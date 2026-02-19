Aile Korkuları ve Hayatın Zor Seçimleri Moors

Süper Bilimin Şaşırtıcı Hikayeleri Şubat 2026: Moorlar ve Fensler, Bölüm 1 (Üçüncü Bölüm) - Bölüm VII Birçok şeyin tedavisi By J. H. Riddell John Merapie ve kızkardeşi, Bayan Frazer arasındaki toplantıdan daha şaşırtıcı bir şey düşünülemez. Daha önceki hayatında böyle bir şey yapmış olmasının daha az görünürlüğü ile, tüccar Mina'ya selam verdiğinden, bu tür şeylere benzer zamanlarda alışık olduğunun belirsiz bir fikri vardı ve böyle oldukları için içtenlikle üzüldüğünü, kızkardeşini ciddi bir şekilde öptü. “Hiç de çok yorgundum,” cevabıydı, “Siz eve döndükten sonra ne kadar mutsuz olmanız gerektiğini düşündüğüm sürece dün gece uyuyamadım.” Satıcı başladı ve biraz sinirli bir şekilde ne demek istediğini sordu. 121 “Oh, bu üzücü evde tek başıma yaşamak, o korkunç yaşlı kadını (John, onu tolere edemiyorum), bu yanlış yerde gömülmek ve evinizi sizin için uygun bir şekilde donatmak için bir hanım tadına sahip olmak dışında kimseye sahip olmak.” Kardeşi gülümsedi, “Senin gecenin dinlenmenizi benim endişelerim için o kadar gereksiz bir şekilde feda ettin özür dilerim; çoğu insan gibi ben de denemelerimi yaptım, ama evimi, mobilyalarımı ve hizmetçimi bunların arasında yerleştirmeyi hiç hayal etmedim. “Oh! Malcolm her zaman var olan en iyi, en zeki, en sevdiğim çocuk; ama Mina’ya gelince... “Niçin Mina’da neyin yanlış olduğunu,” diye sordu tüccar, ölü bir beyazın çocuğun hoşnutsuzluğunu ifade etmeyi amaçladığını buldu; “Mina’da neyin yanlış olduğunu?” “Her şey,” dedi kadın, “zihin, davranışlar, fikirler, görünüşler, her şey.” “Daha fazla yumuşaklığı ve bir taraftan saçlarını kesmenin olağanüstü yolundan başka, görünüşüyle çok yanlış bir şey göremiyorum,” diye geri döndü; “ve Malcolm bana, Craigmaver’den ayrılmadan önce, bu sonun büyük bir aceleyle yapıldığını söylüyor, amcasına ve kuzenine saçlarını verebileceğini söylüyor: ve yumuşaklığıyla ilgili olarak, her ikimiz de bunun sebebini biliyoruz, Eliza.” “Evet, ama bir çocuğun aylarca ağlamaya ve ağlamaya devam etmesi çok doğaldır, hepimiz onun için elimizden geleni yapıyorduk; o çok eski moda; babası onu mükemmel bir şekilde mahvetti, diğer çocukların yaptığı şeylere asla önem vermedi, asla kendisini onlar gibi hissetmedi ve onun üzüntüsü, küçük bir kızın geçici sıkıntısından daha garip bir yaşlı kadının üzüntüsüne benziyor. “Ama kesinlikle Eliza,” kardeşi şiddetle bağırdı, “sen, babasının dul kadını, Mina’yı onun için bu kadar acı ağladığını suçlamak istemiyor musun?” “Evet, bir çocuk gibi yapmış olsaydım olmazdı,” kız öfkeli bir şekilde cevap verdi, “ama öyle değildi.Kendimi mükemmel bir kemiklere giydikten sonra, İskoçya’da bizi bu kadar uzun süre tuttuğu düşük ateşten besledikten sonra, farkındalığın geri döndüğünde, ilk söylediği şey, “Nerede sevgili babam?Dünyada başka kimsenin olmadığından onu tercih ettim – nerede?” ve “Onu çok sessizce yatmalı ve onun için sormamalıydı, çünkü artık onun yanına gelemezdi, ama onun yanına kalırdım;” dedi, “Ah! şimdi hatırlıyorum; ama ondan başka kimsenin umurunda değilim.” Merapie’nin cevabı hayır değildi, ama yukarıda bahsettiği cümleyi söyleyen ona ciddi bir şekilde bakıyordu.Kızıl saçlı bir kemik giymiş değildi, ne üzülmüştü ne de bakmıştı – bu gerçek kendiliğinden ortaya çıkmıştı ve kalbinde yer alan Mina’nın küçük bir yeri daha az görünür değildi. ”Kötü küçük yaratık” dedi, tüccarın zihninde zayıf, düşünceli yüzünü anımsattı; ve, komşularının duygularına ve denemelerine genel olarak ve özellikle de çocukların duygularına ve denemelerine karşı hiçbir şekilde çok fazla endişe duymamış olsa da, şu anki durumda, onu çok az sevdiği kırılgan kız adına acımasızca şefkat gibi bir şey göğsünde şişiyordu. Bir süre dinlendikten sonra, kardeşinin dudaklarından bir tür yanıt beklemeden, Bayan Frazer devam etti. “Ama Mina’dan neden bahsediyorsun? şimdi o korkunç dağlardan ve vulgar İskoç insanlardan uzakta ve kendi sınıfının çocukları ve ortakları arasında daha fazlasını attı! “Ben düşündüm,” dedi Merapie, “Onlar oldukça yerleşmişlerdi, sen benimle yaşamak zorundasın.” “Tabii ki,” dedi kız kardeşi, “ama sanırım Belerma Meydanı’nda yaşamaya devam etmeyi teklif etmiyorsunuz.” “Neden olmasın?” diye sordu Merapie. “Neden olmasın?” diye yanıtladı; “Bu çok şaşırtıcı.” “Ve sevgili Eliza, moda sizin için ya da benim için yeryüzündeki sonuç nedir; destekler, giydirir, çocuklarınızı eğitir mi? mutluluğumuza bir iota katkıda bulunabilir mi? moda, daha fazla aile barışını yok eden, daha fazla servet harcamış, daha fazla evi çöken hale getiren ve nihayet ölümlüler için daha az gerçek sevinç yaratan bir kelimedir. “Ama sen söylemek istemiyorsun,” dedi hanım Frazer, şaşkınlığını bir kez daha ele geçirerek ve onu sadece hızlı değil, yüksek sesle konuşmaya teşvik ederek, “ama sen beni Craigmaver’den geldiğinizi söylemek istemiyorsun. Burada mı?” canlı “Seni Craigmaver’den sana getirmeyi hiç düşünmemiştim. Kardeşi şöyle yanıtladı: “Ama eğer bu sizin isteğinizse, lütfen konuyla ilgili kendi eğilimlerinize danışın; bunları herhangi bir şekilde sıkmak istemiyorum.” ve Merapie, kendisini bu zorunlu izninden kurtardıktan sonra ayağa kalktı ve bir tür avantaj pozisyonuna düştü ve muhtemelen sabırla röportajın geri kalanını geçmeye hazırlanıyordu. İÇİN Bayan Frazer, yukarıdaki cevabı duyunca gözyaşlarına boğuldu ve başını kanepe yastığına gömdü: “Kötü sevgili Allan’la aynı anda ölseydi ve onunla birlikte sessiz bir mezarda yatardı; acımasızdı – acımasızdı – kardeşinden farklı bir muamele bekledi; ama tüm erkekler aynıydı – kalbsiz – duygusuz – bencillik. Ona güzel bir ev, hizmetkârlar ve her şey sundu; ama dedi, kardeşine gidecek, ve bunun sonucu budur: onu düşük, korkunç bir yere, en korkunç, en korkunç kadınlar arasında en korkunç olan birinin merhametine atılan, adının ve görünüşünün yanı sıra aceleci yolculuğunun yorgunluğunu, kendi hizmetkârını o kadar hasta kıldığını; ve daha sonra sabırlı bir şekilde her şeyi taşıdığında, başka bir evi aramak için uygun olduğunu öne sürdüğünde, şiddetle söylendi: 'Eğer orada yaşamazsa, ölür.' Onu İngiltere’nin efendilerinin karı-kızlarına ve çocuklarına kanunları vermekten hoşlandığı bu tür çamurdan, tüccar ilk önce karanlık Kasım gökyüzüne, sonra da kızkardeşine, nihayet odanın etrafına baktı.April duşunun bitmesini bekleyebileceği gibi sessizce, hiç bir kısmının kafasına düşmeyeceği gibi, hanım Frazer’in öfkeli duygularının azalmasına, ya da en azından bir boğazlanma gelene kadar bekliyordu. “Hiçbir zaman, yer değiştirme ya da sıkıntı, ya da öğretim, herhangi bir bireyin karakterine yerleştirebilecek hiçbir zaman, ve bu yüzden özellikle akıl ile aşırı yüklenmiş, ve şimdi eminim. o şeylerden biriydi, aslında, hiçbir zaman, Eliza, ve bu yüzden ben özellikle aptalca size yıllar geçtikçe ve büyük bir mutsuzluk ile elde etmeyi beklemek. Eğer mektubunuzdan anlayamadım ki en ciddi şekilde İskoçya'dan ayrılmak istiyorsanız, ben asla burada soru sormak hayal edemezdim: ama şimdi, burada olduğunuz gibi; tek ev ben size sunabileceğim gibi size tatmin etmeyecek gibi görünüyordu; çünkü sen senin pozisyonuna düşmeyeceksin; ve eğer zengin ve beni ve seninle mutlu etmeye istekli olsa bile, ne bir İşte bir düştü! Berkeley Meydanı rüyalarından acımasız bir uyanış, sonsuz kaplama faturaları, amber renkli perdeler, lüks mobilya, bir arabadan, muhtemelen, hizmetçiler belki, para Belerma Meydanı'na ve çirkin gentel konaklama yerleri arasında sunulan bir alternatifin korkunç bir gerçeği ve yılda gülünç bir yüz gelir; - çeyrekte yirmi beş pound, haftada iki değil. Libya Hakkında “Böyle bir cümleyi düşünemiyordum,” diye başlattı şaşkın kadın; ama John Merapie, “Bunu daha iyi düşünmelisin” diye kısaltarak onu kendi meditasyonlarına bıraktı. Kesinlikle yeterince tatmin edici değillerdi, ama zaman ve umut, genellikle yaptıkları gibi, acı çayı içine bir çeşit balsam dökmüştü; ve, neredeyse fark edilemez derecede, kadın, erkeklerin hassas değiller olduğunu tatmin edici bir sonucuna ulaşmıştır. Belki de çok acımasız olmuştu; yeterince onu şımartmamış olsaydı, çok fazla arzulamış gibi görünüyordu. — Gerçekten şimdilik bunu yapacak gibi görünüyordu; ve muhtemelen zaman içinde onun görüşlerini kabul etmesine ve arzularına katılmasına yol açabilirdi. Her neyse, evi terk et, onunla kavga et, Malcolm'i mirasçı yapma şansını kaybetmeyecekti; kısaca, iki saat geçmeden önce, Bayan Frazer, kardeşini her şeyi yapmaya zorlayabileceği sonucuna bir kez daha ulaşmıştı, eğer sadece doğru planı almış olsaydı — ve yönetmişti. Ancak, şaşkınlıkla, Moore’un benzerini ifade etmek için, “korkunç bir umut” bu durumda, genellikle olduğu gibi, “düşüncede kuş gibi” ortaya çıktı ve böylece hanımı, 129’un parlak çamuruyla, mükemmel hayal gücü labirentine döndü, oradan, ona yanlış yoldayken acımasızca söylendiğinde, bir şey için yeterince uzun süre ağlamış olsaydı, ona geri dönmek zorunda kalmıştı: Gerçekte, ne kadar çabuk olabildiğine para kazanmak onların görevi olduğunu düşündü, ve kadınlara, istedikleri gibi harcamak için birleştirerek veriyordu. “Onu ve onunla birlikte küçük bir köprüye yerleştirdi ve onunla birlikte küçük bir köprüye yerleştirdi, o da kendi dört evinde, o da her ne kadar yerleşik bölgeler olduğunu keşfetti, o da sık sık şaşkınlıkla ifade etti, “kendi köprüsünü ve onunla birlikte küçük bir köprüye yerleştirdi; bu köprüyü ve onunla birlikte küçük bir köprüye yerleştirdi;” ve bazı noktalarda, belki de, onun köprüsünde birbirlerine benzerlik gösterdi; sadece, İngiliz tüccarın bir kez ağladığınızı görmek için üzüldüğümde, açıkça ve açıkça, “Ben onlara uymak istemiyorum, bu yüzden onlarla uyumak benim gücümde değil,” İngiliz tüccar, her sabah bir reddetme ya da tartışma anlamına gelmezdi, “ Böylece hanımefendi Frazer yenildi; teslim olmak zorunda kaldı - bunun için başka bir seçenek yoktu; ve böylece, onunla ilgili olarak, o zafer kazandı: ama uzun zaman önce, değerli tüccar, dünyadaki hiçbir şeyin çocukken takılmak ya da yönetmek kadar zor olmadığını keşfetti, ve tüm çocukların Mina ile başa çıkmak en zor olanıydı; böylece, ne yaparsa yapsın, onunla ciddi bir şekilde öfkelenmek imkansız buldu, ayrıca, Mina'nın iradesinin amcasından çok daha güçlü olduğu, eğilimlerinin ve kızının çarpışma şansını bulduğunda, küçük kızın gücünü öğretmek için yeterince uzun bir zaman geçirdikten sonra her zaman vazgeçmek zorunda kaldı. Merapie’nin seçtiği, belki de onun başkanı kalico elbisesini giymiş olmasından daha iyi bir sebepten ötürü seçilmiş bir seminerde, annesinin planladığı gibi, yüksek bölgelerden ayrılmadan önce değil, biraz büyük bir gündüz okulu seçtiği gibi, ve kendisine ve birkaç yakın arkadaşına bilinen bir nedenden ötürü, öğrencilerine sadece yararlı şeyler öğretmeye devam etti, ya da daha doğrusu, yararlı dediği şeyler, ama aslında öyle değildi. “Dünyanın en güzel ülkesi hangisidir?” diye soran çok saçma bir soru, “İskoçya” diye yanıtladı, bir an tereddüt etmeden, “İskoçya” diye cevap verdi; ve açıklama, dilekçe, tehdit ve cezaya rağmen, yazısına o kadar sertçe bağlıydı ki, birincisi, amcası dünyanın en iyi adamıydı ve ikincisi, Londra’nın evrendeki en kötü yer olduğunu ve onu nefret ettiğini ve Craigmaver’e geri dönmeyi arzuladığını; üst düzey yönetici, İskoçya ve İskoçya’dan mükemmel bir korkuya sahipti. Hükümdar Mina'ya, Belerma Meydanı'na giden yolculuğunun herhangi bir aşamasında tövbe etseydi, okul odasına yumuşak bir şekilde geri döner ve tüm çocukların önünde, "İngiltere dünyanın en güzel ülkesiydi, ve çok üzüldüm madam, ve umarım beni bu kadar acımasız hissettiğin için bağışlarsın;" ama, çıplak bir öneride, tüm Frazer klanının yoğunlaşmış Highland kanı kızgınca çocuğun dudaklarına çarptı ve İngiltere ve İngilizler hakkında çok fazla kötü şeyler söyledi, bunların hepsini, ekleyeceğim için pişmanım, Colin Saunders'in dudaklarından öğrencinin, çok korkuyla, "Loyal'ın Ülkesi'nden yıkıcı ithalatın arkasındaki salona 134 “Sorunlu değil misin sevgilim?” diye sordu Caldera hanım, bir süre sessizce devam ettikten sonra. “Hayır, ben değilim,” derin bir yanıt; “Eğer bana tekrar sorarsa, tekrar söyleyeceğim, eğer değilse ben de öyle düşünürdüm.” “Senin sevgilin sana ne söyleyecek?” diye sordu kadın. “Hiçbir şey” diye cevap verdi Mina. “Neden kızgın olmayacak?” diye sordu Bayan Caldera, çabucak, eğer yapmasaydı, kızının dayanıklılığının gizeminin kendisini açıklayacağı sonucuna atlayarak; “O kızın kızgın olmayacak mı?” “Belki de olabilir, gerçekten eminim ki yapacak, ama umurumda değil,” cevabını cesurca verdi. “Annenin öfkesi umurunda değil mi? oh! fie!” dedi, her zamankinden daha gizemli hale gelerek; buna karşılık, Mina’nın bir şekilde, bütün dünyanın öfkesi onun için çok az anlam ifade ettiği anlamına gelen bir ton atmaya çalıştığı kararlı bir “Hayır” aldı. Bir mola vardı ve sonra Miss Caldera, sakin bir sesle başladı: “Şimdi iyi bir kız gibi benimle geri gelmek istemez misin?” “Hayır, asla;” Mina, “ve daha fazlası, ben asla; yaşarken okula geri dönmeyeceğim, çünkü o çirkin yaşlı kadın beni vurdu, ve daha önce hiç kimse tarafından vurulmadım; babam asla bana vurulmasına izin vermedi-oh! sevgili babamın burada olmasını diliyorum.””Onun adını söylemek onu durduğu yerden uzaklaştırdı, ya da eski üzüntülerin birdenbire çarpışması onu gerçek bir Londra caddesinde olduğunu unutturduysa, bir şey tartışmasızdır – yukarıdaki cümlenin sonucunda, o kadar mükemmel bir gözyaşları acımasın ki, Caldera hanım, son derece şok ve şaşkınlık içinde, onu gözlemlerken, Mina şaşkın ve kalbinin içine bağırıyordu. “Ne oldu?” diye soran iki efendiden biri, “Çocuğun yaralandığı mı?” diye sormuş. “Sadece acımasızca, korkuyorum,” yanıtladı Caldera hanım, bu iddiaya karşı, Mina anında öfkeli bir protestoya girdi. “Ben değilim, ama babamı istiyorum ve öldü; ve İskoçya’da kalmak istiyordum ve bana izin vermiyorlardı.” Merapie’nin yeğeni Mina Frazer’dir, diye bağırdı ilk konuşan adamın arkadaşı; bu keşiften sonra, Alfred Westwood, kendisi olduğu için, geri döndü ve Miss Caldera ve görevlisi ile birlikte “Square”deki başkanı evinin kapısına doğru yürüdü; ve böylece bütün ayrıntıları elde ettikten sonra, o adamın eve dönmeden önce Merapie’ye bütün hikayesini anlatma fırsatını kullandı ve kızkardeşinin dudaklarından bununla ilgili oldukça aşırı bir haberi duymuştu. Merapie, son zamanlarda bir şekilde onun gizli danışmanı haline gelmiş olan hizmetkârını sordu: “Onunla ne yapmalıyım, yoksul küçük şey?” “O benim işimden daha fazla sıkıntı yaratıyor. Daha önce hiç bir insan için bu kadar pişmanlık duymadım ve endişe duymadım. Annesinin onu Craigmaver’de bıraktığını, eski Frazer’in onu yapmak istediği gibi diliyorum. Bay Westwood güldü, ve bu yüzden, şaşkınlığına rağmen, Bay Merapie yaptı, ama bir sonraki an ekledi, “Hayır! ama gerçekten mesele bir sıkıntının ötesinde, çünkü evde onu yönetmek için uygun kimse yok, ve Bayan Frazer onu İskoçya'ya gitmesine izin vermez; ve eğer okula geri dönmeye karar verdiyse, neden, onu yapamıyorum, o kadar.” 137 “Onu yönetebilirim; ona istediğim her şeyi yapar,” dedi Bay Westwood. “Şüphesiz!” ejakül etti tüccar, konuşmacıya inanılmaz bir şaşkınlıkla baktı; “ve nasıl devam ediyorsun? bilmeye değer bir sırdır.” “Neden görüyorsun?” diye geri döndü “Evden istediği kadar konuşmasına izin veriyorum” dediği gibi, “o cehennemli yüksek bölgeye, ne derse desin, ona asla çelişmeyeceğim; ve ona kendim İskoçya’ya gittiğimi söyleyeyim: bunların hepsi onu o kadar muhteşem bir şekilde ele alabiliyor ki, “Benim için böyle bir şey yapmayacak mısın?” diye soruyorsam, “Evet,” der.” işçi Merapie, her zamankinden çok uzakta olduğu gibi tatmin edici bir hava ile, “Ama seni öldürecek değil miydi, o karışık Glenfiord ve onu muhteşem teolojik gizemlere sürükleyen eski bir Calvinist bahçıvan hakkında saatlerce konuşacak mıydı? “Çoğu zaman yap.” I “Frank, ne olursa olsun,” diye düşündü, sonra yüksek sesle cevap verdi, “Hayır; 138view’de herhangi bir nesneye sahip olduğumda, ne kadar küçük olursa olsun, hiçbir şeyden sıkılmıyorum; ve ayrıca biliyorsun ki, siz, efendim, inanıyorum ki bu çocuklardan hoşlanmıyorum.” “Hayır, hayır, işten başka bir şey sevmiyorum. kitapları nasıl saklayacağımı ve para kazanabileceğimi iyi anlıyorum; ama insan doğasını, özellikle de kadının doğası olarak adlandırılan bu kısmını her zaman anlamak için, çalışmayı umutsuz olarak bırakıyorum.” “Bilmiyordum ki hiç başlamışsınız,” dedi Westwood, Merapie’nin çabucak istediği gibi, “Ama bu yeğenimle ne yapmalıyım? şu anki soru budur; çünkü okula geri döndüğünde babası için neredeyse hiç gitmeyecek sanırım, o şimdi hayatta olsa bile, ve annesine bu konuda bir şey sormak bir işe yaramıyor.” “Frazer hanımefendinin moda bir pansiyon okula gitmesini istiyor, değil mi?” diye sordu Westwood. “Evet,” dedi patronu, “ama ben onun gitmeyeceğine karar verdim.” “Evet, o zaman önerebileceğim tek başka plan, onun için bir ziyaretçi yöneticisi olmasıdır; örneğin, bu Miss Caldera gibi bir kişi: iyi niyetli bir kadın yeğeninizden neredeyse seçtiği şeyi yapabilir. Daha önce değerli ama karışık bir tüccarın beynine hiç girmeyen bu basit bir plan, hemen yakaladı ve önerisi için Bay Westwood'a yürekten teşekkür etti ve ona dünyanın en faydalı adamı olduğunu ve gerçekten onun olmadan ne yapacağını bilmediğini bildirdi. Ve Bay Westwood, Bayan Frazer’e Merapie’ye kızını bir barınak okula gönderme konusundaki konuşmalarını nasıl anlattığını, bu düşünceye o kadar kararlı bir şekilde karşı çıktığını buldu. Onun için bir tür hükümdarın olması gerektiğini öne sürdü. pis herşey “Tabii ki, sevgili hanım,” o etkileyici bir şekilde devam etti, “bir aristokratik okuldan başka hiçbir şey onu İster istersiniz, ama (bunu anlarsınız, size kesin güvenle konuşuyorum) mükemmel prensim – her zamanki gibi layık ve nazik bir adam gibi – bazı özelliklere sahiptir (biz hepimiz biraz uzaylıyız, biliyorsunuz), ve siz ve ben de gentel olarak adlandırılmalıyız, 140 keyifli toplum o kadar aşılmaz ki, üç saatten fazla bir süre içinde ilk ortaya çıkışını ve son çıkışını yapacağı o günkü okulda olduğu gibi, onu sıradan tanıdıklar arasında atmaktan daha iyidir. Tüm Bayan Frazer onun haklı olduğuna inanıyordu ve ona onun en nazik, en dürüst, en akıllıca arkadaşlarından biri olduğuna inanıyordu; ama o, kardeşi gördüğünde umutsuzdu; ve Mina'ya göre, en az konuşan daha iyiydi; bu acı verici bir konuydu: yıllar boyunca ölümcül tarafından yaşadığı en büyük denemeyi kanıtlamıştı; — ve Bayan Frazer ağlıyordu, ve Bay Westwood bağışladı ve teselli etti; ve Kaptan Frazer'ın kalıntıları onu en hoşuma giden kişi olarak görüyordu; ve kardeşi onu yakında ortaklığa alacağını umuyordu: ve belki de, zamanla, eğer West End'de bir ev ve bir arabaya söz vermiş olsaydı, o da bunu yapardı. Yayın tarihi: Şubat 14, 2026, https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 