Kintsu ດາວນ໌ໂຫລດ sHYPE On Hyperliquid

London, UK, 16 September, 2025/Chainwire/--Kintsu, ລະບົບການລົງທຶນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຜູ້ລົງທຶນລວມທັງ Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan, Arche Capital, ແລະ F-Prime, ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົນເພື່ອ Hyperliquid ກັບການເປີດຕົວຂອງ sHYPE, ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ທົ່ວໂລກ. ລະບົບການປິ່ນປົວການຕັດສິນໃຈໃນເງິນ decentralized (DeFi) ໂດຍການ curation validator decentralized ແລະ tokens staking composable. https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 ການປ່ຽນແປງວິທີການເຮັດວຽກຂອງການລົງທຶນອາຍແກັສໃນ Hyperliquid ໂດຍການນໍາສະເຫນີຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນເກມ: ຜູ້ສະຫນອງການລົງທຶນ tokens ການຄຸ້ມຄອງແລະການໂຄສະນາສໍາລັບການ delegations ໂດຍການຄຸ້ມຄອງທີມງານ validator ປະສິດທິພາບສູງ. ປະເພດ ປະເພດ ການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນ \n \n “ໂດຍການປ່ຽນແປງອຸປະກອນທີ່ມີຊື່ສຽງພຽງແຕ່ໃນຄອມພິວເຕີ, ພວກເຮົາມີການປິ່ນປົວການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍການປິ່ນປົວຜົນປະໂຫຍດທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ຖືກປິ່ນປົວໂດຍການປິ່ນປົວຜົນປະໂຫຍດແລະການປິ່ນປົວ GDP ຂອງຊຸດ. ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ການປິ່ນປົວຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຊື່ສຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຄອມພິວເຕີ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ LSTs ຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ມີການເຮັດວຽກໃນວິທີການຄາດຄະເນດິນດີ. ຫຼັງຈາກສອງປີຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ “ໂດຍການປ່ຽນແປງອຸປະກອນທີ່ມີຊື່ສຽງພຽງແຕ່ໃນຄອມພິວເຕີ, ພວກເຮົາມີການປິ່ນປົວການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍການປິ່ນປົວຜົນປະໂຫຍດທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ຖືກປິ່ນປົວໂດຍການປິ່ນປົວຜົນປະໂຫຍດແລະການປິ່ນປົວ GDP ຂອງຊຸດ. ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ການປິ່ນປົວຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຊື່ສຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຄອມພິວເຕີ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ LSTs ຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ມີການເຮັດວຽກໃນວິທີການຄາດຄະເນດິນດີ. ຫຼັງຈາກສອງປີຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ວິທີການ Hyperliquid ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນສູນກາງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງ DeFi, ມີປະມານ miliards ໃນຂະຫນາດຕະຫຼາດການຄ້າມືອາຊີບແລະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍການສ້າງຕະຫຼາດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງ HIP-3. ໂດຍສະເຫນີ sHYPE ໃນ Hyperliquid, Kintsu ເຮັດໃຫ້: ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR \n \n \n \n Validator Competition and Yield Structure – Registry Validator Decentralized ອະນຸຍາດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນໃນລະຫວ່າງ Validators, ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ຖືກຄັດເລືອກໂດຍການປະມວນຜົນປະສິດທິພາບ. ການແຂ່ງຂັນຂອງ Validator ອະນຸຍາດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານການແຂ່ງຂັນ, ເຊິ່ງລວມເອົາຮູບແບບ token sHYPE. Composability ແລະ Integration – sHYPE ແມ່ນອອກແບບມາສໍາລັບການເຂົ້າລະຫັດໂດຍອີງໃສ່ HyperEVM ການນໍາໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງ. ອັດຕະໂນມັດແລະການຄວບຄຸມ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖຽນລະພາບການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມປົກກະຕິ, sHYPE ສະຖຽນລະພາບການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂະນະທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມ. ການຄວບຄຸມສະຖຽນລະພາບການຄວບຄຸມການຄັດເລືອກແລະການຄວບຄຸມ, ມີຈຸດປະສົງໃນການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມປະສານຂອງການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ປະເພດ Battle Pass Multiplier NFT ມີຫຼາຍກ່ວາ 300,000 ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຮ່ວມມືກັບ NFT Beta Pass, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການ. ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ, ທີມງານໄດ້ນໍາສະເຫນີ Battle Pass Multiplier NFT. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເຂົ້າໄປໃນລະດັບຄວາມຮ້ອນຈະໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການ Battle Pass Multiplier NFT, ເຊິ່ງສະຫນອງ 1.5x Kintsu Points, ການສະຫນອງປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດໃນລະດັບ. ວິທະຍາໄລໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງສະຖາບັນ liquid staking, ມີຜົນປະໂຫຍດຂອງ validator ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍໃນການສ້າງຜົນສໍາເລັດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ . join the waitlist today ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Join the waitlist today ກ່ຽວກັບ Kintsu Kintsu ແມ່ນໂປຼລິກການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຕັດສິນໃຈການຕັດສິນໃຈ DeFi. ໂດຍການຕັດສິນໃຈການຕັດສິນໃຈແລະການຕັດສິນໃຈການຕັດສິນໃຈ, tokens ການຕັດສິນໃຈທີ່ສາມາດຕັດສິນໃຈ, ແລະການຄຸ້ມຄອງທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ, Kintsu ແມ່ນການຕັດສິນໃຈການຕັດສິນໃຈການຕັດສິນໃຈແລະການພັດທະນາໂປຼລິກ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນ https://kintsu.xyz/ https://kintsu.xyz/ ລະຫັດ QR ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Growth ວິທະຍາໄລອິນເດຍ ປະເພດ ໂທລະສັບມືຖື \n \n ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program. Do Your Own Research before making any financial decision. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program. Do Your Own Research before making any financial decision. ພາສາລາວ ພາສາລາວ