PrimeXBT inaongeza futures ya crypto na mali mpya za 40 za crypto

Castries, Saint Lucia, 14 Januari, 2026 / Chainwire /-- , mfanyabiashara mkuu wa kimataifa wa crypto na CFD, amezungumzia wanandoa 40 mpya wa biashara ya futures ya crypto, kupanua kwa kiasi kikubwa utajiri wake wa mali katika sehemu za mahitaji ya juu ikiwa ni pamoja na mitandao ya AI, Layer-1 na Layer-2, DeFi, Miundombinu, tokens ya Meme, NFT, Metaverse, na Malipo. ya kwanza ya kwanza Kuongezeka ni sehemu ya ahadi ya sasa ya kampuni ya kutoa wafanyabiashara na upatikanaji wa masoko ya kina, malipo bora, na hali ya biashara ya gharama nafuu. Masoko yaliyoongezwa hivi karibuni yanajumuisha uteuzi wa sarafu na tokens zilizopangwa sana kama vile CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO, na makampuni mapya ya jumuiya na meme-driven. ya mpya kuja na 100-150x kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha chini cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha ki Mwisho wa crypto Mwisho wa crypto Vyombo vingi ni USDT-margined, na kila sarafu imeongezwa kulingana na utofauti wa soko na mahitaji ya wafanyabiashara wazi, kusaidia vitabu vya kina, utekelezaji mkali, na hali ya biashara yenye ufanisi zaidi. Kama sehemu ya uanzishaji, PrimeXBT pia inazidisha utoaji wake wa gharama za chini, kuanzisha fursa mpya kwenye wanandoa maarufu kama vile FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME, na wengine. PrimeXBT alisema kuwa volatility ya hivi karibuni imeonyesha jinsi haraka hadithi mpya zinaonekana katika soko la crypto, na kufanya upatikanaji wa wakati wa fursa mpya muhimu wakati wanapata kasi. Katika hali kama hizi, ufanisi wa gharama huwa muhimu zaidi. Pamoja na upanuzi huu, PrimeXBT inaimarisha utoaji wake wa futures ya crypto wakati wa kuendelea kutoa wafanyabiashara na masoko zaidi ya 350 katika cryptocurrency na CFDs, iliyoungwa mkono na baadhi ya ada ya chini ya sekta. Pamoja na njia za malipo ya kimataifa, za ndani, crypto, na fiat, na malipo ya malipo ya dharura na kuondoa, broker inahakikisha fedha zinazopatikana na gharama nafuu kwa wafanyabiashara duniani kote. Kama uwezekano wa soko unaendelea kuunda fursa mpya, PrimeXBT bado inazingatia uadilifu, uwazi, urahisi, na kuwezesha wafanyabiashara kufanikiwa katika hali ya haraka. Ili biashara ya Futures ya Crypto na PrimeXBT, watumiaji wanaweza kutembelea . Tovuti ya PrimeXBT Tovuti ya PrimeXBT Kuhusu PrimeXBT ni muuzaji wa kimataifa wa mali nyingi na mtoa huduma wa mali za crypto ambao unaaminika na wafanyabiashara katika nchi zaidi ya 150. jukwaa linahifadhi masoko ya jadi na digital ndani ya mazingira moja ya kuunganishwa, kufafanua upana na uvumbuzi katika biashara ya mtandaoni. ya kwanza ya kwanza Wateja wanaweza kufikia Forex, CFDs juu ya viwango, bidhaa, hisa, crypto, na futures ya Crypto, pamoja na kununua, kuhifadhi na kubadilishana cryptocurrencies moja kwa moja. uzoefu huu wa pamoja unaenea kwenye jukwaa la asili ya PXTrader na MetaTrader 5, iliyoungwa mkono na zana za juu za usimamizi wa hatari na chaguo la fedha katika njia za malipo ya crypto, fiat na za ndani. Tangu 2018, PrimeXBT imekuwa ikihusika katika kuwezesha wafanyabiashara kupitia upatikanaji mkubwa wa mali nyingi, masharti ya haki na ya uwazi, teknolojia ya kiwango cha kitaalamu na msaada wa kibinadamu. Kwa kuunganisha ujuzi, uaminifu na mbinu ya kwanza ya mteja, PrimeXBT inazingatia ubora katika sekta ya kifedha na hutoa wafanyabiashara na zana wanahitaji biashara, kukua na kufanikiwa kwa ujasiri. Ufafanuzi: Maudhui yaliyotolewa hapa ni kwa madhumuni ya habari tu na si nia ya ushauri wa uwekezaji wa kibinafsi na sio ombi au wito wa kushiriki katika shughuli yoyote ya kifedha, uwekezaji, au shughuli zinazohusiana. Ufanisi wa zamani sio kiashiria cha kuaminika wa matokeo ya baadaye. Bidhaa za kifedha zinazotolewa na Kampuni ni ngumu na zinakuja na hatari kubwa ya kupoteza pesa haraka kutokana na uwekezaji. Bidhaa hizi zinaweza kuwa si sahihi kwa wawekezaji wote. Kampuni haina kukubali wateja kutoka katika mamlaka zilizoidhinishwa kama ilivyoelezwa kwenye tovuti yake / T&Cs. Baadhi ya bidhaa na huduma, ikiwa ni pamoja na MT5, inaweza kuwa haipatikani katika mamlaka yako.