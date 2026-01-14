PrimeXBT გააუმჯობესებს Crypto Futures- ს 40 ახალი Crypto Assets- ს

Castries, Saint Lucia, 14 იანვარი 2026/Chainwire/-- , წამყვანი გლობალური crypto და CFD ბროკერი, დააყენა 40 ახალი crypto თარიღი სავაჭრო პარამეტრები, მნიშვნელოვანია გაფართოების მისი ქონების მოცულობა მაღალი მოთხოვნების სექციონებში, მათ შორის AI, Layer-1 და Layer-2 ქსელები, DeFi, Infrastructure, Meme tokens, NFT, Metaverse და გადახდის. პირველი პირველი გაფართოება არის ნაწილი კომპანიის მუდმივი მიზნით, რათა უზრუნველყოს სავაჭრო სავაჭრო სავაჭრო სართულზე, უკეთესი ლიკიპედია და ღირებულება ეფექტური სავაჭრო პირობები. ახალი მოდის ბაზარზე მოიცავს მაღალი სავაჭრო ვალდებულების და ტომინების, როგორიცაა CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO, და მოდის საზოგადოების და meme-driven მოცულობა. ეს პარიტი ასევე მოიცავს რამდენიმე ტენდენციური ტომინების, მათ შორის HYPE და PUMP, ახლა ხელმისაწვდომია მომავალი სავაჭრო. ახალი შეიცავს 100-150x მაქსიმალური მოცულობა ყველაზე პარკებში, ხოლო ETH / BTC უზრუნველყოფს 400x მოცულობა, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ხელმისაწვდომი ინდუსტრიაში. სავაჭრო შეიძლება ასევე მიიღოს უმაღლესი მაქსიმალური ბრძანების ზომები ბაზარზე ძლიერი მოცულობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ უფრო მოქნილი პოზიცია მართვა. Crypto მომავალები Crypto მომავალები ყველაზე ინსტრუმენტები USDT- ის მხარდაჭერით არიან, და თითოეული კუნძულები დაამატა ბაზარზე ლიკიპედია და ნათელი სავაჭრო მოთხოვნით, მხარს უჭერს გლუვი წიგნები, მჭიდრო გაკეთება და უფრო ეფექტური სავაჭრო პირობები. როგორც ნაწილი დაწყების, PrimeXBT ასევე გააუმჯობესებს მისი zero-fee შეთავაზება, რომელიც იძლევა ახალი შესაძლებლობები პოპულარული პარკებში, როგორიცაა FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME და სხვა. ეს განახლება შეესაბამება პლატფორმა სავარაუდოდ ხელმისაწვდომი ბაზარზე და მხარს უჭერს მაღალი სიჩქარით და ღირებულება მგრძნობიარე სავაჭრო. PrimeXBT განაცხადა, რომ უახლესი შეუზღუდავილობა აჩვენა, თუ როგორ სწრაფად ახალი სიტყვები გამოჩნდა crypto ბაზარზე, რაც სწრაფი ხელმისაწვდომობის ახალი შესაძლებლობები მნიშვნელოვანია ამჟამად, როდესაც ისინი იღებენ ეფექტურობა. ამ შემთხვევაში, ღირებულების ეფექტურობა უფრო მნიშვნელოვანია. ბროკერმა დაამატა, რომ იგი მუდმივად განკუთვნილია შექმნის გარემოში, სადაც სავაჭროებს შეუძლიათ გადარჩენა სწრაფად მოვლენები გრძელვადიანი ზრდის. ამ გაფართოების ერთად, PrimeXBT გაუმჯობესებს მისი კრეპტომატური თარიღი გთავაზობთ, ხოლო გაგრძელებს სთავაზობს სავაჭროებს მეტი 350 ბაზარზე ორივე კრეპტომატური და CFDs, მხარს უჭერს ზოგიერთი ინდუსტრიის დაბალი გადახდის. უფრო მეტი, ვიდრე 100 გლობალური, ადგილობრივი, crypto და fiat გადახდის მეთოდები, და zero-fee გადახდის და გადახდის, ბროკერი უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომი და ღირებულება ეფექტური ფინანსების სავაჭრო მსოფლიოში. მას შემდეგ, რაც ბაზარზე შეუზღუდავი συνεχίζει შექმნათ ახალი შესაძლებლობები, PrimeXBT განკუთვნილია გაცნობის, გადარჩენის, მოქნილობა, და საშუალებას სავაჭროებს წარმატებას სწრაფად მოიცავს პირობებში. სავაჭრო Crypto Futures ერთად PrimeXBT, მომხმარებლები შეგიძლიათ იხილოთ . PrimeXBT საიტზე PrimeXBT საიტზე PrimeXBT შესახებ გლობალური multi-asset ბროკერი და crypto asset მომსახურების უზრუნველყოფა, რომელიც ბროკერებს 150-ზე მეტი ქვეყნებში. პლატფორმა ბროკერებს ტრადიციული და ციფრული ბაზარზე ერთ-ერთი ინტეგრირებული გარემოში, განკუთვნილია მრავალფეროვნება და ინოვაცია ონლაინ სავაჭრო. პირველი პირველი კლიენტებს შეუძლიათ ხელმისაწვდომია Forex, CFD-ები ინდივიდუალური, სავაჭრო, ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო 2018 წლიდან, PrimeXBT ეფუძნება გაფართოების სავაჭრო მეშვეობით ფართო მრავალფუნქციონალური ხელმისაწვდომობის, ბედნიერი და გადარჩენის პირობები, პროფესიონალური ხარისხის ტექნოლოგია და სპეციფიკური ადამიანის მხარდაჭერა. მეშვეობით კომბინაცია გამოცდილება, საიმედოობა და მომხმარებლის პირველი მიმოხილვა, PrimeXBT დააყენებს შეზღუდვა შესანიშნავი ფინანსური ინდუსტრიაში და უზრუნველყოფს სავაჭრო მომხმარებელს ინსტრუმენტები, რომ მათ უნდა სავაჭრო, ზრდის და წარმატება უსაფრთხოდ. კონფიდენციალურობის დაცვა: აქ მოცემული შინაარსი მხოლოდ ინფორმაციის მიზნით არის და არ არის განკუთვნილია პირადი ინვესტიციული რჩევები და არ არის მოთხოვნა ან მოთხოვნა შეუერთდეს ნებისმიერი ფინანსური სავაჭრო, ინვესტიციების ან დაკავშირებული საქმიანობას. ბოლო ფუნქციონირება არ არის საიმედო ნიმუში მომავალი შედეგები. ფინანსური პროდუქცია, რომელიც კომპანია გთავაზობთ, არის ფართო და მოიცავს მაღალი რისკის დაკარგვა ფული სწრაფად იმიტომ, რომ ფულის დაკარგვა. ეს პროდუქცია შეიძლება არ იყოს განკუთვნილია ყველა ინვესტორს. სანამ შეუერთდება, თქვენ უნდა განიხილოთ, თუ თქვენ იცით, თუ როგორ ფუნქციონირება ამ ფულის დაკარგვა პროდუქცია და თუ თქვენ შეგიძლიათ გაქირავოთ მაღალი რისკის დაკარგვა თქვენი ფული. კომპანია არ მიიღებს კლიენტებს შეზღუდული სამზარეულოები, როგორც ჩანს მისი საიტზე / T&Cs. ზოგიერთი პროდუქცია და მომსახურება, მათ შორის MT5, შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომია თქვენს სამზარეულოში. მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს. მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს მოითხოვს. კონტაქტი პირველი Pr@primexbt.com დასაწყისში \n \n ეს ისტორია გამოქვეყნდა Btcwire- ის ბეჭდვის გამოქვეყნებით HackerNoon's Business Blogging Program. Do Your Own Research before making any financial decision. ეს ისტორია გამოქვეყნდა Btcwire- ის ბეჭდვის გამოქვეყნებით HackerNoon's Business Blogging Program. Do Your Own Research before making any financial decision. პროგრამა პროგრამა