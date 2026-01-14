PrimeXBT expande futuros de criptomonedas con 40 nuevos activos de criptomonedas

Castries, Saint Lucia, 14 de enero de 2026/Chainwire/-- , un corredor líder mundial de criptomonedas y CFD, ha listado 40 nuevos pares de negociación de futuros de criptomonedas, ampliando significativamente su cobertura de activos en segmentos de alta demanda, incluyendo redes de IA, Layer-1 y Layer-2, DeFi, Infraestructura, tokens Meme, NFT, Metaverse y Pagos. Primera Primera La expansión es parte del compromiso continuo de la compañía de proporcionar a los comerciantes un acceso más profundo al mercado, una mejor liquidez y condiciones de negociación rentables. Los nuevos mercados incluyen una selección curada de monedas y tokens altamente negociados como CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO, y activos emergentes de la comunidad y meme-driven. El Nuevo venden con 100-150x de alavancamiento máximo en la mayoría de los pares, mientras que ETH / BTC ofrece hasta 400x de alavancamiento, uno de los más altos disponibles en la industria. Futuro Crypto Futuro Crypto La mayoría de los instrumentos están marginados por USDT, y cada moneda se ha añadido basándose en la liquidez del mercado y la demanda clara del comerciante, apoyando libros más profundos, ejecución más rígida y condiciones de negociación más eficientes. Como parte del lanzamiento, PrimeXBT también está expandiendo su oferta de tarifas cero, introduciendo nuevas oportunidades en pares populares como FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME y otros. PrimeXBT afirmó que la volatilidad reciente ha demostrado lo rápido que surgen nuevas narraciones en el mercado de criptografía, haciendo que el acceso oportuno a nuevas oportunidades sea esencial en el momento en que ganan impulso.En condiciones como estas, la eficiencia de costos se vuelve aún más importante. Con esta expansión, PrimeXBT refuerza su oferta de futuros de criptografía mientras continúa proporcionando a los comerciantes más de 350 mercados tanto en criptografía como en CFD, respaldado por algunas de las tarifas más bajas de la industria. Con más de 100 métodos de pago globales, locales, criptográficos y fiat, así como depósitos y retiros con cero tarifas, el corredor garantiza una financiación accesible y rentable para los comerciantes de todo el mundo. A medida que la volatilidad del mercado continúa creando nuevas oportunidades, PrimeXBT sigue enfocándose en la equidad, la transparencia, la flexibilidad y el empoderamiento de los comerciantes para tener éxito en condiciones de movimiento rápido. Para negociar Crypto Futures con PrimeXBT, los usuarios pueden visitar el . Sitio web de PrimeXBT Sitio web de PrimeXBT Sobre PrimeXBT es un corredor multi-activo global y proveedor de servicios de activos criptográficos de confianza por los comerciantes en más de 150 países.La plataforma enlaza los mercados tradicionales y digitales dentro de un entorno integrado, redefiniendo la versatilidad e innovación en el comercio en línea. Primera Primera Los clientes pueden acceder a Forex, CFDs en índices, materias primas, acciones, criptomonedas y futuros de criptomonedas, así como comprar, almacenar y intercambiar criptomonedas directamente.Esta experiencia unificada se extiende a través de la plataforma nativa PXTrader y MetaTrader 5, respaldada por herramientas avanzadas de gestión de riesgos y una amplia gama de opciones de financiación en métodos de pago criptográficos, fiat y locales. Desde 2018, PrimeXBT se ha centrado en empoderar a los comerciantes a través de un amplio acceso a múltiples activos, condiciones justas y transparentes, tecnología de nivel profesional y apoyo humano dedicado. Al combinar experiencia, confianza y un enfoque orientado al cliente, PrimeXBT establece una referencia de excelencia en la industria financiera y proporciona a los comerciantes las herramientas que necesitan para negociar, crecer y tener éxito con confianza. Disclaimer: El contenido facilitado aquí es sólo para fines informativos y no está destinado a asesoramiento de inversión personal y no constituye una solicitud o invitación a participar en ninguna transacción financiera, inversión o actividades relacionadas. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.Los productos financieros ofrecidos por la Compañía son complejos y vienen con un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido a la financiación. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los inversores. Antes de involucrarse, debe considerar si entiende cómo funcionan estos productos de financiación y si puede permitirse el alto riesgo de perder su dinero. La Compañía no acepta clientes de las Jurisdicciones Restringidas como se indica en su sitio web / T&C. Algunos productos y servicios, incluyendo MT5, pueden no estar disponibles en su jurisdicción. La entidad jurídica aplicable y sus respectivos productos y servicios dependen del país de residencia del cliente y de la entidad con la que el cliente haya establecido una relación contractual durante el registro. Contacto Primera Pr@primexbt.com