Famili feud ak chwa yo difisil nan lavi nan Moors

Astounding Stories of Super-Science Fevriye, 2026, pa Astounding Stories se yon pati nan HackerNoon's Book Blog Post seri. Ou ka ale nan nenpòt ki chapit nan liv sa a isit la. The Moors and the Fens, volim 1 (nan 3) - Chapit VII: Trè nan anpil bagay Surprising Stories of Super-Science fevriye 2026: The Moors and the Fens, volim 1 (nan 3) - Chapter VII Tretman nan anpil bagay pa J. H. Riddell Pa gen anyen ki pi sanble pase reyinyon an ant John Merapie ak sestre l ', Miss Frazer. Menm aparans li te fè yon bagay sa yo nan lavi anvan l ', pase sa ki karakterize salou a nan Mina, komèsan an, ki te gen yon lide vye granmoun ke bagay sa yo yo te nòmal nan anviwònman yo menm jan an, ak enteryèman deplase ke yo te tankou sa yo, gravman ba l 'nan sestre l '; te fè sa ki fè, nan relief imansyon l ', li retire yon chèz alantou sofa l ' ak mande, "Si li te santi pi bon." "Mwen toujou trè fatigué," te repons la, "Mwen pa t 'touj la, jiska long apre ou te tounen nan kay la, panse sou sa ki trè miserab ou ta dwe te. " Komèsan an te kòmanse, epi li te mande yon ti kras nervoze sa li vle di. 121 "Oh, viv tout sèl nan kay sa a trankil, ak pa gen okenn moun ki sove bezwen ou, men sa a terrible fanm granmoun (John, mwen pa ka fè fasin yo tolere l '), epi yo te separe nan kote sa a sou wout la; ak pa gen okenn gout nan dam pou anrejistre kay ou byen pou ou. " "Mwen pardon," te reponn frè lannwit la ak yon souri, "etwa ou te sacrifice peryòd la nan lannwit ou pou ankouraje mwen: Mwen te, tankou lòt moun yo, te gen pati m 'nan tès, men asire ke pa janm te sanble yo mete kay mwen, mobil, ak serveur nan mitan yo. Mwen espere, nan kou, ke kounye a nou gen reyèlman jwenn ou isit la, kote sa a pral sanble yon ti kras plis tankou kay la: Mwen kwè ou ak ou yo pral kontan, Eliza; yo parèt trè bon timoun yo. " "Oh! Malcolm se pi bon, pi entelijan, pi renmen ti gason ki te janm egziste; men pou Mina--" "Pou sa ki sa ki mal nan Mina," te demann komèsan an, jwenn ke yon blan ki te mouri te fèt yo eksprime volim nan dezavantaj timoun yo; "ki sa ki mal nan Mina?" "Tout," te reponn dam la, "mwen, manman, lide, aparans, tout bagay." "Mwen ka wè pa gen anyen trè mal nan aparans li, " li te retounen; " Malcolm di m 'te fè sa a te fè nan yon gwo presizyon, anvan ale nan Craigmaver, ke li ta ka bay boul yo nan onyen li ak cousin l '; ak pou boul la, nou tou de konnen rezon la nan sa, Eliza. " "Ou, men li sanble konsa an natirèl nan yon timoun yo kontinye plonje ak plezi, pou mwa, lè nou tout te fè sa nou te kapab pou li; li se lwen anvanjou; papye l 'te pèdi pafè, li pa t 'panse pou bagay sa yo ki lòt timoun fè, pa janm jwenn tèt li tankou yo, ak trankilite l 'souvan parèt tankou yon fanm granmoun, plis pase yon ti fi nan pwoblèm tranzitif. Mwen pa konprann l ', mwen pa t 'kapab. " “Men, Eliza,” exclame frè l ', “ou, ou, ki se madanm nan papa l ', pa vle blame Mina pou plezi anpil pou l '?” "Pa si li te fè li kòm yon timoun," repete dam la nan fès, "ma li pa. Apre mwen te pote tèt mwen nan yon skeleton pafè, sove l 'nan fòs ki ba ki te retire nou tèlman long nan Scotland, premye bagay la li te di, lè konsyans la te retounen, te, "Ou se papa m 'te renmen? Mwen ta renmen li pi plis pase nenpòt lòt moun nan mond lan - kote li se?" ak lè mwen te di li "te dwe li rete trè silan ak pa mande pou li kòm li pa ta ka vini ankò, men ke mwen ta dwe tou pre li si li chwazi;" li te di, "Oh! mwen remake kounye a, men mwen pa gen okenn moun ki gen sou men li," ak te kòmanse plezi ak sove, se konsa ke li violentman te pote sou yon relaksyon, ki te M. Merapie te reponn pa, men li te mete yon gade seri sou li ki te di sentans la ki pi wo a. Li pa te mete nan yon skeleton, pa gen okenn, pa trankilite oswa gade - sa a te yon fakti nan pwòp tèt ou, ak kote ti kras la Mina te okipe nan kè l 'te pa mwens aparans. "Pwote ti fi," mentyèlman rele komèsan an, remake figi a pale, kontan nan memwa; ak, sepandan, pa gen okenn fason pou santi anpil sou santiman yo ak tès yo nan granmoun li an jeneral ak sentans yo ak tès yo nan timoun an patikilyèman, nan kounye a, yon bagay bèl bagay tankou pasyone te ankouraje nan bwat li nan nonm li nan ti fi a fragile, ki madan li te renmen Apre yon peryòd, dedye a espere yon repons ki nesesè soti nan bouch frè l ', Miss Frazer kontinye. "Men, poukisa pale sou Mina? li pral amelyore kounye a li se ale soti nan sa yo horrible Highland mòn yo ak vulgar Scotch moun, ak lanse plis nan mitan timoun yo ak patnè nan klas pwòp li yo 124in lavi! Mwen konnen li pral, mwen te vle pale ak ou sou plan pwochen nou yo. " "Mwen te panse," remarque M. Merapie, "sa yo te byen etabli, - ke ou ta dwe rete ak mwen. " "Natwa," te reponn nonm l ', yon ti kras coloring, "ma mwen presume ou pa ofri kontinye ap viv nan Belerma Square. " “Ki jan yo pa?” te mande mèt Merapie. “Ki sa ki pa?” li reponn; “sa a se trè pa modèn.” "Epi, renmen m 'Eliza, nan sa ki konsekans tèkstur se mòd pou ou oswa pou m '; li ap sipòte, kle, edike timoun ou? Èske li ka kontribye yon iota nan bonis nou an? mòd se yon non ki te destrike plis pafè domestik, ranfòse plis fortunes, fè plis kay desolate, ak finalman, fè mwens plezi reyèl pou mortals, pase nenpòt lòt nan lang nou an; li se yon hibug pafè. " "Men, ou pa vle di," te kòmanse Miss Frazer, moute moute pou yon fwa indolence l ', epi fè l 'te pale pa jis rapidman, men wout la; "men ou pa vle di ou te pote m 'nan Craigmaver nan Isit la?” viv "Mwen te asire pa gen okenn entansyon yo pote ou soti nan Craigmaver nan Men, si sa vle ou, tanpri konsilte inclinations pwòp ou sou sa a; mwen pa vle fè fas a yo nan nenpòt ki fason," ak M. Merapie, ki te libere tèt li soti nan sa a obligatwa pèmèt, te rele, ak pran yon kalite pozisyon avantaj sou tapisè a, prepare tèt li yo "pou pase" resan an nan entèvyou a ak nenpòt ki pasyan li ta ka. nan Miss Frazer, lè li te entèdi repons la ki pi wo a, te koule nan yon pasyon nan larivyè, epi li te enterese tèt li nan kouvèti sofa a: "Li ta dwe bon pou li si li te mouri nan menm tan an ak pi piti li renmen Allan, epi yo te mete nan ti kras la ak l '; li te miserab - li te miserab - li te espere yon trete diferan soti nan frè l '; men tout moun yo te menm jan an - sansib - sansib - egois. Li te ofri li yon kay bèl, ak serviteurs, ak tout bagay; men li te di, li pral ale nan frè l ', ak sa te rezilta nan li: yo te pote nan yon vilaj ba, horrible, nan yon kay enkyete, menm non an ak vizyon nan ki te, nan adisyon a fatig la nan vwayaj la apresye yo, te fè pafè l 'tou mal, ke li te kapab ale ak apwopriye madanm l '; ki te kounye a, pou menm pwoteksyon yo san siksè nan kafe, yo te lanse sou mèsi a nan youn nan pi horrible nan mitan fanm granmoun yo: te pote nan yon kote tankou sa a, ak lè, apre ki te patipri te pote tout, li te sijere pwopriyete a ap chèche yon lòt kay, li te cruelman di Li nan Soti nan sa a espesifik nan ti madanm nan peyi Angletè ki renmen livrezon legliz la nan fanm yo ak timoun yo, komèsan an gade, - premye nan syèl la nan mwa Novanm, Lè sa a, nan frè l ', finalman alantou chanm la. Kalman kòm li ta ka espere pou fini nan yon douch Avril la, pa gen okenn pati nan ki te chita sou tèt li, li te asire jiskaske santiman indignan nan Miss Frazer ta dwe diminye, oswa si ou pa ta dwe vin yon ti kras; ak, lè soude yo te fèmen mwens, ak ankouraje yo ak reproche yo te vin pa tèlman douch oswa enteresan, nan yon vwazyon nan yon desizyon ti kras li te di - "Mwen pa janm te panse Eliza, ou te espesyalman overloaded ak sans, ak kounye a mwen te asire li. Li se youn nan bagay sa yo, an reyalite, ke pa gen okenn tan, oswa chanjman nan plas, oswa trankilite, oswa edikasyon, ka implante nan karaktè a nenpòt moun, ak se poutèt sa mwen te enteresan foul yo espere ke ou te jwenn li ak peryòd ane ak yon gwo mal. Si mwen pa te konprann soti nan lèt ou ke ou pi ansyen vle kite Scotland, mwen pa janm ta dwe sonje mande ou isit la: men kounye a, kòm ou se isit la; kòm sèl kay mwen ka ofri ou pa parèt satisfè ou; kòm ou pa ka rive nan pozisyon ou; ak kòm ou pa pral konprann ke mwen, malgre, ak ankouraje fè Isit la te yon desann! yon apwouve miserab soti nan son yo nan Berkeley Square, bills endless tapisè, kouvèti koulè amber, mobil leksyèl, yon charij, posib, serviteurs posib, lajan ; ak yon reyalite eksepsyonèl nan yon altènatif ofri ant Belerma Square ak akomodasyon jenn ti kras, ak yon revni ridikilè nan yon sant pou chak ane; - 25 pounds pou chak kare, pa gen okenn de pou chak semèn. Pou libète "Mwen pa t 'kapab panse yon pwopozisyon sa a," te kòmanse 128, dam la konfòtab; men John Merapie, koupe li ak yon enpòtan "Ou ta dwe pi bon reflete sou li," li te kite nan meditasyon pwòp li yo. Non satisfaksyonèl ase yo asire ke yo te, men tan ak espere te, kòm yo anjeneral fè, rale yon kalite balm nan kouch la nan amann li; ak, nan yon degre prèske imperceptible, dam la te vini nan konklizyon an plezi ke gason yo pa envalide. Men, menm Achilles, ki li te remake yon fwa te entèdi yon bagay, te gen yon pwen sensitif: ak, si Achilles, poukisa pa John Merapie. Menm si li te trè abizab; si li pa te gen plezi li, li te sanble ke li te vle pou anpil. Li te parèt yo bay, - li pral reyèlman fè sa pou kounye a; ak pwobableman nan tan li ta ka mennen yo adopte opinyon li yo ak dakò ak desizyon li yo. Nan tout bagay, ale nan kay la li, pale ak l ', manke chans la nan li fè Malcolm moute li, li pa pral; senpleman, anvan de èdtan te pase, Miss Frazer te yon fwa ankò rive nan konklizyon an ke li te kapab indui frè l 'te fè nenpòt bagay, si li sèlman pran plan la apwopriye ak - ak sove l '. Men, san yo pafwa, yo mete yon ti kras feminin, pou sitou Moore a menm jan an, "kapab" te pwouve nan ka sa a, kòm li jeneralman fè, "kòm zwazo a nan istwa a," ak dapre sa, li ranplase dam la, 129 ak plimaj li yo briljant, nan labirent la pafè nan imajinasyon li, ki soti nan kote, lè li te di ke li te sou yon fason ki pafè, li te gen yo ale tounen nan sak la, menm si san yo pa envite, an reyalite, ak sa ki vitès li te kapab. Li te fòme lide li yo nan lord yo nan kreyasyon an jeneral, soti nan observatè a minit juvenile nan papa li, ki te siperyèman bon ak sensibl ke, si li te sèlman koute sèlman, komèsan Angletè a te pale plonje yon fwa, byen bonè, epi tou senpleman rezoud, "Se mwen pa pral rezoud, Se konsa, Miss Frazer te konvèti; li te dwe soumèt, -pa gen okenn chwa pou li; ak se konsa, sou sa ki li te fè, li te triomfe: men long de sa, komèsan la digne te dekouvri ke pa gen anyen nan mond lan ki pi difisil yo manyen oswa jere kòm yon timoun, ak ki nan tout timoun yo, Mina te pi difisil yo fè fas ak; menm jan ak sa, pa gen pwoblèm sa li te fè, li te jwenn li pa posib yo dwe gravman enkyete avèk li, plis pase sa a, Will nan Mina se anpil pi fò pase onyen l ', chak fwa inclinations l 'ak li te gen chans yo kolekte, li invariableman te kite, apre yo te fè yon tan jis ase pou anseye ti fi a pouvwa l '. Epi li te pase ke, nan premye fwa li te voye, pa nan yon semèn seleksyon, tankou maman li te planifye, anvan yo ale nan Highlands la, li ta dwe, men nan yon lekòl yon ti kras gwo, - ki te chwazi pa M. Merapie, ta ka pa gen okenn motif pi bon pase paske prensipal la nan li te mete kle calico, e li te insiste, pou yon rezon ki li te konnen li ak kèk zanmi entim, nan enstale elèv li sèlman bagay itil, oswa pi bon, bagay sa yo ki li te rele itil, men sa yo pa reyèlman. Mina, lè li te mande pa Yon kesyon trè absurd, ki ta ka mete tèt yo pi siksè pase li yo dwe reponn, ki se: "Ki se peyi a pi bon nan mond lan?" te reponn, san yo pa yon moman ezitasyon, "Scotland;" ak malgre ekspozisyon, entèdi, menas, ak pentire, te adheran anpil nan tèks li a, ajoute, dezyèmman, ke onyen li te moun ki pi bon nan li, ak dezyèmman, ke London se kote a pi mal nan mond lan, ak ke li deteste li, ak ke li te vle li ka ale tounen nan Craigmaver - ke li te fè; ke superintendant la, ki te gen yon horror pafè nan Scotland ak Scotch la, ak 133 admire, plis, efè sa a yon egzanp ka gen sou elèv yo gouvènman Li te gen yon espwa pou pardon ki te di nan Mina, si nan nenpòt etap nan vwayaj li nan Belerma Square, li te repete, epi li ta tounen mite nan chanm lekòl la, epi li di superintendant la, nan prezans la nan tout timoun yo, "Angletè se peyi a pi bon nan mond lan, ak mwen se trè pardon ma'am, epi espere ou pral pardon m 'pou ke mwen te tèlman sanble;" men, sou suggestion la ba, konsantre Highland sang nan tout klan la Frazer te koule indignantman nan boul la nan timoun la, ak li te di anpil bagay mal sou Angletè ak Angletè, tout sa yo, mwen deplase ajoute, li te entèdi soti nan lèz Colin Saunders, ke manmè a lekòl la, nan anpil "Si ou pa pardon, renmen?" te mande Miss Caldera, apre yo te kontinye nan silans pou yon distans. "No, mwen pa," te repons la imedyat; "Mwen te di li ankò, si li te mande m 'nan ankò, ak si li pa te panse mwen." "Ki sa ou ta pral di maman renmen ou?" te mande dam la. “Pa gen anyen,” te reponn Mina. "Pou de sa, pa pral li enkyete?" te mande Miss Caldera, rapidman rive nan konklizyon ke, si li pa te, mistè a nan insidans ti fi li te eksplike; "pa pral li enkyete?" "Se poutèt sa li ta ka, an reyalite, mwen te asire ke li pral, men mwen pa gen anyen," te repons la akòz li bravman. "Pa gen pwoblèm si maman ou se enkyete? oh! fi!" te di gouvènè a, li te vin pi mistifye pase tout tan; nan repons sa a li te resevwa yon "No" detèmine, nan ki Mina sanble yon ti jan yo mete yon ton, ki nesesè ke wonn nan mond lan tout antye vle di trè ti jan pou li. Li te gen yon pauz, ak Lè sa a Miss Caldera, nan yon vwa calmante, te kòmanse: "Ou nou pa ta renmen vin tounen ak mwen kòm yon ti fi bon, ak-" "No, mwen pa ta dwe;" interrupted Mina, "ak plis, mwen pa ta; mwen pa pral janm tounen nan lekòl ankò pandan ke mwen ap viv, paske sa a grenn vye granmoun te bat m ', ak mwen pa te janm te bat pa nenpòt moun nan lavi mwen anvan; papa pa janm pèmèt m 'te bat-oh! Mwen ta renmen papa m 'mwen te isit la kounye a. "Si nonmen an nan non li te pote l 'nan kote li te parèt, oswa si yon soumèt nan plezi ansyen te fè l'oublish ke li te nan yon vwayaj London reyèl, yon sèl bagay se san yo pa diskite - ke, nan konklizyon an nan sentans la ki pi wo a, li te rive nan yon agonizasyon sa a pafè nan larivyè, ke Miss Caldera, totalman cho "Ki sa ki sa?" te mande youn nan de madanm yo, ki te parèt pase; "Se ti bebe a blese?" "Tou san yo pa gen okenn, mwen temye," te reponn Miss Caldera, kont ki asirans la, Mina te imedyatman antre nan yon protest enteresan. "Mwen pa, men mwen vle papa m 'ak li te mouri; epi mwen te vle rete nan Scotland ak yo pa pèmèt m '. "Good gracious! poukisa li se Mina Frazer, ti fi a nan M. Merapie la," exclamé patnè a nan moun ki te premye pale; apre konklizyon sa a, 136 M. Alfred Westwood, paske li te li, te chanje ak Miss Caldera ak charite li, nan pòt la nan kay la nan prensipal la nan "Square;" ak, lè li te jwenn detay yo konplè, li te pran yon opòtinite pou reponn tout istwa a M. Merapie a, anvan madanm sa a te tounen nan kay la, epi li te entèdi yon rapò yon ti kras ekselan sou li soti nan bouch la nan madanm li. "Ki sa mwen ta dwe fè ak li, miskin ti bagay la?" te M. Merapie mande nan serveur l ', ki te dènyèman te vin, nan yon fason, konsiltan konfyans l '; "Li se plis pwoblèm pou m 'nan tout biznis mwen an. Mwen pa janm te janm te santi pi trankil, ak ankouraje sou, yon moun anvan. Mwen vle soti nan kè m 'mwa li te kite l 'nan Craigmaver, kòm m 'Frazer tanm te vle l 'te fè. Mr. Westwood te rire, e se konsa, malgré perpleksite l ', Mr. Merapie te fè, men moman sa a te ajoute, "Ou! men reyèlman sa a se plis pase yon jist, paske pa gen okenn moun nan kay la apwopriye yo jere l ', ak Miss Frazer pa pral kite l 'te ale nan Scotland; ak, si li te deside pa tounen nan lekòl, poukisa, mwen pa ka fè l ', se tout. " 137 "Mwen ka jere l '; li fè sa mwen mande l ', kòmantè m ' Westwood. "Reyalite!" ejaculated komèsan an, mete yon gade nan konklizyon enteresan sou pale a; "ak ki jan ou pwogrè? li ta dwe yon sekrè vo konnen." “Ki jan ou wè,” retounen li , "Mwen pèmèt li pale osi byen ke li renmen sou 'koti', kòm li rele kote sa a pagan Highland, ak pa janm kontre l ', pa gen pwoblèm sa li di; epi di li ke mwen te nan Scotland tèt mwen: tout sa fè l 'tou bèl bagay, ke si mwen di, 'Si ou pa pral fè sa a ak sa a pou m ', li reponn, 'Ou', imedyatman. " Employe "Oh! sa li, se pa?" te panse M. Merapie ak yon lè ki pa satisfè, tankou li te tou de lwen fen li kòm toujou, "men pa li te pote ou moute moute; li ta pale pou èdtan sou sa a konfòte Glenfiord, ak yon jadenè Calvinist granmoun ki te entèdi l 'nan kèk mistè teolojik bèl bagay; pa ou pa t 'touche nan li? Souvan fè. » I "Frank, nan tout ka," te panse sekretè a; Lè sa a, li reponn wout la, "Pa; mwen pa janm m 'touche nan yon bagay lè mwen gen nenpòt objè, pa gen okenn ti kras, nan 138view; ak, anplis de sa, ou konnen mwen renmen timoun, ki ou, monsèn, mwen kwè, se pa. " "Pa, pa, mwen renmen pa gen anyen men biznis la. Mwen konprann ki jan yo kenbe liv ak fè lajan tolerabman byen; men ki jan pou toujou konprann natirite a imen, ak plis espesyalman sa a pati nan li rele natirite a fanm, mwen kite etid la kòm sansasyonèl. " "Mwen pa te konnen ke ou te janm te kòmanse li," te monsèn Westwood senpleman di, ak monsèn Merapie rapidman mande, "Men, ki sa mwen ta fè ak sa a nonm mwen an? Sa a se kesyon an kounye a; paske tounen nan lekòl mwen panse li pa ta ka ale pou papa l ', menm si li te kounye a viv, ak pa gen okenn benefis yo mande maman li pa gen anyen sou sa. " "Mrs Frazer vle li ale nan yon lekòl entwodiksyon modèn, se pa li?" te mande monsèn Westwood. "Oke," te reponn manadjè l ', "men mwen te deside li pa pral ale." "Bou, Lè sa a, sèlman lòt plan mwen ka sijere se, ke ou gen yon gouvènè vizite pou li; yon moun tankou Miss Caldera sa a, pou egzanp: yon fanm amilyab rezonab ta ka fè prèske sa li chwazi nan nonm ou. Sa a dam te di 139me, jodi a, li te santi ke anpil ka fè ak li. " Yon plan ki senpleman te pa janm anvan te rive nan sèvo a nan komèsan a ki valè men konfòtab, li te pran sou li imedyatman, ak cordially akòz monsieur Westwood pou suggestion li, li te informe li ke li se moun ki pi itil nan mond lan, ak ke li reyèlman pa konnen sa li ta dwe fè san l '. Nan repons la, monsieur Westwood souri nan fason ki pi dou, mentally ajoute nan sa yo, "Mwen kwè ou." Menm Westwood te pran yon opòtinite anvan tout tan pou informe Miss Frazer ki jan li te pale ak M. Merapie sou voye ti fi li a nan yon lekòl pansyon, yon lide ki li te jwenn l 'te tèlman ankouraje, ke jis kòm yon Li te suggere ke li se apwopriye pou gen yon kalite gouvènman pou li. Tout bagay "Natwa, madanm m '," li kontinye nan yon fason enteresan, "pa gen anyen si yon lekòl aristokratik te kapab fè l ' Si ou vle, men (se ou konprann m ', mwen pale nan konfyans strik ak ou,) prensipal mwen - kòm yon moun ki digne ak bon-korozyon kòm toujou te egziste - gen kèk karakteristik (nou tout se yon ti kras eksantrik, ou konnen), ak aversi l 'nan sa ou ak mwen ta dwe rele jennèl, 140gratis sosyete se konsa insurmounable, ke mwen te jwenn li konplètman inutil yo kontwole plis. Plan la pwopoze se, nan tout ka, pi bon pase yo mete l 'nan mitan konesans komen, tankou li ta dwe nan lekòl la jou sa a, kote li te fè premye aparans li yo ak final la soti nan espas nan apeprè twa èdtan oswa sou sa: se pa li? " Tout nan Miss Frazer te kwè ke li te dwa, e li te asire li ke li te konsidere li kòm youn nan zanmi yo ki pi bon, ki pi verite, ki pi sensibl; men sa a, kòm li konsidere frè l ', li te sansibl; ak, nan referans nan Mina, pi piti te di pi bon; li te yon tèm doulè: pou ane li te pwouve ki pi gwo pwosesis ki te pase pa yon mortèl; - ak Miss Frazer plezi, ak Mr Westwood kondoli ak konsole; ak reliktè a nan Kapitan Frazer te konsidere li kòm yon moun ki pi plezi, e li te espere frè l 'ta byen vit pran l 'nan yon patnè: ak posib, nan tan an, si li te pwomèt li yon kay nan West End ak yon machin, li ta ka fè tou. Pwojè sa a se yon pati nan domèn piblik la. Istwa Astounding. (2009). STOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Pwojè Gutenberg. Dat la Release: Fevriye 14, 2026, soti nan https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Liv sa a se pou itilizasyon nan nenpòt kote pa gen okenn pri ak prèske pa gen okenn restriksyon. Ou ka kopye l ', bay l 'oswa re- itilize li anba kondisyon yo nan Pwojè Gutenberg Lisans ki gen ladan ak Liv sa a oswa sou entènèt nan www.gutenberg.org, ki sitiye nan https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 