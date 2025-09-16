Kintsu lanserar sHYPE på Hyperliquid

London, Storbritannien, 16 september 2025/Chainwire/--Kintsu, ett likviditetsprotokoll som stöds av investerare som Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan, Arche Capital och F-Prime, har meddelat sin expansion till Hyperliquid med lanseringen av sHYPE, nu live på mainnet. Protokollet syftar till att ta itu med fragmentering i decentraliserad finansiering (DeFi) genom decentraliserad validering och komposterbara staking tokens. https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 förändrar hur likvid satsning fungerar på Hyperliquid genom att införa en styrningsmodell som utspelar sig som ett spel: delegater satsar styrningstoken och kampanjer för delegationer genom att kurera högpresterande valideringsteam. Kintse Kintse Validatorer tävlar om aktier, delegater tävlar om rykte och rösträtt, och hela systemet drivs av transparent prestanda. \n \n ”Genom att helt enkelt omvandla investerade tillgångar till programmerbara säkerheter katalyserar vi tillväxt genom att införa de högsta riskjusterade avkastningarna och öka kedjans BNP. I skala måste likvid insatser kontrolleras transparent och programmatiskt, det är nödvändigt och oundvikligt att LSTs blir verkligt samhällsstyrda, inte körs på ett oklart diskretionärt sätt. Efter två års forskning och utveckling är vi stolta över att kunna meddela att Kintsu expanderar till Hyperliquid och ger en ny nivå av motståndskraft till likvid insatser på HyperEVM.” – Stephen, grundare av Kintsu. ”Genom att helt enkelt omvandla investerade tillgångar till programmerbara säkerheter katalyserar vi tillväxt genom att införa de högsta riskjusterade avkastningarna och öka kedjans BNP. I skala måste likvid insatser kontrolleras transparent och programmatiskt, det är nödvändigt och oundvikligt att LSTs blir verkligt samhällsstyrda, inte körs på ett oklart diskretionärt sätt. Efter två års forskning och utveckling är vi stolta över att kunna meddela att Kintsu expanderar till Hyperliquid och ger en ny nivå av motståndskraft till likvid insatser på HyperEVM.” – Stephen, grundare av Kintsu. Varför Hyperliquid har framträtt som en av DeFi: s viktigaste hubbar, med genomsnittliga miljarder i daglig handelsvolym och förstärkt av HIP-3: s obehöriga marknadsskapande. Hyperliquid Hypervätska \n \n \n \n Validatorkonkurrens och avkastningsstruktur – Det decentraliserade valideringsregistret möjliggör öppen konkurrens mellan validerare, med avkastning som bestäms av prestandametrik. Komposibilitet och integration – sHYPE är utformat för direkt integration med HyperEVM-baserade decentraliserade finansiella applikationer och avkastningsstrategier. Likviditets- och styrningsjustering – Till skillnad från traditionella låsta satsningsmekanismer upprätthåller sHYPE likviditet för deltagarna samtidigt som man stöder komposterbar kapitalallokering. Battle Pass Multiplikator NFT Över 300 000 deltagare engagerade sig med Beta Pass NFT, vilket markerar en betydande milstolpe för projektet. Personer som ansluter sig till väntelistan kommer att ingå i en urvalsprocess för ett Battle Pass. Deltagande kan ökas genom hänvisningar, satsning sHYPE och engagemang med stödda integrationer. Utvalda deltagare kommer att få Battle Pass Multiplier NFT, som ger 1,5x Kintsu Points, vilket ger en tidig fördel i rankningsprogression. Initiativet är utformat kring en samhällsdriven modell av flytande insatser, med valideringsprestanda och deltagaraktivitet som nyckelfaktorer för att forma resultat. Användare kan . join the waitlist today Gå med i väntelistan idag Om Kintsu Kintsu är ett flytande staking-protokoll som är byggt för att förena fragmenterade DeFi-ekosystem. Genom decentraliserad och gamificerad validering, komposterbara staking-tokens och styrning som är utformad för trovärdig neutralitet, omdefinierar Kintsu valideringsjustering och protokolltillväxt. https://kintsu.xyz/ https://kintsu.xyz/ Kontakter Direktör för tillväxt Alexios Konstantinidis Kintse alexios@kintsu.xyz på nätet \n \n Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Chainwire under HackerNoon Business Blogging Program. Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Chainwire under HackerNoon Business Blogging Program. Programmet Programmet