Familie Feuds en die moeilike keuses van die lewe in die Moors

Astounding Stories of Super-Science Februarie, 2026, deur Astounding Stories is deel van HackerNoon se Boek Blog Post reeks. Jy kan spring na enige hoofstuk in hierdie boek hier. Die Moors en die Fens, volume 1 (van 3) - Hoofstuk VII: Treats van baie dinge
Geskryf deur J. H. Riddell Riddell Met nog minder voorkoms dat hy ooit so iets in sy lewe voorheen gedoen het nie, as wat sy groet aan Mina, die handelaar, gekenmerk het, met 'n vaag idee dat sulke dinge op soortgelyke geleenthede gebruiklik was, en innerlik bedroef dat hulle so was, het hy sy suster ernstig gekuss; nadat hy hierdie prestasie vervul het, het hy 'n stoel langs haar sofa getrek en gevra: "As sy beter gevoel het." “Ek was nog baie moeg,” was die antwoord, “Ek het gister nag nie slaap tot lank nadat jy teruggekeer het nie, dink oor hoe baie ellendig jy moes gewees het.” Die handelaar het begin, en 'n bietjie senuweeagtig gevra wat sy bedoel het. “Oh, woon alleen in hierdie hartseer huis, en het niemand om te sorg vir jou behoeftes behalwe daardie verskriklike ou vrou (John, ek kan nie pretensieer om haar te verdra nie), en word begrawe in hierdie uit die pad plek; en het geen dame smaak om jou huis behoorlik vir jou te versier nie.” "Ek is jammer," het haar broer met 'n glimlag teruggekeer, "jy het so onnodig jou nagrusting aan my bekommernisse geoffer: ek het, soos die meeste ander mense, my deel van die proewe gehad, maar beslis nooit gedroom het om my huis, meubels en dienskneg onder hulle te klassifiseer nie. “Oh! Malcolm is die beste, slimste, liefste seun wat ooit bestaan het; maar wat die Mina betref—” “Waarom wat is verkeerd met Mina,” het die handelaar gevra en gevind dat 'n dooie blank bedoel is om volumes in die kind se onguns uit te druk; “wat is verkeerd met Mina?” “Alles,” antwoord die dame, “die gedagtes, maniere, idees, voorkoms, alles.” “Ondanks haar oormatige bleekheid, en die buitengewone manier waarop sy haar haar haar op een kant geknip het, sien ek niks baie verkeerd met haar voorkoms nie,” het hy teruggekeer; “en Malcolm vertel my dat die laaste in groot haas gedoen is, voordat sy Craigmaver verlaat het, sodat sy die krulle aan haar oom en neef kon gee; en wat die bleekheid betref, ons almal weet die rede hiervoor, Eliza.” “Ja, maar dit lyk so onnatuurlik in 'n kind om vir maande lank te bly pyn en huil, wanneer ons almal vir haar alles gedoen het wat ons kon; sy is te verouderd; haar pa het haar heeltemal verwoes, sy het nooit omgee vir die dinge wat ander kinders doen nie, sy het haar nooit soos hulle bereik nie, en haar hartseer lyk meer soos die van 'n vreemd-tempereerde ou vrou, as die oorgangsprobleem van 'n klein meisie. “Maar Eliza,” het haar broer streng geskreeu, “jy, wat die weduwee van haar vader is, wil nie Mina blameer dat jy so bitter vir hom gehuil het nie?” “Nie as sy dit soos ’n kind sou gedoen het nie,” het die dame woedend teruggekeer, “maar sy het nie gedoen nie.Nadat ek my tot ’n perfekte skeleton gedra het, haar deur die lae koors wat ons so lank in Skotland gevang het, versorg het, het sy die eerste ding gesê, toe haar bewussyn teruggekeer het, was: “Waar is my liewe pa? ek het liewer hom gehad as enige ander in die wêreld – waar is hy?” en toe ek vir haar gesê het: “Sy moet baie stil lig en nie vir hom vra nie, want hy kon nie meer na haar toe kom nie, maar dat ek by haar sou bly as sy kies nie;” sy het gesê, “O, ek onthou nou; maar ek maak nie om niemand behalwe hom nie,” en het begin huil en swaai sodat sy Merapie het nie geantwoord nie, maar het haar ernstig gekyk na haar wat die oorspronklike frase uitgespreek het. Sy was nie aan 'n skeleton gedra nie, nie deur hartseer nie, nie deur te kyk nie—dit feit was vanzelfsprekend, en die klein plek wat Mina in haar hart beset het, was nie minder duidelik nie. "Arme klein wesens," het die handelaar geestelik uitgeroep, herinnerend aan die blare, gedagteskeerde gesig tot in die geheue; en alhoewel dit nie baie bekommerd moet wees oor die gevoelens en beproewings van sy bure in die algemeen en die gevoelens en beproewings van kinders in die besonder nie, het op die huidige geleentheid iets wonderbaarlik soos medelye in sy bors opgeblaas in die naam van die Na 'n pauze, toegewy aan die nutteloze verwagting van 'n antwoord van 'n soort van haar broer se lippe, het Mrs. Frazer voortgegaan. “Maar hoekom praat van Mina? sy sal verbeter nou sy is weg van daardie verskriklike Highland berge en vulgar Skotse mense, en gooi meer onder kinders en vennote van haar eie rang 124in die lewe! “Ek het gedink,” het Mr. Merapie opgemerk, “dat hulle regtig gevestig was—dat jy by my sou woon.” “Natuurlik,” het sy suster teruggekeer, wat 'n bietjie gekleur het, “maar ek neem aan dat jy nie voorstel om in Belerma-plein te bly nie.” “En hoekom nie?” het Mr. Merapie gevra. “Waarom nie?” het sy teruggekeer; “dit is so verskriklik onmoontlik.” “En, my liewe Eliza, van watter aardse gevolg is mode vir jou of vir my; sal dit jou kinders ondersteun, kleed, opvoed? kan dit 'n iota bydraai aan ons geluk? mode is 'n woord wat meer huishoudelike vrede vernietig het, meer fortuin verspil het, meer huise verwoes gemaak het, en uiteindelik, minder ware vreugde vir stervelinge veroorsaak het as enige ander in ons taal. “Maar jy bedoel nie om te sê nie,” het Mrs. Frazer begin, haar verbaasheid wat vir 'n keer haar onverskilligheid beheer het, en haar veroorsaak om nie net vinnig te praat nie, maar hardop; “maar jy bedoel nie om te sê jy het my van Craigmaver na die hier?” Lewe Ek het beslis nie die bedoeling gehad om jou van Craigmaver na “Maar as dit jou begeerte is, raadpleeg asseblief jou eie neigings oor die onderwerp nie; ek wil hulle in elk geval nie beskerm nie,” het haar broer bietjie kleinlik geantwoord; “en meneer Merapie, nadat hy homself van hierdie verpligte toestemming bevry het, het opgestaan, en het 'n soort van voordeelposisie op die hartmat geneem, het hom voorberei om die res van die onderhoud met watter geduld hy kon deur te gaan. Die Frazer het haar kop in die sofa kussing begrawe: “Dit sou goed vir haar gewees het as sy op dieselfde tyd as haar arme liewe Allan gesterf het, en saam met hom in die rustige graf gelê is; sy was ellendig – sy was ellendig – sy het van haar broer verskillende behandeling verwag; maar al die mense was dieselfde – hartloos – ongevoelens – egoïsme. Sy het haar 'n pragtige huis, en diensknegte, en alles aangebied; maar sy het gesê, sy sou na haar broer gaan, en dit was die gevolg daarvan: om na 'n lae, verskriklike plek, in 'n bedrieglike vuil huis gebring te word, waarvan die naam en sigself, behalwe die vermoeidheid van hul haastige reis, haar eie dienskneg so siek gemaak het dat sy nie in staat was om op te staan en haar meesteres te besoek nie; wat gevolglik, vir selfs suikerlose voorraad van koffie, op die barmhartigheid van een van die mees gruwelike onder die ouer vroue gegooi is: na so 'n plek gebring, en toe sy, nadat sy geduldig alles gedra het, die voordeligheid voorgestel het om 'n ander huis te soek, is sy w Hy Die handelaar het van die soort dade waaruit die herders van Engeland lief is om die wet aan hul vroue en kinders te lewer, gekyk—eerstens na die donker November-hemel, dan na sy suster, uiteindelik rondom die kamer. kalm soos hy kon wag vir die einde van 'n April-dus, waarvan geen deel op sy kop val nie, het hy wag totdat Mrs. Frazer se verontwaardigende gevoelens afgesny het, of ten minste totdat daar 'n luier sou kom; en, toe die swaai minder gereeld geword het, en die klagtes en beskuldigings nie so bedrieglik of heftig geword het nie, het hy in 'n stem van stilte gesê— “Ek het nooit gedink Eliza, jy was veral oorbelast met sin, en nou is ek seker daarvan. Dit is een van daardie dinge, inderdaad, wat geen verloop van tyd, of verandering van plek, of ellende, of onderrig, in die karakter van enige individu kan implanteer nie, en daarom was ek intens dwaas om te verwag dat jy dit met die verloop van jare en 'n groot ongeluk verkry het nie. En as jy nie uit jou briewe verstaan het dat jy die mees ernstige begeerte gehad het om Skotland te verlaat nie, sou ek nooit gedroom het om jou hier te vra nie: maar nou, as jy hier is; as die enigste huis wat ek kan bied, lyk jy dit nie tevrede te hê nie; as jy nie na jou posisie kan kom nie; en as jy nie sal verstaan dat ek, alhoewel ryk en bereid om Hier was 'n kom af! 'n ellendige ontwaking uit drome van Berkeley-plein, eindelose bedekkingsrekeninge, amberkleurige gordiene, luukse meubels, 'n kar, moontlik, diensknegte miskien, geld ; en 'n verskriklike realiteit van 'n alternatief wat aangebied word tussen Belerma-plein en vervelige gentel-huise, en 'n belachelike inkomste van honderd per jaar; - twintig pond per kwartaal, nie regtig twee per week nie. In die libido "Ek kon so 'n proposisie nie dink nie," begin die verwarde dame; maar John Merapie, wat dit kortliks met 'n beklemtoon "Jy het beter daaroor gedink," het haar na haar eie meditasie laat sit. Onbevredigend genoeg het hulle beslis bewys, maar tyd en hoop het, soos hulle gewoonlik doen, 'n soort balm in haar beker van bitterheid gegooi; en, by byna onmerkbare mate, het die dame tot die aangename gevolgtrekking gekom dat mans nie onkwetsbaar is nie. Miskien was sy te abrupt; het sy hom nie genoeg gesmeek nie, het sy te veel verlang nie. Sy sou blyk te gee — sou dit eintlik vir die oomblik gedoen het; en miskien in tyd kon hy gelei word om haar standpunte te aanvaar en saam met haar begeertes te stem. In elk geval, verlaat sy huis, ruzie met hom, verloor sy die kans dat hy Malcolm sy erfgenaam maak, sy sou nie; kortliks, voor twee uur verby was, het mevrouw Frazer weer tot die gevolgtrekking gekom dat sy haar broer kon veroorsaak om iets te doen, as sy net die regte plan met hom geneem het — en hom bestuur het. Maar, ongelukkig, om Moore se soortgelyke intieme, “hoop” te noem, het dit in hierdie geval, soos dit gewoonlik doen, “soos die voël in die storie,” en dus die dame, 129 met sy briljante plumage, in die perfekte labyrint van verbeelding gewandel, van daar af, toe sy hartseer gesê het dat sy op die verkeerde pad was, het sy teruggekeer na die veiligheid, alhoewel onuitnodigend, in werklikheid, met watter spoed sy kon. Sy het haar idees van die herders van die skepping in die algemeen gevorm uit haar oomblikse jeugtelike waarneming van haar waardige pa, wat so oormatig vriendelik en sensitief was dat, as sy net lank genoeg vir iets gehuil het, sy dit gekry het: So was Mrs. Frazer oorwin; sy moes onderwerpe—daar was geen alternatief nie; en dus, wat haar betref, het hy oorweldig: maar lank gelede het die waardige koopman ontdek dat daar niks op aarde so moeilik was om te tameer of te bestuur as 'n kind nie, en dat van al die kinders, Mina was die moeilikste om te hanteer; in so 'n manier dat, wat sy ook al gedoen het, hy dit onmoontlik gevind het om ernstig kwaad te wees op haar, behalwe dat, Mina se wil is beduidend sterker as haar oom, wanneer sy neigings en haar geslaag het om te klop, hy het altyd opgee, nadat hy net lank genoeg gehad het om die klein meisie haar krag te leer. En soos dit gebeur het dat, op die eerste keer dat sy gestuur is, nie na 'n geselekteerde seminar nie, soos haar ma beplan het, voordat sy die Hoogland verlaat het, die geval sou wees nie, maar na 'n redelik groot dagskool, wat deur Mr. Merapie gekies is, miskien vir geen beter motief as omdat die hoof daarvan kaliko-klere gedra het, en volhard het, vir 'n rede wat sy en 'n paar intieme vriende ken, om haar leerlinge slegs nuttige dinge te leer, of eerder, dinge wat sy nuttig genoem het, maar wat eintlik nie so was nie. 'n baie absurde vraag, wat baie wyser koppe kon raai as wat sy kan antwoord, naamlik: "Wanneer is die beste land in die wêreld?" antwoord, sonder 'n oomblik twyfel, "Skotland;" en ten spyte van verduideliking, bedrog, bedreigings en straf, het sy so hardnekkig aan haar teks gehou, en daarop voeg, eerste, dat haar oom die beste man daarin was, en tweede, dat Londen die ergste plek in die heelal was, en dat sy dit gehaat het, en dat sy wou kon teruggaan na Craigmaver - dat sy gedoen het; dat die superintendent, wat 'n volmaakte horror van Skotland en die Scotch gehad het, en 133 vreesde, bovendien, dat so 'n voorbeeld op die ander studente mag hê, Regeer Daar was 'n hoop van vergifnis aan Mina, as sy op enige stadium van haar reis na Belerma-plein berou het, en meegaand teruggekeer het in die skoolkamer, en aan die opperbevelvoerder, in die teenwoordigheid van al die kinders, gesê het: "Engeland is die mooiste land in die wêreld, en ek is baie jammer ma'am, en hoop jy sal my vergewe dat ek so naïef was; "maar, op die blote voorstel, het die gekonsentreerde Highland-bloed van die hele Frazer-klank verontwaardig in die kind se wange gespring, en sy het so baie slegte dinge oor Engeland en die Engelse gesê, en dit alles, ek spyt toe, het sy van Colin Saunders se lippe gehoor dat die skoolmeester, in baie vrees, “Is jy nie jammer nie, liewe?” vra Miss Caldera, nadat hulle vir 'n mate stil gehandhaaf het. “Nee, ek is nie,” was die vinnige antwoord; “Ek sou dit weer sê, as sy my weer vra, en as sy nie, sou ek dit dink.” “Wat sal jou liewe ma vir jou sê?” vra die dame. “Niks,” het Mina geantwoord. “Waarom, sal sy nie kwaad wees nie?” vra Miss Caldera, en spring vinnig tot die gevolgtrekking dat, as sy nie wou nie, die geheim van haar dogter se koppigheid homself verduidelik het; “sal sy nie kwaad wees nie?” "Miskien kan sy, inderdaad, ek is seker sy sal, maar ek maak nie saak nie," het haar aanklag dapper geantwoord. “Maak dit nie saak dat jou ma kwaad is nie? oh! fie!” het die gouverneur gesê, wat meer geheimsinnig geword het as ooit; in reaksie daarop het sy 'n vasbeslote “Nee” gekry, waarin Mina op een of ander manier 'n toon probeer maak, wat daarop dui dat die woede van die hele wêreld vir haar baie min beteken het. Daar was 'n pauze, en dan het Miss Caldera, in 'n kalmerende stem, begin: “Nou moet jy nie graag terugkom met my as 'n goeie klein meisie nie, en—” “Nee, ek moet nie;” onderbreek Mina, “en 135wat meer, ek sou nie; ek sal nooit weer na skool gaan nie, so lank as ek leef nie, want daardie slegte ou vrou het my geslaan, en ek is nog nooit deur iemand in my lewe geslaan nie; pa het my nooit toegelaat om geslaan te word nie – oh! ek wens my eie liewe pa was nou hier nie.”Of die vermelding van sy naam haar weggeneem het van die plek waar sy gestaan het, of as 'n skielike spoed van ou bedriewe haar laat vergeet dat sy in 'n ware Londense straat was, een ding is onbetwistbaar – dat sy, aan die einde van die boonste frase, in so 'n volmaakte agonie van trane gebreek het, dat Miss Caldera, heeltemal geskok en verward, “Wat is die saak?” vra een van die twee herders, wat geslaag het om te gaan; “is die kind seer?” “Slegs onbeleefd, ek vrees,” het Miss Caldera geantwoord, teen watter bewering, Mina onmiddellik 'n verontwaardigende protest ingegaan. “Ek is nie, maar ek wil my pa hê, en hy is dood; en ek wou in Skotland bly en hulle sal my nie toelaat nie.” “Goed genadig! waarom is dit Mina Frazer, die neef van meneer Merapie,” het die metgesel van hom wat die eerste gepraat het, uitgeroep; na watter ontdekking, 136Mr. Alfred Westwood, want hy was dit, het omgedraai en met Miss Caldera en haar bevel, na die deur van sy hoof se huis in die “Square;” en, nadat hy so volledige besonderhede verkry het, het hy die geleentheid geneem om die hele storie aan meneer Merapie te vertel, voor die heer teruggekeer het huis toe, en het 'n redelik oormatige verslag daarvan uit die lippe van sy suster gehoor. “Wat moet ek met haar doen, arme klein ding?” vra Mr. Merapie van sy bediener, wat onlangs in 'n mate sy vertroulike raadgewer geword het; “sy is meer moeilik vir my as die hele besigheid. ek het nog nooit so jammer en angstig vir 'n menslike wese gevoel nie. Mr. Westwood het gelaai, en so, ten spyte van sy verwarring, het Mr. Merapie gedoen, maar die volgende oomblik het hy bygevoeg: “Ja, maar inderdaad, die saak is buite ’n struikelblok, want daar is niemand by die huis om haar te bestuur nie, en Mrs. Frazer sal haar nie na Skotland laat gaan nie; en as sy besluit het om nie terug te keer na skool nie, hoekom, ek kan haar nie maak nie, dit is alles.” “Ek kan haar bestuur; sy doen wat ek haar vra,” het Mr. Westwood opgemerk. “Want!” ejakuleer die handelaar, met 'n blik van ongelooflike wonder op die spreker; “en hoe die deuce gaan jy? dit sal 'n geheim wees om te weet.” “Waarom jy sien,” het sy teruggekeer. “Ek laat haar so baie praat as wat sy wil oor ‘huis’, soos sy die heidene Highland-plek noem, en nooit teen haar teenkom nie, maak nie saak wat sy sê nie; en vertel haar dat ek self in Skotland was: dit alles maak haar so wonderlik behandelbaar, dat as ek sê, ‘Wil jy nie so en so vir my doen nie?’ sy antwoord, ‘Ja,’ onmiddellik.” Werkgewer “O, dit is dit, is dit nie?” het Mr. Merapie met 'n ontevrede lug opgemerk, asof hy so ver van sy einde was as ooit, “maar het sy jou nie tot die dood gedra nie; sy sou vir ure praat oor daardie verwarde Glenfiord, en 'n ou Calvinistiese tuinier wat haar in 'n paar wonderlike teologiese geheimenisse gelei het; word jy nie baie moeg van haar nie? Doen dit dikwels.” I “Frank, in elk geval,” het die bediener gedink; dan het hy hard geantwoord, “Nee; ek is nooit moeg van iets wanneer ek enige voorwerp het, maak nie saak hoe klein, in 138view; en, bovendien, jy weet, ek hou van kinders, wat jy, meneer, ek glo nie is nie.” “Ek verstaan hoe om boeke te hou en goed geld te maak; maar as ek ooit die menslike natuur verstaan, en meer veral daardie deel daarvan wat vroulike natuur genoem word, gee ek die studie as hopeloos op.” “Ek het nie geweet dat jy dit ooit begin het nie,” het Mr. Westwood eenvoudig gesê, waarna Mr. Merapie vinnig gevra het, “Maar wat moet ek met hierdie neef van my doen? dit is die huidige vraag; want terug na die skool dink ek sy sal skaars na haar pa gaan, selfs as hy nou lewe, en daar is geen nut om haar ma iets daaroor te vra nie.” “Miss Frazer wil hê sy moet na ’n modieuze boarding-skool gaan, het sy nie?” vra Mr. Westwood. “Ja,” het sy baas geantwoord, “maar ek het besluit sy sal nie gaan nie.” “Wel, dan, die enigste ander plan wat ek kan voorstel, is dat jy 'n besoekende gouverneur vir haar het; 'n persoon soos hierdie Miss Caldera, byvoorbeeld: 'n vriendelike verstandige vrou kan byna doen wat sy van jou neef gekies het. Wat 'n eenvoudige plan wat nog nooit voorheen in die brein van die waardige maar verwarde handelaar ingekom het nie, het hy dadelik gevat, en het heer Westwood hartlik bedank vir sy voorstel, het hom geïnformeer dat hy die nuttigste man in die wêreld was, en dat hy regtig nie geweet het wat hy sonder hom sou doen nie. En die heer Westwood het ’n vroeë geleentheid geneem om Mrs. Frazer te vertel hoe hy met Mr. Merapie gepraat het oor haar dogter na ’n verpleegskool te stuur, aan wat hy hom so heeltemal verzet het, dat hy net as ’n Hy het vir haar voorgestel dat dit geskik was om 'n soort gouverneur vir haar te hê. Oor die hele “Natuurlik, my liewe mevrouw,” het hy op indrukwekkende wyse voortgegaan, “niets anders as ’n aristokratiese skool kon haar jy wil, maar (jy verstaan my, ek praat met strikte vertroue met jou,) my uitstekende leier—so waardig en vriendelik soos 'n man soos ooit bestaan het—het 'n paar eienaardighede (ons is almal 'n bietjie eksentriek, jy weet), en sy afkeer van wat jy en ek moet noem geniaal, 140agtige samelewing is so onoverkomlik, dat ek dit heeltemal nutteloos gevind het om verder te veg. Al die Mrs. Frazer het geglo dat hy reg was, en het hom verseker dat sy hom as een van die vriendelikste, ware, verstandigste vriende beskou het; maar dat, soos haar broer beskou het, hy hopeloos was; en, met betrekking tot Mina, het die minste die beter gesê; dit was 'n pynlike onderwerp: vir jare het sy die grootste proef ooit deur 'n sterflike ervaar het; - en Mrs. Frazer het gehuil, en Mr. Westwood het medelye en troos gegee; en die relikwer van Captain Frazer het hom as die mees aangename persoon beskou, en hy het gehoop dat haar broer hom gou in vennootskap sal neem; en miskien, in die loop van die tyd, as hy haar 'n huis by die West End en 'n kar belowe het, sou sy dit ook 