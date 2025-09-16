Kintsu пуска sHYPE на Hyperliquid

Лондон, Великобритания, 16 септември, 2025/Chainwire/--Kintsu, протокол за ликвидно залагане, подкрепен от инвеститори, включително Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan, Arche Capital и F-Prime, обяви разширяването си до Hyperliquid с пускането на sHYPE, сега на живо в мрежата. Протоколът има за цел да се справи с фрагментацията в децентрализираното финансиране (DeFi) чрез децентрализирано валидиране и компостируеми токени за залагане. https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 Променя начина, по който функционира ликвидното залагане в Hyperliquid, като въвежда модел на управление, който се играе като игра: делегатите залагат токени за управление и кампания за делегации, като курират екипи за валидиране с високи постижения. Кинчов Кинчов Валидаторите се състезават за дял, делегатите се състезават за репутация и право на глас, а цялата система се задвижва от прозрачна производителност.Резултатът: производителността на валидаторите дава гориво и дава мощност на по-устойчив, съединим LST, предназначен за хиперликвидната екосистема. \n \n „Чрез превръщането на просто заложените активи в програмируеми обезпечения, ние катализираме растежа, като добавяме най-високите рисково-коригирани доходи и повишаваме БВП на веригата.В мащаба, ликвидният залог трябва да се контролира прозрачно и програмно, необходимо е и неизбежно LST да станат наистина управлявани от общността, а не да се управляват по непрозрачен дискреционен начин.След две години изследвания и развитие, ние сме горди да обявим, че Kintsu се разширява до Hyperliquid и носи ново ниво на устойчивост на ликвидния залог на HyperEVM.“ — Стивън, основател на Kintsu. „Чрез превръщането на просто заложените активи в програмируеми обезпечения, ние катализираме растежа, като добавяме най-високите рисково-коригирани доходи и повишаваме БВП на веригата.В мащаба, ликвидният залог трябва да се контролира прозрачно и програмно, необходимо е и неизбежно LST да станат наистина управлявани от общността, а не да се управляват по непрозрачен дискреционен начин.След две години изследвания и развитие, ние сме горди да обявим, че Kintsu се разширява до Hyperliquid и носи ново ниво на устойчивост на ликвидния залог на HyperEVM.“ — Стивън, основател на Kintsu. Защо хипертония се е появила като един от най-важните центрове на DeFi, средно милиарди в дневния обем на търговията и е подсилена от неразрешеното създаване на пазара на HIP-3. хиперликвидна хиперликвидна \n \n \n \n Конкуренцията на валидаторите и структурата на печалбите — Децентрализираният регистър на валидаторите позволява открита конкуренция между валидаторите, като печалбите се определят от показателите за производителността. Компостируемост и интеграция — sHYPE е предназначен за директна интеграция с децентрализирани финансови приложения и стратегии за възвръщаемост, базирани на HyperEVM. Чрез CoreWriter договори, той също така се свързва с вътрешния слой на Hyperliquid, разширявайки оперативната съвместимост в екосистемата. Ликвидност и управление – За разлика от традиционните механизми за заключени залози, sHYPE поддържа ликвидност за участниците, като същевременно поддържа разпределението на композитния капитал. Battle Pass мултипликатор NFT Над 300 000 участници се включиха в Beta Pass NFT, което бележи значителен етап за проекта.Въз основа на този отговор екипът представи Battle Pass Multiplier NFT. Лицата, които се присъединят към списъка за чакане, ще бъдат включени в процес на подбор за Battle Pass. Участието може да бъде увеличено чрез препратки, залагане на sHYPE и ангажиране с поддържани интеграции. Избраните участници ще получат Battle Pass Multiplier NFT, който осигурява 1.5x точки Kintsu, предлагайки ранно предимство в прогресията на класацията. Инициативата е проектирана около модел, ръководен от общността на ликвидното залагане, като ефективността на валидатора и активността на участниците служат като ключови фактори при оформянето на резултатите. Потребителите могат . Присъединете се към списъка на чакащите днес Присъединете се към списъка на чакащите днес Относно Kintsu Kintsu е протокол за ликвидно залагане, създаден, за да обедини фрагментираните екосистеми на DeFi. Чрез децентрализирано и игриво валидиране на валидатори, компостируеми токени за залагане и управление, предназначени за надеждна неутралност, Kintsu предефинира валидирането на валидатори и растежа на протокола. https://kintsu.xyz/ https://kintsu.xyz/ Контактът Директор на растежа Александър Константинов Кинчов александрийски@kintsu.xyz \n \n Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Програмата Програмата