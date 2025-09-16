Kintsu Hyperliquid මත sHYPE ප්රදර්ශනය කරයි

ලන්ඩන්, එක්සත් රාජධානිය, සැප්තැම්බර් 16th, 2025/Chainwire/--Kintsu, Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan, Arche Capital සහ F-Prime ඇතුළු ආයෝජකයින් විසින් අනුගමනය කරන ලද වාසිදායක තැපැල් ප්රොටෝලයක්, sHYPE ප්රදර්ශනය සමඟ Hyperliquid වෙත පුළුල් කිරීම ප්රකාශයට පත් කර ඇත. ප්රොටොක්ටෝලයේ අරමුණ decentralized finance (DeFi) හරහා decentralized validator curation සහ composable staking tokens හරහා බෙදාහැරීම විසඳා ගැනීමයි. https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 ක්රීඩාව වගේ ක්රීඩා ලෙස ක්රියාත්මක වන පාලන ආකෘතිය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් Hyperliquid හි වත්කම් ඔට්ටු ක්රියාත්මක කිරීමේ ආකාරය වෙනස් කරයි: නියෝජිතයින් ඉහළ ප්රතිඵලදායී විනිශ්චය කණ්ඩායම් සකස් කිරීමෙන් පාලන ටෝකන් සහ නියෝජිතයන් සඳහා ප්රවේශය ක්රියාත්මක කරයි. Kintsu Kintsu විනිවිදකයින් කොටස් සඳහා තරග කරයි, නියෝජිතයින් ප්රසිද්ධිය සහ ඡන්ද බලය සඳහා තරග කරයි, සහ මුළු පද්ධතිය විනිවිදක ක්රියාකාරිත්වය මත පදනම් වේ. \n \n “අපි සරලව ආයෝජනය කරන ආයෝජනයක් වැඩසටහන් කළ හැකි වගකීම් බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන්, ඉහළම අවදානම අනුකූල ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමෙන් වර්ධනය කිරීම සහ අර්ධ ජල නිෂ්පාදිතය වර්ධනය කිරීම මගින් වර්ධනය කෙරෙනු ඇත. ප්රමාණයෙන්, liquid staking ක්රියාත්මකව සහ වැඩසටහන් ලෙස පාලනය කළ යුතු අතර, LSTs සැබවින්ම ප්රජාව පාලනය කර ඇති අතර, නොසැලකිලිමත් විනිශ්චය ක්රමයෙන් ක්රියාත්මක නොකිරීම සඳහා එය අත් යවශ් ය වේ. “අපි සරලව ආයෝජනය කරන ආයෝජනයක් වැඩසටහන් කළ හැකි වගකීම් බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන්, ඉහළම අවදානම අනුකූල ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමෙන් වර්ධනය කිරීම සහ අර්ධ ජල නිෂ්පාදිතය වර්ධනය කිරීම මගින් වර්ධනය කෙරෙනු ඇත. ප්රමාණයෙන්, liquid staking ක්රියාත්මකව සහ වැඩසටහන් ලෙස පාලනය කළ යුතු අතර, LSTs සැබවින්ම ප්රජාව පාලනය කර ඇති අතර, නොසැලකිලිමත් විනිශ්චය ක්රමයෙන් ක්රියාත්මක නොකිරීම සඳහා එය අත් යවශ් ය වේ. ඇයි Hyperliquid දිනපතා වෙළෙඳ ප්රමාණය බිලියන ගණනක් වන අතර HIP-3 හි අවසරයකින් තොරව වෙළෙඳපොළ නිර්මාණය කිරීමෙන් ශක්තිමත් වන DeFi හි වැදගත්ම මධ් යස්ථාන වලින් එකක් ලෙස වර්ධනය වී ඇත. Hyperliquid කිරීම Hyperliquid කිරීම \n \n \n \n Validator Competition and Yield Structure – Decentralized Validator Registry මගින් Validators අතර විවෘත තරඟයක් සලකා බැලිය හැකිය.Validator output directly influences yield distribution, which in turn underpins the sHYPE token model. Composability and Integration — sHYPE යනු HyperEVM මත පදනම්ව අමුද්රව්ය මූල්ය යෙදුම් සහ ප්රතිලාභ පද්ධති සමඟ සෘජු සම්බන්ධතාවයක් සඳහා නිර්මාණය කරන ලදී. වත්කම් සහ පාලන අනුකූලතාවය – සම්ප් රදායික වත්කම් සහතික කිරීමේ ක්රියාකාරකම් වෙනුවට, sHYPE සහභාගීන්ට වත්කම් සහතික කිරීම සඳහා සහයෝගය සපයයි. Battle Pass Multiplier NFT 300,000 කට වඩා වැඩි සහභාගීන් Beta Pass NFT සමඟ සම්බන්ධ විය, මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා වැදගත් ප්රතිලාභයක්. සටන් පාස් සඳහා තෝරාගැනීමේ ක්රියාවලියකට සහභාගී වන පුද්ගලයන් සහභාගී වනු ඇත.සංස්කරණය මගින් සහභාගීත්වය වැඩි කළ හැකිය, sHYPE ක්රියාත්මක කිරීම, සහ සහාය දක්වන සහයෝගයන් සමඟ කටයුතු කිරීම. තෝරාගත් සහභාගීන්ට Battle Pass Multiplier NFT ලබා දෙන අතර එය 1.5x Kintsu Points ලබා දෙයි. මෙම ව් යාපෘතිය ප්රජාව ප්රදේශීය ප්රවේශ ප්රදර්ශනය මත සැලසුම් කර ඇත, validator ක්රියාකාරීත්වය සහ සහභාගී ක්රියාකාරීත්වය ප්රතිඵල නිර්මාණය ප්රධාන සාධක ලෙස සේවය. පරිශීලකයාට පුළුවන් . අද Waiting List එකට එකතු වෙන්න අද Waiting List එකට එකතු වෙන්න Kintsu ගැන Kintsu යනු කැපී පෙනෙන DeFi පරිසර පද්ධති සංසන්දනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද වායුගෝලීය පැතිරීමේ ප්රොටෝලයකි.Decentralized and gamified validator curation, composable staking tokens, and governance designed for credible neutrality, Kintsu is redefining validator alignment and protocol growth. https://kintsu.xyz/ https://kintsu.xyz/ සම්බන්ධතා වර්ධනය කළමනාකරණය ඇලෙක්සියාස් කොන්ස්ටැන්ටින්ඩිස් Kintsu ඇලෙක්සයිස්@kintsu.xyz \n \n මෙම කතාව Chainwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම කතාව Chainwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. වැඩසටහන වැඩසටහන