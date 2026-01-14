PrimeXBT expande os futuros cripto con 40 novos activos cripto

Castries, Saint Lucia, 14 de xaneiro de 2026/Chainwire/-- , un líder global en criptomoedas e CFD, listou 40 novos pares de negociación de futuros de criptomoedas, ampliando significativamente a súa cobertura de activos en segmentos de alta demanda, incluíndo redes de AI, Layer-1 e Layer-2, DeFi, Infraestrutura, tokens Meme, NFT, Metaverse e Pagamentos. PrimeXBT Primeira xeración A expansión é parte do compromiso continuo da compañía de proporcionar aos comerciantes un acceso máis profundo ao mercado, unha mellor liquidez e condicións de negociación rendibles. Os novos mercados inclúen unha selección curada de moedas e tokens altamente negociados como CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO, e activos emerxentes da comunidade e meme-driven. O novo Vén con 100-150x a alavanca máxima na maioría dos pares, mentres que ETH / BTC ofrece ata 400x a alavanca, entre as máis altas dispoñibles na industria. Futuros cripto Futuros cripto A maioría dos instrumentos están marxinados por USDT, e cada moeda foi engadida en función da liquidez do mercado e da demanda clara do comerciante, apoiando libros máis profundos, execución máis apertada e condicións de negociación máis eficientes. Como parte do lanzamento, PrimeXBT tamén está ampliando a súa oferta de tarifas cero, introducindo novas oportunidades en pares populares como FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME e outros. PrimeXBT afirmou que a volatilidade recente mostrou o rápido que emerxen novas narracións no mercado cripto, facendo que o acceso oportuno a novas oportunidades sexa esencial no momento en que gañen impulso.En condicións como estas, a eficiencia de custos se fai aínda máis importante. Con esta expansión, PrimeXBT reforza a súa oferta de futuros de criptografía mentres continúa proporcionando aos comerciantes con máis de 350 mercados en cripto e CFDs, apoiados por algunhas das taxas máis baixas da industria. Con máis de 100 métodos de pagamento globais, locais, criptográficos e fiat, e depósitos e retiradas cero, o corretor asegura un financiamento accesible e rendible para os comerciantes de todo o mundo.Como a volatilidade do mercado continúa creando novas oportunidades, PrimeXBT permanece enfocado na xustiza, a transparencia, a flexibilidade e o empoderamento dos comerciantes para ter éxito en condicións en rápida evolución. Para negociar Crypto Futures con PrimeXBT, os usuarios poden visitar o . PrimeXBT website PrimeXBT Páxina web Sobre PrimeXBT é un corretor global de activos múltiples e provedor de servizos de activos criptográficos de confianza por comerciantes en máis de 150 países.A plataforma ponte os mercados tradicionais e dixitais dentro dun ambiente integrado, redefinindo a versatilidade e a innovación na negociación en liña. Primeira xeración Primeira xeración Os clientes poden acceder a Forex, CFDs en índices, materias primas, accións, criptomoedas e futuros de criptomoedas, así como comprar, almacenar e intercambiar criptomoedas directamente.Esta experiencia unificada esténdese tanto a través da plataforma nativa PXTrader como a MetaTrader 5, apoiada por ferramentas avanzadas de xestión de riscos e unha ampla gama de opcións de financiamento en métodos de pago cripto, fiat e locais. Desde 2018, PrimeXBT enfocouse no empoderamento dos comerciantes a través dun amplo acceso a varios activos, condicións xustas e transparentes, tecnoloxía de nivel profesional e apoio humano dedicado. Ao combinar experiencia, confianza e un enfoque orientado ao cliente, PrimeXBT establece unha referencia de excelencia na industria financeira e proporciona aos comerciantes as ferramentas que precisan para negociar, crecer e ter éxito con confianza. Disclaimer: O contido aquí proporcionado é só para fins informativos e non se destina como consello de investimento persoal e non constitúe unha solicitude ou invitación para participar en calquera transacción financeira, investimento ou actividades relacionadas. O rendemento pasado non é un indicador fiable dos resultados futuros.Os produtos financeiros ofrecidos pola Compañía son complexos e veñen cun alto risco de perder diñeiro rapidamente debido á alavanca. Estes produtos poden non ser axeitados para todos os investidores. Antes de participar, debes considerar se comprendes como funcionan estes produtos alavancados e se podes pagar o alto risco de perder o teu diñeiro. A Compañía non acepta clientes das Xurisdiccións Restrinxidas como se indica no seu sitio web / T&C. Algúns produtos e servizos, incluíndo MT5, poden non estar dispoñibles na súa xurisdición. A persoa xurídica aplicable e os seus respectivos produtos e servizos dependen do país de residencia do cliente e da entidade coa que o cliente estableceu unha relación contractual durante o rexistro. Contacto Primeira xeración Pr@primexbt.com