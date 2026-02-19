පවුල් බිය සහ ජීවිතයේ දුෂ්කර තේරීම් මොරෝස් හි

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VII: Treats of many things සුපිරි විද් යාව පිළිබඳ පුදුමාකාර කතන්දර 2026 පෙබරවාරි: මොරයන් සහ ෆන්ස්, ප්රවර්ගය 1 (අවශ්ය 3) - Chapter VII බොහෝ දේවල් වලට ප් රතිකාර J. H. Riddell විසින් The Moors and the Fens, Volume 1 (of 3) - Chapter VII: බොහෝ දේවල් පිළිබඳ ප්රශ්න Riddell ජෝන් මර්පී සහ ඔහුගේ සහෝදරිය, මිස්ටර් ෆ්රෙසර් අතර රැස්වීමට වඩා කිසිවක් නොපෙනෙනෙනු ඇත. ඔහු මීට පෙර ඔහුගේ ජීවිතයේ එවැනි දෙයක් සිදු කර ඇති බව තවමත් අඩු පෙනුමක් ඇති අතර, වෙළෙඳාම මෑන් වෙත ඔහුගේ සුබපැතුම් විශේෂාංගය වන අතර, එවැනි දේවල් සමාන අවස්ථා වල පුරුදු වූ බව අවුල් අදහසක් ඇති අතර, එවැනි දේවල් ඇති බව අභ්යන්තරව දුකෙන්, ඔහුගේ සහෝදරයාට බරපතල ලෙස පෙන්නුම් කළේය. "ඔයා ගෙදර ආවට පස්සෙ මම රෑට නිදාගත්තෙ නෑ, ඔයා කොයි තරම් දුකක්ද කියලා හිතාගෙන." වෙළෙඳාම පටන් ගත්තේ, ඇය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න ටිකක් උනන්දුවෙන් ඇහුවා. "ඔව්, මේ දුෂ්කර නිවසේ තනියම ජීවත් වන අතර, ඔබගේ අවශ්යතා බලාගන්න කිසිවෙක් නොමැති අතර, එම භයානක පැරණි කාන්තාවක් හැර (ජෝන්, මම එය ප්රතික්ෂේප කළ නොහැක), සහ මෙම අසාමාන්ය ස්ථානයෙහි සොහොන; ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ නිවස නිවැරදිව සකස් කිරීමට කාන්තාවගේ රසයක් නැත. " "මම සමාවෙන්න," ඇයගේ සහෝදරයා හිනාවීමෙන් ආපසු, "ඔබ මගේ ප්රශ්න සඳහා ඔබගේ රාත්රී විවේකය එතරම් අවශ්ය නොකළේ: මම, බොහෝ අනෙකුත් අය මෙන්, මගේ කොටසක් අත්හදා බැලීම්, නමුත් සමහර විට කවදාවත් ඔවුන් අතර මගේ නිවස, මඳබව, සහ සේවිකාව ලියාපදිංචි කිරීමට සිහින නැහැ. "අම්ම්ම්, මැල්කොල්ම් කවදාවත් ජීවත් වූ හොඳම, බුද්ධිමත්, ප් රියතම ළමයෙක්. "ඇයි මිනී ගැන මොනවද වැරදියි," වෙළෙඳාම ඉල්ලුවා, මියගිය සුදු පාටයක් දරුවාගේ ප්රතිශතයට ප්රමාණවත්? "සෑම දෙයක්ම," ගැහැණිය උත්තර දුන්නා, "මහත්, හැසිරීම්, අදහස්, පෙනුම, හැම දෙයක්ම." "ඔහුගේ අතිශයින්ම ලෙහෙසි බව හැර, ඇය එක් පැත්තක හිසකෙස් කපන පුදුමාකාර ක් රමය හැර, මම ඇයගේ පෙනුම සමඟ කිසිවක් ඉතා අසාධාරණව නොසලකා බලමි,"122 ඔහු ආපසු පැමිණි; "එවිට මැල්කල්ම් මට පවසයි, මෙම අවසාන සිදු කර ඇත්තේ ඉතා වේගයෙන්, Craigmaver යන්න පෙර, ඇය ඇගේ මාමා සහ කුමාරයාට ලෙහෙසි දීමට හැකි විය: සහ ලෙහෙසිතාව සම්බන්ධයෙන්, අපි දෙදෙනාම ඒ හේතුව දන්නවා, එලිසා. " "ඔව්, නමුත් මාස ගණනාවක් තිස්සේ අපි හැමෝම ඇය වෙනුවෙන් කළ හැකි දේ කරන විට, දරුවාට දිගින් දිගටම දුක් විඳීමට හා අඬන්න එතරම් ස්වාභාවික නොවන බව පෙනේ; ඇය අතිශයින්ම පැරණි වේ; ඇයගේ පියා ඇය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කර ඇත, ඇය වෙනත් දරුවන් කරන දේවල් ගැන කවදාවත් සැලකිලිමත් නොවීය, ඇය ඔවුන්ට කැමති නොවීය, හා ඇයගේ දුක සමහර අමුතු උද්ඝෝෂිත පැරණි කාන්තාවක් මෙන්, කුඩා ගැහැණු ළමයෙකුගේ පැරණි කරදරයට වඩා සමාන වේ. "ඒත් අනිවාර්යයෙන්ම එලිසියා," ඇයගේ සහෝදරයා දැඩි ලෙස ප්රශ්නය කළේය, "ඔබ, ඇයගේ පියාගේ දුව වන අතර, ඔහු වෙනුවෙන් එතරම් දුකක් අඬන බවට මිනාව චෝදනා කිරීමට අදහස් කරන්නේ නැද්ද?" "එහෙත් ඇය දරුවෙක් වගේ නොකියා නම් නැහැ," ඇය තරහෙන් ප් රතික්ෂේප කළා, "එහෙත් ඇය නොකියා.මම ඇයව ස්කොට්ලන්තයේ දී අපිව මෙතරම් කල් තැබූ දුර්වලතාවය හරහා ඇයට සනීප කරන ලද පරිපූර්ණ ස්කෙල්ටෝනයකට මම ඇඳගත් පසු, ඇය මුලින්ම කිව්වා, අවබෝධය ආපසු ලැබුන විට, "මගේ ආදරණීය පියා කොහෙද?මම ලෝකයේ ඕනෑම කෙනෙකුට වඩා ඔහුට කැමැත්තක් තිබුණා – ඔහු කොහේද?" මර්පී මහතා පිළිතුරු දුන්නේ නැහැ, නමුත් ඉහත වචනය පැවසූ ඇය දිහා දැඩි ලෙස දිහා බැලුවේය. ඇය දුකෙන් හෝ නැරඹීමකින් හෝ තදින් තම සහෝදරයාගේ කටහඬෙන් යම් ආකාරයක පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වන විට, මිස්ටර් ෆ්රාසර් ඉදිරියට ගියේය. "ඒත් මොකටද මිනී ගැන කතා කරන්නෙ? ඇය දැන් හොඳ වෙයි, ඇය ඒ භයානක හයිලන්ඩ් කන්දෙන් ඈත් වන අතර, අලංකාර ස්කොට්ලන්ත ජනතාව අතරින්, ඇයගේම පන්තියේ දරුවන් සහ සහයෝගිකයන් අතරට වැඩිපුර කැපී පෙනේ! "මම හිතුවේ," මාස්ටර් මර්ප්යි පැවසුවේ, "ඔවුන් ඉතාම නිශ්ශබ්ද විය, - ඔබ මා සමඟ ජීවත් වනු ඇත. " "ඔව්, ස්වාමිපුරුෂයා ටිකක් පාට කරලා ආපහු ආවා, "ඒත් මම හිතන්නේ ඔබ තවමත් බෙල්ර්මා ප් රදේශයේ ජීවත් වීමට යෝජනා කරන්නේ නැහැ. "ඇයි එහෙම නැත්තෙ?"මොකද මාලිගෝ කිව්වා. "ඇයි නැත්තෙ" ඇය ඇසුවා; "එය එතරම් භයානකව අසාමාන්යයි." "ඔබට හෝ මට මොන පෘථිවියේ ප් රතිඵලයක් වේද? "ඒත් ඔයා කියන්නේ නෑ," ෆ්රාසර් මහත්තයා පටන් ගත්තේ, ඇයගේ පුදුමයට එක් වතාවක් ඇයගේ අහිංසකත්වය පාලනය කරමින්, ඇයව ඉක්මනින් පමණක් නොව ශබ්දයෙන් කතා කරන්නට පෙළඹුවා; "ඒත් ඔයා කියන්නේ ඔයා මාව ක්රෙග්මාවර් සිට ගෙනියන්න කිව්වේ නැහැ. මෙතනද?" ජීවත් "මං හිතුවෙ නෑ උඹව කොරෝනාට ගෙනියන්න. මෙහිදී" ඇයගේ සහෝදරයා ටිකක් පුංචි ලෙස පිළිතුරු දුන්නා; "එහෙත්, ඔබේ අවශ් යතාවය නම්, කරුණාකර ඔබේම උනන්දුවන්ට මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න; මට ඕනෑම ආකාරයකින් ඔවුන්ට සීමා කිරීමට අවශ් ය නැත." ද මෙම ප් රතිචාරය ඇසූ මෑතකදී ෆ්රෙසර් මහත්මිය දුක් විඳීමෙන් කඳුළු බිඳ වැටී, ඇගේ හිස සෝෆා කූඩුව තුළට ඇඳගත්තා: "ඔහුට ඇගේ දුප්පත් මිත් ර ඇලන් සමඟම මිය ගොස්, ඔහු සමඟ නිහතමානී සොහොයුරෙහි තබා ගත හැකි නම්, ඇය දුප්පත් විය - ඇය දුප්පත් විය - ඇය ඇගේ සහෝදරයාගෙන් වෙනස් ප්රතිකාරයක් බලාපොරොත්තු විය; නමුත් සියලු මිනිසුන් සමාන විය - හෘදයාබාධිත - අසාර්ථක. ඇය ඇයට ලස්සන නිවසක්, සේවකයන් සහ සියල්ල ඉදිරිපත් කළේය; නමුත් ඇය කිව්වා, ඇය ඇගේ සහෝදරයා වෙත යාවි, සහ එහි ප්රතිඵලයක් විය: එය පහළ, භයානක ප්රදේශයකට ගෙන යාමට, අහිංසක මෝඩ නිවසට, ඔවුන්ගේ වේගවත් ගමනෙහි මහන්සිතාවට අමතරව, ඔහුගේම සේවිකාව එතරම් අසනීප කර ඇති අතර, ඇය නැගිටලා තම පෙම්වතිය වෙත සේවය කිරීමට නොහැකි විය; එවිට ඇය, සීනි නොමැති කෝපි සැපයුම් පවා සඳහා, වයස්ගත කාන්තාවන් අතර වඩාත් භයානක එක් අයෙකුගේ කරුණාවට ගෙන්වනු ලැබේ: එවැනි තැනට ගෙන යාම, සහ පසුව ඉවසීමෙන් සියල්ල ඉවසීමෙන් පසුව, ඇය වෙනත් නිවසක් සොයන්නට සුදුසුකම් යෝජනා කරන විට, ඇය දුෂ්ට ඔහු එංගලන්තයේ ස්වාමීන් ඔවුන්ගේ බිරිඳන්ට හා දරුවන්ට නීතිය ලබා දීමට කැමැත්තෙන් සිට, වෙළෙඳාම දිහා බැලුවේ - පළමුවෙන්ම නොවැම්බර් මාසයේ දුෂ්කර අහස මත, පසුව ඔහුගේ සහෝදරිය වෙත, අවසාන වශයෙන් කාමරයේ වටා. "මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ එලිසියා, ඔබ විශේෂයෙන් තේරුම් ඇති, හා දැන් මම ඒ ගැන විශ්වාස. එය, ඇත්ත වශයෙන්ම, කිසිදු කාල සීමාව, හෝ ස්ථානය වෙනස් කිරීම, හෝ දුක, හෝ අධ්යාපනය, ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ චරිතය ඇතුළත් කළ හැකි, හා එබැවින් මම විශේෂයෙන්ම මෝඩ විය ඔබ එය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වනු ඇත; ඔබ වසර ගණනාවක් හා විශාල අවාසනාවකින් ඔබගේ තත්වයට පැමිණිය නොහැකි ලෙස. ඔබ ස්කොට්ලන්තය ඉවත් කිරීමට ඔබගේ ලියුම් වලින් තේරුම් නොලැබේ නම්, මම කවදාවත් ඔබ මෙහි ඇසීමට සිහි නොකළ යුතුය: නමුත් දැන්, ඔබ මෙතැන සිටින අතර, මම ඔබට ලබා ගත හැකි එකම නිවස ලෙස, ඔබට ඔබගේ ආදායම වැඩි කිරීමට ඉඩ නොලැබේ. " මෙන්න පහළට ආවා!බර්කලි කුසලානයේ සිහිනෙන් දුෂ්කර අවදි වීම, අර්බුදකාරයාගේ අළුත් ගිණුම්, ඇම්බර් පාට වෝල්ටීන්, ආකර්ෂණීය උපාංග, කාර්යක්, සමහර විට, සේවකයන් සමහර විට, මුදල් ; සහ බය යථාර්ථය, බෙල්ර්මා ප්රදේශය සහ අහිංසක ජෙනෙල් නවාතැන් අතර විකල්පයක් ලබා දෙන අතර, වසරකට සියයක් වන විහිළුවක් සහිත ආදායමක්; - සතිපතා පනහක් පනහක්, සතියකට දෙකක් නොවේ. ලිංගිකව "මම එවැනි යෝජනාවක් සිතා ගත නොහැකි විය," අවුල් ගැහැණිය පටන් ගත්තේ; නමුත් ජෝන් මෙර්පී, එය කෙටි කිරීමෙන් "ඔබ ඒ ගැන හොඳින් සිතන්න තිබුණා," ඇය තම තමන්ගේ සිතුවිලි වලට ඉඩ දුන්නා. ඔවුන් නිසැකවම ප්රතිඵලදායි බව ඔප්පු, නමුත් කාලය හා බලාපොරොත්තුව, ඔවුන් සාමාන්යයෙන් කරන්නේ ලෙස, ඇගේ කැපී පෙනෙන කෝප්පයේ යම්කිසි ප්ලාස්ටික් ආලෝකය; හා, අසාමාන්ය මට්ටමකින්, ගැහැණු ළමයා, මිනිසුන් අවිශ්වාස නොවන බව ප්රතිඵලදායි ප්රතිඵලයට පැමිණියේ. සමහර විට ඇය එතරම් වේගවත් විය හැකි විය; ඔහුට ප්රමාණවත් ලෙස ආශීර්වාද නොකළහොත්, එතරම් ආශීර්වාදයක් ඇති විය හැකි විය හැකි විය. - ඇය සැබවින්ම මේ වන විට එය සිදු කරනු ඇත; සහ සමහර විට කාලය තුළ ඔහු ඇයගේ අදහස් අනුමත කිරීමට හා ඇයගේ කැමැත්තට එකඟ විය හැකි විය හැකිය. එහෙත්, අවාසනාවකට මෙන්, මෝර්ගේ සමීප, "ආශාව" මෙම අවස්ථාවේ දී, එය සාමාන්යයෙන් සිදු කරන ආකාරය ලෙස, "තව කතාවේ කුරුල්ලෙකු මෙන්", හා එබැවින්, අසාමාන්ය ලෙස, අසාමාන්ය ලෙස, මෝර්ගේ සමීප, "ආශාව" මෙම අවස්ථාවේදී ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳහා, සහ ඒ අනුව, ඇය, 129 ඔහුගේ ප්රසිද්ධ මනසින්, ඔහුගේ සුදුසු පියාගේ පරිපූර්ණ මනසින්, එහි සිට, එතරම් හොඳින් හා බුද්ධිමත්, ඇය වැරදි මාර්ගයේ සිට, ඇය කිසිවක් සඳහා ප්රමාණවත් ලෙස කෑගැහුවහොත්, ඇය එය ලබා ගැනීමට විය: ඇය එය ඔවුන් කළ හැකි තරම් මුදල් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ගේ වගකීමක් විය, හා ඔවුන් කැමති ආකාරයට වියදම් කිරීමට කාන්තාවන්ට එය එකඟව ලබා දෙයි. "එයා සහ ඇගේ සහෝදරයා, එබැවින් ෆ්රාසර් මහත්මිය පරාජය වී තිබුණා; ඇය අනුමත කළ යුතුව තිබුණා, - ඒ සඳහා විකල්පයක් තිබුණේ නැත; එබැවින්, ඇය සම්බන්ධයෙන් ඔහු ජයග් රහණය කර ඇත: නමුත් බොහෝ කලකට පෙර, සුදුසු වෙළෙඳාම සොයා ගත්තේ කිසිවක් පොළොවේ දරුවෙක් ලෙස සෑදීමට හෝ පාලනය කිරීමට එතරම් අමාරු නැත, හා සියලු දරුවන්ගෙන්, මිනාව සෑදීමට වඩාත් අමාරු විය; එබැවින්, ඇය කුමක් කළත්, ඔහු ඇය සමඟ බරපතල ලෙස තරහ විය නොහැකි බව සොයා ගත්තේය, ඊට අමතරව, මිනාවගේ කැමැත්ත ඇයගේ මාමාට වඩා ශක්තිමත් වන අතර, ඔහුගේ ආශාවන් හා ඇය සමග ගැටුම් ඇති අවස්ථාවකදී, ඔහු සෑම විටම අත්හරින්න විය, කුඩා ගැහැණු ළමයාට එබැවින් ඇය යැවීමේ පළමු වතාවට, ඇයගේ මව විසින් සැලසුම "නෑ, මම නැහැ," වේගවත් පිළිතුරක් විය; "මම එය නැවත කියමි, ඇය මට නැවත ඇහුවහොත්, ඇය එසේ නොකළහොත් මම එය සිතමි. " “ඔයාගේ අම්මා ඔයාට මොනවද කියන්න යන්නේ?”මිනිසා ඇහුවා. “කමක් නෑ” මිනී පිළිතුරු දුන්නේය. "ඇයි, ඇය තරහ වෙන්නෙ නැද්ද? " - මිස් කැල්ඩරා ඉල්ලුවා, ඉක්මනින් ඇය එසේ නොකළහොත්, ඇයගේ දුවගේ තදබදය පිළිබඳ අභිරහස් පැහැදිලි විය; "ඔහු තරහ වෙන්නෙ නැද්ද?" "ඔයා සමහරවිට, ඇත්ත වශයෙන්ම මම විශ්වාස කරනවා ඇය එය කරයි, නමුත් මම සැලකිලිමත් නැහැ," ඇය ධෛර්යයෙන් පිළිතුරු දුන්නා. "ඔබේ අම්මා තරහ වෙන්නෙ නැද්ද?ඔව්!ෆේ!", ආණ්ඩුකාරයා කිව්වා, කවදාවත් වඩා අභිරුචිශීලී වී; එයට පිළිතුරක් ලැබුනේ තීරණාත්මක "නෑ" යි, එයට මිනාව කොහොමහරි ශබ්දයක් තැබීමට සිතුවා, මුළු ලෝකයේ තරහ ඇය වෙනුවෙන් ඉතාම අඩුවෙන් තේරුම් ගත්තේය. නිවාඩුවක් තිබුණා, එවිට මිස් කැල්ඩරා, සන්සුන් හඬකින්, පටන් ගත්තේ: "දැන් ඔයාට මට හොඳ කෙල්ලෙක් වගේ ආපහු එන්න ඕනෙ නැත්තෙ" “නෑ, මම නොකළ යුතුයි;” මිනී නතර කළේය, “එහෙත්, මම නොකරන්නෙමි; මම ජීවත් වන තෙක් ආයෙමත් ඉස්කෝලෙට යන්නේ නැහැ, ඒ නරක පැරණි කාන්තාව මට පහර දුන් නිසා, මම මගේ ජීවිතයේ කිසිවෙකු විසින් කවදාවත් පහර දුන්නේ නැහැ; තාත්තා මට කවදාවත් පහර දීමට ඉඩ දුන්නේ නැහැ-ඔව්! මම මගේම ආදරණීය පියා දැන් මෙතැන සිටින්න කැමතියි.””ඔහුගේ නම සඳහන් කිරීම ඇය සිටි තැනින් ඇයව ඈතට ගෙන ගියේය, හෝ ඇයගේ පැරණි දුකක් හදිසියේ ඇය සැබෑ ලන්ඩන් වීදියේ සිටින බව අමතක කිරීමට හේතු වී තිබේද, එක් දෙයක් සැබෑ ලන්ඩන් වීදියේ සිටින අතර, ඉහත වචනයේ අවසානයේදී, ඇය එතරම් සම්පූර්ණ කඳුළු "මොකක්ද මේ ප් රශ්නය? "කවුද ළමයාට තුවාල ලැබෙන්නේ? "මට බයයි, අහිංසකව විතරයි," මිස් කැල්ඩරා උත්තර දුන්නා, ඒ ප් රකාශයට විරුද්ධව මිනී එකපාරටම කණගාටුදායක ප් රතික්ෂේපයක් ගත්තේය. "මම නැහැ, නමුත් මම මගේ පියා අවශ්ය, ඔහු මිය ගොස් ඇත; මම ස්කොට්ලන්තයේ සිටීමට අවශ්ය, ඔවුන් මට ඉඩ නොදෙයි. " "ඇයි මිනී ෆ්රෙසර්, මර්පීගේ අක්කා" යනුවෙන් ඔහු කතා කළ පළමු කෙනෙකුගේ සගයා කෑගැසුවේය; මෙම සොයා ගැනීමෙන් පසු, 136 මර්ෆ්ල්ඩ් විස්ටූඩ්, ඔහු එයයි, මෑන්ස් කැල්ඩරා සහ ඇයගේ කාර්යාලය සමඟ, "ප්ලෑරු" හි ඔහුගේ ප්රධානියාගේ නිවසේ දොරටුවට ඇවිදගෙන ගියේය; එබැවින්, සම්පූර්ණ විස්තර ලබා ගත් පසු, මර්පී මහතාට මුළු ඉතිහාසය කතා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා ගත්තේය, ඔහු ගෙදර ආපසු පැමිණීමට පෙර, සහෝදරයාගේ කටහඬෙන් එය ගැන ප්රමාණවත් වාර්තාවක් ඇසුවා. “මොකක්ද මට ඒ ගැන කරන්න යන්නේ, දුප්පත් පුංචි පුංචි දෙයක්ද?”මොකක් කලකට පෙර ඔහුගේ අවංක උපදේශකයා බවට පත් වූ ඔහුගේ සේවකයාගෙන් මර්පී මහතා ඇහුවා; “ඔහු මගේ ව් යාපාරයට වඩා මට කරදරයක්.මම කවදාවත් මිනිසෙකු ගැන එතරම් දුකක් දැනුණේ නැහැ.මගේ ආත්මයෙන් ඇයගේ මව ඇයව ක්රෙග්මාවර් හිදී අතහැරියාට මම කැමැත්තෙමි. විස්ටෝඩ් මහත්තයා හිනාවෙලා, ඒ නිසා, ඔහුගේ කණගාටුකම에도 불구하고, මර්පිී මහත්තයා කලේ, නමුත් ඊළඟ මොහොතේ, "ඔව්, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ගැටලුව අවුලකට වඩා, ගෙදර කිසිවෙක් ඇයව කළමනාකරණය කිරීමට සුදුසු නැහැ, සහ මිස් ෆ්රෙසර් ඇය ස්කොට්ලන්තයට යන්න ඉඩ නොදෙයි; හා, ඇය පාසලට ආපසු නොයන්න තීරණය කර තිබේ නම්, ඇයි, මම ඇයව කළ නොහැක, එච්චරයි. " 137 “මම ඇයව පාලනය කළ හැකිය; ඇය මම ඇයට ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක් කරනවා,” සර් විස්ඩ් පැවසුවේය. “ඇත්තටම!” වෙළෙඳසැලියා ඉසිලුවා, පුදුම පුදුමයෙන් කතාකරුවා දිහා බැලුවා; “ඔබ කොහොමද යන්නේ? “ඇයි දකිනවද” ඔහු නැවත "මම ඇය කැමති තරම් ගෙදර ගැන කතා කිරීමට ඉඩ දෙන්නෙමි, ඇය ඒ අසල්වැසි හයිලන්ඩ් ස්ථානය ලෙස නම් කරන පරිදි, ඇය මොනවා කියනවා වුණත්, ඇය එය විරුද්ධ නොකරමි; මම ස්කොට්ලන්තයේ සිටියෙමි; මේ සියල්ල ඇයව එතරම් පුදුමාකාර ලෙස ප්රතිකාර කළ හැකි වන අතර, මම කියනවා නම්, 'ඔබ මා වෙනුවෙන් එවැනි දෙයක් නොකරයිද? රැකියා "ඔව්, ඒකයි, ඒකයි, ඒකයි" මාස්ටර් මර්පී නොසැලකිල්ලෙන් පැවසුවේ, ඔහු කවදාවත් මෙන් ඔහුගේ අවසානයෙන් ඈත් වූ බව මෙන්, "ඒත් ඇය ඔබව මරණයට ගෙන ගියේ නැහැ; ඇය පැය ගණනාවක් කතා කලේ ඒ අවුල් Glenfiord ගැන, හා පැරණි කැල්විනිස් ගෘහයාකාරයා ඇයව සමහර පුදුමාකාර දෙවියෝගික අභිරහස් වලට ආකර්ෂණය කර ඇත; ඔබ ඇය ගැන ඉතා මහන්සි නොවන්නේද? නිතරම කරන්න.” I "Frank, කොහොමත්," සේවාදායකයා හිතුවා; ඉන්පසු ශබ්දයෙන් පිළිතුරු දුන්නේ, "නෑ; මම කිසිවක් කවදාවත් කම්මැලි වෙන්නෙමි, කොතරම් පුංචි දෙයක් වුණත්, 138view හි; හා, අමතරව, ඔබ දන්නවා, මම ළමයින්ට ආදරෙයි, ඔබ, සර්, මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. " "නෑ, නැහැ, මම ව්යාපාරය හැර වෙන කිසිවක් ආදරය කරන්නේ නැහැ.මම පොත් ගබඩා කිරීම සහ මුදල් උපයන ආකාරය හොඳින් තේරුම් ගනිමි; නමුත් මානව ස්වභාවය, විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ගේ ස්වභාවය ලෙස හැඳින්වෙන ඒ කොටසට කවදාවත් තේරුම් ගැනීම සඳහා, මම අධ්යයනය අත්හරිමි. " "මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ ඔබ කවදාවත් එය ආරම්භ කර ඇති බව," මහත්මයා Westwood සරලව කිව්වා, එවිට මහත්මයා Merapie ඉක්මනින් ඉල්ලුවා, "ඒත් මේ මගේ අක්කා එක්ක මම මොනවද කරන්නෙ?මේක තමයි දැන් ප් රශ්නය; මම හිතන්නේ පාසලට ආපහු ඇය තාත්තව හොයන්න යන්නේ නැති නිසා, ඔහු දැන් ජීවතුන්ව සිටියත්, ඒ ගැන අම්මගෙන් කිසිවක් ඇහුවොත් ප් රයෝජනවත් නැහැ." “මිනිසා ෆ්රෙසර් ඇයව ආකර්ෂණීය විශ්වවිද් යාලයට යන්නට කැමැත්තක් දක්වනවා නේද?” “ඔව්,” ඔහුගේ නායකයා පිළිතුරු දුන්නේ, “ඒත් මම තීරණය කළා ඇය යන්න එපා කියලා.” "ඔව්, එහෙනම්, මම යෝජනා කළ හැකි එකම අනෙකුත් සැලැස්ම වන්නේ, ඔබ ඇයට ආරාධනා කරන ආණ්ඩුකාරියක් ලබා ගැනීමයි; උදාහරණයක් ලෙස මෙම මිස් කැල්ඩරා වැනි පුද්ගලයා: මිත්රශීලී, බුද්ධිමත් කාන්තාවක් ඔබගේ නංගිගෙන් තෝරාගත් දේ කරන්න පුළුවන්. මෙම සරල සැලැස්ම මීට පෙර සුදුසු නමුත් අවුල් වෙළෙඳාමගේ මොළයට ඇතුළත් නොවූ අතර, ඔහු එය ඉක්මනින් අල්ලා, සහ ස්තුති ස්තුති Mr. Westwood ඔහුගේ යෝජනාව සඳහා, ඔහු ලෝකයේ වඩාත් ප්රයෝජනවත් මනුස්සයෙක් බව දැන, ඔහු ඇත්තටම ඔහු නොමැතිව කුමක් කළ යුතු බව දන්නේ නැහැ. හා මහත්තයා විස්ටෝඩ් මහත්තයා ප්රෙෂර් මහතාට දැනුවත් කිරීමට පෙර අවස්ථාවක් ලබා දුන් අතර, ඔහු මර්පී මහතාට ඇයගේ දියණියව විශ්ව විද් යාලයට යැවීම ගැන කතා කළේ කෙසේද, ඒ අදහසට ඔහු එතරම් තීරණාත්මකව විරුද්ධව සිටින බව පෙනී සිටියේ ය. ඔහු ඇය වෙනුවෙන් යම් ආකාරයක ආණ්ඩුකාරියක් ඇති කිරීමට සුදුසුකම් යෝජනා කළේය. නරඹන්න “අනේ මචං,” ඔහු පුදුමාකාර ලෙස දිගටම කීවා, “අනේ, ආගමික පාසලකින් තොරව කිසිවක් ඇයව දරාගත නොහැකි විය. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා, නමුත් (ඔබ මට තේරුම් ගන්නවා, මම ඔබට දැඩි විශ්වාසයෙන් කතා කරනවා,) මගේ විශිෂ්ට ප්රධානියා - සෑම විටම තිබුණු වටිනා හා යහපත් මිනිසෙකු ලෙස - යම් විශේෂාංගයක් ඇත (අපි හැමෝම ටිකක් පුදුමාකාරයි, ඔබ දන්නවා), ඔබ හා මම නම් කළ යුතු දේට ඔහුගේ විරුද්ධතාවය, ජෙනරාල්, 140 රසවත් සමාජය එතරම් පරාජය නොකරයි, මම තවදුරටත් සටන් කිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි විය. සියලු මිස්ටර් ෆ්රෙසර් හිතුවා ඔහු නිවැරදි බව, ඇය ඔහුට සහතික කළේය, ඇය ඔහු හොඳම, සැබෑ, බුද්ධිමත් මිතුරන් අතරින් එකක් ලෙස හිතුවා; නමුත්, ඇයගේ සහෝදරයා දිහා බැලූ විට, ඔහු බලාපොරොත්තු නැති විය; සහ, මිස්ටර් ෆ්රෙසර් ගැන, අඩුම තරමට, එය වඩාත් හොඳින් කිව්වේ; එය වේදනාකාරී මාතෘකාවක් විය: වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇය මියගිය පුද්ගලයා විසින් අත්දැකූ විශාලතම විභාගයක් බව ඔප්පු කර තිබේ; - සහ මිස්ටර් ෆ්රෙසර් ඇඬුවා, සහ මිස්ටර් විස්ටෝඩ් දුක් විඳීමට හා consoled විය; හා කැප්ටින් ෆ්රෙසර්ගේ සෙනෙහස ඔහු හොඳම මිනිසෙකු ලෙස සැලකුවේ, \n \n \n \n HackerNoon පොත් সিরিজ ගැන: අපි ඔබට වඩාත්ම වැදගත් තාක්ෂණික, විද්යාත්මක, සහ අවබෝධජනක පොත් ලබා දෙන්නෙමු. මෙම පොත ප්රකාශයේ කොටසක් වේ. Astounding Stories. (2009). Astounding Stories Of SUPER-SCIENCE, පෙබරවාරි 2026. එක්සත් ජනපදය. ව්යාපෘතිය Gutenberg. නිදහස් දිනය: පෙබරවාරි 14, 2026, සිට https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* මෙම eBook ඕනෑම තැනක ඕනෑම කෙනෙකුට නොමිලේ හා කිසිදු සීමාවක් නොමැතිව භාවිතා කිරීම සඳහා වේ.ඔබ එය පිටපත් කළ හැකිය, එය ලබා දීමට හෝ මෙම eBook සමඟ ඇතුළත් වන ව්යාපෘතිය Gutenberg බලපත්රයේ කොන්දේසි යටතේ නැවත භාවිතා කළ හැකිය www.gutenberg.org, https://www.gutenberg.org/policy/license.html. HackerNoon පොත් সিরিজ ගැන: අපි ඔබට වඩාත්ම වැදගත් තාක්ෂණික, විද්යාත්මක, සහ අවබෝධජනක පොත් ලබා දෙන්නෙමු. මෙම පොත ප්රකාශයේ කොටසක් වේ. Astounding Stories. (2009). 