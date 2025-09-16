Londra, Regatul Unit, 16 septembrie 2025/Chainwire/--Kintsu, un protocol de pariere lichidă susținut de investitori, inclusiv Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan, Arche Capital și F-Prime, și-a anunțat extinderea la Hyperliquid cu lansarea sHYPE, acum live pe rețeaua principală. Protocolul urmărește să abordeze fragmentarea finanțelor descentralizate (DeFi) prin curățarea validatorului descentralizat și tokenurile de pariere compostabile. https://player.vimeo.com/video/1118870929 https://player.vimeo.com/video/1118870929 schimbă modul în care funcționează pariurile lichide pe Hyperliquid prin introducerea unui model de guvernanță care se desfășoară ca un joc: delegații pariază token-uri de guvernanță și campanie pentru delegații prin coordonarea unor echipe de validare de înaltă performanță. Kinshasa Kinshasa Validatorii concurează pentru acțiuni, delegații concurează pentru reputație și putere de vot, iar întregul sistem este condus de performanța transparentă.Rezultatul: eficiența validatorului generează combustibili și produce o LST mai rezistentă, compostabilă, concepută pentru ecosistemul Hyperliquid. \n \n „Prin transformarea simplă a activelor stocate în garanții programabile, catalizăm creșterea prin infuzarea celor mai mari randamente ajustate la riscuri și prin stimularea PIB-ului lanțului. La scară largă, pariurile lichide trebuie controlate în mod transparent și programatic, este necesar și inevitabil ca LST-urile să devină cu adevărat guvernate de comunitate, nu să funcționeze într-o manieră discreționară opacă. După doi ani de cercetare și dezvoltare, suntem mândri să anunțăm că Kintsu se extinde la Hyperliquid și aduce un nou nivel de reziliență pariurilor lichide pe HyperEVM.” – Stephen, Fondatorul Kintsu. „Prin transformarea simplă a activelor stocate în garanții programabile, catalizăm creșterea prin infuzarea celor mai mari randamente ajustate la riscuri și prin stimularea PIB-ului lanțului. La scară largă, pariurile lichide trebuie controlate în mod transparent și programatic, este necesar și inevitabil ca LST-urile să devină cu adevărat guvernate de comunitate, nu să funcționeze într-o manieră discreționară opacă. După doi ani de cercetare și dezvoltare, suntem mândri să anunțăm că Kintsu se extinde la Hyperliquid și aduce un nou nivel de reziliență pariurilor lichide pe HyperEVM.” – Stephen, Fondatorul Kintsu. De ce hipertrofie a apărut ca unul dintre cele mai importante hub-uri ale DeFi, cu o medie de miliarde de dolari în volumul de tranzacționare zilnic și consolidat de crearea de piață neautorizată a HIP-3. Hyperliquid Hiperliquidă \n \n \n \n Concurența validatorului și structura randamentului – Registrul validatorului descentralizat permite o concurență deschisă între validatori, cu randamentele determinate de metricile de performanță. Composabilitatea și integrarea – sHYPE este conceput pentru integrarea directă cu aplicațiile de finanțare descentralizată și strategiile de randament bazate pe HyperEVM. Prin intermediul contractelor CoreWriter, se conectează, de asemenea, cu stratul nativ de stocare al Hyperliquid, extinzând interoperabilitatea în întregul ecosistem. Alinierea lichidității și a guvernanței – Spre deosebire de mecanismele tradiționale de pariere încuiată, sHYPE menține lichiditatea pentru participanți, susținând în același timp alocarea capitalului compostabil. Multiplicatorul Battle Pass NFT Peste 300.000 de participanți s-au angajat cu Beta Pass NFT, marcând o etapă importantă pentru proiect.Pe baza acestui răspuns, echipa a introdus Battle Pass Multiplier NFT. Persoanele care se alătură listei de așteptare vor fi incluse într-un proces de selecție pentru un Battle Pass. Participarea poate fi sporită prin trimiteri, pariuri sHYPE și implicarea cu integrări acceptate. Participanții selectați vor primi Battle Pass Multiplier NFT, care oferă 1,5x puncte Kintsu, oferind un avantaj timpuriu în progresul clasamentului. Inițiativa este concepută în jurul unui model bazat pe comunitate al pariurilor lichide, performanța validatorului și activitatea participantului servind ca factori-cheie în modelarea rezultatelor. Utilizatorii pot . join the waitlist today Alăturați-vă listei de așteptare astăzi Despre Kintsu Kintsu este un protocol de pariere lichidă construit pentru a unifica ecosistemele fragmentate DeFi. Prin curățarea validatorului descentralizat și gamificat, tokenurile de pariere compostabile și guvernanța concepută pentru neutralitate credibilă, Kintsu redefinește alinierea validatorului și creșterea protocolului. https://kintsu.xyz/ https://kintsu.xyz/ Contactul Director de creștere Alexandru Constantin Kinshasa alexios@kintsu.xyz \n \n Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Programul Programul