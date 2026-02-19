خاندان کے ڈرامے اور زندگی کے سخت فیصلے موریس میں

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VII: Treats of many things Riddell اس سے بھی کم ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کو کیا ہے، اس سے زیادہ جس کی خصوصیت ہے کہ اس نے مینا، خریدار کو سلام کیا، اس بات کا اندھا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں اسی طرح کے موقعوں میں عام ہیں، اور اندرونی طور پر افسوس ہے کہ وہ اس طرح تھے، اپنی بہن کو سنگین طور پر بوسہ دیا؛ اس نے اس کی بڑی آسانی کے لئے اس کے ساتھ ایک سیٹ نکالا اور اس سے پوچھا، "اگر وہ بہتر محسوس کرتا ہے." "میں ابھی بھی بہت تھکا ہوا تھا،" جواب تھا، "میں گزشتہ رات آپ کے گھر واپس آنے کے بعد تک خواب نہیں پا سکا، آپ کو کتنا غمگین ہونا چاہیے تھا کہ سوچا." خریدار نے شروع کیا، اور تھوڑا سا عصبی سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا تھا. 121 "ہاں، اس غمگین گھر میں اکیلا رہنا، اور اس خوفناک پرانی عورت کے سوا آپ کی خواہشات کی دیکھ بھال کرنے کے لئے کسی کے ساتھ نہیں ہے (جان، میں اسے برداشت نہیں کرسکتا)، اور اس غیر معمولی جگہ میں دفن کیا جا رہا ہے؛ اور آپ کے گھر کو مناسب طریقے سے آپ کے لئے ڈیزائن کرنے کے لئے کوئی بیوی کی خواہش نہیں ہے." ’’مجھے افسوس ہے۔‘‘ اس کے بھائی نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ’’آپ نے میری فکر کے لیے اتنی بے نیاز رات کا استراحت ضائع کیا ہے۔ میں نے، زیادہ تر لوگوں کی طرح، آزمائشوں میں اپنا حصہ لیا ہے، لیکن شاید میں نے کبھی بھی اپنے گھر، آلات، اور خدمت کرنے والے کو ان میں شامل کرنے کا خواب نہیں دیکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب ہم آپ کو یہاں ملے گا، یہ جگہ تھوڑا زیادہ گھر کی طرح لگے گی: میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ کا بھی خوش ہو جائے گا، ایلیزا۔ وہ حیرت انگیز طور پر اچھے بچوں کی طرح نظر آتے ہیں۔‘‘ "اوہ، Malcolm سب سے بہترین، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ پیارے لڑکا ہے جو کبھی موجود ہے؛ لیکن میانا کے بارے میں--" "میانا کے بارے میں کیا غلط ہے؟" خریدار نے سوال کیا، پتہ چلتا ہے کہ ایک مُردہ سفید بچے کے ناپسندیدہ حجم کو ظاہر کرنے کے لئے تھا؛ "میانا کے بارے میں کیا غلط ہے؟" "سب کچھ" عورت نے جواب دیا، "میرے ذہن، طریقے، خیالات، ظہور، سب کچھ." "مگر اس کی غیر معمولی روشنی، اور اس غیر معمولی طریقے سے جس میں اس نے ایک طرف اپنے بال کاٹ دیا ہے، میں اس کی نظر میں کچھ بھی بہت غلط نہیں دیکھتا، "122وہ واپس آیا؛ "اور مالکلم مجھے بتاتا ہے کہ یہ آخری بہت جلدی کر دیا گیا تھا، Craigmaver چھوڑنے سے پہلے، کہ وہ اپنے چچا اور خاوند کو کوریج دے سکتا ہے: اور چوریج کے بارے میں، ہم دونوں اس کی وجہ جانتے ہیں، ایلیزا." "ہاں، لیکن یہ ایک بچے کے لئے اتنا غیر طبیعی لگتا ہے کہ مہینوں کے لئے درد اور گڑبڑ کر رہیں، جب ہم سب اس کے لئے کیا کر سکتے تھے، وہ بہت پرانے طریقے سے ہے؛ اس کے والد نے اس کو مکمل طور پر خراب کیا، اس نے کبھی بھی دوسرے بچوں کی چیزوں کے بارے میں فکر نہیں کی، اس نے کبھی بھی ان کی طرح حاصل نہیں کیا، اور اس کی غم ایک عجیب سانس لینے والی پرانی عورت کی طرح ہے، ایک چھوٹی لڑکی کی غیر معمولی مشکل سے زیادہ. "لیکن یقینی طور پر ایلیزا،" اس کے بھائی نے سختی سے کہا، "آپ، جو اس کے باپ کی بیوی ہیں، کیا آپ کو اس کے لئے اتنا دردناک پکارنے کے لئے میانا کا الزام نہیں کرنا چاہتے ہیں؟" "نہیں اگر وہ ایک بچہ کی طرح ایسا کر رہا تھا،" عورت غصے سے جواب دیا، "لیکن وہ نہیں تھا. میں نے اپنے آپ کو ایک کامل خزانہ کے لئے پوچھا تھا، اس کم گرمی کے ذریعے اس کی دیکھ بھال کرنے کے بعد جو اسکاٹینڈ میں ہمیں اتنی دیر تک پکڑ لیا تھا، پہلی بات وہ کہتی تھی، جب ذہن واپس آیا تھا، "میرے پیارے پاپا کہاں ہیں؟ میں دنیا میں کسی اور کے مقابلے میں اس سے زیادہ چاہتا تھا - وہ کہاں ہے؟" اور جب میں نے اس سے کہا، "وہ بہت سکون میں رہنا چاہئے اور اس کے لئے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن میں اس کے قریب رہوں گا، اگر وہ منتخب کرے گا، "اس نے کہا، "اے! میں اب یاد رکھتا ہوں، لیکن میں اس Mr. Merapie نے جواب نہیں دیا، لیکن اس نے اس کی طرف سرکشی کی جس نے اوپر بیان کیا، اس کی آنکھوں میں ایک اسکلٹ نہیں تھا، نہ غم کی وجہ سے یا دیکھنے کی وجہ سے - یہ حقیقت خود واضح تھی، اور اس کے دل میں میانا کا چھوٹا سا مقام کم از کم ظاہر نہیں تھا. "بھارت چھوٹا سا مخلوق"، ذہنی طور پر خریدار کو آواز دی، ایک لمحے کے بعد، اپنے بھائی کے منہ سے کسی قسم کی جواب کی غیر ضروری توقع کے لئے وقف کر دیا، میڈم Frazer آگے بڑھایا. "لیکن کیوں مینا کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ بہتر ہو جائے گا اب وہ ان خوفناک ہائیلینڈ پہاڑوں اور غیر معمولی اسکاٹک لوگوں سے دور ہے، اور اپنے حصے 124 میں اپنے بچوں اور ساتھیوں میں مزید ڈال دیا جائے گا! ’’میں نے سوچا۔‘‘ مرپئی صاحب نے کہا۔ ‘‘وہ بہت ٹھیک ٹھکانے میں تھے—کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔‘‘ ’’جی ہاں،‘‘ اس کی بہن نے تھوڑا سا رنگنے سے کہا، ’’لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بیلرم کے میدان میں رہنے کی منصوبہ بندی نہیں کی ہے۔‘‘ ’’اور کیوں نہیں؟‘‘ ماریپئی صاحب نے پوچھا۔ ’’کیا نہیں؟‘‘ اس نے جواب دیا، ’’یہ اتنا خوفناک طور پر غیر معمولی ہے‘‘۔ "اور، میرے پیارے ایلیزا، آپ کے لئے یا میرے لئے ماڈل کی زمین کی کیا نتیجہ ہے؛ کیا یہ آپ کے بچوں کی حمایت، لباس، تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا یہ ہماری خوشحالی میں ایک یونٹ میں حصہ دے سکتا ہے؟ ماڈل ایک لفظ ہے جس نے زیادہ گھریلو امن کو تباہ کیا ہے، زیادہ ثروت ضائع کیا ہے، زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا ہے، اور آخر میں، ہماری زبان میں کسی بھی دوسرے سے کم حقیقی خوشی کا سبب بناتا ہے؛ یہ ایک کامل فحش ہے." ’’لیکن تم یہ نہیں کہہ رہے ہو،‘‘ میڈم Frazer نے اس کی حیرت سے شروع کیا، ایک بار اس کی بے حسی پر قابو پانے کے لئے، اور اس کو نہ صرف تیزی سے بلکہ بلند آواز سے بات کرنے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے؛ ’’لیکن تم یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے کریگماور سے لے لیا ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔‘‘ یہاں؟‘‘ زندہ "میں تمہیں Craigmaver سے لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہاں ،" اس کے بھائی نے تھوڑا سا چھوٹا سا جواب دیا ، " لیکن اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو ، براہ مہربانی اس موضوع پر آپ کی اپنی خواہشات سے مشورہ کریں ، میں کسی بھی صورت میں ان کو پکڑنے کی خواہش نہیں رکھتا " ، اور جناب مرپئی ، اس ذمہ داری کی اجازت سے آزاد ہونے کے بعد ، اٹھایا ، اور ہارڈ ٹیپ پر ایک قسم کے فائدہ اٹھانے کے موقع پر ، اپنے آپ کو "مزید انٹرویو کے ساتھ" جانے کے لئے تیار کیا. میں اس کے جواب کو سننے کے بعد، میڈم Frazer نے آنکھوں کی ایک خوشی میں پھیلا ہوا اور اپنے سر کو سافٹ ویئر کی پوزیشن میں دفن کیا: "اس کے لئے اچھا تھا کہ وہ اپنے غریب پیارے آلن کے ساتھ ایک ہی وقت میں مر گیا اور اس کے ساتھ سکون قبر میں ڈال دیا گیا تھا؛ وہ بدبخت تھا - وہ بدبخت تھا - اس نے اپنے بھائی سے مختلف علاج کی توقع کی تھی؛ لیکن تمام لوگ ایک ہی تھے - بے قلبی - بے احساس - خودکشی. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسے ایک نیچے، خوفناک مقام پر، ایک غریب غریب گھر میں لے کر دیا گیا تھا، جس کا نام اور منظر نے، ان کی جلدی کی سفر کی تھکاوٹ کے علاوہ، اپنی اپنی بیوی کو اتنا بیمار کر دیا تھا کہ وہ اپنے پیارے بیوی کے ساتھ دیکھنے کے لئے اٹھا نہیں سکتا تھا، جس کو اس کے نتیجے میں، یہاں تک کہ شکر کے بغیر کافی کی فراہمی کے لئے، سب سے زیادہ خوفناک اور پرانے عورتوں میں سے ایک کی رحمت پر ڈال دیا گیا تھا: اس طرح کی جگہ میں لے لیا گیا تھا، اور جب، بعد میں صبر سے سب کچھ لے لیا، اس نے ایک اور گھر کی تلاش کرنے کی صلاحیت کا اشارہ کیا، اس کو سختی سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ وہاں نہیں رہ سکے تو وہ وہ انگریزی کے مہمانوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کو قانون سنانے کے لئے محبت کرنے والے اس قسم کے ڈیزائن سے، خریدار نے دیکھا، سب سے پہلے نو اکتوبر کے اندھیرے آسمان پر، پھر اپنی بہن پر، آخر میں کمرے کے ارد گرد. سکون کے طور پر جیسے وہ ایک اپریل کے ڈش کے اختتام کا انتظار کر سکتا تھا، جس کا کوئی حصہ اس کے سر پر گر رہا تھا، وہ اس وقت تک دیکھتا تھا جب تک کہ میڈم Frazer کی غصہ کی احساسات کم نہ ہو سکیں، یا کم از کم جب تک کہ کوئی چمک آ جائے، اور جب چمکیں کمزور ہو گئیں، اور شکایتوں اور انتباہات میں سے کوئی بھی نہیں تھا، سکون فیصلے کی آواز میں انہوں نے کہا- "میں نے کبھی نہیں سوچا ایلیزا، آپ کو خاص طور پر ذہنی طور پر بھرا ہوا تھا، اور اب میں اس سے مطمئن ہوں. یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے، حقیقت میں، جس میں کسی بھی وقت، یا جگہ کی تبدیلی، یا مصیبت، یا تعلیم، کسی بھی فرد کی شخصیت میں انسٹال نہیں کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے میں آپ کو سالوں اور ایک بڑی مصیبت کے ساتھ حاصل کرنے کی توقع کرنے کے لئے شدت سے احمقانہ تھا. اور اگر میں نے آپ کے خطوط سے نہیں سمجھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ حوصلہ افزائی سے اسکول چھوڑنے کے لئے چاہتے تھے، میں نے یہاں آپ سے پوچھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا: لیکن اب، جب آپ یہاں ہیں، میں آپ کو ایک ہی گھر میں پیش کر سکتا ہوں، آپ کو آپ کو پورا کرنے کے لئے نہیں لگتا ہے؛ کیونکہ آپ یہاں ایک نیچے آیا تھا! برکلی اسکرین کے خوابوں سے ایک بدبخت بیداری، غیر متوقع پوٹررز کے اکاؤنٹس، زمرے کے رنگ، لچکدار میموری، ایک گاڑی، ممکنہ طور پر، ملازمین، شاید، پیسے اور ایک خوفناک حقیقت، بیلرما سکرین اور شرمناک جیٹنگ کے درمیان ایک متبادل کی پیشکش کی، اور ایک مضحکہ خیز آمدنی ایک سو فی سال؛ - 25 پونڈ فی چارٹ، ایک ہفتے میں دو نہیں. لیبیا میں "میں نے اس طرح کے ایک بیان کے بارے میں فکر نہیں کر سکتے تھے،" مشکوک عورت نے شروع کیا؛ لیکن جان Merapie، اس کے ساتھ مختصر کر دیا، "آپ کو اس پر غور کرنا بہتر تھا" اس نے اسے اپنے خیالات کے لئے چھوڑ دیا. وہ یقینی طور پر کافی ناپسندیدہ ثابت ہوا، لیکن وقت اور امید نے، جیسا کہ وہ عام طور پر کرتے ہیں، اس کی گندم کی کپ میں ایک قسم کی بلی کاٹ دیا، اور تقریبا غیر قابل ذکر حد تک، عورت نے اس خوشگوار نتیجہ پر پہنچا کہ مرد غیر محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ Achilles، جس کے بارے میں وہ ایک بار سنا تھا، ایک حساس جگہ تھی: اور اگر Achilles، کیوں نہیں جان Merapie. شاید وہ اتنی تیزی سے ہو چکی تھی، اگر اس نے اس کو کافی نہیں چھوڑا تھا، تو وہ اتنی تیزی سے چاہنے لگتی تھی، لگتا تھا کہ وہ چھوڑ جائے گی، حقیقت میں آج کے لئے ایسا کرے گا، اور شاید وقت میں اس کو اس کے خیالات کو قبول کرنے اور اس کی خواہشات کے مطابق اتفاق کرنے کے لئے ہدایت کی جا سکتی تھی. ہر صورت میں، اس کے گھر چھوڑنے، اس کے ساتھ جھگڑا کرنے، اس کے Malcolm کو اس کا وارث بنانے کا موقع کھو دیں گے، وہ نہیں کرے گا؛ مختصر طور پر، دو گھنٹے کے بعد، میڈم Frazer نے ایک بار پھر یہ نتیجہ پہنچایا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کچھ بھی کرنے کی حوصلہ افزائی کر سکتی تھی، اگر وہ صرف مناسب منصوبہ لینے کے ساتھ - اور اس کے ساتھ کام کرسکتی تھی. لیکن، بدقسمتی سے، موور کے اس طرح کے ذاتی، " امید" کا حوالہ کرنے کے لئے بدقسمتی سے، اس صورت میں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، "جیسا کہ کہانی میں پرندے کی طرح" ثابت ہوا، اور اس کے نتیجے کے طور پر اس کی بیوی، 129، اس کی شاندار پھیلاؤ کے ساتھ، اپنی کامل تخیل کے لیبرین میں تبدیل کر دیا، جہاں سے، جب اس نے سختی سے کہا تھا کہ وہ غلط راستے پر تھا، وہ اس کے لئے کافی وقت کے لئے بلایا گیا تھا، اگرچہ بے دعوت، حقیقت میں، وہ کس طرح تیزی سے کر سکتے ہیں کے طور پر پیسے بنانے کے لئے اس کی ذمہ داری تھا، اور وہ اس کے طور پر ان کے پسند کے طور پر خرچ کرنے کے لئے خواتین کو متحد طور پر فراہم کرتا ہے. "اس طرح، اس کے لئے کوئی اختیار نہیں تھا، اور اس طرح، اس کے بارے میں، وہ جیت گیا تھا: لیکن ایک طویل عرصے سے، اچھا خریدار نے پتہ چلا کہ زمین پر کسی بھی چیز کو ایک بچہ کے طور پر چمکنے یا کنٹرول کرنے کے لئے مشکل نہیں تھا، اور تمام بچوں میں سے، میانا کو کام کرنے کے لئے سب سے مشکل تھا، اس طرح کے طور پر، جو بھی وہ کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ سنجیدگی سے غصہ کرنے کے لئے ناممکن تھا، اس کے علاوہ، میانا کی خواہش اس کے چچا کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے، جب بھی اس کی خواہشوں اور اس کی جھگڑنے کا امکان تھا، وہ ہمیشہ چھوڑنے کی ضرورت تھی، چھوٹی لڑکی کو اس کی طاقت سکھانے کے لئے صرف کافی وقت لگایا. اور ایسا لگتا تھا کہ جب وہ پہلی بار بھیجا گیا تھا تو، ایک منتخب سینیئر میں نہیں تھا، جیسا کہ اس کی ماں نے منصوبہ بندی کی تھی، پہاڑوں کو چھوڑنے سے پہلے، یہ ہو جائے گا، لیکن ایک چھوٹا سا بڑا دن اسکول میں، - میرپائس کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا، شاید اس سے بہتر وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کے رہنما calico کپڑے پہن رہے تھے، اور اس نے اپنے شاگردوں کو صرف مفید چیزوں کو سکھایا، یا اس سے زیادہ، وہ چیزیں جو وہ مفید کہتے تھے، لیکن وہ واقعی نہیں تھے. ایک بہت غیر معمولی سوال، جو اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ حکمت انگیز سروں کو جواب دینے کے لئے پوچھ سکتا ہے، یہ ہے: "کیا دنیا میں سب سے بہترین ملک ہے؟" جواب دیا، ایک لمحے کے لئے شک نہیں، "سکاٹ لینڈ؛" اور اس کی وضاحت کے باوجود، وجوہات، دھمکیوں، اور سزا، اس کے متن پر اتنی سختی سے پیروی کی، اس کے علاوہ، اس کے چچا اس میں سب سے بہترین آدمی تھا، اور دوسرا، کہ لندن دنیا میں سب سے بدترین جگہ ہے، اور کہ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کرایگماور کے پاس واپس جا سکتا تھا - کہ وہ کر رہا تھا؛ کہ اس کے سرکار، جس کے لئے اسکاٹ لینڈ اور اسکاٹچ کا ایک کامل خوف تھا، اور 133، اس کے علاوہ حکمرانی میانا کو معاف کی امید دی گئی تھی، اگر اس کی بیلرما سڑک کی طرف جانے والی سفر کے کسی بھی مرحلے میں وہ توبہ کرے، اور اسکول کے کمرے میں آرام سے واپس آ جائے، اور تمام بچوں کے سامنے سب سے اوپر سے کہا، "انگریزی دنیا میں سب سے اچھا ملک ہے، اور میں بہت افسوس کرتا ہوں میمون، اور امید ہے کہ آپ مجھے اتنا ناپسندیدہ ہونے سے معاف کریں گے؛" لیکن، ناخوشگوار مشورہ کے بعد، پورے Frazer کلمہ کے مرکب ہائیلینڈ خون نے بچوں کے چہرے پر غصے سے چڑھایا، اور وہ انگلینڈ اور انگریزی کے بارے میں اتنا برا باتیں کہتی تھیں، جس میں سب کچھ، مجھے افسوس ہے، میں نے کالین سڈنڈر کے منہ سے سنا تھا کہ اسکول کے استاد نے "کیا آپ معاف نہیں کر رہے ہیں، پیارے؟" وہ کچھ لمحے کے لئے سکوت میں چلنے کے بعد میس کالڈر نے پوچھا. "نہیں، میں نہیں ہوں،" فوری جواب تھا، "میں اسے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ مجھ سے دوبارہ پوچھتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو میں سوچتا ہوں." ’’آپ کی ماں آپ کو کیا کہنا چاہتی ہے؟‘‘ عورت نے پوچھا۔ ’’کچھ نہیں‘‘ مینا نے جواب دیا۔ "کیا، وہ غصہ نہیں کرے گا؟" میس کالڈر نے پوچھا، تیزی سے اس کے نتیجے میں چلا گیا کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو، اس کی بیٹی کی سختی کا راز واضح ہو جائے گا؛ "کیا وہ غصہ نہیں کرے گا؟" "شاید وہ ہوسکتا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کرے گا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،" اس نے ہمت سے جواب دیا. "آپ کی ماں کو غصے میں نہیں لگتا؟ آہ! فائی! "، حکمران نے کہا، کبھی کبھی بھی زیادہ مغصے میں ہو رہا تھا؛ اس کے جواب میں اس نے ایک مضبوط "نہیں" دیا، جس میں میانا کسی طرح ایک ٹن ڈالنے کی کوشش کی، اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا کی غصہ اس کے لئے بہت کم معنی تھا. ایک لمحہ تھا، اور پھر میس کالڈرا، آرام دہ آواز میں، شروع کر دیا: ’’اب تم میرے ساتھ ایک اچھا چھوٹی لڑکی کی طرح واپس آنا پسند نہیں کرتے، اور—‘‘ "نہیں، مجھے نہیں کرنا چاہئے،" میانا نے روک دیا، "اور زیادہ سے زیادہ، میں نہیں چاہتا، جب تک میں زندہ ہوں میں دوبارہ اسکول میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس بدبخت پرانے عورت نے مجھے پھینک دیا، اور میں نے اپنی زندگی میں کسی سے پہلے کبھی نہیں پھینک دیا تھا؛ بابا نے مجھے کبھی بھی پھینک دیا نہیں دیا-اے! میں چاہتا ہوں کہ میرے پیارے باپ اب یہاں ہوں."آپ کے نام کا ذکر اس کی جگہ سے باہر لے گیا تھا جہاں وہ کھڑی تھی، یا اس پرانے غم کی ایک ناخوشگوار تیزی سے اس کو بھولنے کی وجہ سے کہ وہ ایک حقیقی لندن سڑک میں تھا، ایک بات بے شک ہے - کہ، اوپر کے الفاظ کے اختتام پر، وہ اتنی کامل درد میں پھینک دیا، کہ مائس کالڈرا، "کیا مسئلہ ہے؟" دو مہمانوں میں سے ایک نے پوچھا، جو گزرنے کا موقع ملا تھا، "کیا بچہ زخمی ہو گیا ہے؟" "نہیں، میں ڈرتا ہوں،" میس کالڈر نے جواب دیا، جس کا دعویٰ کے خلاف، میانا فوری طور پر غصے سے احتجاج میں داخل ہوا. "میں نہیں ہوں، لیکن میں اپنے والد کو چاہتا ہوں، اور وہ مر گیا ہے، اور میں اسکاٹینڈ میں رہنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے." "اچھا مہربان! کیوں یہ میانا فریسر ہے، میریپے کی بیوی ہے،" اس شخص کے ساتھی نے پکارا جس نے پہلے بات کی تھی، اس کی دریافت کرنے کے بعد، 136 میریفرڈ ویسٹوڈ، کیونکہ وہ وہ تھا، چلا گیا اور میسی کالڈرا اور اس کی ذمہ داری کے ساتھ چلا گیا۔ "اور اس طرح مکمل تفصیلات حاصل کرنے کے بعد، وہ میریپے کو پوری کہانی بتانے کا موقع لایا، اس آدمی کے گھر واپس آنے سے پہلے، اور اس کی بہن کے منہ سے اس کے بارے میں ایک بہت زیادہ رپورٹ سنا. "میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، بیٹا چھوٹا سا چیز؟" مروپے نے اپنے ملازم سے پوچھا، جو آخری بار اس کے ذاتی مشیر بن چکا تھا، "وہ میرے لئے میرے تمام کاروبار کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے. میں نے پہلے کبھی کسی انسان کے بارے میں اتنا افسوس اور پریشان نہیں محسوس کیا. میں اپنی روح سے امید کرتا ہوں کہ اس کی ماں نے اسے کریگماور میں چھوڑ دیا تھا، جیسے پرانے مروپے نے اسے کرنا چاہا تھا. Mr. Westwood ہنستے تھے، اور اس طرح، اس کی مصیبت کے باوجود، Mr. Merapie نے کیا، لیکن اگلے لمحے نے مزید کہا، ’’ہاں! لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت مشکل ہے، کیونکہ گھر میں اس کا انتظام کرنے کے لئے کوئی شخص نہیں ہے، اور میڈم فریزر اسے اسکول جانے کی اجازت نہیں دے گا؛ اور اگر وہ اسکول واپس نہیں جانے کا فیصلہ کر رہی ہے تو، کیوں، میں اسے نہیں کر سکتا، اتنا ہی ہے۔‘‘ 137“میں اسے کنٹرول کرسکتا ہوں، وہ جو کچھ بھی کرتا ہوں میں اسے مانگتا ہوں،“ مسٹر ویسٹوڈ نے کہا۔ ’’بے شک!‘‘ خریدار نے بیٹھ کر کہا۔ اس نے کلام کرنے والے پر حیرت سے ایک نظر ڈال کر کہا۔ ’’اور تم کیسے چلتے ہو؟ یہ ایک راز ہے جو جاننے کے قابل ہے۔‘‘ ’’تم کیوں دیکھتے ہو؟‘‘ وہ واپس آ گیا۔ میں نے اس کو اس کے گھر کے بارے میں بات کرنے کے لئے جس قدر وہ پسند کرتا ہے، جیسا کہ وہ اس غیرت انگیز ہائیلینڈ جگہ کا نام دیتا ہے، اور کبھی بھی اس کے ساتھ تنازعہ نہیں کرتا، جو بھی وہ کہتے ہیں؛ اور اس کو بتائیں کہ میں اسکاٹینڈ میں ہوں: سب کچھ اس کو اتنا حیرت انگیز طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ اگر میں بتاؤں، 'آپ میرے لئے ایسا نہیں کریں گے؟' وہ جواب دیتا ہے، 'ہاں', فوری طور پر. ملازمت ’’ہاں! یہ تو ہے، کیا ہے؟‘‘ مرپئی صاحب نے ناپسندیدہ سانس کے ساتھ کہا، جیسا کہ وہ کبھی کبھی ختم ہونے سے دور تھا، ’’لیکن کیا وہ تمہیں موت تک نہیں لے رہی تھی؟ وہ گھنٹوں تک اس گمراہ گیلنفورڈ کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور ایک پرانے کالیوینسٹ گارڈنر جس نے اسے کچھ عمدہ نظریاتی رازوں میں لاگو کیا ہے، کیا تم اس سے بہت تھک گئے نہیں ہو؟ میں اس بچے کو کافی پیار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں اس کے چچا ہوں، لیکن اب بھی کرتے ہیں، اکثر۔‘‘ I "فرانک، ہر حال میں،" کارخانہ دار نے سوچا، پھر بلند آواز سے جواب دیا، "نہیں، میں کبھی بھی کسی چیز سے تھکتا نہیں ہوں جب میرے پاس کوئی چیز ہے، کتنا چھوٹا بھی ہے، 138view میں؛ اور، اس کے علاوہ، آپ جانتے ہیں کہ میں بچوں سے محبت کرتا ہوں، جو آپ، جناب، مجھے یقین ہے کہ نہیں ہیں." "نہیں، نہیں، میں صرف کاروبار سے محبت کرتا ہوں.میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح کتابوں کو برقرار رکھنے اور پیسے بنانے کے لئے قابل قبول طور پر اچھا ہے؛ لیکن جب تک انسان کی فطرت کو سمجھنے کے لئے، اور خاص طور پر اس کے اس حصے کو عورت کی فطرت کہا جاتا ہے، میں مطالعہ کو نا امید کے طور پر چھوڑتا ہوں." ''نہیں، میں صرف کاروبار سے محبت کرتا ہوں.میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح کتابوں کو برقرار رکھنے اور پیسے بنانے کے لئے قابل قبول طور پر اچھا ہے؛ لیکن جب تک انسان کی فطرت کو سمجھنے کے لئے، اور خاص طور پر اس کے اس حصے کو عورت کی فطرت کہا جاتا ہے، میں مطالعہ کو نا امید کے طور پر چھوڑتا ہوں."

"میں نہیں جانتا تھا کہ تم نے کبھی شروع کیا ہے،" Mr. Westwood سادہ کہا، جس پر Mr. Merapie جلدی سے مطالبہ کیا، ''لیکن میری بیٹی کے ساتھ میں کیا کروں؟ یہ اب سوال ہے، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ وہ اسکول واپس اپنے باپ کے لئے کبھی نہیں جا سکتا، اگر وہ اب زندہ ہوتا تو، اور اس کے بارے میں اس کی ماں سے کچھ پوچھنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔'' "مجھے اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک فیشن اسکول میں جائیں، کیا وہ نہیں ہے؟" ویسٹوڈ نے پوچھا. ''ہاں'' اس کے سربراہ نے جواب دیا، ''لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں جائے گی۔'' "ہاں، تو، میں صرف ایک اور منصوبہ پیش کر سکتا ہوں، کہ آپ کو اس کے لئے ایک میزبان کا دورہ کرنا ہے؛ مثال کے طور پر اس میس کالڈرا کی طرح ایک شخص: ایک خوشگوار عقل مند عورت تقریبا وہی کر سکتی ہے جو وہ آپ کی بیٹی سے منتخب کرتی ہے. یہ ایک سادہ منصوبہ تھا جس میں اس معزز لیکن حیرت انگیز خریدار کے دماغ میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس نے فوری طور پر اسے پکڑ لیا، اور اس کے مشورے کے لئے Mr. Westwood کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اسے بتایا کہ وہ دنیا کا سب سے مفید آدمی تھا، اور وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اس کے بغیر کیا کرنا چاہئے. اور مسٹر وسٹوڈ نے اس موقع پر جلدی سے اس بات کا مطلع کرنے کا موقع استعمال کیا کہ اس نے میریپے کے ساتھ اس کے بیٹے کو ایک اسکول میں بھیجنے کے بارے میں کس طرح بات کی تھی، جس کا خیال اس نے اسے اتنا مضبوطی سے مخالف قرار دیا تھا، کہ صرف ایک انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لئے کسی قسم کی حکمرانی کرنے کے لئے مناسب تھا. سب سے چھوٹا ''بے شک، میرے پیارے میڈم،'' وہ حیرت انگیز طریقے سے جاری رکھتا تھا، ''کچھ بھی نہیں مگر ایک ارسٹرکٹک اسکول اس کی مدد کر سکتا تھا۔'' آپ چاہتے ہیں، لیکن (آپ مجھے سمجھتے ہیں، میں آپ سے سخت اعتماد میں بات کر رہا ہوں،) میرا بہترین سربراہ - جیسا کہ کسی بھی وقت موجود آدمی کے طور پر قابل قدر اور اچھا دل تھا - کچھ خاصیتیں ہے (ہم سب تھوڑا سا غیر معمولی ہیں، آپ جانتے ہیں)، اور آپ اور میں جنم چاہوں گا کہ جو کچھ آپ اور میں جنم کہتے ہیں، 140 خوشگوار معاشرہ اتنا غیر معمولی ہے، کہ میں نے اس کے بارے میں تین گھنٹے یا اس کے اندر اندر اندر اپنی پہلی نظر انداز اور اپنی آخری باہر نکلنے کی کوشش کرنے کے لئے مکمل طور پر فائدہ نہیں پایا. سب کچھ بیوی فریسر کا خیال تھا کہ وہ ٹھیک تھا، اور اس نے اس سے اس بات کا یقین کیا کہ وہ اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ سچے، سب سے زی (2009). حیرت انگیز کہانیاں سوپر سائنس, فروری 2026. امریکہ. پروجیکٹ گوتنبرگ. ریلیز کی تاریخ: فروری 14, 2026, سے https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* آپ اسے کاپی کرسکتے ہیں، اسے دے سکتے ہیں یا اس کتاب کے ساتھ شامل پروجیکٹ گوتنبرگ لائسنس کے شرائط کے تحت دوبارہ استعمال کرسکتے ہیں یا آن لائن www.gutenberg.org، https://www.gutenberg.org/policy/license.html پر واقع ہے. HackerNoon کتابوں کی سیریز کے بارے میں: ہم آپ کو سب سے اہم تکنیکی، سائنسی اور بصری ڈومین کتابیں پیش کرتے ہیں. ریلیز کی تاریخ: 14 فروری 2026، سے * یہ کتاب عوامی ملکیت کا حصہ ہے. Astounding Stories. (2009). Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 آپ اسے کاپی کرسکتے ہیں، اسے دے سکتے ہیں یا اس کتاب کے ساتھ شامل پروجیکٹ گوتنبرگ لائسنس کے شرائط کے تحت دوبارہ استعمال کرسکتے ہیں یا آن لائن www.gutenberg.org، https://www.gutenberg.org/policy/license.html پر واقع ہے. www.gutenberg.org سے رابطہ کریں https://www.gutenberg.org/policy/license.html