Londra, Regno Unito, 16 settembre 2025/Chainwire/--Kintsu, un protocollo di scommesse liquide supportato da investitori tra cui Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan, Arche Capital e F-Prime, ha annunciato la sua espansione a Hyperliquid con il lancio di sHYPE, ora in rete. Il protocollo mira a affrontare la frammentazione nella finanza decentralizzata (DeFi) attraverso la curazione decentralizzata del validatore e i token di scomposizione composibili. https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 sta cambiando il modo in cui funziona lo scommesso liquido su Hyperliquid introducendo un modello di governance che si svolge come un gioco: i delegati scommettono token di governance e campagne per le delegazioni curando team di validatori ad alte prestazioni. Kintsi Kintsi I validatori competono per la partecipazione, i delegati competono per la reputazione e il potere di voto, e l'intero sistema è guidato dalle prestazioni trasparenti.Il risultato: i carburanti per le prestazioni dei validatori producono e producono un LST più resiliente e compostabile progettato per l'ecosistema iperliquido. \n \n “Transformando semplicemente gli asset investiti in collaterali programmabili, catalizziamo la crescita infondendo i più alti rendimenti adeguati al rischio e aumentando il PIL della catena. A livello di scala, lo scommesso liquido deve essere controllato in modo trasparente e programmatico, è necessario ed inevitabile che i LST diventino veramente governati dalla comunità, non funzionino in modo discreto. "Transformando semplicemente gli asset investiti in collaterali programmabili, catalizziamo la crescita infondendo i più alti rendimenti adeguati al rischio e aumentando il PIL della catena. A livello di scala, lo scommesso liquido deve essere controllato in modo trasparente e programmatico, è necessario ed inevitabile che i LST diventino veramente governati dalla comunità, non funzionino in modo discreto. Dopo due anni di ricerca e sviluppo, siamo orgogliosi di annunciare che Kintsu si sta espandendo a Hyperliquid e porta un nuovo livello di resilienza alla scommessa liquida su HyperEVM." — Stephen, Fondatore di Kintsu. Perché l’ipertrofia è emerso come uno dei hub più importanti di DeFi, con un volume di trading medio giornaliero di miliardi di dollari e rafforzato dalla creazione di mercato non autorizzata di HIP-3. iperliquidità iperliquidità \n \n \n \n Validator Competition and Yield Structure – Il registro decentralizzato dei validatori consente una concorrenza aperta tra i validatori, con i rendimenti determinati dalle metriche di performance. Composibilità e integrazione – sHYPE è progettato per l’integrazione diretta con le applicazioni di finanziamento decentralizzato e le strategie di rendimento basate su HyperEVM. Attraverso i contratti CoreWriter, si collega anche con lo strato di staking nativo di Hyperliquid, espandendo l’interoperabilità in tutto l’ecosistema. Allineamento della liquidità e della governance – A differenza dei tradizionali meccanismi di scommesse chiuse, sHYPE mantiene la liquidità per i partecipanti sostenendo allo stesso tempo l’allocazione del capitale composibile. Multiplier di Battle Pass NFT Più di 300.000 partecipanti si sono impegnati con il Beta Pass NFT, segnando una pietra miliare significativa per il progetto. Gli individui che si uniscono alla lista d'attesa verranno inseriti in un processo di selezione per un Battle Pass. La partecipazione può essere aumentata attraverso i riferimenti, sHYPE e l'impegno con le integrazioni supportate. I partecipanti selezionati riceveranno il Battle Pass Multiplier NFT, che fornisce 1,5x punti Kintsu, offrendo un vantaggio precoce nella progressione del ranking. L'iniziativa è progettata intorno a un modello di scommesse liquide guidato dalla comunità, con le prestazioni del validatore e l'attività dei partecipanti che fungono da fattori chiave nel modellare i risultati. Gli utenti possono . join the waitlist today Unisciti alla lista di attesa oggi A proposito di Kintsu Kintsu è un protocollo di scommessa liquida costruito per unificare gli ecosistemi DeFi frammentati. Attraverso la curazione decentralizzata e gamificata dei validatori, i token di scommessa composibili e la governance progettata per una neutralità credibile, Kintsu sta ridefinendo l'allineamento dei validatori e la crescita del protocollo. https://kintsu.xyz/