প্রিমিয়াম এক্সবিটি 40 নতুন ক্রিপ্টো সম্পদ সঙ্গে ক্রিপ্টো ফিউচার বিস্তারিত

Castries, সেন্ট লুসিয়া, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬/Chainwire/-- , একটি নেতৃস্থানীয় বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো এবং CFD ব্রোকার, 40 নতুন ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং জোড়া তালিকাভুক্ত করেছে, যা AI, Layer-1 এবং Layer-2 নেটওয়ার্ক, DeFi, অবকাঠামো, Meme টোকেন, NFT, Metaverse এবং পেমেন্ট সহ উচ্চ চাহিদা সেগমেন্টগুলিতে তার সম্পত্তি কভারেজকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেছে। প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম বিস্তারটি কোম্পানির ক্রমাগত বাণিজ্যকারীদের আরও গভীর বাজার অ্যাক্সেস, উন্নত likvidity, এবং খরচ দক্ষ ট্রেডিং শর্তাবলী সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি অংশ। সম্প্রতি যোগ করা বাজারগুলিতে CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO, এবং নতুন সম্প্রদায় এবং মেম-ড্রাইভিং সম্পদগুলির মতো উচ্চতরভাবে ট্রেড করা মুদ্রা এবং টোকেনগুলির একটি কুরেটেড নির্বাচন রয়েছে। নতুন বেশিরভাগ জুড়ে 100-150x সর্বোচ্চ লিভারেজের সাথে আসে, যখন ইথি / বিটিসি 400x পর্যন্ত লিভারেজ অফার করে, শিল্পের সর্বোচ্চ উপলব্ধগুলির মধ্যে। Crypto ভবিষ্যৎ Crypto ভবিষ্যৎ অধিকাংশ সরঞ্জামগুলি USDT-মার্জিন করা হয়, এবং প্রতিটি মুদ্রা বাজারের স্লিপিং এবং স্পষ্ট ট্রেডার চাহিদা উপর ভিত্তি করে যোগ করা হয়েছে, যা গভীর বইগুলি, শক্তিশালী সম্পাদনা এবং আরও দক্ষ ট্রেডিং শর্তাবলী সমর্থন করে। লঞ্চের অংশ হিসাবে, PrimeXBT এছাড়াও তার ন্যূনতম ফি অফারটি বিস্তৃত করছে, FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME এবং অন্যান্য মত জনপ্রিয় জোড়াগুলিতে নতুন সুযোগগুলি প্রবর্তন করে। প্রিমিয়াম এক্সবিটি বলেছেন যে সাম্প্রতিক অস্থিরতা ক্রিপ্টো বাজারে নতুন বর্ণনাগুলি কত দ্রুত উত্থাপিত হয় তা দেখিয়েছে, যখন নতুন সুযোগগুলির সাথে সময়মত অ্যাক্সেস করা জরুরি। এই বিস্তারের সাথে, PrimeXBT তার ক্রিপ্টো ফিউচার অফারকে শক্তিশালী করে এবং ক্রিপ্টো এবং সিএফডি উভয় ক্ষেত্রে 350 টিরও বেশি বাজারের সাথে ট্রেডারদের সরবরাহ করে, যা শিল্পের সবচেয়ে কম ফি দ্বারা সমর্থিত। 100 টিরও বেশি গ্লোবাল, স্থানীয়, ক্রিপ্টো এবং ফাইটি পেমেন্ট পদ্ধতি, এবং ন্যূনতম ফি ডিপোজিট এবং প্রত্যাহারের সাথে, ব্রোকারটি বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য এবং খরচ কার্যকরী অর্থায়ন নিশ্চিত করে। PrimeXBT এর সাথে ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেড করতে, ব্যবহারকারীরা . প্রিমিয়ার ওয়েবসাইট প্রিমিয়ার ওয়েবসাইট PrimeXBT সম্পর্কে একটি বিশ্বব্যাপী মাল্টি-অ্যাকাউন্ট ব্রোকার এবং ক্রিপ্টো-অ্যাকাউন্ট পরিষেবা প্রদানকারী 150 টিরও বেশি দেশে ট্রেডারদের দ্বারা বিশ্বাস করা হয়. প্ল্যাটফর্মটি একটি ইন্টিগ্রেটেড পরিবেশের মধ্যে ঐতিহ্যগত এবং ডিজিটাল বাজারগুলি জড়িত করে, অনলাইন ট্রেডিংয়ের বহুমুখীতা এবং উদ্ভাবনকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে। প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম গ্রাহকরা ফরেক্স, সূচক, পণ্য, শেয়ার, ক্রিপ্টো এবং ক্রিপ্টো ফিউচারের CFDs অ্যাক্সেস করতে পারেন, পাশাপাশি সরাসরি ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে, স্টোরেজ করতে এবং বিনিময় করতে পারেন। 2018 সাল থেকে, PrimeXBT ব্যাপক একাধিক সম্পদ অ্যাক্সেস, ন্যায্য এবং স্বচ্ছ শর্তাবলী, পেশাদার স্তরের প্রযুক্তি এবং উত্সাহিত মানব সমর্থন মাধ্যমে ট্রেডারদের ক্ষমতা প্রদান করে। অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং গ্রাহক-প্রথম পদ্ধতি সংযুক্ত করে, প্রাইমএক্সবিটি আর্থিক শিল্পে অসাধারণতার একটি মাপকাঠি স্থাপন করে এবং ট্রেডারদের তাদের ট্রেডিং, বৃদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস সঙ্গে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি সরবরাহ করে। সতর্কবাণী: এখানে প্রদান করা সামগ্রী শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে উদ্দেশ্য করা হয় না এবং কোনও আর্থিক লেনদেন, বিনিয়োগ বা সম্পর্কিত কার্যকলাপে জড়িত করার জন্য অনুরোধ বা আমন্ত্রণ নয়। অতীত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়. কোম্পানির দ্বারা প্রদত্ত আর্থিক পণ্যগুলি জটিল এবং হেফাজতের কারণে দ্রুত অর্থ হারানোর একটি উচ্চ ঝুঁকি সঙ্গে আসে. এই পণ্যগুলি সমস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে না। কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে / টিআরসিগুলিতে উল্লেখিত হিসাবে সীমিত জায়গাগুলি থেকে ক্লায়েন্টদের গ্রহণ করে না. কিছু পণ্য এবং পরিষেবাগুলি, MT5 সহ, আপনার জায়গায় উপলব্ধ হতে পারে না. প্রযোজ্য আইনি ব্যক্তি এবং তার প্রাসঙ্গিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলি ক্লায়েন্টের বাসস্থানের দেশ এবং ক্লায়েন্টের সাথে রেজিস্ট্রেশনের সময় একটি চুক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেছে এমন সংস্থার উপর নির্ভর করে। যোগাযোগ প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম এক্সটেনশন.com \n \n এই গল্পটি Btcwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. এই গল্পটি Btcwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম