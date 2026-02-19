פחדים משפחתיים והבחירות הקשות של החיים במוריס

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VII: Treats of many things סיפורים מדהימים של סופר-מדע פברואר 2026: המורים והפנים, פרק 1 ( מתוך 3) - פרק VII טיפול בדברים רבים מאת J. H. Riddell Riddell שום דבר לא יכול להיות מושג יותר מאשר המפגש בין מר ג'ון מרפי לבין אחותו, גברת פרז'ר.עם אפילו פחות מראה שהוא עשה דבר כזה בחייו הקודמים, מאשר מה המאפיין את ברכתו למינה, הסוחר, עם מושג לא ברור כי דברים כאלה היו נפוצים באזורים דומים, ומצטערת פנימית שהם היו כאלה, נשיקה ברצינות את אחותו; לאחר שעשתה את מה שעשה, להקלה עצומה, הוא הרים כיסא ליד הספה שלה ושאל, "אם היא הרגישה טוב יותר." "עדיין עייף מאוד", הייתה התשובה, "לא נרדמתי אתמול בלילה עד זמן רב לאחר שחזרת הביתה, חושבת על כמה אתה חייב להיות אומלל." הסוחר התחיל, ושאל קצת עצבני מה היא מתכוונת. "אה, לחיות לבד בבית המפחיד הזה, ואין לך אף אחד שידאג לרצונות שלך מלבד האישה הזקנה המפחידה הזאת (ג'ון, אני לא יכול להעמיד פנים שאני יכול לסבול אותה), להיות קבור במקום הלא נעים הזה; ואין לך טעם של גברת כדי לארגן את הבית שלך כראוי בשבילך." "אני מצטער," חזר אחיו בחיוך, "אתה מבזבז כל כך מיותר את מנוחת הלילה שלך לדאגות שלי: כמו רוב האנשים האחרים, יש לי את חלק ניסיונותיי, אבל בוודאי מעולם לא חלמתי להגדיר את הבית שלי, רהיטים, משרתים ביניהם. "אלקולם הוא הילד הטוב ביותר, החכם ביותר, היקר ביותר שקיים אי פעם, אבל לגבי מינה - -" "למה זה לא בסדר עם מינה", ביקש הסוחר, ומצא כי ריקה מתה נועדה להביע כמות של חוסר רצון של הילד; "מה לא בסדר עם מינה?" "כל דבר," ענתה האישה, "המחשבה, המנהגים, הרעיונות, המראה, הכל" "למעט הפלאה המופרזת שלה, והדרך המדהימה שבה היא קצרה את השיער שלה בצד אחד, אני לא רואה שום דבר רע מאוד במראה שלה," הוא חזר; "ואמר למולקולם אומר לי שהפעם האחרונה נעשתה במהירות רבה, לפני שעזבה את קרייגמאבר, כדי שהיא תוכל לתת את הקצוות לדוד ואל דודתה; ומה לגבי הפלאות, שנינו יודעים את הסיבה לכך, אליזה." "כן, אבל זה נראה כל כך לא טבעי לילד להמשיך לצעוק ולבכות, במשך חודשים, כאשר כולנו עשינו את מה שביכולתנו בשבילה; היא זקנה מדי; אבא שלה הרס אותה לחלוטין, היא מעולם לא דאגה לדברים שהילדים האחרים עושים, מעולם לא הצליחה להשיג את עצמה כמוהם, והסבל שלה דומה יותר לאותו של אישה זקנה עם טמפרטורה מוזרה, מאשר הבעיה העברתית של ילדה קטנה. "אבל בהחלט אליזה," צעק אחיו בחריפות, "אתה, אשר אלמנה של אביה, לא מתכוון להאשים את מינה בכיתי כל כך כואב עליו?" "לא אם היא הייתה עושה את זה כמו ילדה", ענתה האישה כועסת, "אבל היא לא.אחרי שהייתי לובשת את עצמי בסכין מושלמת, מטפלת בה דרך החום הנמוך שהחזיק אותנו כל כך הרבה זמן בסקוטלנד, הדבר הראשון שהיא אמרה, כאשר התודעה חזרה היה, "איפה אבא היקר שלי?הייתי מעדיפה שיהיה לו אותו מאשר כל אחד אחר בעולם - איפה הוא?"ואז אמרתי לה "היא חייבת לשכב בשקט מאוד ולא לבקש ממנו כי הוא לא יכול לבוא אליה יותר, אבל שאני אהיה קרוב אליה אם היא תבחר;" היא אמרה, "אה, אני זוכרת עכשיו, אבל אני דואגת לאף אחד חוץ ממנו", והחלה לבכות ולשועט, כך שהיא הביאה אליו מרפאיי ענתה שלא, אך התבוננה בה ברצינות, כשהיא אמרה את המשפט למעלה.היא לא לבשה את המוח שלה, לא בגלל הצער ולא בגלל ההסתכלות – העובדה הזאת הייתה ברורה לעצמה, והמקום הקטן שמינה תופסת בלב שלה היה לא פחות ברור. „יצורים קטנים עניים“, צעק הסוחר במוחו, ומזכיר לו את הפנים השחורות והמחשבות של הילדה; ובכל זאת, אם כי לא בהכרח הרגיש הרבה דאגה לגבי רגשותיהם וניסיונותיהם של שכניו באופן כללי ובמיוחד לגבי רגשותיהם וניסיונותיהם של ילדים בפרט, בהזדמנות הנוכחית משהו כמו חמלה התנפץ בחזה למען הילדה העקרה, שאמא שלה אהבה אותה לאחר הפסקה, המוקדשת לצפייה חסרת תועלת בתשובה מסוימת מהפה של אחיה, המשיכה גברת פרזר. "אבל למה לדבר על מינה? היא תשתפר עכשיו היא רחוקה מההר ההרים המפחידים והאנשים הסקוטיים הפולגרים האלה, וזרק יותר בקרב ילדים ועמיתים של דרגת 124 בחייה! "חשבתי," אמר מר מרפי, "הם היו די קבועים, שאתה צריך לגור איתי." "כמובן," חזרה אחותו, צבעונית קצת, "אבל אני מניח שאתה לא מציע להמשיך לחיות בכיכר בלרמה." “למה לא?” ביקש מר מרפי. "למה לא?" היא ציינה; "זה כל כך לא אופנתי". "ואולי, אליזה היקרה שלי, מה ההשלכות הארציות של אופנה בשבילך או בשבילי; האם היא תומכת, מתלבשת, מגדלת את ילדיך?האם היא תורמת ליוטה אחת לאושר שלנו?אופנה היא מילה שהרסה יותר שלום ביתי, מבזבזת יותר אוצרות, הפכה יותר בתים למושבים, ובסופו של דבר, גרמה פחות אושר אמיתי למתים, מאשר בכל שפה אחרת בשפה שלנו; היא פיגוע מושלם." "אבל אתה לא מתכוון לומר," התחילה גב' פרז'ר, בהפתעה שלה, שלטתה פעם אחת את חוסר האלימות שלה, וגרמה לה לדבר לא רק במהירות, אלא בקול רם; "אבל אתה לא מתכוון לומר שאתה הביא אותי מהקראגמאובר אל » כאן » חיים "לא היה לי שום כוונה להביא אותך מ-Craigmaver. כאן", ענה אחיו קצת קטנוני; "אבל אם זה רצונכם, התייעצו בעצמכם בנוגע לנושא; אין לי שום רצון לכסות אותם בכל מקרה:" והאדון מרפי, לאחר שחרר את עצמו מההסכמה החובה הזאת, התעורר, לקח מעין עמדת יתרון על השטיח, התכונן "ללכת" את שאר הראיון עם כל הסבלנות שהוא יכול. דה גב' פרז'ר, לאחר ששמע את התשובה למעלה, פרצה לתוך תשוקה של דמעות, קברה את ראשה על כרית הספה: "היה לה טוב אם היא הייתה מתה באותו זמן כמו אלן האהוב שלה ועומדת איתו בקבר השקט; היא הייתה אומללה - היא הייתה אומללה - היא ציפתה לטיפול שונה מאחיה; אבל כל הגברים היו דומים - חסרי לב - חסרי רגשות - אנוכיים. היא הציע לה בית יפה, משרתים, וכל דבר; אבל היא אמרה, היא הולכת לאחיה, וזה היה התוצאה של זה: להוביל למקום נמוך, נורא, לבית מלוכלך מטומטם, שמו ומראהו היו, מלבד העייפות של המסע הממהר שלהם, עשה את המשרתת שלה כל כך חולה, כי היא לא הייתה מסוגלת לקום ולבקר את המאהבת שלה; אשר כתוצאה מכך הוטל, אפילו עבור אספקה ללא סוכר של קפה, על חמלה של אחד המפחיד ביותר 126 ומפחיד בין נשים זקנות: הוביל למקום כזה, וכאשר, לאחר סבלנות לסבול הכל, היא הציע את היתרונות של חיפוש בית אחר, היא נאמר באכזריות, 'אם היא לא יכולה לחיות שם, היא עלולה למ הוא מהסוג הזה של דייזים, שממנו גברים אנגלים אוהבים להעביר את החוק לאשתם ולילדיהם, הביט הסוחר – תחילה בשמים של נובמבר, אחר כך לאחותו, לבסוף סביב החדר. – בשקט כמו שהוא יכול היה לחכות לסיומו של מקלחת אפריל, שום חלק מהם לא נופל על ראשו, הוא המתין עד שהרגשות הכועסים של גב' פרז'ר יעלו, או לפחות עד שיבוא רמז; וכאשר התכווצויות הפכו פחות נפוצות, והתלוננות והאשמות לא הפכו כל כך חמורות או חמורות, בקול של החלטה שקטה הוא אמר – "אף פעם לא חשבתי על אליזה, היית מעורב במיוחד בהבנה, ועכשיו אני בטוח בכך. זה אחד הדברים האלה, אכן, שאף פסק זמן, או שינוי מקום, או סבל, או הוראה, לא יכול להתמזג באופי של כל אדם, ולכן הייתי טיפשי מאוד לצפות שתקבלו אותו עם עבר של שנים ולא מזל גדול. אילו לא הבנתי מכתביך שאתה מאוד רציני לרצות לעזוב את סקוטלנד, אני מעולם לא היה צריך לחלום לשאול אותך כאן: אבל עכשיו, כפי שאתה כאן; כמו הבית היחיד שאני יכול להציע לך לא נראה כדי לספק לך; כפי שאתה לא יכול להוריד למצב שלך; וכפי שאתה לא תבין שאני, למרות עשיר ומוכן להפוך אותך ואת שלך מאושר, אני לא מיליונר, ולא מעל התעוררות אומללה מהחלומות של כיכר ברקלי, חשבונות של מעילנים אינסופיים, וילונות בצבע דובדבן, רהיטים יוקרתיים, רכב, אולי, משרתים אולי, כסף ומציאות נוראית של חלופה המוצעת בין כיכר בלרמה לבין חדרי מגורים של ג'נטל, והכנסה מגוחכת של מאה בשנה; - עשרים וחמישה פאונד לכל רבע, לא ממש שניים בשבוע. לליביה "לא יכולתי לחשוב על הצהרה כזאת", התחילה הגברת המבלבלת, אבל ג'ון מרפי, שחתך אותה בקצרה עם "עדיף היה לך לחשוב על זה", השאיר אותה למדיטציות שלה. לא מספיק מרוצים הם בהחלט הוכיחו, אבל זמן ותקווה זרקו, כפי שהם בדרך כלל עושים, סוג של בלסמוס לכוסה של חמלה; ובמממוצע כמעט בלתי נתפס, הגיעה הגברת למסקנה נעימה כי גברים אינם בלתי פגיעים. ייתכן שהייתה כל כך פתאומית; לא הייתה מעדיפה אותו מספיק, נראתה שהיא רוצה יותר מדי.היא נראתה לוותר, -היא באמת תעשה את זה לעת עתה; ואולי בזמן יוביל אותו לאמץ את דעותיה ולהסכים לרצונותיה.בכל מקרה, לעזוב את ביתו, להתווכח איתו, לפספס את ההזדמנות שלו להפוך את מלקולם ליורש שלו, היא לא הייתה; בקיצור, לפני שעתיים חלפו, גב' פרזר שוב הגיעה למסקנה שהיא יכולה לגור לאחיה לעשות כל דבר, אם היא רק לקחה את התוכנית הנכונה איתו - וניהלה אותו. אבל, ללא מזל, כדי להזכיר את דמותו האינטימית של מור, "התקווה" הוכיחה במקרה זה, כפי שהיא בדרך כלל עושה, "כמו הציפור בסיפור", ובכך משכה את הגברת, 129, עם הפלום המרהיב שלה, לתוך מעגל הדמיון המושלם, משם, כשהיא אמרה שהיא על הדרך הלא נכונה, היא נאלצה לחזור אל האבטחה, אם כי ללא הזמנה, למעשה, עם מהירות שהיא יכולה. היא הקימה את הרעיונות שלה על אדוני הבריאה באופן כללי מן התבוננותו הצעירה הדקה של אביה ראוי, אשר היה כל כך אדיב וחכם, שכאשר היא צעקה מספיק זמן על משהו, היא קיבלה את זה: היא חשבה שזה היה חובה שלהם להרוויח כסף ככל שהם יכולים, וכך נכבשה גב' פרז'ר; היא נאלצה להשתתף, - לא הייתה לו ברירה; וכך, כל עוד היא התייחסה, הוא ניצח: אבל לפני זמן רב, החנות הוגנת גילה שאין דבר כזה קשה על פני האדמה להתמודד או להתמודד כמו ילד, ושל כל הילדים, מינה הייתה הקשה ביותר להתמודד; כך, לא משנה מה היא עשתה, הוא מצא את זה בלתי אפשרי להיות כועס עליה ברצינות, בנוסף, הרצון של מינה להיות 132 חזק בהרבה מאשר דודתה, בכל פעם שהרצונות שלו והיא הצליחו להתנגש, הוא תמיד היה צריך לוותר, לאחר שעבד רק מספיק זמן כדי ללמד את הילדה הקטנה את כוחה. וכמו שזה קרה, בפעם הראשונה שבה היא נשלחה, לא לסמינר נבחר, כפי שאמא שלה תכננה, לפני שעזבה את הגבעות, אלא לבית ספר יום גדול למדי, שנבחר על ידי מר מרפי, אולי לא מסיבה טובה יותר מאשר משום שהמנהלת של זה לבשה שמלות קליקו, והתעקשה, מסיבה ידועה לעצמה וכמה חברים קרובים, ללמד את תלמידיה רק דברים שימושיים, או יותר נכון, דברים שהיא הכירה שימושיים, אבל שהם לא היו באמת כך. שאלה אבסורדית מאוד, שיכולה לפתור מחשבות חכמות יותר ממנה לענות, כלומר: "איזה הוא המדינה הטובה ביותר בעולם?" ענתה, בלי רגע של ספק, "סקוטלנד;" ולמרות ההסברים, התנשאות, האיומים והעונשים, התעקשה כל כך בהתמדה לטקסט שלה, והוסיפה, ראשית, כי הדוד שלה היה האיש הטוב ביותר בעולם, ושנית, כי לונדון היא המקום הגרוע ביותר ביקום, ושנאה אותה, ושהיא רצתה שהיא תוכל לחזור לקראגמאבר - שהיא עשתה; שהמפקד, שהיה לו אימה מושלמת של סקוטלנד והסקוטלנד, ו 133 חששה, יתר על כן, את ההשפעה של דוגמה כזו על התלמידים האחרים, ביקשה ממשלת היתה תקווה לסלוח מינה, אם בכל שלב של מסעתה אל כיכר בלרמה תתחרט ותחזור בעדינות לחדר הלימוד, ותגיד למפקד, בנוכחות כל הילדים, "אנגליה היא המדינה הטובה ביותר בעולם, ואני מאוד מצטערת, אדוני, ותקווה שתסלח לי על כך שהייתי כל כך צנוע;" אבל, על ההצעה העירומה, דם ההיילנד המרכז של כל משפחת פרז'ר התרוצץ בכעס על פניה של הילד, והיא אמרה כל כך הרבה דברים רעים על אנגליה ועל האנגלים, וכל זה, אני מצטער להוסיף, היא שמעה מהפה של קולן סאונדרס, שהמורה, בהלם מאוד, דופקת את הדלת מאחורי ההובלה הפרופרקטיבית של "ארץ הנאמ "האם אתה לא מצטער, יקירתי?" שאל מיס קלדרה, לאחר שהמשיכו בשקט במשך כמה רגעים. "לא, אני לא", הייתה התשובה המיידית; "אני אגיד את זה שוב, אם היא תשאל אותי שוב, ואם היא לא הייתי חושב את זה." "מה אמא יקרה תגיד לך?" שאל את האישה. “שום דבר,” ענה מינה. "למה, היא לא תתעצבן?" ביקשה מיס קלדרה, קפצה במהירות למסקנה שאם היא לא תסביר את תעלומה של עקשנותה של בתה, "האם היא לא תתעצבן?" "אולי היא יכולה, אני בטוחה שהיא תעשה את זה, אבל לא אכפת לי", ענתה אשמתה באומץ. "לא אכפת לך אם אמא שלך כועסת? oh! fie!" אמרה המושלת, שהפכה למסתורית יותר מאי פעם; בתגובה לכך היא קיבלה "לא" מוחלט, שבו מינה איכשהו ניסתה להטיל טון, מה שאומר שהכעס של העולם כולו אומר לה מעט מאוד. הייתה הפסקה, ואז מיס קלדרה, בקול מרגיע, החלה: "עכשיו אתה לא רוצה לחזור איתי כמו ילדה טובה, ו-" "לא, לא הייתי צריכה;" הפסיקה מינה, "ואולי יותר מזה, לא הייתי; לעולם לא אחזור לבית הספר כל עוד אני חי, כי אישה זקנה מכוערת זו פגעה בי, ואף אחד מעולם לא פגע בי בחיים שלי; אבא מעולם לא נתן לי להיפגע - אה, הלוואי שאבא יקירתי היה כאן עכשיו." - בין אם הצהרת שמו הובילה אותה ממקום שבו היא עמדה, או אם זרימה פתאומית של צערים ישנים גרמה לה לשכוח שהיא נמצאת ברחוב לונדון אמיתי, דבר אחד הוא בלתי נתפס - שבסופו של המשפט לעיל, היא פרצה לכאבי דמעות מושלמות כאלה, שגברת קלדרה, בהלם ומבל, עמדה מולה, בעוד מינה צועקת וצועקת "מה הבעיה?" שאל אחד משני הגברים, שהצליחו לעבור; "האם הילד נפגע?" "אני מפחדת רק מפחיד", ענתה מיס קלדרה, נגד טענה זו, מינה מיד נכנסה לתגובה כועסת. "אני לא, אבל אני רוצה את אבא שלי, והוא מת, ואני רציתי להישאר בסקוטלנד, והם לא נתנו לי." "למה זו מינה פרז'ר, אחייניתו של מרפי", צעק השותף של מי שדיבר לראשונה; לאחר שהתגלה, אלפרד ווסטווד, כי הוא זה, הסתובב והלך עם מיס קלדרה וממשלתה אל דלת ביתו של ראשו ב"כיכר"; וכך, לאחר שקיבל פרטים מלאים, ניצל את ההזדמנות לספר את כל הסיפור לאדון מרפי, לפני שהג'נטלמן חזר הביתה, ושמע דיווח מוגזם על כך מהפה של אחותו. "מה אעשה איתה, דבר קטן עני?" שאל מרפי את המשרת שלו, שהפך לאחרונה, במובן מסוים, יועץ סודי שלו; "היא יותר בעיה בשבילי מאשר כל העסק שלי.מעולם לא הרגשתי חרטה כל כך, וחרדה כלפי, אדם לפני כן.אני מאחל מהנשמה שלה שאמו עזבה אותה בקראגמאובר, כפי שהזקן מר פרזר רצה שהיא תעשה. מר ווסטווד צחק, וכך, למרות הבלבול שלו, עשה מר מרפי, אבל ברגע הבא הוסיף, "אוי, אבל האמת היא שהדבר אינו מספיק, כי אין אף אחד בבית כדי לנהל אותה, וגברת פרזר לא תאפשר לה ללכת לסקוטלנד; ואם היא החליטה לא לחזור לבית הספר, למה, אני לא יכולה לעשות אותה, זה הכל." "אני יכול לנהל אותה; היא עושה מה שאני מבקש ממנה", אמר מר ווסטווד. "אכן!" פרץ הסוחר, הסתכל על הדובר בהפתעה מדהימה; "ואיך אתה מתנהל? זה יהיה סוד שווה לדעת." "למה אתה רואה את זה" חזר אני נותן לה לדבר על "בית" כמה שהיא אוהבת, כפי שהיא קוראת למקום ההילנדי הזה, ולעולם לא להתווכח איתה, לא משנה מה היא אומרת; ואני אומר לה שאני הייתי בסקוטלנד בעצמי: כל מה שהופך אותה כל כך נפלאה, שאם אני אומר, "האם אתה לא תעשה את זה ואת זה בשבילי?" היא עונה, "כן", מיד. עובדים "או, זהו, נכון?" אמר מרפי באוויר לא מרוצה, כאילו הוא רחוק מהסוף שלו, "אבל האם היא לא הביאה אותך למוות; היא הייתה מדברת שעות על הגלנפיורד המבלבל הזה, ועל גנדיסט זקן שהוביל אותה למסתורין התיאולוגי נפלא; האם אתה לא מתעייף ממנה? תעשה את זה לעתים קרובות". I "פרנק, בכל מקרה," חשב המשרת, ואז ענה בקול רם, "לא; אני אף פעם לא מתעייף מכל דבר, כאשר יש לי כל דבר, לא משנה כמה קטן, ב 138view; ובנוסף, אתה יודע, אני אוהב ילדים, אשר אתה, אדוני, אני מאמין, לא." "אני מבין איך לשמור על ספרים ולהרוויח כסף טוב באופן סובלני; אבל כשמדובר בהבנת הטבע האנושי, ובמיוחד בחלק הזה של זה שנקרא טבע האישה, אני מוותר על המחקר כאילו חסר תקווה." "לא ידעתי שאתה מתחיל את זה," אמר מר ווסטווד פשוט, ועל כן דרש מר מרפי במהירות, "אבל מה אני אעשה עם הנכדה הזאת שלי?זה השאלה הנוכחית; כי בחזרה לבית הספר אני חושב שהיא בקושי הולכת לאביה, גם אם הוא היה חי עכשיו, ואין טעם לשאול את אמו כלום על זה." "כמובן, גבירותי היקרה," הוא המשיך באופן מרשים, "שום דבר חוץ מבית הספר האצולה לא יוכל להפוך אותה אתה רוצה, אבל (אתה מבין אותי, אני מדבר בביטחון מוחלט אליך,) המנכ"ל הטוב שלי – אדם ראוי ואדיב כפי שהיה אי פעם – יש כמה מאפיינים מיוחדים (כולנו קצת אקסצנטריים, אתה יודע), ואת ההתנגדות שלו למה שאתה ואני צריכים לקרוא ג'נטל, 140חברה נעימה היא כל כך בלתי נסבלת, כי מצאתי את זה לחלוטין חסר תועלת להתמודד עוד יותר. כל גב' פרז'ר האמינה שהוא צודק, והבטיחה לו שהיא חשבה שהוא אחד החברים הטובים ביותר, האמיתיים, החכמים ביותר; אבל זה, כפי שראתה את אחיה, הוא היה חסר תקווה; ו, בנוגע למינה, הכי פחות אמר את הטוב ביותר; זה היה נושא כואב: במשך שנים היא הוכיחה את הניסיונות הגדולים ביותר שחוויה מוות; - וגב' פרז'ר בכתה, וג'ורג' ווסטווד התנצל והנחם; ואת נשמתו של קפטן פרז'ר חשבה שהוא אדם נעים ביותר, וקיווה שאחיה תביא אותו בקרוב לשיתוף פעולה: ואולי, כמובן, עם הזמן, אם הוא היה מבטיח לה בית בקצה המערבי ומכונית, היא היתה יכולה לעשות את זה גם. 