Kintsu lanceert sHYPE op Hyperliquid

Londen, Verenigd Koninkrijk, 16 september 2025/Chainwire/--Kintsu, een liquid staking protocol ondersteund door investeerders zoals Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan, Arche Capital en F-Prime, heeft zijn uitbreiding naar Hyperliquid aangekondigd met de lancering van sHYPE, nu live op het mainnet. Het protocol heeft tot doel de fragmentatie in gedecentraliseerde financiën (DeFi) aan te pakken door middel van gedecentraliseerde validator curation en composable staking tokens. https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 is het veranderen van de manier waarop liquid staking werkt op Hyperliquid door een governance-model in te voeren dat speelt als een spel: afgevaardigden inzetten governance-tokens en campagne voor delegaties door hoogwaardige validatorteams te cureren. Kintse Kintse Validatoren concurreren om aandelen, delegaten concurreren om reputatie en stemmacht, en het hele systeem wordt gedreven door transparante prestaties.Het resultaat: validatorprestaties branden rendement, en rendement vermogens een veerkrachtiger, composteerbare LST ontworpen voor het Hyperliquid ecosysteem. \n \n “Door eenvoudig gestoken activa om te zetten in programmeerbare zekerheden, katalyseren we groei door de hoogste op risico aangepaste opbrengsten in te voeren en het bbp van de keten te stimuleren.Op schaal moet liquid staking transparant en programmatisch worden gecontroleerd, het is noodzakelijk en onvermijdelijk dat LST's echt gemeenschap geregeerd worden, niet op een vage discretionaire manier worden uitgevoerd.Na twee jaar onderzoek en ontwikkeling, zijn we er trots op aan te kondigen dat Kintsu uitbreidt naar Hyperliquid en een nieuw niveau van veerkracht brengt aan liquid staking op de HyperEVM.” — Stephen, oprichter van Kintsu. “Door eenvoudig gestoken activa om te zetten in programmeerbare zekerheden, katalyseren we groei door de hoogste op risico aangepaste opbrengsten in te voeren en het bbp van de keten te stimuleren.Op schaal moet liquid staking transparant en programmatisch worden gecontroleerd, het is noodzakelijk en onvermijdelijk dat LST's echt gemeenschap geregeerd worden, niet op een vage discretionaire manier worden uitgevoerd.Na twee jaar onderzoek en ontwikkeling, zijn we er trots op aan te kondigen dat Kintsu uitbreidt naar Hyperliquid en een nieuw niveau van veerkracht brengt aan liquid staking op de HyperEVM.” — Stephen, oprichter van Kintsu. Waarom hyperliquide is uitgegroeid tot een van DeFi's belangrijkste hubs, met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van miljarden en versterkt door de onbevoegde marktschepping van HIP-3. Hyperliquide Hyperliquide \n \n \n \n Validator Competition and Yield Structure – Het gedecentraliseerde validatorregister maakt open concurrentie tussen validatoren mogelijk, waarbij de opbrengsten worden bepaald door prestatiemetricen. Composibiliteit en integratie – sHYPE is ontworpen voor directe integratie met HyperEVM-gebaseerde gedecentraliseerde financiële toepassingen en rendementstrategieën. Liquiditeit en governance-aanpassing – In tegenstelling tot traditionele vergrendelde inzetmechanismen, behoudt sHYPE de liquiditeit voor de deelnemers en ondersteunt tegelijkertijd de toewijzing van composteerbaar kapitaal. Battle Pass Multiplier met NFT Meer dan 300.000 deelnemers hebben deelgenomen aan de Beta Pass NFT, een belangrijke mijlpaal voor het project. Individuen die zich bij de wachtlijst voegen, worden opgenomen in een selectieproces voor een Battle Pass. De deelname kan worden verhoogd door verwijzingen, het inzetten van sHYPE en het betrekken met ondersteunde integraties. De geselecteerde deelnemers ontvangen de Battle Pass Multiplier NFT, die 1,5x Kintsu Points biedt, wat een vroeg voordeel biedt in rangschikking. Het initiatief is ontworpen rond een community-gedreven model van liquid staking, waarbij validatorprestaties en deelnemende activiteit dienen als belangrijke factoren bij het vormgeven van resultaten. Gebruikers kunnen . join the waitlist today Doe mee met de wachtlijst vandaag Over Kintsu Kintsu is een vloeibaar staking protocol gebouwd om gefragmenteerde DeFi ecosystemen te verenigen. Door gedecentraliseerde en gamificeerde validator curation, composable staking tokens, en governance ontworpen voor geloofwaardige neutraliteit, Kintsu herdefiniëren validator afstemming en protocol groei. https://kintsu.xyz/ https://kintsu.xyz/ Contact Directeur Groei Alexios Konstantinidis Kintse alexios@kintsu.xyz \n \n Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Het programma Het programma