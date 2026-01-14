PrimeXBT توسيع نفقات العملات الأجنبية مع 40 أصول جديدة

Castries, Saint Lucia, 14 يناير, 2026/Chainwire/-- وقد أضحت شركة كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال كريستال. اولاً اولاً وتشكل التوسع جزءًا من الالتزامات المستمرة للشركة لتوفير للمتداولين الوصول الأعمق إلى الأسواق، والطاقة أفضل، والمتطلبات التجارية الكفيلة بالتكلفة. وتشمل الأسواق الجديدة مجموعة مختصرة من العملات والطباعة عالية مثل CELO، DASH، DYDX، EIGEN، SNX، ZK، ZRO، والمنشآت الناشئة والميزة. النادي الجديد يقدم ETH / BTC ما يصل إلى 400 مرة، من بين أعلى ما توفره في الصناعة، ويمكن للمتداولين أيضًا الاستفادة من حجم الأوامر المحدد أعلى في الأسواق ذات السيولة القوية، مما يتيح إدارة الوضع أكثر مرونة. المستقبل Crypto المستقبل Crypto معظم الأدوات مجهولة في USDT ، وقد تم إضافة كل عملة على أساس السلعة السوقية والتقديرات المباشرة للمتداولين ، مما يدعم الكتب الأكثر دقة ، والتنفيذ الصارم ، ومتطلبات التداول أكثر فعالية. كجزء من إطلاق PrimeXBT ، فإن PrimeXBT يتوسع أيضاً عرضها على أسعار صفر ، مما يقدّم فرصاً جديدة على الأزواج الشهيرة مثل FLOW ، KAIA ، EGLD ، RUNE ، GALA ، BOME وغيرها. وأكد PrimeXBT أن التقلبات الأخيرة أظهرت كيفية ظهور القصص الجديدة بسرعة في سوق الائتمان، مما يجعل الوصول إلى فرص جديدة في الوقت المناسب أمرًا حيويًا في الوقت الذي تحصل عليه.في ظروف مثل هذه، تصبح كفاءة التكلفة أكثر أهمية. مع هذا التوسع، يشدّد PrimeXBT عرضها لخفض أسعار العملات الأجنبية في حين تستمر في توفير المتداولين أكثر من 350 سوق في جميع أنحاء العملات الأجنبية والبرمجيات، مع دعم بعض من أدنى التكاليف في الصناعة. مع أكثر من 100 طرق الدفع العالمية، المحلية، الائتمانية والسياسية، والخزانات والخسائر بأسعار معقولة، فإن المتداول يضمن تمويلًا متاحًا وفعالًا للمتداولين في جميع أنحاء العالم.عندما يستمر التقلبات في السوق في خلق فرص جديدة، لا تزال PrimeXBT تركز على العدالة والشفافية والمرونة، وتعزيز التمويل للمتداولين لتحقيق النجاح في ظروف متقدمة بسرعة. لتجارة مستقبلات الائتمان مع PrimeXBT، يمكن للمستخدمين زيارة . موقع PrimeXBT موقع PrimeXBT عن PrimeXBT هو بروكسل متعدد الأصول العالمية ومدير خدمات الأصول الكمبيوترية الموثوق بها من قبل التجار في أكثر من 150 بلدا.البرنامج يجمع الأسواق التقليدية والبيئية في بيئة واحدة متكاملة، وتحديد جديد للتنوع والابتكار في التداول عبر الإنترنت. اولاً اولاً يمكن للعملاء الوصول إلى الفوركس، CFD على الأرقام، والأصول، الأسهم، الائتمان، والخيارات المستقبلية الائتمانية، فضلا عن شراء وتخزين وتبادل الائتمانات الائتمانية مباشرة.هذه الخبرة المشتركة تنتشر على كل من منصة PXTrader الأصلية و MetaTrader 5، والتي تدعمها أدوات إدارة المخاطر المتقدمة ومجموعة واسعة من خيارات التمويل في طريقة الدفع الائتمانية، الائتمانية والمستقبلية. منذ عام 2018، تركز PrimeXBT على تعزيز القدرة على التداول من خلال الوصول إلى العديد من الأصول، والمتطلبات الحقوقية والشفافية، والتكنولوجيا المهنية والمساعدة البشرية المخصصة. من خلال مزيج من الخبرة والثقة والتوجه نحو المستخدم الأول، يحدد PrimeXBT معيار التميز في صناعة الائتمان ويقدم التجار الأدوات التي يحتاجونها لتجارة، ونمو ونجاح مع الثقة. ملاحظة: يتم تقديم المحتوى هنا لأغراض إعلامية فقط ولا تهدف إلى نصيحة الاستثمار الشخصي ولا تشكل دعوة أو دعوة إلى الانضمام إلى أي عملية مالية أو استثمار أو أنشطة ذات صلة. النتائج السابقة ليست مؤشر موثوق به على النتائج المستقبلية.المنتجات المالية التي تقدمها الشركة معقدة وتتوافر مع خطر كبير من فقد المال بسرعة بسبب الخصم. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين قبل المشاركة، يجب أن تفكر في ما إذا كنت تفهم كيف تعمل هذه المنتجات الخصم أو إذا كنت تستطيع أن تتحمل مخاطر عالية من فقد المال الخاص بك. لا تستطيع الشركة قبول العملاء من المناطق المحظورة كما هو موضح في موقعها الإلكتروني / الخدمات والتوصيات. قد لا تكون بعض المنتجات والخدمات، بما في ذلك MT5 متوفرة في المناطق المحظورة الخاصة بك. الاتصال اولاً العنوان: PRIMEXbt.com \n \n تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Btcwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Btcwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. برنامج برنامج