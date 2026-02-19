Familjen Feuds och livets svåra val i Moors

Astounding Stories of Super-Science februari, 2026, av Astounding Stories är en del av HackerNoon's Book Blog Post-serie. The Moors and the Fens, volym 1 (av 3) - Kapitel VII: Behandlingar av många saker av J. H. Riddell Riddell Ingenting mer undemonstrativt kan tänkas än mötet mellan John Merapie och hans syster, fru Frazer.Med ännu mindre uppenbarelse av att han någonsin gjort något sådant i sitt tidigare liv, än det som kännetecknade hans hälsning till Mina, köpmannen, med en vag uppfattning om att sådana saker var vanliga vid liknande tillfällen, och innerligt sörjer att de var så, kysste han allvarligt sin syster; efter att ha utfört vilken prestation, till sin enorma lättnad, drog han en stol bredvid hennes soffa och frågade, "Om hon kände sig bättre." "Jag var fortfarande väldigt trött", svarade hon, "jag somnade inte förrän igår kväll, länge efter att du kom hem, och tänkte på hur eländig du måste ha varit." Köpmannen började och frågade lite nervöst vad hon menade. "Åh, bo ensam i detta sorgliga hus, och ha ingen att ta hand om dina behov utom den fruktansvärda gamla kvinnan (John, jag kan inte låtsas tolerera henne), och begravd i denna otrevliga plats; och ha ingen dam smak att möblera ditt hus ordentligt för dig." "Jag är ledsen", svarade hennes bror med ett leende, "du har så onödigt offrat din natts vila till mina bekymmer: jag har, som de flesta andra människor, haft min del av prövningarna, men säkert aldrig drömt om att klassificera mitt hus, möbler och tjänare bland dem. "Oh! Malcolm är den allra bästa, smartaste, snällaste pojken som någonsin existerat, men vad gäller Mina -" "Vad är det för fel på Mina", frågade köpmannen och fann att en död vit var avsedd att uttrycka volymer i barnets motvilja; "vad är det för fel på Mina?" ”Allt”, svarade damen, ”själ, sätt, idéer, utseende, allting.” "Bortsett från hennes överdrivna blekhet, och det extraordinära sätt på vilket hon har klippt sitt hår på ena sidan, ser jag ingenting mycket fel med hennes utseende," återvände han; "och Malcolm berättar för mig att det senare gjordes i stor hastighet, innan hon lämnade Craigmaver, så att hon kunde ge krullarna till sin farbror och kusin; och vad gäller blekheten, vi båda vet orsaken till det, Eliza." "Ja, men det verkar så onaturligt för ett barn att fortsätta sörja och gråta, i månader, när vi alla gjorde vad vi kunde för henne; hon är långt för gammaldags; hennes far fördärvade henne perfekt, hon brydde sig aldrig om de saker andra barn gör, aldrig uppnådde sig själv som dem, och hennes sorg liknar mer den av någon konstigt tempererad gammal kvinna, än en liten flickas övergående problem. "Men Eliza", ropade hennes bror strängt, "du, som är hennes fars änka, tänker inte skylla på Mina för att gråta så bittert för honom?" ”Nej, om hon hade gjort det som ett barn”, svarade damen rasande, ”men hon gjorde det inte.Efter att jag hade klätt mig till ett perfekt skelett och vårdat henne genom den låga feber som höll oss kvar så länge i Skottland, sade hon först, när medvetandet återvände, ”Var är min käre pappa? jag hade hellre haft honom än någon annan i världen – var är han?” och när jag berättade för henne ”hon måste ligga mycket tyst och inte be om honom som han inte kunde komma till henne längre, men att jag skulle stanna nära henne om hon valde”, sade hon, ”Åh, jag kommer ihåg nu, men jag bryr mig inte om någon annan än honom”, och började gråta och suga så att hon våldsamt förde på ett återfall, som nästan visat sig dödligt. Herr Merapie svarade nej, men stirrade allvarligt på henne som uttalade den ovannämnda meningen.Hon bar inte på sig ett skelett, varken av sorg eller iakttagelse – det faktum var självklart, och det lilla stället Mina ockuperade i hennes hjärta var inte mindre uppenbart. ”Fattig liten varelse”, utropade köpmannen mentalt och påminde om det bleka, tankeväckande ansiktet till minnet; och, fastän det inte på något sätt kände sig mycket bekymrat över sina grannars känslor och prövningar i allmänhet och barns känslor och prövningar i synnerhet, kom vid denna tillfälle något mirakulöst som medkänsla att svälla upp i hans bröst för den bräckliga flickan, vars mor älskade henne så lite. Efter en paus, ägnad åt värdelös förväntan på ett svar av något slag från sin brors läppar, fortsatte fru Frazer. "Men varför prata om Mina? hon kommer att förbättra nu hon är borta från de fruktansvärda högländerna och vulgära skotska människor, och kastade mer bland barn och medarbetare av sin egen rang 124i livet! ”Jag tänkte”, kommenterade Mr. Merapie, ”de var ganska bosatta, att du skulle bo hos mig.” ”Självklart”, återvände hans syster, färgade lite, ”men jag antar att du inte föreslår att du fortsätter att bo på Belerma Square.” ”Och varför inte?” frågade Mr. Merapie. ”Varför inte?” svarade hon. ”Det är så fruktansvärt omodernt.” ”Och, min älskade Eliza, vilken jordisk konsekvens har mode för dig eller för mig; kommer det att stödja, klä, utbilda dina barn? kan det bidra en iota till vår lycka? mode är ett ord som har förstört mer inhemsk fred, slösat bort mer förmögenhet, gjort fler hem öde och slutligen orsakat mindre verklig glädje för de dödliga än något annat i vårt språk. "Men du menar inte att säga," började fru Frazer, hennes förvåning behärskar för en gång hennes indolens och får henne att tala inte bara snabbt, utan högt; "men du menar inte att säga att du förde mig från Craigmaver till här?” levande "Jag hade verkligen ingen avsikt att ta dig från Craigmaver till här”, svarade hennes bror något smått; ”men om så är din önskan, så rådfråga gärna dina egna benägenheter i ämnet; jag har ingen lust att begränsa dem på något sätt:” och Mr. Merapie, efter att ha frigjort sig från detta tvingande tillstånd, reste sig och tog en sorts företrädesposition på mattan, förberedde sig för att ”gå igenom” resten av intervjun med vilken tålamod han kunde. De är Fröken Frazer, efter att ha hört ovanstående svar, bröt in i en passion av tårar och begravde huvudet i soffans kudde: ”Det hade varit bra för henne om hon hade dött samtidigt som sin stackars kära Allan, och lagts i den tysta graven med honom; hon var eländig – hon var eländig – hon hade förväntat sig en annan behandling från sin bror; men alla män var lika – hjärtlösa – obehagliga – själviska. Hon erbjöd henne ett vackert hus, och tjänare, och allt; men hon hade sagt, att hon skulle gå till sin bror, och detta var resultatet av det: att föras till en låg, förskräcklig ort, till ett förskräckligt smutsigt hus, vars namn och syn hade, förutom tröttheten av deras hastiga resa, gjort sin egen tjänarinna så sjuk, att hon inte kunde resa sig upp och ta hand om sin älskarinna; som följaktligen kastades, även för sockerfria förnödenheter med kaffe, på nåd av en av de mest förskräckliga och fruktansvärda bland gamla kvinnor: fördes till en plats som denna, och när hon, efter att ha tålmodigt uthärdat allt, föreslog lämpligheten att söka ett annat hem, berättades hon grymt, "att om hon inte han Från den sortens dagg, från vilken herrarna i England älskade att förmedla lagen till sina hustrur och barn, stirrade köpmannen, först på den tråkiga novemberhimlen, sedan på sin syster, äntligen runt rummet. Lugnt som han kunde ha väntat på att en aprildusch skulle upphöra, av vilken ingen del föll på hans huvud, såg han tills fröken Frazers upprörande känslor skulle ha avtagit, eller åtminstone tills det skulle komma en lull; och när nysningarna blev mindre frekventa, och klagomålen och klagomålen växte inte så lömska eller vehement, i en röst av tyst beslut sade han — "Jag trodde aldrig Eliza, du var särskilt överbelastad med förnuft, och nu är jag säker på det. Det är en av de saker, verkligen, som ingen fördröjning av tid, eller byte av plats, eller lidanden, eller undervisning, kan implantera i karaktären hos någon individ, och därför var jag intensivt dum att förvänta dig att du inte har förvärvat det med förflutna av år och en stor olycka. och om jag inte hade förstått från dina brev att du mest allvarligt önskade att lämna Skottland, skulle jag aldrig ha drömt om att fråga dig här: men nu, som du är här; som det enda hem jag kan erbjuda dig verkar inte tillfredsställa dig; som du inte kan komma ner till din position; och som du inte kommer att förstå att jag, även om rik och angelägen om att göra dig och dina Här var en kom ner! en eländig uppvaknande från drömmar om Berkeley Square, oändliga dukar räkningar, amberfärgade gardiner, lyxiga möbler, en vagn, möjligen, tjänare kanske, pengar och en fruktansvärd verklighet av ett alternativ som erbjuds mellan Belerma-torget och skitsnackade gentlemansbostäder, och en löjlig inkomst på hundra per år; - tjugofem pund per kvartal, inte riktigt två per vecka. till libitum "Jag kunde inte tänka mig ett sådant förslag", började den förvirrade damen, men John Merapie, som förkortade det med en betonande "Du hade bättre tänkt på det", lämnade henne till sina egna meditationer. Tillräckligt otillfredsställande visade de sig visserligen, men tid och hopp hällde, som de i allmänhet gör, ett slags balsam i sin bägare av bitterhet; och i nästan omärklig grad kom damen till den trevliga slutsatsen att män inte är oförskämliga. Kanske hade hon varit för plötslig; om hon inte hade smickrat honom tillräckligt, hade hon tyckts önska sig för mycket.Hon verkade ge upp, - skulle hon faktiskt göra det för nuet; och förmodligen i tid kunde han leda till att anta hennes åsikter och överensstämma med hennes önskemål.I alla fall, lämna hans hus, bråka med honom, förlora chansen att han skulle göra Malcolm hans arvinge, hon skulle inte; kort sagt, innan två timmar hade gått, hade fru Frazer än en gång kommit fram till slutsatsen att hon kunde övertala sin bror att göra något, om hon bara tog den rätta planen med - och hanterade honom. Men för att citera Moores liknande, "hopp" visade sig i det här fallet, som det i allmänhet gör, "som fågeln i berättelsen", och därmed förförde hon damen, med sin briljanta plumage, in i den perfekta labyrinten av fantasi, därifrån, när hon grymt berättade att hon var på fel väg, hon var tvungen att vandra tillbaka till säkringen, om än oinvitativt, i själva verket med vilken snabbhet hon kunde. hon hade bildat sina idéer om skapelsens herrar i allmänhet från sin minutiga ungdomliga observation av sin värdiga pappa, som var så överdrivet snäll och förnuftig att om hon bara skrek tillräckligt länge för något, fick hon det: hon ansåg att det var deras plikt att tjäna pengar som "Han och hennes syster kastades in i det lilla västvärlden och i det lilla bryggan, och hon kunde inte ha upptäckt vad hon hade i sitt eget hus, om hon inte hade hört talas om några av de tre regionerna", sade hon, "där han och hennes syster var omringade, och där han och hennes syster var omringade, och där hon och hennes brygga var omringade, och där hon och hennes brygga kunde ha upptäckt att hon inte hade några av de fyra bröderna, "som hon ofta gav uttryck för, när de var lika;" och på vissa ställen hade den skotska officeren varit van vid att påpeka: "Självklart, min kära, det sörjer mig också att se dig gråta en gång, men eftersom dina önskemål är oupphörliga och ob Så blev fröken Frazer erövrad; hon var tvungen att underkasta sig, - det fanns inget alternativ till det; och såvitt hon gällde, segrade han: men för länge sedan upptäckte den värdige köpmannen att det inte fanns något på jorden som var så svårt att tämja eller hantera som ett barn, och det av alla barn var Mina det svåraste att hantera, så att han, oavsett vad hon gjorde, fann det omöjligt att vara allvarligt arg på henne, och dessutom, eftersom Mina's vilja var betydligt starkare än hennes farbrors, varje gång hans benägenheter och hennes lyckades kollidera, var han alltid tvungen att ge upp, efter att ha hållit ut bara tillräckligt länge för att lära den lilla flickan sin makt. Och som det hände, att vid första gången hon skickades, inte till ett utvalt seminarium, som hennes mor hade planerat, innan hon lämnade högländerna, skulle det vara fallet, utan till en något stor dagskola, - vald av herr Merapie, kanske inte för något bättre motiv än för att dess ledare bar kalico klänningar, och insisterade, av en anledning som hon och några nära vänner kände, i att lära sina elever endast användbara saker, eller snarare, saker som hon kallade användbara, men som inte var så. En mycket absurd fråga, som skulle kunna pussla klokare huvuden än hon kan svara, nämligen: ”Vilket är det finaste landet i världen?” svarade, utan att tveka ett ögonblick, ”Skottland;” och trots förklaringar, böner, hot och straff, höll hon sig så envis till hennes text, och tillade därtill, för det första, att hennes farbror var den bästa mannen i världen, och för det andra, att London var den värsta platsen i universum, och att hon hatade det, och att hon önskade att hon kunde gå tillbaka till Craigmaver – att hon gjorde; att överordnaren, som hade en perfekt skräck av Skottland och Skottland, och 133 räddade, dessutom, att ett sådant exempel kan ha på de andra eleverna, bad hennes patientassistent, Miss Caldera, regerande Det hade funnits ett hopp om förlåtelse för Mina, om hon vid något tillfälle på sin resa till Belerma-torget ångrade sig och blygsamt skulle återvända till skolrummet och säga till överinspektören, i närvaro av alla barnen: ”England är det finaste landet i världen, och jag är mycket ledsen ma’am, och hoppas att du kommer att förlåta mig för att vara så naiv;” men, på det nakna förslaget, det koncentrerade höglandsblodet från hela Frazer-klanen skyndade upprörande in i barnets kinder, och hon sade så många onda saker om England och engelsmännen, och allt detta, jag beklagar, hade hon hört från Colin Saunders läppar, att skolmästaren, i mycket förskräckelse, slog dörren till hallen bakom den ”Är du inte ledsen, älskling?” frågade fröken Caldera, efter att de hade gått i tystnad ett tag. "Nej, det är jag inte", var det snabba svaret; "Jag skulle säga det igen, om hon frågade mig igen, och om hon inte gjorde det skulle jag tro det." ”Vad kommer din älskade mamma att säga till dig?” frågade damen. ”Inget” svarade Mina. "Varför, kommer hon inte att bli arg?" frågade Miss Caldera, snabbt hoppa till slutsatsen att, om hon inte skulle, mysteriet med sin dotters styvhet förklarade sig; "kommer hon inte att bli arg?" "Kanske hon kan, jag är säker på att hon kommer, men jag bryr mig inte", svarade hennes anklagelse modigt. "Bekymmer det inte att din mamma är arg? oh! fie!" sade guvernören, som blev mer mystificerad än någonsin; i svar fick hon ett bestämt "Nej", i vilket Mina på något sätt planerade att kasta en ton, vilket innebar att hela världens vrede betydde mycket lite för henne. Det blev en paus, och sedan Miss Caldera, i en lugnande röst, började: "Nu ska du inte vilja komma tillbaka med mig som en bra liten flicka, och -" ”Nej, jag borde inte;” avbröt Mina, ”och vad mer, jag skulle inte; jag kommer aldrig att gå tillbaka till skolan igen så länge jag lever, för den fula gamla kvinnan slog mig, och jag har aldrig blivit träffad av någon i mitt liv tidigare; pappa tillät mig aldrig att bli träffad – oh! jag önskar att min egen kära pappa var här nu.”Oavsett om nämnandet av hans namn förde henne bort från den plats där hon stod, eller om en plötslig rush av gamla klagomål fick henne att glömma att hon var på en riktig Londons gata, en sak är obestridlig – att, vid slutet av den ovanstående meningen, hon bröt in i en sådan fullkomlig agoni av tårar, att Miss Caldera, ytterst chockad och förvirrad, ställde sig mot henne, medan Mina "Vad är det?" frågade en av de två herrarna, som råkat passera; "är barnet sårat?" "Endast oförskämd, jag fruktar", svarade Miss Caldera, mot vilket påstående, Mina genast gick in i en upprörande protest. "Jag är inte, men jag vill ha min pappa, och han är död, och jag ville stanna i Skottland och de skulle inte låta mig." ”Varför är det Mina Frazer, herr Merapies systerdotter?” ropade den som först hade talat, och efter att ha gjort upptäckten vände sig herr Alfred Westwood, för han var det, och gick med fröken Caldera och hennes förmyndare till dörren till hans chefs hus på ”Platten”, och efter att ha fått fullständiga detaljer tog han tillfället att berätta hela historien för herr Merapie, innan han kom hem, och hörde en ganska överdriven rapport om det från sin systers läppar. ”Vad ska jag göra med henne, stackars lilla sak?” frågade Mr. Merapie sin tjänsteman, som senare hade blivit hans konfidentiella rådgivare; ”hon är mer besvär för mig än hela min verksamhet. jag har aldrig känt mig så ledsen och orolig för en människa förut. Mr Westwood skrattade, och så, trots sin förvirring, gjorde Mr Merapie, men nästa ögonblick tillade, "Okej, men det är verkligen en sak som inte går att göra, för det finns ingen hemma som kan hantera henne, och fröken Frazer kommer inte att låta henne gå till Skottland; och om hon har bestämt sig för att inte återvända till skolan, varför, jag kan inte göra henne, det är allt." 137 ”Jag kan hantera henne; hon gör vad jag ber henne om”, konstaterade Westwood. "Sannerligen!" ejakulerade köpmannen, fixar en blick av otrolig förundran på talaren; "och hur du går vidare? det skulle vara en hemlighet värt att veta." ”Varför ser du” återvände hans Jag låter henne prata så mycket som hon vill om "hem", som hon kallar den hedniska höglandet plats, och aldrig motsäga henne, oavsett vad hon säger; och berätta för henne att jag har varit i Skottland själv: allt detta gör henne så underbart hanterbar, att om jag säger, "Vill du inte göra så och så för mig?" hon svarar, "Ja," omedelbart. anställd ”Åh, det är det, är det inte?” kommenterade Mr. Merapie med en missnöjd luft, som om han var så långt ifrån sitt slut som någonsin, ”men bär hon dig inte till döds; hon skulle prata i timmar om den förvirrade Glenfiord, och en gammal kalvinistisk trädgårdsmästare som har fört henne in i några underbara teologiska mysterier; blir du inte mycket trött på henne? Gör det, ofta » I "Frank, i alla fall," tänkte tjänstemannen; sedan svarade han högt, "Nej; jag tröttnar aldrig på någonting när jag har något föremål, oavsett hur smått, i 138vision; och dessutom vet du att jag är förtjust i barn, vilket du, sir, jag tror inte är." ”Nej, nej, jag är förtjust i ingenting annat än affärer.Jag förstår hur man håller böcker och gör pengar tolerabelt bra; men vad gäller att alltid förstå mänsklig natur, och mer specifikt den del av det som kallas kvinnans natur, ger jag upp studien som hopplös.” "Jag var inte medveten om att du någonsin hade börjat det", sade Mr Westwood helt enkelt, varpå Mr Merapie snabbt krävde, "Men vad har jag att göra med min systerdotter? det är den nuvarande frågan; för tillbaka till skolan tror jag att hon knappast skulle gå för sin far, även om han nu var vid liv, och det är ingen idé att fråga sin mor något om det." ”Mrs. Frazer önskar henne att hon skulle gå på en trendig boarding-skola, eller hur?” frågade Westwood. ”Ja”, svarade hans chef, ”men jag har bestämt mig för att hon inte ska gå.” "Ja, då är den enda andra planen jag kan föreslå, att du har en besökande guvernör för henne; en person som denna Miss Caldera, till exempel: en vänlig förnuftig kvinna kan göra nästan vad hon valde av din systerdotter. Vilken enkel plan som aldrig tidigare hade kommit in i den värdige men förvirrade köpmannen, grep han omedelbart på, och tackade hjärtligt Mr Westwood för sitt förslag, informerade honom om att han var den mest användbara killen i världen, och att han verkligen inte visste vad han skulle göra utan honom. Och mr Westwood tog tidigt tillfälle att informera fröken Frazer om hur han hade talat med mr Merapie angående att skicka hennes dotter till en förskola, till vilken han fann honom så beslutsamt motsatt, att blott som en Han hade föreslagit lämpligheten att ha någon form av guvernör för henne. Fy fan alla "Självklart, min kära fru," fortsatte han på ett imponerande sätt, "ingenting annat än en aristokratisk skola kunde ge henne en Du önskar, men (du förstår mig, jag talar med strikt förtroende till dig,) min utmärkta huvudman – så värdig och snäll man som någonsin har funnits – har några särdrag (vi är alla lite excentriska, du vet), och hans aversion mot vad du och jag borde kalla gentleman, 140glädjande samhälle är så oöverträffad, att jag fann det helt värdelöst att kämpa vidare. Alla Fröken Frazer trodde att han hade rätt, och försäkrade honom att hon ansåg att han var en av de snällaste, sanningsenligaste, mest förnuftiga vännerna; men det, som hennes bror ansåg, var han hopplös; och, med hänsyn till Mina, minst sagt det bättre; det var ett smärtsamt ämne: i åratal hade hon bevisat den största prövningen som någonsin upplevts av en dödlig; — och fröken Frazer grät, och mr Westwood beklagade och tröstade; och kapten Frazers relikt ansåg att han var en mest behaglig person, och hoppades att hennes bror snart skulle ta honom i sällskap: och kanske, med tiden, om han hade lovat henne ett hus på West End och en vagn, skulle hon också ha gjort det. 