Rodinné strachy a ťažké životné rozhodnutia v Moore

Astounding Stories of Super-Science február, 2026, by Astounding Stories je súčasťou série HackerNoon's Book Blog Post. Môžete skočiť na ľubovoľnú kapitolu v tejto knihe tu. Úžasné príbehy super-vedy február 2026: Maury a feny, zväzok 1 (z 3) - kapitola VII Zaobchádzanie s mnohými vecami Napísal J. H. Riddell Riddell Nič nedemonštratívnejšie sa nedá predstaviť ako stretnutie medzi pánom Johnom Merapieom a jeho sestrou, pani Frazerovou.Aj menej sa zdá, že v jeho živote urobil niečo také, ako to, čo charakterizovalo jeho pozdrav k Mina, obchodníkovi, s nejasnou predstavou, že takéto veci sú obvyklé pri podobných príležitostiach, a vnútorne smútiace, že sú také, vážne pobozkal svoju sestru; po vykonaní tohto výkonu, ku svojej nesmiernej úľave, vytiahol stoličku vedľa jej pohovky a opýtal sa: „Ak by sa cítila lepšie.“ „Stále veľmi unavený,“ odpovedal. „Nespal som včera večer až dlho po tom, čo si sa vrátil domov, premýšľajúc o tom, aká si musela byť nešťastná.“ Obchodník začal a nervózne sa pýtal, čo má na mysli. "Ó, žijúc sám v tomto smutnom dome a nemajúc nikoho, kto by sa staral o tvoje potreby okrem tej strašnej starej ženy (John, nemôžem sa tváriť, že ju tolerujem), a byť pochovaný v tomto nepohodlnom mieste; a nemajúc žiadnu dámsku chuť, aby si svoj dom vybavil správne pre teba." „Je mi ľúto,“ vrátil sa jej brat s úsmevom, „že si tak zbytočne obetoval svoj nočný odpočinok na moje starosti: ja som mal, ako väčšina iných ľudí, svoj podiel na skúškach, ale určite som nikdy nesníval o tom, že by som medzi nich zaradil svoj dom, nábytok a služobníka. „Oh, Malcolm je najlepší, najinteligentnejší, najdrahší chlapec, ktorý kedy existoval, ale čo sa týka Mina, tak...“ "Prečo je to zlé na Mina," požiadal obchodník, zistil, že mŕtvy prázdny bol určený na vyjadrenie objemov v detskej nevôli; "čo je zlé na Mina?" „Všetko,“ odpovedala dáma, „myseľ, spôsoby, myšlienky, vzhľad, všetko.“ „Okrem jej nadmernej bledosti a mimoriadneho spôsobu, akým si na jednej strane vyrezala vlasy, nevidím nič veľmi zlé s jej vzhľadom,“ vrátil sa; „a Malcolm mi hovorí, že táto bola urobená veľmi rýchlo, pred odchodom z Craigmaveru, aby mohla dať kučery svojmu strýkovi a bratrancovi; a čo sa týka bledosti, obaja vieme príčinu toho, Eliza.“ „Áno, ale zdá sa, že dieťaťu je tak neprirodzené trpieť a plakať mesiace, keď sme všetci robili pre ňu to, čo sme mohli; je príliš staromódna; jej otec ju dokonale pokazil, nikdy sa nestará o to, čo robia ostatné deti, nikdy sa nezaobíde ako oni, a jej smútok sa viac podobá smútku nejakej podivne temperovanej starej ženy, než prechodným problémom malej dievčiny. „Ale určite Eliza,“ prísne zvolal jej brat, „vy, ktorá ste vdovou jej otca, nechcete obviňovať Mina z toho, že preňho tak horko plačete?“ „Nie, keby to urobila ako dieťa,“ zúrivo odpovedala dáma, „ale nie.Po tom, čo som sa obliekla k dokonalému kostru, kŕmila ju cez nízku horúčku, ktorá nás tak dlho zadržala v Škótsku, prvá vec, ktorú povedala, keď sa jej vrátilo vedomie, bola: „Kde je môj drahý otec? radšej by som ho mala ako kohokoľvek na svete – kde je on?“ A keď som jej povedala: „Musí ležať veľmi ticho a nepýtať sa na neho, pretože už k nej nemôže prísť, ale že by som zostala blízko nej, keby si to vybrala;“ povedala: „Pamätám si teraz, ale nikoho mi nezáleží okrem neho,“ a začala plakať a šepkať tak, Pán Merapie odpovedal nie, ale vážne sa pozrel na ňu, ktorá vyslovila vyššie uvedenú vetu. Nosená do kostry nebola ani smútkom, ani pozorovaním – táto skutočnosť bola samozrejmosťou, a malé miesto, ktoré Mina zaujala v jej srdci, nebolo menej zrejmé. „Ubohá maličká bytosť,“ mentálne vykríkol obchodník, pripomínajúc si bledú, premyslenú tvár k pamäti; a hoci v žiadnom prípade sa necítil veľmi znepokojený pocitmi a skúškami svojich susedov vo všeobecnosti a citmi a skúškami detí najmä, v tejto príležitosti sa v jeho hrudi zázračne zväčšilo niečo ako súcit v mene krehkej dievčiny, ktorej matka ju tak málo milovala. Po prestávke, venovanej zbytočnému očakávaniu nejakej odpovede z úst svojho brata, pokračovala pani Frazerová. "Ale prečo hovoriť o Mina? ona sa zlepší teraz, že je ďaleko od tých hrôzostrašných vysokohorských hôr a vulgárnych škótskych ľudí, a hodil viac medzi deti a spolupracovníkov svojej vlastnej hodnosti 124v živote! „Myslel som si,“ poznamenal pán Merapie, „že boli celkom usadení, že by si mal bývať so mnou.“ „Samozrejme,“ vrátila sa jeho sestra, trochu farbenie, „ale predpokladám, že nechcete navrhnúť, aby aj naďalej žiť na námestí Belerma.“ „A prečo nie?“ opýtal sa pán Merapie. „Prečo nie?“ ozvala sa. „Je to tak strašne nemoderné.“ A, moja drahá Eliza, aký pozemský dôsledok má móda pre teba alebo pre mňa; bude podporovať, obliekať, vychovávať vaše deti? môže to prispieť k nášmu šťastiu?Móda je slovo, ktoré zničilo viac domáceho pokoja, stratilo viac majetku, spustilo viac domov a nakoniec spôsobilo menej skutočnej radosti smrteľníkom, než akékoľvek iné v našom jazyku; je to dokonalý humbug. „Ale ty to nechceš povedať,“ začala pani Frazerová, prekvapene prekonávajúc raz svoju nemilosrdnosť a podnecujúc ju, aby nehovorila len rýchlo, ale nahlas; „ale ty nechceš povedať, že si ma z Craigmaveru priviedol do „Tu?“ žiť „Samozrejme, že som nemal v úmysle priniesť ťa z Craigmavera do Tu,“ odpovedal jej brat trochu maličkosťou; „ale ak je to vaša túžba, prosím, poraďte sa s vašimi vlastnými sklonom k téme; v žiadnom prípade ich nechcem viazať.“ A pán Merapie, keď sa zbavil tohto povinného povolenia, vstal a zaujal akúsi výhodnú pozíciu na srdcovom koberci, pripravil sa „prejsť“ zvyšok rozhovoru s akoukoľvek trpezlivosťou. Die → Pani Frazerová, keď počula vyššie uvedenú odpoveď, vybuchla do slz a pochovala si hlavu do vankúša: „Bolo by pre ňu dobre, keby zomrela v rovnakom čase ako jej úbohý drahý Allan a bola s ním položená v tichom hrobe; bola nešťastná – bola nešťastná – očakávala od svojho brata iné zaobchádzanie; ale všetci muži boli rovnakí – bez srdca – necitliví – sebeckí. Ponúkla jej krásny dom, a sluhov, a všetko; ale povedala, že pôjde k svojmu bratovi, a to bol výsledok: byť privedená do nízkeho, hrôzostrašného miesta, do šialeného špinavého domu, ktorého samotný názov a pohľad, okrem únavy ich ponáhľanej cesty, urobil svoju vlastnú slúžku tak chorou, že nemohla vstať a postarať sa o svoju milenku; ktorý bol následne hodený, aj za bezcukrové zásoby kávy, na milosť jednej z najodvážnejších a najstrašnejších medzi starými ženami: privedený na takéto miesto, a keď potom trpezlivo všetko znášala, navrhla vhodnosť hľadať iný domov, krutým spôsobom jej povedali, že „že keby tam nemohla On je Z toho druhu dážďov, odkiaľ páni Anglicka radi vydávali zákon svojim ženám a deťom, pozeral obchodník – najprv na tmavé novembrové nebo, potom na svoju sestru, nakoniec po miestnosti. Pokojne, ako by čakal na koniec aprílovej sprchy, z ktorej žiadna časť mu nespadla na hlavu, čakal, kým by sa nezmierili rozhorčujúce pocity pani Frazerovej, alebo aspoň kým by sa nezmieril; a keď sa pýchy stali menej častými a sťažnosti a výčitky sa nezväčšili ani tak hlboko, ani tak ostro, v tichom rozhodnutí povedal – „Nikdy som si nepomyslel, že Eliza, bola si obzvlášť preťažená zmyslom, a teraz som si toho istý. Je to jedna z tých vecí, ktoré žiadny úbytok času, ani zmena miesta, ani utrpenie, ani učenie, nemôže implantovať do charakteru akéhokoľvek jednotlivca, a preto som bol intenzívne hlúposť očakávať, že ste ju získali s uplynutím rokov a veľkým nešťastím. Keby som nepochopil z vašich listov, že ste si najviac vážne želali opustiť Škótsko, nikdy by som nemal snívať o tom, že by som sa vás tu pýtal: ale teraz, keď ste tu; ako jediný domov, ktorý vám môžem ponúknuť, sa zdá, že vás nebude uspokojiť; ako nemô Tu bolo zosadenie! nešťastné prebudenie zo snov o námestí Berkeley, nekonečné čalúnenie účtov, amber farebné záclony, luxusný nábytok, voz, možno, služobníci možno, peniaze a strašná realita alternatívy ponúkanej medzi námestím Belerma a škaredými gentlemanskými ubytovacími zariadeniami a smiešnym príjmom sto za rok – dvadsaťpäť libier za štvrť, nie dosť dva za týždeň. na libido „Nemohol som si predstaviť takýto návrh,“ začala zmätená dáma, ale John Merapie, ktorý to skratil s dôrazom: „Mali by ste sa na to lepšie zamyslieť,“ nechal ju na vlastné meditácie. Neuspokojivo sa ukázali, ale čas a nádej vyliali, ako to zvyčajne robia, akýsi balzam do jej pohára horkosti; a v takmer nepostrehnuteľnej miere žena dospela k príjemnému záveru, že muži nie sú nezraniteľní. Možno bola príliš náhla; nemala ho dostatočne rozmaznaná, zdalo sa, že túži príliš veľa. Zdalo sa, že by sa vzdala, - urobila by to v súčasnosti; a pravdepodobne v čase by ho mohlo viesť k tomu, aby prijal jej názory a súhlasil s jej želaniami.V každom prípade, opustiť jeho dom, hádať sa s ním, stratiť šancu, že urobí Malcolma jeho dedičom, nechcela; v skratke, pred uplynutím dvoch hodín, pani Frazerová opäť dospela k záveru, že by mohla prinútiť svojho brata, aby urobil čokoľvek, ak by len prijala správny plán - a zvládla ho. Ale nešťastne, aby som citoval Mooreho podobnú intímnu, „nádej“ sa ukázala v tomto prípade, ako to zvyčajne robí, „ako vtáčik v príbehu“, a preto zviesla dámu, 129 so svojou brilantnou plumážou, do dokonalého labyrintu predstavivosti, odkiaľ, keď jej tvrdo povedala, že je na nesprávnej ceste, sa musela vrátiť do bezpečia, hoci nepozvaná, v skutočnosti, s akou rýchlosťou by mohla.Vytvorila svoje myšlienky o pánoch stvorenia vo všeobecnosti z jej minútového mládežníckeho pozorovania svojho hodného otca, ktorý bol tak nadmerne láskavý a zmysluplný, že ak by len dostatočne dlho kričala o čokoľvek, „Ktorý bol s ňou vtlačený do západnej a južnej časti spoločnosti, a to, čo sa mohlo stať jej vlastným mostom, mohol zistiť, že v niektorých regiónoch, kde sa nachádzal, sa často rozptýlil: „Ktorý bol s ňou vtlačený do západnej a južnej časti; kde bol s ňou vtlačený do západnej a južnej časti, a to, čo sa mohlo stať s ňou, mohol zistiť, že v niektorých regiónoch, kde sa nachádzal, nie je mojich vlastných bratov,“ vyslovil často, „ktorí sú takí podobní,“ a v niektorých prípadoch, možno, že sa na svojom mieste podobali; „kde sa vtlačený škótsky dô Tak bola pani Frazerová porazená; musela sa podrobiť, - nebola na to alternatíva; a tak, pokiaľ sa jej to týkalo, zvíťazil: ale už dávno, dôstojný obchodník zistil, že na zemi nie je nič tak ťažké ako dieťa, a to zo všetkých detí, Mina bola najťažšia na to, aby sa s tým vyrovnala; a tak, bez ohľadu na to, čo urobila, zistil, že je nemožné byť s ňou vážne nahnevaný, navyše, keďže vôľa Mina bola výrazne silnejšia ako vôľa jej strýka, vždy, keď sa jeho sklony a jej podarilo naraziť, vždy musel vzdať, potom, čo vydržal len dosť dlho, aby naučil dievčatko jej silu. A ako sa stalo, že po prvýkrát, keď bola poslaná, nemala ísť do vybraného seminára, ako to jej matka plánovala pred odchodom z Vysočiny, ale do trochu veľkej dennej školy, ktorú si vybral pán Merapie, možno nie kvôli lepšiemu motívu, ako preto, že jej vedúci nosil kalico šaty, a z dôvodu, ktorý poznala sama a niekoľko blízkych priateľov, trvala na tom, aby učila svojich žiakov len užitočné veci, alebo skôr veci, ktoré považovala za užitočné, ale ktoré v skutočnosti neboli. Na veľmi absurdnú otázku, ktorá by mohla hádať múdrejšie hlavy, než je ona, aby odpovedala, konkrétne: „Ktorá je najkrajšia krajina na svete?“ odpovedala bez chvíľky váhania: „Škótska.“ A napriek vysvetleniu, úľave, hrozbám a trestu sa tak tvrdohlavo držala jej textu, dodávajúc, po prvé, že jej strýko bol najlepším mužom na svete, a po druhé, že Londýn je najhorším miestom vo vesmíre, a že ju nenávidela, a že túžila, aby sa mohla vrátiť k Craigmaverovi – že to urobila; že nadriadený, ktorý mal dokonalú hrôzu Škótska a Škótska, a 133 sa obával, že takýto prí vládne Bola tam nádej na odpustenie, ktorá bola vydaná pre Minu, ak by sa na každom kroku jej cesty k námestí Belerma pokarhal a skromne sa vrátil do školskej izby a povedal nadriadenému v prítomnosti všetkých detí: „Anglicko je najkrajšia krajina na svete, a je mi to veľmi ľúto, pani, a dúfam, že mi odpustíte, že som taká nechutná.“ Ale na nahý návrh, koncentrovaná krv z Highlandu celého klanu Frazer sa ponáhľala rozhorčivo do tvárí dieťaťa, a povedala toľko zlých vecí o Anglicku a Angličanoch, a to všetko, čo, ľutujem, dodal, počula z Colin Saundersových pier, že učiteľka, vo veľkom hrôze, zaklopala „Nie je ti to ľúto, drahý?“ spýtala sa slečna Caldera po tom, čo prebehli v tichu na nejakú vzdialenosť. "Nie, nie som," bola rýchla odpoveď; "Povedal by som to znova, keby sa ma opýtala znova, a keby nie, pomyslel by som si to." „Čo ti povie tvoja milá mama?“ spýtala sa pani. „Nič,“ odpovedala Mina. „Prečo, nebude sa hnevať?“ žiadala slečna Caldera a rýchlo vyskočila k záveru, že ak nechce, tajomstvo tvrdohlavosti jej dcéry sa vysvetlilo. „Nebude sa hnevať?“ "Možno to urobí, v skutočnosti som si istý, že to urobí, ale nezáleží mi na tom," odvážne odpovedala. „Nezáleží na tom, že tvoja mama je naštvaná? oh, fé!“ povedala vládkyňa, ktorá sa stala viac mystickou ako kedykoľvek predtým; v odpovedi na ktorú dostala rozhodné „nie“, do ktorého sa Mina nejako snažila dať tón, čo znamenalo, že hnev celého sveta pre ňu znamenal veľmi málo. Nastala prestávka, a potom pani Caldera, upokojujúcim hlasom, začala: „Nechceš sa so mnou vrátiť ako dobré dievčatko a...“ „Nie, nemala by som,“ prerušila Mina, „a čo viac, nebudem; nikdy sa nevrátim do školy, kým budem žiť, pretože tá škaredá stará žena ma zasiahla, a nikdy som nebola zasiahnutá nikým v mojom živote predtým; otec mi nikdy nedovolil, aby som bol zasiahnutý – oh! prajem si, aby tu bol môj vlastný drahý otec.“ Či už spomenutie jeho mena ju odnieslo od miesta, kde stála, alebo či jej náhly nával starých sťažností spôsobil, že zabudla, že bola na skutočnej londýnskej ulici, jedna vec je nepopierateľná – že na záver vyššie uvedenej vety vybuchla do takej dokonalej agónie sĺz, že pani Caldera, úplne šokovaná a zmäten „Čo sa deje?“ spýtal sa jeden z dvoch pánov, ktorý sa ocitol okolo. „Je dieťa zranené?“ „Len zúfalstvo, obávam sa,“ odpovedala slečna Caldera, proti ktorej tvrdeniu Mina okamžite vstúpila do rozhorčeného protestu. "Nie som, ale chcem môjho otca, a on je mŕtvy; a chcel som zostať v Škótsku a oni by ma nenechali." „Dobrý milostivý, prečo je to Mina Frazer, nevesta pána Merapieho,“ zvolal spoločník toho, kto prvý hovoril; po tom, čo zistil, že pán Alfred Westwood, pretože to bol on, sa obrátil a išiel s pani Calderou a jej služobníčkou k dverám domu svojho kniežaťa na „Priestore“ a po tom, čo získal všetky podrobnosti, využil príležitosť rozprávať pánovi Merapiemu celú históriu predtým, ako sa pán vrátil domov a počul z úst svojej sestry dosť prehnanú správu o tom. „Čo s ňou mám robiť, chudobná maličkosť?“ spýtal sa pán Merapie svojho služobníka, ktorý sa nedávno stal jeho dôverným poradcom. „Je pre mňa väčším problémom ako celá moja záležitosť. „Nikdy som sa necítil tak ľúto a znepokojený ľudskou bytosťou predtým.“ Želám si od svojej duše, aby ju jej matka opustila v Craigmaveri, ako to chcel starý pán Frazer. Pán Westwood sa zasmial, a tak napriek svojmu zmätku urobil pán Merapie, ale na ďalší okamih dodal: „Áno, ale skutočne je to o nič viac, pretože doma nie je nikto, kto by ju mohol spravovať, a pani Frazer ju nenechá ísť do Škótska; a ak sa rozhodla, že sa nevráti do školy, prečo, nemôžem ju urobiť, to je všetko.“ „Môžem sa s ňou vyrovnať, ona robí čokoľvek, o čo ju požiadam,“ poznamenal pán Westwood. „Naozaj!“ ejakuloval obchodník, upevňujúc pohľad neuveriteľného zázraku na rečníka; „a ako postupuješ? to by bolo tajomstvo stojí za to vedieť.“ „Prečo vidíš?“ vrátil sa Nechám ju hovoriť o „domove“, ako ju volá to pohanské vysokohorské miesto, toľko, koľko sa jej páči, a nikdy ju nepopieram, bez ohľadu na to, čo hovorí; a poviem jej, že som bol v Škótsku sám: to všetko ju robí tak nádherne zvládnuteľnou, že ak poviem: „Nebudeš to tak a tak pre mňa?“ odpovie: „Áno,“ okamžite. zamestnaný „Ó, to je to, je to to?“ poznamenal pán Merapie s neuspokojeným vzduchom, akoby bol tak ďaleko od konca ako kedykoľvek predtým, „ale či ťa nesla na smrť; ona by hovorila hodiny o tom zmätenom Glenfiorde a o starom kalvinistickom záhradníkovi, ktorý ju vtiahol do niektorých nádherných teologických tajomstiev; nie ste veľmi unavení z nej? Často to robím.“ I „Frank, v každom prípade,“ pomyslel si tajomník, a potom hlasno odpovedal: „Nie, nikdy sa nebavím ničoho, keď mám akýkoľvek predmet, bez ohľadu na to, ako drobný, v 138view; a okrem toho viete, že mám rád deti, ktoré vy, pán, verím, nie ste.“ „Nie, nie, nemám rád nič iné ako podnikanie.Chápem, ako udržiavať knihy a zarábať peniaze tolerantne dobre; ale pokiaľ ide o pochopenie ľudskej prirodzenosti, a najmä tej časti, ktorá sa nazýva ženskou prirodzenosťou, vzdávam sa štúdia ako beznádejný.“ „Nevedel som, že ste to niekedy začali,“ povedal pán Westwood jednoducho, na čo pán Merapie rýchlo požiadal, „Ale čo mám robiť s touto sesternicou mojej dcéry? to je súčasná otázka, pretože späť do školy si myslím, že by sotva išla po otcovi, aj keby bol teraz nažive, a nemá zmysel sa o tom pýtať jej matky.“ „Pani Frazerová si želá, aby chodila do módnej materskej školy, či nie?“ opýtal sa pán Westwood. „Áno,“ odpovedal jeho nadriadený, „ale rozhodol som sa, že nepôjde.“ "No, potom jediný iný plán, ktorý môžem navrhnúť, je, že pre ňu máte návštevníčku guvernéra; osoba ako táto Miss Caldera, napríklad: láskavá rozumná žena by mohla urobiť takmer to, čo si vybrala z vašej netečky. Jednoduchý plán, ktorý nikdy predtým nevstúpil do mozgu hodného, ale zmäteného obchodníka, okamžite ho chytil a srdečne poďakoval pánovi Westwoodovi za jeho návrh, informoval ho, že je najužitočnejším človekom na svete a že naozaj nevie, čo by mal robiť bez neho. A pán Westwood využil skorú príležitosť, aby pani Frazerovej oznámil, ako sa s pánom Merapieom rozprával o tom, že pošle jej dcéru do materskej školy, ktorej myšlienke sa tak rozhodne postavil proti, že len ako Povedal mi, že je dobré mať pre ňu nejakú vládnucu. Pies všetci „Samozrejme, moja drahá pani,“ pokračoval pôsobivým spôsobom, „nič iné ako aristokratická škola ju nedokázala Chceš, ale (chápete ma, hovorím vám v prísnej dôvere) môj vynikajúci princ – ako dôstojný a láskavý človek, aký kedy existoval – má niektoré zvláštnosti (všetci sme trochu excentrickí, viete), a jeho nenávisť k tomu, čo vy a ja by sme mali nazývať gentleman, 140príjemná spoločnosť je tak neprekonateľná, že som zistil, že je úplne zbytočné bojovať ďalej. Všetko Pani Frazer verila, že má pravdu, a uistila ho, že ho považuje za jedného z najmilších, najpravdivejších, najrozumnejších priateľov; ale to, ako videl svojho brata, bol beznádejný; a, pokiaľ ide o Mina, najmenej povedal lepšie; bola to bolestivá téma: po celé roky sa ukázala ako najväčší súd, aký kedy smrteľník zažil; – a pani Frazer plakala, a pán Westwood oslavoval a potešil; a pozostatky kapitána Frazera ho považovali za najpohodlnejšiu osobu, a dúfal, že jej brat ho čoskoro vezme do partnerstva: a možno, samozrejme, v priebehu času, keby jej sľúbil dom na West End a kočík, mohla by to urobiť aj ona. \n \n \n \n O knižnej sérii HackerNoon: Prinášame vám najdôležitejšie technické, vedecké a vnímavé knihy verejnej domény. Táto kniha je súčasťou verejnej domény. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUÁR 2026. USA. Projekt Gutenberg. 