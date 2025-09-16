Kintsu wprowadza sHYPE na Hyperliquid

Londyn, Wielka Brytania, 16 września 2025/Chainwire/--Kintsu, protokół likwidacyjny wspierany przez inwestorów, w tym Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan, Arche Capital i F-Prime, ogłosił swoją ekspansję do Hyperliquid wraz z wprowadzeniem sHYPE, teraz na żywo w sieci głównej. Protokół ma na celu zaradzenie rozdrobnieniu w zakresie zdecentralizowanego finansowania (DeFi) poprzez zdecentralizowaną kurację walidatorów i kompostowalne tokeny. https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 zmienia sposób działania likwidacji w Hyperliquid, wprowadzając model zarządzania, który działa jak gra: delegat stawia tokeny zarządzania i kampanię dla delegacji, kurując zespoły walidatorów o wysokich wynikach. Kintusa Kintusa Walidatorzy rywalizują o udział, delegaty rywalizują o reputację i siłę głosowania, a cały system jest napędzany przez przejrzystą wydajność. \n \n „Przekształcając po prostu zaangażowane aktywa w programowalne zabezpieczenia, katalizujemy wzrost poprzez wprowadzanie najwyższych zysków dostosowanych do ryzyka i zwiększanie PKB łańcucha dostaw.W skali, zaangażowanie płynne musi być kontrolowane w sposób przejrzysty i programowy, konieczne i nieuniknione jest, aby LST stały się naprawdę zarządzane przez społeczność, a nie działały w sposób dyskretny.Po dwóch latach badań i rozwoju, z dumą ogłaszamy, że Kintsu rozszerza się na Hyperliquid i przynosi nowy poziom odporności na zaangażowanie płynne w HyperEVM” – Stephen, założyciel Kintsu. „Przekształcając po prostu zaangażowane aktywa w programowalne zabezpieczenia, katalizujemy wzrost poprzez wprowadzanie najwyższych zysków dostosowanych do ryzyka i zwiększanie PKB łańcucha dostaw.W skali, zaangażowanie płynne musi być kontrolowane w sposób przejrzysty i programowy, konieczne i nieuniknione jest, aby LST stały się naprawdę zarządzane przez społeczność, a nie działały w sposób dyskretny.Po dwóch latach badań i rozwoju, z dumą ogłaszamy, że Kintsu rozszerza się na Hyperliquid i przynosi nowy poziom odporności na zaangażowanie płynne w HyperEVM” – Stephen, założyciel Kintsu. Dlaczego hipoglikemia pojawiła się jako jeden z najważniejszych węzłów DeFi, średnio miliardy dziennego objętości handlowej i wzmocnione przez utworzenie rynku bez zezwolenia HIP-3. Hiperpłynność Hiperpłynność \n \n \n \n Konkurencja walidatorów i struktura zysków – zdecentralizowany rejestr walidatorów umożliwia otwartą konkurencję między walidatorami, z zyskami określonymi przez metryki wydajności. Kompozycyjność i integracja – sHYPE jest przeznaczony do bezpośredniej integracji z zdecentralizowanymi aplikacjami finansowymi i strategiami wydajności opartymi na HyperEVM. Dzięki umowom CoreWriter łączy się również z native stacking layer Hyperliquid, rozszerzając interoperacyjność w całym ekosystemie. Dostosowanie płynności i zarządzania – W przeciwieństwie do tradycyjnych mechanizmów blokadowych, sHYPE utrzymuje płynność dla uczestników przy jednoczesnym wspieraniu alokacji kapitału składowego.Struktury zarządzania nadzorują wybór i kurację walidatorów, mając na celu zapewnienie przejrzystości i dostosowania zachęt między zainteresowanymi stronami. Multiplikator Battle Pass NFT Ponad 300 000 uczestników zaangażowało się w Beta Pass NFT, co stanowi znaczący kamień milowy dla projektu. Osoby, które dołączą do listy oczekujących, zostaną wpisane do procesu selekcji na Battle Pass. Udział można zwiększyć poprzez skierowanie, stawianie sHYPE i angażowanie się w obsługiwane integracje. Wybrani uczestnicy otrzymają Multiplier Battle Pass NFT, który zapewnia 1,5x punktów Kintsu, oferując wczesną przewagę w postępie rankingu. Inicjatywa została opracowana wokół wspólnotowego modelu zakładów płynnych, a wydajność walidatorów i aktywność uczestników stanowią kluczowe czynniki kształtujące wyniki. Użytkownicy mogą . Dołącz do listy oczekujących już dziś Dołącz do listy oczekujących już dziś Więcej o Kintsu Kintsu jest protokołem likwidacji płynów zbudowanym w celu ujednolicenia rozdrobnionych ekosystemów DeFi. Poprzez zdecentralizowaną i gamifikowaną kurację walidatorów, kompostowalne tokeny walidacyjne i zarządzanie zaprojektowane z myślą o wiarygodnej neutralności, Kintsu redefinuje dostosowanie walidatorów i wzrost protokołu. https://kintsu.xyz/ https://kintsu.xyz/ kontaktów Dyrektor Rozwoju Aleksiej Konstantynod Kintusa alexios@kintsu.xyz \n \n Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Chainwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Chainwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Programu Programu