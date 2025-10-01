BTCC Exchange најави тројна глобална експанзија на работната сила на TOKEN2049 Сингапур

ВИЛНИУС, Литванија, 1 октомври, 2025 година, Chainwire/--BTCC, најдолготрајната размена на криптовалути во светот, денеска на TOKEN2049 Сингапур го објави својот амбициозен план за тројно зголемување на глобалната работна сила до 3.500 вработени во текот на следните шест месеци. Најавувањето доаѓа на TOKEN2049 Сингапур, премиерот на Азија Web3 настан се одржува во Марина Беј Сандс Експо & Конвенциски центар од 1-2 октомври, 2025. со илјадници учесници, изложувачи и говорници конвергенција на настанот, BTCC го одбра овој марка индустрија собир за да ја открие својата најамбициозна експанзија досега. Проширување на работната сила за изградба на Web3 инфраструктура Агресивното проширување ќе ги види тимовите за развој на блокчејн технологија да пораснат на околу 1.200 инженери (што претставува 35% од вкупното население) фокусирани на изградба на следната генерација Web3 инфраструктура и интегрирање на услуги низ децентрализираниот екосистем. Иницијативите за развој опфаќаат целосни екосистемски паричници, мобилни плаќања, интеграција на вештачка интелигенција и токенизација на активите во реалниот свет (RWA). \n \n „Ние го градиме мостот помеѓу Web3 и секојдневниот живот“, вели Алекс Хунг, шеф на операциите на BTCC Exchange. „Ние го градиме мостот помеѓу Web3 и секојдневниот живот“, вели Алекс Хунг, шеф на операциите на BTCC Exchange. \n \n „Нашата крајна визија е да создадеме платформа каде што корисниците може беспрекорно да го интегрираат BTCC во нивниот секојдневен живот – плаќање такси за паркирање, купување кафе или обработка на плаќања за школарина преку BTCC апликацијата додека заработуваат награди. „Нашата крајна визија е да создадеме платформа каде што корисниците може беспрекорно да го интегрираат BTCC во нивниот секојдневен живот – плаќање такси за паркирање, купување кафе или обработка на плаќања за школарина преку BTCC апликацијата додека заработуваат награди. Одговорно градење: 50+ правни професионалци за глобално усогласеност Покрај техничката експанзија, BTCC планира да го зголеми својот правен тим на повеќе од 50 професионалци за да го поддржи глобалното регулаторно ангажирање. Покрај едноставната усогласеност, размена има за цел активно да учествува во обликувањето на регулаторните рамки ширум светот, искористувајќи се на своето 14 години искуство во индустријата за да придонесе за значајни увид во развојот на политиката на Web3. \n \n „Нашето проширување во глобалната усогласеност и ангажирање во политиката е за да помогнеме да се обликува иднината на оваа индустрија одговорно и да се осигура дека иновациите можат да напредуваат во јасни, разумни рамки“, додаде Алекс. „Нашето проширување во глобалната усогласеност и ангажирање во политиката е за да помогнеме да се обликува иднината на оваа индустрија одговорно и да се осигура дека иновациите можат да напредуваат во јасни, разумни рамки“, додаде Алекс. Искуство BTCC на TOKEN2049 и понатаму За учесниците на TOKEN2049, кои сакаат да ја видат оваа визија во акција, BTCC го претставува својот бренд на Booth PB4-46, со инсталација на тема кошарка која го слави партнерството на размена со глобалниот амбасадор на брендот Џерен Џексон Џуниор. По главната конференција, BTCC ќе биде домаќин на Poolside Sync страничен настан во петок, 3 октомври, собирајќи ги членовите на заедницата и лидерите на индустријата за продолжена дискусија. . Овде Овде Целта на BTCC е да обезбеди сеопфатни финансиски услуги кои ги замаглуваат линијата помеѓу традиционалните финансии и децентрализираните технологии, BTCC се позиционира како повеќе од само размена – како суштинска Web3 инфраструктура за следната генерација на дигитални финансии. За BTCC Основана во 2011 година, е водечка глобална размена на криптовалути која служи на повеќе од 10 милиони корисници во 100+ земји.Партнерство со 2023 Defensive Player of the Year и 2x NBA All-Star Jaren Jackson Jr. како глобален бренд амбасадор, BTCC обезбедува безбедни, достапни услуги за крипто тргување со неспоредливо корисничко искуство. БТЦ БТЦ Официјална веб страница: https://www.btcc.com/en-US https://www.btcc.com/en-US X од: https://x.com/BTCCexchange https://x.com/BTCCexchange #BTCCexchange #BTCCToken2049 во САД Контакт Аријан Линг Прес@btcc.com \n \n Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Програмата Програмата