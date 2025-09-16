Kintsu lanza sHYPE en Hyperliquid

Londres, Reino Unido, 16 de septiembre de 2025/Chainwire/--Kintsu, un protocolo de apuestas líquidas respaldado por inversores como Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan, Arche Capital y F-Prime, anunció su expansión a Hyperliquid con el lanzamiento de sHYPE, ahora en vivo en la red. El protocolo tiene como objetivo abordar la fragmentación en la financiación descentralizada (DeFi) a través de la validación descentralizada y los tokens de apuesta compostables. https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 está cambiando la forma en que funciona la apuesta por liquidez en Hyperliquid mediante la introducción de un modelo de gobernanza que se desarrolla como un juego: los delegados apuestan por tokens de gobernanza y la campaña para las delegaciones al curar equipos de validación de alto rendimiento. Kintsu Kintsu Los validadores compiten por la participación, los delegados compiten por la reputación y el poder de voto, y todo el sistema está impulsado por el rendimiento transparente.El resultado: los combustibles de rendimiento de los validadores producen y producen un LST más resiliente y compostable diseñado para el ecosistema hiperlíquido. \n \n “Al transformar los activos simplemente involucrados en garantías programables, catalizamos el crecimiento mediante la infusión de los rendimientos más altos ajustados al riesgo y el aumento del PIB de la cadena. A escala, la apuesta por líquidos debe ser controlada de forma transparente y programática, es necesario e inevitable que los LST se conviertan en verdaderamente gobernados por la comunidad, no funcionen de una manera discrecional opaca.Después de dos años de investigación y desarrollo, estamos orgullosos de anunciar que Kintsu se está expandiendo a Hyperliquid y trayendo un nuevo nivel de resiliencia a la apuesta por líquidos en el HyperEVM.” — Stephen, Fundador de Kintsu. “Al transformar los activos simplemente involucrados en garantías programables, catalizamos el crecimiento mediante la infusión de los rendimientos más altos ajustados al riesgo y el aumento del PIB de la cadena. Composibilidad e Integración: sHYPE está diseñado para la integración directa con las aplicaciones de financiación descentralizada basadas en HyperEVM y las estrategias de rendimiento.A través de los contratos CoreWriter, también se conecta con la capa de apalancamiento nativa de Hyperliquid, ampliando la interoperabilidad en todo el ecosistema. Alineamiento de la liquidez y la gobernanza: A diferencia de los mecanismos tradicionales de apuestas cerradas, sHYPE mantiene la liquidez para los participantes al mismo tiempo que apoya la asignación de capital compostable. Multiplicador Battle Pass NFT Más de 300.000 participantes se involucraron con el Beta Pass NFT, marcando un hito significativo para el proyecto. Los individuos que se unen a la lista de espera se ingresarán en un proceso de selección para un Battle Pass. La participación se puede aumentar a través de referencias, apuestas sHYPE, y involucrarse con integraciones soportadas. Los participantes seleccionados recibirán el Battle Pass Multiplier NFT, que proporciona 1.5x puntos de Kintsu, ofreciendo una ventaja temprana en la progresión de la clasificación. La iniciativa está diseñada en torno a un modelo impulsado por la comunidad de apuestas líquidas, con el rendimiento del validador y la actividad de los participantes sirviendo como factores clave en la formación de los resultados. Los usuarios pueden . Únete a la lista de espera hoy Únete a la lista de espera hoy Sobre Kintsu Kintsu es un protocolo de apuesta líquida construido para unificar ecosistemas fragmentados de DeFi. Sobre Kintsu Kintsu es un protocolo de apuesta líquida construido para unificar ecosistemas fragmentados de DeFi. A través de la valoración de validadores descentralizados y gamificados, tokens de apuesta compostables y gobernanza diseñados para una neutralidad creíble, Kintsu está redefiniendo el alineamiento de validadores y el crecimiento del protocolo. https://kintsu.xyz/