PrimeXBT ekspande Crypto Futures ak 40 nouvo aktiv Crypto

Castries, Saint Lucia, 14 janvye 2026 / Chainwire /-- , yon dirijan mondyal kriptografik ak CFD broker, te lis 40 nouvo kripto futures tranzaksyon pafè, ogmante enpak li nan segman segondè demann ki gen ladan AI, Layer-1 ak Layer-2 rezo, DeFi, Enfrastrikti, Meme token, NFT, Metaverse, ak Paye. Premye Premye ekspansyon an se yon pati nan angajman kontinyèl la nan konpayi an yo bay komèsan ak plis aksè mache, pi bon likidite, ak kondisyon komès ekonomi-efikas. Markets nouvèlman ajoute gen ladan yon seleksyon koure nan segondè-trade lajan ak token tankou CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO, ak devlope kominote ak meme-driven aktiv. Sa a batch tou prezante plizyè trending token, ki gen ladan HYPE ak PUMP, kounye a disponib pou tranzaksyon futures. Nouvo vini ak 100-150x maksimòm levaj sou pifò, pandan y ap ETH / BTC ofri jiska 400x levaj, youn nan pi wo ki disponib nan endistri a. Komèsan kapab tou benefisye de pi wo maksimòm gwosè lòd nan mache ak likidite fò, pèmèt pi fleksib jesyon pozisyon. Futures kriptografik Futures kriptografik Pifò enstriman yo USDT-margined, ak chak monnen te ajoute ki baze sou likidite nan mache a ak demann komèsan klè, sipòte liv pi profòch, egzekisyon ranje, ak kondisyon komès ki pi efikas. Kòm yon pati nan lanse a, PrimeXBT se tou ogmante ofri nòt frè li yo, prezante nouvo opòtinite sou pa popilè tankou FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME, ak lòt moun. Sa a ajou ranplase platfòm la ki egziste list la nan mache efikas ak sipòte traders segondè frekans ak pri-sensitif. PrimeXBT te deklare ke volatilite ki sot pase a te montre ki jan byen vit nouvo narratives yo emerge nan mache a kriptografik, fè aksè nan tan nan nouvo opòtinite enpòtan nan moman sa a yo jwenn momentum. Nan kondisyon sa yo, efikasite pri vin menm plis enpòtan. Makè a te ajoute ke li rete konsantre sou kreye yon anviwònman kote komèsan ka vire tendans rapidman nan ogmante long tèm. avèk ekspansyon sa a, PrimeXBT ranfòse ofri cryptocurrency futures li yo pandan y ap kontinye bay komèsan ak plis pase 350 mache nan tou de kriptografik ak CFDs, sipòte pa kèk nan frè ki pi ba nan endistri a. avèk plis pase 100 metòd peman mondyal, lokal, kriptografik ak fiat, ak depo ak retire pa frè, broker an asire finansman aksè ak pri-efikas pou komèsan atravè lemond. Kòm volatilite nan mache a kontinye kreye nouvo opòtinite, PrimeXBT rete konsantre sou egzanp, transparans, fleksibilite, ak empowerment komèsan pou siksè nan kondisyon yo rapidman chanje. Pou komès Crypto Futures ak PrimeXBT, itilizatè ka vizite . PrimeXBT website Sit wèb PrimeXBT sou PrimeXBT se yon mondyal multi-aktif broker ak founisè sèvis envestisman kriptografik konfyans pa komèsan nan plis pase 150 peyi. Platfòm la bloke mache yo tradisyonèl ak dijital nan yon sèl anviwònman entegre, redefini varyabilite ak inovasyon nan komès sou entènèt. Premye Premye Kliyan yo ka jwenn aksè nan Forex, CFDs sou endèks, komodite, aksyon, kriptografik ak Futures kriptografik, osi byen ke achte, magazen ak echanj kriptografik dirèkteman. Sa a eksperyans unifye kouvri tou de platfòm la natif natal PXTrader ak MetaTrader 5, sipòte pa zouti avanse jesyon risk ak yon varyete nan opsyon finansman nan kriptografik, fiat ak metòd peman lokal. Soti nan 2018, PrimeXBT te konsantre sou empowerment komèsan atravè yon lajè aksè plizyè-aktif, dwa ak transparan kondisyon, pwofesyonèl-grade teknoloji ak dedye sipò moun. Pa konbine eksperyans, konfyans ak yon apwòch kliyan premye, PrimeXBT mete yon referans nan ekselans nan endistri finansye ak bay komèsan ak zouti yo bezwen yo komès, kwasans ak siksè ak konfyans. Disclaimer: Kontni a bay isit la se pou konsèy enfòmasyon sèlman ak pa entansyon kòm konsèy envestisman pèsonèl ak pa konpoze yon solisyon oswa envite yo angaje nan nenpòt tranzaksyon finansye, envestisman, oswa aktivite ki gen rapò. Pòtab pèfòmans se pa yon indikatè serye nan rezilta pwochen. Pwodwi finansye ofri pa Konpayi an se konplèks ak vini ak yon gwo risk pou pèdi lajan byen vit akòz levasyon. Pwodwi sa yo ta ka pa apwopriye pou tout envestisè. Anvan angaje, ou ta dwe konsidere si ou konprann ki jan pwodwi sa yo pèdi travay ak si ou ka pèmèt risk la segondè nan pèdi lajan ou. Konpayi an pa aksepte kliyan ki soti nan Juridiksyon Restricted tankou yo montre sou sit entènèt la / T & C li yo. Gen kèk pwodwi ak sèvis, ki gen ladan MT5, ka pa disponib nan jurisdiksyon ou. Entite legal ki aplike ak pwodwi yo ak sèvis yo respektivman depann sou peyi a rezidans kliyan an ak entite a ak ki kliyan an te etabli yon relasyon kontra pandan enskripsyon an. Kontakte Premye Pwodwi pou Telefòn Primexbt.com \n \n Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Btcwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. fè rechèch pwòp ou anvan fè nenpòt desizyon finansye. Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Btcwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. fè rechèch pwòp ou anvan fè nenpòt desizyon finansye. Pwogram Pwogram