BTCC Exchange anunță extinderea triplă a forței de muncă la TOKEN2049 Singapore

VILNIUS, Lituania, 1 octombrie 2025, Chainwire/--BTCC, cea mai longevivă bursă de criptomonede din lume, a anunțat astăzi la TOKEN2049 Singapore planul său ambițios de a-și tripla forța de muncă globală la 3.500 de angajați în următoarele șase luni. Anunțul vine la TOKEN2049 Singapore, primul eveniment Web3 din Asia care are loc la Marina Bay Sands Expo & Convention Centre din 1-2 octombrie, 2025. Expansiunea forței de muncă pentru construirea infrastructurii Web3 Expansiunea agresivă va vedea echipele de dezvoltare a tehnologiei blockchain crescând la aproximativ 1.200 de ingineri (reprezentând 35% din totalul numărului de angajați) concentrați pe construirea infrastructurii Web3 de generație următoare și integrarea serviciilor în ecosistemul descentralizat. Inițiativele de dezvoltare acoperă portofele de ecosistem complet, plățile mobile, integrarea inteligenței artificiale și tokenizarea activelor din lumea reală (RWA). 

"Construim puntea dintre Web3 și viața de zi cu zi", a declarat Alex Hung, șeful operațiunilor la BTCC Exchange. 

"Viziunea noastră finală este de a crea o platformă în care utilizatorii pot integra fără probleme BTCC în viața lor de zi cu zi - plătind taxe de parcare, cumpărând cafea sau gestionând plățile de școlarizare prin intermediul aplicației BTCC, câștigând în același timp recompense. Construirea responsabilă: 50+ profesioniști juridici pentru conformitate globală Pe lângă expansiunea tehnică, BTCC intenționează să-și extindă echipa juridică la peste 50 de profesioniști pentru a sprijini angajamentul regulator global. Dincolo de simpla conformitate, schimbul își propune să participe activ la modelarea cadrelor de reglementare la nivel mondial, bazându-se pe cei 14 ani de experiență din industrie pentru a contribui la o perspectivă semnificativă în dezvoltarea politicilor Web3. 

"Expansiunea noastră în conformitate globală și angajamentul politic este despre a ajuta la modelarea viitorului acestei industrii în mod responsabil și pentru a se asigura că inovația poate prospera în cadrul clar și rezonabil", a adăugat Alex. Experiența BTCC la TOKEN2049 și dincolo Pentru participanții la TOKEN2049, dornici să vadă această viziune în acțiune, BTCC își prezintă marca la Booth PB4-46, cu o instalare pe tema baschetului, care sărbătorește parteneriatul schimbului cu ambasadorul global al mărcii, Jaren Jackson Jr. După conferința principală, BTCC va găzdui un eveniment de partea Poolside Sync vineri, 3 octombrie, reunind membrii comunității și liderii industriei pentru discuții continue. Expansiunea forței de muncă reflectă foaia de parcurs strategică mai largă a BTCC pentru a reimagina ceea ce platformele de criptomonede pot realiza.În scopul de a furniza servicii financiare cuprinzătoare care tulbura liniile dintre finanțele tradiționale și tehnologiile descentralizate, BTCC se poziționează ca mai mult decât doar un schimb - ca o infrastructură esențială Web3 pentru următoarea generație de finanțe digitale. Despre BTCC Înființată în 2011, este un lider global de schimb de criptomonede care deservește peste 10 milioane de utilizatori din peste 100 de țări. Parteneriat cu 2023 Defensive Player of the Year și 2x NBA All-Star Jaren Jackson Jr. ca ambasador global al mărcii, BTCC oferă servicii de tranzacționare cripto sigure, accesibile, cu o experiență de utilizator de neegalat.