Kintsu ivelisa i-sHYPE kwi-Hyperliquid

London, UK, 16 Septhemba, 2025/Chainwire/--I-Kintsu, i-liquid staking protocol ebizwa ngeengcali kuquka i-Castle Island Ventures, i-Brevan Howard Digital, i-CMT Digital, i-Spartan, i-Arche Capital, kunye ne-F-Prime, ibonise ukuvelisa kwi-Hyperliquid kunye nokuveliswa kwe-sHYPE, ngoku kwi-mainnet. I-protocol inikezela ukucaciswa kwimali ye-decentralized finance (DeFi) nge-validator curation ye-decentralized kunye ne-composable staking tokens. Ukuguqulwa kwindlela yokusebenza kwe-liquid staking kwi-Hyperliquid ngokuvumela i-governance model ebonakalayo njenge-game: Abalandeli abalandeli i-governance tokens kunye ne-campaign ye-delegations ngokuvumela i-high-performing validator teams. Ukucinga Ukucinga I-validators zihlanganisa i-stake, i-delegates zihlanganisa i-reputation kunye ne-voting power, kwaye i-system epheleleyo ifakwe yi-transparent performance. Umphumela: i-validator yi-fuel yi-performance, kwaye yi-power yi-resilient, i-LST ye-composable yenzelwe kwi-Hyperliquid ecosystem. 
 
 "Kuba ukuguqulwa iimveliso ezisetyenzisiweyo ngokucacileyo kwi-programmable collateral, sincoma ukuvelisa ngokuvimbela iimveliso ezininzi eziqhelekileyo kunye nokukhuthaza i-GDP ye-chain. Kwi-scale, i-liquid staking kufuneka ilawulwa ngokufanelekileyo kunye ne-programmatically, kufuneka kwaye kuxhomekeke ukuba i-LST ziya kubhalwe ngokwenene ne-community, akuyona kwindlela ye-opacous discretionary. Emva kwiminyaka emininzi ye-Research and Development, sincoma ukuba i-Kintsu ibandakanya kwi-Hyperliquid kwaye ibonelela kwinqanaba entsha ye-liquid staking kwi-HyperEVM. "-Stephen, Yintoni i-hyperliquid i-HIP-3 iye yenzelwe njengomnye yeenkcukacha ezininzi ze-DeFi, enezimali ze-billions ye-trading yesixhobo yesixhobo yesixhobo ye-HIP-3. Ngokuvela i-sHYPE kwi-Hyperliquid, i-Kintsu ibonelela: Hyperliquid I-Hyperliquid 
 
 
 
 I-Validator Competition and Yield Structure – I-validator registry eyahlukileyo ivumela ukuxhaswa okuzenzakalelayo phakathi kwama-validators, kunye ne-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi. I-validator yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-i. I-Composability kunye ne-Integration — i-sHYPE yenzelwe ukuhlanganiswa ngqo ne-HyperEVM-based decentralized finance applications kunye ne- yield strategies. Nge-CoreWriter contracts, kwakhona uqhagamshelane ne-Hyperliquid's native stacking layer, ukwandisa i-interoperability kwi-ecosystem. I-Liquidity and Governance Alignment – Ngokungafani neengxaki ze-locked stake mechanisms, i-sHYPE ibekwe i-liquidity yeengcali ngelixa ukunceda ukuhanjiswa kwe-composable capital. I-Governance Structures ibekwe ukwahlukanisa ne-validator kunye ne-curation, ngokuchofoza ukuphucula ukuhanjiswa kwe-incentive kunye ne-alignment kwi-stakeholder. I-Battle Pass Multiplier yeNft Ngaphezulu kwe-300,000 abalandeli abalandeli kunye ne-Beta Pass NFT, oku kuthetha umgca elikhulu kwiprojekthi. Ngokusekelwe kwesi-response, i-team yenza i-Battle Pass Multiplier NFT. Abantu abahlala kwi-waitinglist iya kubhalwe kwi-selection process ye-Battle Pass. Ukusetyenziswa kunokunyusa nge-referrals, ukubheja i-sHYPE, kunye ne-integrations ezisetyenziswa. Abalandeli abalandeli abalandeli i-Battle Pass Multiplier NFT, ebonakalisa i-1.5x i-Kintsu Points, ibonelela i-advance yokuqala kwi-ranking progression. I-initiative yenzelwe malunga ne-community-driven model ye-liquid staking, kunye ne-validator performance kunye ne-participant activity ziye zihlanganisa iziphumo.

Qhagamshelana ne-Waitinglist namhlanje malunga Kintsu Kintsu i-liquid-staking protocol eyakhelwe ukulungiselela i-DeFi ecosystems. Nge-decentralized kunye ne-gamified-validator curation, i-composable-staking tokens, kunye ne-governance eyenziwe ngokufanelekileyo kwe-neutrality, i-Kintsu ibonise i-validator-alignment kunye ne-protocol-growth. Abasebenzisi bangathola ngaphezulu kwi https://kintsu.xyz/