual durante o registro. Contato

Esta história foi publicada como um comunicado de imprensa pela Btcwire sob o Programa de Blogging de Negócios da HackerNoon.