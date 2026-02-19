Familia ya hofu na uchaguzi mbaya wa maisha katika Moors

Astounding Stories of Super-Science Februari, 2026, na Astounding Stories ni sehemu ya HackerNoon's Book Blog Post mfululizo. Unaweza kuruka kwenye sura yoyote ya kitabu hiki hapa. Hadithi ya kushangaza ya Super-Science Februari 2026: Mawao na Fens, tomo 1 ( ya 3) - Sura ya VII Matibabu ya mambo mengi Kwa mujibu wa J. H. Riddell

Hakuna kitu kinachoweza kuonyesha zaidi kuliko mkutano kati ya Bwana John Merapie na dada yake, Mrs. Frazer. Pamoja na kuonekana hata kidogo kwamba alikuwa amefanya kitu kama hicho katika maisha yake kabla, kuliko kile kilichojulikana kwa salamu yake kwa Mina, mfanyabiashara, ambaye alikuwa na wazo usio na maana kwamba mambo kama hayo yalikuwa ya kawaida katika matukio kama hayo, na akamuogopa kwa ndani kwamba yalikuwa hivyo, aliwapiga dada yake kwa dhati; baada ya kutimiza kazi ambayo, kwa urahisi wake, alichukua kiti kimoja karibu na sofa yake na kuuliza, "Ikiwa alikuwa na hisia bora." “Nilikuwa bado mgumu sana,” alikuwa jibu, “Sikuweza kupumzika usiku wa jana mpaka muda mrefu baada ya kurudi nyumbani, nikifikiri juu ya jinsi ya kutisha unapaswa kuwa.” Kampuni ilianza, na aliuliza kwa wasiwasi kidogo kile anachohitaji. "Oh, kuishi peke yako katika nyumba hii ya kutisha, na kuwa na mtu yeyote wa kuzingatia mahitaji yako isipokuwa mwanamke huyo mwenye umri wa kutisha (John, mimi siwezi kudai kuwatendea), na kuzikwa katika mahali hapa nje ya njia; na kuwa hakuna ladha ya bibi kukaribisha nyumba yako vizuri kwako." “Ninaomba msamaha,” akamwambia ndugu yake kwa shangwe, “wewe umepoteza usiku wako usiku kwa ajili ya wasiwasi wangu: mimi, kama watu wengine wengi, nilikuwa na sehemu yangu ya majaribio, lakini pengine sikuwahi ndoto ya kuweka nyumba yangu, mitambo, na mtumishi miongoni mwao.Natarajia, bila shaka, kwamba sasa sisi kwa kweli tumekuja hapa, mahali hapa itakuwa kama nyumbani kidogo zaidi: ninaamini wewe na yako itakuwa furaha, Eliza; wao kuonekana watoto nzuri sana.” “Oh! Malcolm ni mtoto mzuri zaidi, mwenye busara zaidi na mwenye heshima zaidi aliyewahi kuwepo; lakini kama ilivyo kwa Mina—” "Kwa nini kuna makosa juu ya Mina," aliuliza mfanyabiashara, akifahamu kwamba kioo cha kufa kilikuwa na lengo la kuonyesha kiasi katika upinzani wa mtoto; "Ni nini mbaya juu ya Mina?" “Kila kitu,” mke alijibu, “mtu, tabia, mawazo, kuonekana, kila kitu.” “Lakini, isipokuwa mwanga wake wa kutosha, na njia ya ajabu ambayo amepiga nywele zake upande mmoja, siwezi kuona kitu kibaya sana na kuonekana kwake,” alirejea; “na Malcolm anatuambia kwamba hii ya mwisho ilifanyika kwa haraka sana, kabla ya kuondoka Craigmaver, kwamba anaweza kutoa curls kwa mjomba wake na bibi yake; na kuhusu mwanga huo, sisi sote tunajua sababu ya hili, Eliza.” “Ndiyo, lakini inaonekana kuwa haina asili kwa mtoto kuendelea kusikia na kulia, kwa miezi, wakati sisi sote tulifanya kile tulichoweza kufanya kwa ajili yake; yeye ni wa zamani sana; baba yake alikuwa amepoteza kabisa, yeye kamwe hakuwa na wasiwasi kuhusu vitu ambavyo watoto wengine wanafanya, kamwe hakuwa na furaha kama wao, na huzuni yake inaonekana zaidi kama ya mwanamke mdogo mwenye tabia ya ajabu, kuliko matatizo ya muda mfupi ya msichana mdogo. “Lakini kwa hakika Eliza,” ndugu yake akamwambia kwa nguvu, “wewe, ambaye ni mke wa baba yake, huna nia ya kuwakosoa Mina kwa kusali sana kwa ajili yake?” “Hakuna kama alifanya hivyo kama mtoto,” mke huyo alijibu kwa hasira, “lakini hakuwa.Kama nilikuwa nimevaa mifupa kamili, nikihudumia kwa mafua ya chini ambayo yalitumika kwa muda mrefu nchini Scotland, jambo la kwanza alichosema, wakati akili ilipofika, lilikuwa, “Ni wapi baba yangu mpendwa?Nilikuwa napenda kuwa naye kuliko mtu yeyote katika ulimwengu—ni wapi yeye?” na wakati nilipomwambia “anapaswa kusimama kimya sana na kuomba kwa ajili yake kama hakuweza kuja naye tena, lakini kwamba ningekuwa karibu naye ikiwa angependa;” akasema, “Ninafikiri sasa; lakini sikuheshimu mtu yeyote isipokuwa yeye,” na alianza kulia na kukimbilia kwa nguvu ili alichukua mapigano, ambayo Bwana Merapie akajibu hapana, lakini akamtazama kwa makini yule aliyemwambia kauli hapo juu. Alikuwa amevaa mifupa, wala kwa huzuni au kwa kuangalia—hili lilikuwa dhahiri, na mahali ndogo ambacho Mina alipata ndani ya moyo wake hakukuwa dhahiri. "Mtu maskini," mkazi akamwita akili, akamkumbuka uso wake mpumbavu, mwenye mawazo; na, ingawa bila shaka hakuwa na wasiwasi mkubwa juu ya hisia na majaribio ya jirani zake kwa ujumla na hisia na majaribio ya watoto hasa, wakati huu kitu cha ajabu kama huruma kilikuwa kimetokea ndani ya moyo wake kwa niaba ya msichana mdogo, ambaye mama yake alikuwa akipenda sana kidogo. Baada ya mapumziko, kujitolea kwa matarajio yasiyofaa ya jibu la aina fulani kutoka kwa midomo ya ndugu yake, Ms Frazer aliendelea. "Lakini kwa nini kuzungumza juu ya Mina? yeye itaboresha sasa yeye ni mbali na milima mbaya Highland na watu vulgar Scotch, na kutupa zaidi kati ya watoto na washirika wa kiwango chake mwenyewe katika maisha! “Nilifikiri,” alisema Mr. Merapie, “wao walikuwa wamejengwa kabisa, kwamba unapaswa kukaa pamoja nami.” “Kwa hakika,” mke wake alirudi, akijipiga rangi kidogo, “lakini nafikiri huwezi kupendekeza kuendelea kuishi katika Uwanja wa Belerma.” “Na kwa nini sio?” aliuliza Mr. Merapie. “Kwa nini sio?” alisisitiza, “Hii ni ya kutisha sana.” “Na, Eliza wangu mpendwa, ni matokeo gani ya dunia kwa ajili yako au kwangu; itasaidia, kuvaa, kuwafundisha watoto wako? inaweza kuwa na mchango mmoja kwa furaha yetu? Fashion ni neno ambalo limeharibu amani ya ndani zaidi, limepoteza mali zaidi, limeharibu nyumba nyingi zaidi, na hatimaye, limesababisha furaha ya kweli kwa wafu, kuliko chochote kingine chochote katika lugha yetu. “Lakini wewe si nia ya kusema,” alianza Mrs Frazer, mshangao wake kutawala kwa mara ya kwanza udanganyifu wake, na kusababisha yeye kuzungumza si tu haraka, lakini kwa sauti kubwa; “lakini wewe si maana ya kusema wewe alitoa kutoka Craigmaver kwa Here ya go Ali. ya kuishi "Sikuwa na nia ya kukupeleka kutoka Craigmaver hapa,” ndugu yake akajibu kidogo kidogo; “lakini, ikiwa hii ni tamaa yako, tafadhali tafadhali ushauri tabia yako mwenyewe juu ya suala hili; mimi si nia ya kuwatiacha kwa njia yoyote:” na Bw Merapie, baada ya kujiondoa na ruhusa hii ya kuzuia, akasimama, na kuchukua aina ya nafasi ya faida juu ya karatasi ya moyo, aliandaa mwenyewe “kuishi” na wengine wa mahojiano na uvumilivu wowote anavyoweza. ya Mwanamke Frazer, aliposikia jibu la hapo juu, akashuka katika tamaa ya machozi, akamfunga kichwa chake katika kioo cha sofa: “Hakika ingekuwa vizuri kwa mwanamke huyo ikiwa angekufa wakati huo huo huo kama alivyokuwa Allan mdogo wake, na kuhifadhiwa katika kaburi lenye utulivu pamoja naye; alikuwa mnyenyekevu - alikuwa mnyenyekevu - alikuwa na matarajio tofauti kutoka kwa ndugu yake; lakini watu wote walikuwa sawa - wasio na moyo - wasio na hisia - wenyewe. aliwapa nyumba nzuri, na watumishi, na vitu vyote; lakini alikuwa akasema, angeweza kwenda kwa ndugu yake, na hii ilikuwa matokeo yake: kuondolewa kwenye eneo la chini, laini, katika nyumba ya uchafu, jina na macho yenyewe kilikuwa, pamoja na uchovu wa safari yao ya haraka, alifanya mtumishi wake mwenyewe mgonjwa sana, kwamba hakuwa na uwezo wa kujisikia na kumsaidia mpenzi wake; ambaye kwa hiyo alichukuliwa, hata kwa vyanzo vya kahawa isiyo na sukari, kwa neema ya moja ya wanawake mabaya zaidi na mabaya miongoni mwa wazee: alichukuliwa mahali kama hiki, na wakati, baada ya kuwa na uvumilivu wa kila kitu, alisisitiza umuhimu wa kutafuta nyumba nyingine, alisisitiza kwa maumivu, ‘kama hakuweza kuishi huko, Yeye ni Kutoka kwa aina hiyo ya mawe ambayo madhehebu ya Uingereza walipenda kuwasilisha sheria kwa wake zao na watoto, mfanyabiashara aliona, kwanza juu ya mbingu ya Novemba, kisha juu ya dada yake, hatimaye karibu na chumba. kwa utulivu kama alivyoweza kusubiri kumaliza mvua ya Aprili, sehemu yoyote ya ambayo haikuanguka juu ya kichwa chake, aliona mpaka hisia za hasira za Mrs. Frazer zilianguka, au angalau mpaka kuanguka; na, wakati machozi yalijitokeza kidogo, na malalamiko na makosa hayakua kama dhaifu au dhaifu, kwa sauti ya uamuzi wa kimya alisema— “Mimi kamwe sikuwa nafikiri Eliza, wewe ulikuwa hasa overloaded na akili, na sasa nina uhakika. Ni moja ya mambo hayo, kwa kweli, ambayo hakuna upungufu wa muda, au kubadilisha mahali, au mateso, au mafundisho, inaweza kuingizwa katika tabia ya mtu yeyote, na kwa hiyo nilikuwa na busara sana kutarajia kwamba umepata na kupita miaka na bahati mbaya sana. Na kama hakuwa na kuelewa kutoka barua yako kwamba unataka kuondoka Scotland kwa makini zaidi, sikuwahi kuwa na ndoto ya kuuliza hapa: lakini sasa, kama wewe ni hapa; kama nyumba pekee ninaweza kutoa wewe inaonekana si kufurahia; kama huwezi kuja chini katika nafasi yako; na kama huna kuelewa kwamba mimi, ingawa tajiri, na nia ya kufanya wewe na watoto wako furaha, Hapa kulikuwa na kuanguka! upepo wa kutisha kutoka kwa ndoto za Jiji la Berkeley, mikataba isiyo na mwisho ya wanyama, rangi ya amber, mitambo ya kifahari, gari, pengine, watumishi, pengine, fedha na ukweli wa kutisha wa chaguo linalotolewa kati ya Uwanja wa Belerma na makazi ya shabby ya gentel, na mapato ya kusisimua ya mia moja kwa mwaka; - paundi 25 kwa quarter, si pande mbili kwa wiki. kwa ajili ya libido “Sikuweza kufikiri juu ya kauli kama hiyo,” alianza mwanamke huyo mwenye shaka; lakini John Merapie, akichukua kifupi na “Ulikuwa unapaswa kutafakari zaidi juu yake,” aliacha kwa meditations yake mwenyewe. Bila shaka walionyesha kuwa hawajafanikiwa, lakini wakati na matumaini, kama walivyofanya kwa ujumla, walilipa aina fulani ya balm katika kikombe chake cha ghadhabu; na, kwa kiwango cha karibu kisichojulikana, mwanamke alikuja kwa ufafanuzi mzuri kwamba wanaume hawana hasara. Labda alikuwa amekuwa mwepesi sana; hakuwa akimfanyia vizuri, alikuwa akionekana kutamani sana.Alikuwa anafanya hivyo kwa sasa; na labda kwa wakati huo angeweza kumchukua mtazamo wake na kukubali matakwa yake.Kwa hali yoyote, kuondoka nyumbani kwake, kujadiliana naye, kupoteza nafasi yake ya kufanya Malcolm mrithi wake, hakutaka; kwa kifupi, kabla ya masaa mawili yaliyopita, Mrs. Frazer alikuwa amekuja tena kuhitimisha kwamba angeweza kumzuia ndugu yake kufanya chochote, ikiwa angeweza tu kuchukua mpango sahihi na - na kumsaidia. Lakini, kwa bahati mbaya, kwa kutaja siri ya Moore, "furahia" ilionyesha katika kesi hii, kama ilivyo kwa ujumla, "kama ndege katika hadithi," na kwa hiyo alichangia mwanamke, 129 na pete yake ya ajabu, katika labyrinth kamili ya mawazo yake, kutoka pale ambapo, aliposema kwa makusudi kuwa alikuwa kwenye njia mbaya, alipaswa kuanguka nyuma kwenye safina, ingawa bila kuwakaribisha, kwa kweli, kwa haraka iwezekanavyo.Alikuwa amefanya mawazo yake ya wafalme wa uumbaji kwa ujumla kutoka kwa uchunguzi wake wa muda mfupi wa vijana wa baba yake mwenye thamani, ambaye alikuwa na ujasiri mkubwa sana na mwenye busara kwamba, ikiwa alikuwa anachoita muda wa kutosha kwa kitu chochote, alipata: alikubali kuwa “Ikiwa yeye na mkewe waliruhusiwa kuingia na kuondoka kwenye kisiwa chake cha West na Allan waliruhusiwa kuingia katika kisiwa chake cha West na kuondoka kwenye kisiwa chake chake cha West, alijifunza kwa mara nyingine ndugu wote watatu,” aliwaambia mara nyingi, “ambapo wanyama hao waliruhusiwa kuwa sawa;” na mahali fulani, pengine, waliruhusiwa kufanana; tu, ambapo mfanyabiashara wa Kiingereza aliruhusiwa kumwambia kwa makini, kwa makini, na kwa usahihi, na kwa usahihi, “Mimi siwezi, kwa hiyo haikuwa na uwezo wangu wa kukubaliana nao.”Mwanamke huyo mara nyingi hakuwa na kukataa kuondoka kwa machozi zaidi au maneno juu ya jambo hilo Hivyo Mrs. Frazer alishinda; alipaswa kutii, - hakukuwa na chaguo; na hivyo, kama ilivyokuwa juu yake, alishinda: lakini muda mrefu uliopita, mfanyabiashara mwenye heshima alijifunza kwamba hakuna chochote duniani kilicho vigumu kutibu au kushughulikia kama mtoto, na kwamba ya watoto wote, Mina ilikuwa vigumu zaidi kushughulikia; kwa sababu hiyo, bila kujali kile alichofanya, alijiona kuwa haiwezekani kuwa na hasira kubwa juu yake, pamoja na kwamba, mapenzi ya Mina kuwa nguvu sana kuliko ya bibi yake, wakati wowote mapenzi yake na yake yalikabiliana, yeye daima alipaswa kuacha, baada ya kujaribu muda wa kutosha kufundisha msichana mdogo uwezo wake. Na kama ilivyotokea kwamba, mara ya kwanza ya kutumwa, si katika semina maalum, kama mama yake alikuwa amefanya mipango, kabla ya kuondoka Highlands, inapaswa kuwa hivyo, lakini katika shule kubwa, - kuchaguliwa na Bwana Merapie, labda kwa sababu si bora zaidi kuliko kwa sababu kiongozi wake alikuwa na mavazi ya calico, na kuendelea, kwa sababu inayojulikana kwake mwenyewe na marafiki wachache wa karibu, katika kufundisha wanafunzi wake mambo tu muhimu, au badala yake, mambo ambayo yeye alitafuta muhimu, lakini ambayo haikuwa hivyo kweli. Swali la ajabu sana, ambalo linaweza kuwa na mawazo ya akili zaidi kuliko yeye kujibu, yaani, "Ni nchi gani nzuri zaidi duniani?" alijibu, bila shaka, "Scotland;" na licha ya ufafanuzi, udanganyifu, vitisho, na adhabu, alisimama sana kwa maandishi yake, akiongezea, kwanza, kwamba bibi yake alikuwa mtu mzuri katika hilo, na pili, kwamba London ilikuwa mahali mbaya zaidi katika ulimwengu, na kwamba alifurahia, na alitaka kurudi kwa Craigmaver - kwamba alifanya; kwamba mtawala, ambaye alikuwa na hofu kamili ya Scotland na Scotch, na 133 alihisi, zaidi ya hayo, athari hiyo inaweza kuwa na mfano juu ya wanafunzi wengine, aliomba msaidizi wake, Miss Caldera, kuweka juu ya bonnet yake, kuchukua Utawala wa Kulikuwa na matumaini ya msamaha yaliyotolewa kwa Mina, ikiwa wakati wowote wa safari yake kuelekea Uwanja wa Belerma, alirudisha, na kurudi kwa unyenyekevu katika chumba cha shule, na kumwambia mtawala, mbele ya watoto wote, "Uingereza ni nchi nzuri zaidi ulimwenguni, na ninaomba msamaha sana madame, na natumaini utakuomba msamaha wangu kwa kuwa ni mbaya sana;" lakini, kwa mapendekezo ya kipekee, damu ya juu ya ufalme wa ufalme wa Frazer nzima iliondoka kwa hasira juu ya udongo wa mtoto, na yeye alisema mambo mengi mabaya kuhusu Uingereza na Kiingereza, yote ambayo, ninasikitisha kuongeza, alisikia kutoka kwa midomo ya Colin Saunders, kwamba mtaalamu, kwa hofu sana, alivuta mlango “Je, hamkubaliani nawe, ndugu?” aliuliza Miss Caldera, baada ya kuendelea kimya kwa muda fulani. "Hakuna, sikuwa," ilikuwa jibu la haraka; "Ningeliwaambia tena, kama aliniuliza tena, na kama hakuwa, ningemfikiri hivyo." “Nini mama yako mwenyewe atakuambia?” mke huyo akamuuliza. “Hakuna kitu chochote,” aliwaambia Mina. "Kwa nini, haitakuwa na hasira?" aliuliza Miss Caldera, kwa haraka kuhitimisha kwamba, kama haitakuwa, siri ya ujasiri wa binti yake ilifunuliwa; "Je, haitakuwa na hasira?" "Kama inawezekana yeye anaweza, kwa kweli mimi nina uhakika yeye itakuwa, lakini mimi si wasiwasi," akajibu mashtaka yake kwa ujasiri. “Usiwe na wasiwasi kuhusu mama yako kuwa na hasira? oh! fie!” alisema mtawala, akiendelea kuwa na siri zaidi kuliko wakati wowote; katika jibu ambalo alipokea “Sio,” ambayo Mina kwa namna fulani alijaribu kupiga sauti, ikimaanisha kwamba hasira ya ulimwengu mzima inamaanisha kidogo sana kwake. Kulikuwa na mapumziko, na kisha Miss Caldera, kwa sauti ya kupumzika, alianza: “Sasa ungependa kurudi pamoja nami kama msichana mzuri, na—” “Hakuna, sikuwa na;” akasimama Mina, “na zaidi ya hayo, sikuwa; sikuja kurudi shuleni tena wakati nitakapokuwa hai, kwa sababu mwanamke huyo mwenye umri mbaya alikufa, na sikuwahi kushambuliwa na mtu yeyote katika maisha yangu kabla; baba kamwe hakuwaruhusu nikashambuliwa—oh! nataka baba yangu mwenyewe awe hapa sasa.”Kama kumbukumbu ya jina lake lilisimama mbali na mahali alipokuwa, au kama ghafla ya huzuni ya zamani ilisababisha kusahau kuwa alikuwa katika mitaani halisi ya London, jambo moja halisi ni kwamba, katika mwisho wa kauli iliyo juu, alishambuliwa katika maumivu kamilifu ya machozi, kwamba Miss Caldera, kabisa kushangaa na kushangaa, alizunguka kwa makini, wakati Mina alisumbuliwa na ku “Ni jambo gani?” aliuliza mmoja wa watu wawili, ambaye alikuwa akipita; “Je, mtoto huyu amejeruhiwa?” “Hakuna kitu kimoja, ninaogopa,” alijibu Miss Caldera, dhidi ya madai ambayo, Mina mara moja aliingia katika maandamano ya hasira. “Mimi si, lakini nataka baba yangu, na yeye amekufa; na nilitaka kukaa nchini Scotland na hawataruhusu.” “Ndugu mzuri! kwa nini ni Mina Frazer, dada wa Bw. Merapie,” akamwita rafiki wa mtu aliyezungumza kwanza; baada ya kutambua jambo hilo, Bw. Alfred Westwood, kwa sababu yeye alikuwa, akageuka na kutembea na Miss Caldera na mamlaka yake, kwa mlango wa nyumba ya kiongozi wake katika “Square”; na, akipokea maelezo kamili, alichukua fursa ya kumwambia hadithi nzima kwa Bw. Merapie, kabla ya mtu huyo kurudi nyumbani, na kusikia ripoti ya kutosha kuhusu hilo kutoka kwa midomo ya dada yake. “Nini cha kufanya naye, maskini mdogo?” akamuuliza Mr. Merapie kuhusu mtumishi wake, ambaye hivi karibuni alikuwa, kwa namna fulani, mshauri wake wa siri; “ni matatizo zaidi kwangu kuliko biashara yangu yote. Sikuwahi kuhisi huruma sana, na wasiwasi kuhusu, mwanadamu kabla. Natumaini kutoka kwa roho yangu mama yake alikuwa amemwacha Craigmaver, kama wazee Mr. Frazer alitaka kufanya. Bwana Westwood alicheka, na hivyo, licha ya wasiwasi wake, Bwana Merapie alifanya, lakini dakika ya pili aliongeza, “Ndiyo! lakini kwa kweli suala hili ni zaidi ya shida, kwa sababu hakuna mtu nyumbani anayefaa kuendesha, na Mrs. Frazer haitawaruhusu kwenda Scotland; na, ikiwa amekubali kurejea shuleni, kwa nini, siwezi kufanya yake, hiyo ni yote.” 137 “Ninaweza kutawala; anafanya chochote ninachokitaka,” alisema Bw Westwood. “Kwa hakika!” aliondoka mfanyabiashara, akifungua mtazamo wa kushangaza juu ya msemaji; “na jinsi gani unavyoendelea? itakuwa siri yenye thamani ya kujua.” “Kwa nini unamwona,” alirudi kwa “Ninakuhakikishia kile anachokipenda kuhusu ‘nyumbani’, kama anavyosema mahali fulani cha Highland, na kamwe usipinga, chochote anachosema; na kumwambia mimi mwenyewe nimekuwa nchini Scotland: yote haya hufanya kazi yake kuwa ya ajabu sana, kwamba ikiwa ninasema, ‘Je, huwezi kufanya hivyo na hivyo kwa ajili yangu?’ atajibu, ‘Ndio,’ kwa haraka.” ya ajira “Ndugu, hiyo ndiyo, je?” alisema Mr. Merapie kwa hewa isiyo na furaha, kama kwamba alikuwa mbali na mwisho wake kama wakati mwingine, “lakini haikufanya wewe kufa; angekuwa akijadili kwa masaa kuhusu Glenfiord aliyekata tamaa, na bustani wa kale wa Calvinist ambaye ameinua katika miujiza mingine ya kiroho ya ajabu; je, huwezi kuwa na tamaa sana? kufanya hivyo mara nyingi.” I “Frank, hata hivyo,” akamfikiria mfanyakazi wa huduma; kisha akajibu kwa sauti kubwa, “Hakuna; Sijawahi kuwa na unyogovu wa kitu chochote, bila kujali jinsi kidogo, katika 138view; na, zaidi ya hayo, unajua, napenda watoto, ambayo wewe, bwana, ninaamini, si.” “Sijui jinsi ya kuhifadhi vitabu na kufanya pesa vizuri sana; lakini kwa kuelewa daima asili ya binadamu, na hasa sehemu hiyo inayoitwa asili ya mwanamke, ninaacha utafiti kama bila matumaini.” “Sikujua kwamba umeanza,” alisema Bwana Westwood kwa urahisi, na Merapie mara moja alidai, "Lakini mimi ni nini cha kufanya na dada yangu huyu? Hiyo ni swali la sasa; kwa sababu kurudi shuleni nadhani yeye angeweza kwenda kwa baba yake, hata kama yeye alikuwa sasa hai, na hakuna maana ya kuuliza mama yake chochote kuhusu hilo." “Mrs. Frazer anataka kwenda shule ya makazi ya kisasa, siyo?” akamuuliza Westwood. “Ndiyo,” akajibu kiongozi wake, “lakini nimeamua kwamba hana kwenda.” “Ndiyo, basi, mpango mwingine tu ninaweza kupendekeza ni, kwamba una mtawala wa kutembelea kwa ajili yake; mtu kama hii Miss Caldera, kwa mfano: mwanamke mwenye busara na mwenye busara anaweza kufanya karibu kile alichochagua kutoka kwa dada yako. Mpango huu rahisi haujawahi kuingia akili ya mfanyabiashara mwenye thamani lakini mwenye shaka, alichukua mara moja, akamshukuru kwa moyo Bw. Westwood kwa mapendekezo yake, akamwambia kwamba alikuwa mtu muhimu zaidi duniani, na kwamba kwa kweli hakujua nini cha kufanya bila yake. Na Bw Westwood alichukua nafasi ya mapema ya kumwambia Mrs. Frazer jinsi alivyokuwa akizungumza na Bw. Merapie kuhusu kutuma binti yake kwenda shule ya makazi, wazo ambalo alionekana kuwa na upinzani mkali sana, kwamba tu kama Alikuwa anapendekeza kuwa alikuwa na mtawala wa aina fulani kwa ajili yake. Uwepo wa “Kwa kweli, mke wangu mpendwa,” aliendelea kwa njia ya kuvutia, “hakuna chochote isipokuwa chuo kikuu cha aristocratic kilichoweza kumfanya Wewe unataka, lakini (unaelewa, ninaongea na ujasiri kamili kwako), kiongozi wangu mzuri—kama mtu mwenye heshima na mwenye moyo mzuri kama alivyowahi kuwepo—una baadhi ya kipekee (sisi sote ni kidogo wa kipekee, unajua), na chuki yake kwa kile ambacho wewe na mimi tunapaswa kuitwa gentleman, 140 jamii ya kufurahisha ni hivyo isiyowezekana, kwamba niliona kuwa haina manufaa kabisa kupigana zaidi. mpango uliopendekezwa ni, kwa hali yoyote, bora kuliko kumwondoa miongoni mwa marafiki wa kawaida, kama ingekuwa katika shule ya siku hiyo, ambapo alifanya kuonekana kwake kwanza na kuondoka kwake mwisho ndani ya muda wa saa tatu au zaidi: si hivyo? wote Mrs. Frazer alikubali kuwa alikuwa sahihi, na akamwambia alikubali kuwa alikuwa mmoja wa marafiki mwema, wa kweli, wa busara zaidi; lakini hiyo, kama ndugu yake alivyomwona, alikuwa haina matumaini; na, kuhusiana na Mina, mdogo alisisitiza vizuri zaidi; ilikuwa mada mbaya: kwa miaka alikuwa ameshuhudia majaribio makubwa yaliyowahi kutokea na mtu wa kufa;—na Mrs. Frazer alichoma, na Bw. Westwood aliondolea na kufurahia; na machozi ya Kapteni Frazer alichukuliwa kuwa mtu mzuri zaidi, na alijaribu kwamba ndugu yake atachukua haraka katika ushirika; na pengine, bila shaka, baada ya muda, kama angewapa nyumba katika West End na gari, angeweza kufanya hivyo pia. \n \n \n \n Kuhusu Kitabu cha HackerNoon: Tunakuja na vitabu muhimu zaidi vya kiufundi, kisayansi na vya ufahamu wa umma. Kitabu hiki ni sehemu ya uwanja wa umma. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Mradi Gutenberg. tarehe ya kuchapishwa: Februari 14, 2026, kutoka https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ebook hii ni kwa ajili ya matumizi ya mtu yeyote mahali popote bila gharama na na karibu hakuna vikwazo chochote. Unaweza nakala yake, kutoa au kutumia tena chini ya masharti ya leseni ya Mradi Gutenberg pamoja na eBook hii au mtandaoni kwenye www.gutenberg.org, iko kwenye https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 