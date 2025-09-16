Kintsu、HypeをHyperLiquidで発売

ロンドン、イギリス、2025年9月16日/Chainwire/--Castle Island Ventures、Brevan Howard Digital、CMT Digital、Spartan、Arche Capital、F-Primeを含む投資家が支援する流動性ストックプロトコルであるKintsuは、現在、メインネット上で生かされているsHYPEの発売でHyperliquidへの拡張を発表しました。 このプロトコルは、分散型金融(DeFi)における分散化に対処することを目的とし、分散型 validator curation と composable staking tokens を通じて行う。 https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 Hyperliquid では、ゲームのように機能する統治モデルを導入することによって、液体賭博がどのように機能するかを変えています: 代表者は、高性能の検証チームを編集することによって、統治トークンを賭け、代表団のためのキャンペーンをします。 キンツー キンツー Validators compete for stake, delegates compete for reputation and voting power, and the entire system is driven by transparent performance. 結果: Validator performance fuels yield, and yield powers a more resilient, composable LST designed for the Hyperliquid ecosystem. 検証者は株を競い、代表者は評判と投票権を競い、全体のシステムは透明なパフォーマンスによって駆動されています。 \n \n 「単純に投資資産をプログラミング可能な担保に変換することによって、我々は最高のリスク調整収益を注入し、チェーンGDPを増強することによって成長を促進します。スケールでは、液体賭博は透明かつプログラム的に制御されなければなりませんが、LSTが真にコミュニティで統制され、不透明な裁量方式で動作するのではなく、不可避です。 「単純に投資資産をプログラミング可能な担保に変換することによって、我々は最高のリスク調整収益を注入し、チェーンGDPを増強することによって成長を促進します。スケールでは、液体賭博は透明かつプログラム的に制御されなければなりませんが、LSTが真にコミュニティで統制され、不透明な裁量方式で動作するのではなく、不可避です。 なぜHyperLiquid デフィの最も重要なハブの1つとして現れ、日々の取引量の平均数十億ドルを占め、HIP-3の許可のない市場創出によって強化されました。 Hyperliquid 超液体 \n \n \n \n Validator Competition and Yield Structure - Decentralized validator registry enables open competition among validators, with yields determined by performance metrics. Validator output directly influences yield distribution, which in turn underpins the sHYPE token model. Validator Competition and Yield Structure - Decentralized validator registry enables open competition among validators, with yields determined by performance metrics. Validator output directly influences yield distribution, which in turn underpins the sHYPE token model. Composability and Integration — sHYPE は HyperEVM ベースの分散型金融アプリケーションと収益戦略との直接統合のために設計されています。 Liquidity and Governance Alignment – 従来のロック・ストック・メカニズムとは異なり、sHYPEは、組成可能な資本の配分をサポートしながら、参加者のための流動性を維持します。 バトル・パス Multiplier NFT 300,000 を超える参加者が Beta Pass NFT に参加し、このプロジェクトの重要なマイルストーンとなり、この対応に基づき、チームは Battle Pass Multiplier NFT を導入しました。 待機リストに加わる個人は、バトル・パスの選択プロセスに入ります. 参加は、リファレンス、sHYPEを賭け、サポートされている統合に取り組むことによって増加することができます. 選択された参加者は、ランクアップの早期優位性を提供する 1.5x Kintsu Points を提供する Battle Pass Multiplier NFT を受賞します。 このイニシアチブは、液体賭博のコミュニティー駆動モデルを中心に設計されており、検証者のパフォーマンスと参加者の活動は、結果を形作るための重要な要因として役立ちます。 ユーザは . 今日も待合室へ 今日も待合室へ Kintsuについて Kintsu は、断片化された DeFi エコシステムを統一するために構築された液体ストッキング プロトコルです。分散化されたおよびゲーム化された検証者クレーニング、複製可能なストッキング トークン、信頼性の高い中立性のために設計されたガバナンスを通じて、Kintsu は検証者調節とプロトコル成長を再定義しています。 https://kintsu.xyz/ https://kintsu.xyz/ コンタクト 成長部長 アレクシオス・コンスタンティニディス キンツー アレクサンドラ@kintsu.xyz \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム