BTCC Exchange công bố sự mở rộng nhân lực toàn cầu ba lần tại TOKEN2049 Singapore

VILNIUS, Lithuania, ngày 1 tháng 10 năm 2025, Chainwire/--BTCC, sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ lâu nhất thế giới, hôm nay tại TOKEN2049 Singapore đã công bố kế hoạch đầy tham vọng của mình để tăng gấp ba lực lượng lao động toàn cầu của mình lên 3.500 nhân viên trong sáu tháng tới. Thông báo này được công bố tại TOKEN2049 Singapore, sự kiện Web3 hàng đầu của châu Á diễn ra tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Marina Bay Sands từ ngày 1-2 tháng 10 năm 2025.Với hàng ngàn người tham dự, triển lãm và diễn giả hội tụ tại sự kiện này, BTCC đã chọn cuộc họp ngành công nghiệp marquee này để tiết lộ sự mở rộng đầy tham vọng nhất cho đến nay. Mở rộng lực lượng lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng Web3 Sự mở rộng tích cực sẽ thấy các đội phát triển công nghệ blockchain phát triển lên khoảng 1.200 kỹ sư (tức là 35% tổng số người) tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng Web3 thế hệ tiếp theo và tích hợp các dịch vụ trên toàn hệ sinh thái phi tập trung. Các sáng kiến phát triển bao gồm ví toàn hệ sinh thái, thanh toán di động, tích hợp trí tuệ nhân tạo và token hóa tài sản thế giới thực (RWA). \n \n "Chúng tôi đang xây dựng cầu nối giữa Web3 và cuộc sống hàng ngày", Alex Hung, Giám đốc điều hành tại BTCC Exchange cho biết. "Chúng tôi đang xây dựng cầu nối giữa Web3 và cuộc sống hàng ngày", Alex Hung, Giám đốc điều hành tại BTCC Exchange cho biết. \n \n "Tầm nhìn cuối cùng của chúng tôi là tạo ra một nền tảng nơi người dùng có thể tích hợp BTCC vào cuộc sống hàng ngày của họ - trả phí đỗ xe, mua cà phê hoặc xử lý thanh toán học phí thông qua ứng dụng BTCC trong khi kiếm được phần thưởng. "Tầm nhìn cuối cùng của chúng tôi là tạo ra một nền tảng nơi người dùng có thể tích hợp BTCC vào cuộc sống hàng ngày của họ - trả phí đỗ xe, mua cà phê hoặc xử lý thanh toán học phí thông qua ứng dụng BTCC trong khi kiếm được phần thưởng. Xây dựng có trách nhiệm: 50+ chuyên gia pháp lý cho tuân thủ toàn cầu Cùng với việc mở rộng kỹ thuật, BTCC có kế hoạch mở rộng đội ngũ pháp lý của mình lên hơn 50 chuyên gia để hỗ trợ sự tham gia của các nhà quản lý toàn cầu. Ngoài việc tuân thủ đơn giản, trao đổi nhằm mục đích tham gia tích cực vào việc định hình các khuôn khổ quy định trên toàn thế giới, dựa trên 14 năm kinh nghiệm trong ngành để đóng góp những hiểu biết có ý nghĩa cho sự phát triển chính sách của Web3. \n \n "Sự mở rộng của chúng tôi vào việc tuân thủ toàn cầu và cam kết chính sách là giúp định hình tương lai của ngành công nghiệp này một cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng đổi mới có thể phát triển trong các khuôn khổ rõ ràng và hợp lý", Alex nói thêm. "Sự mở rộng của chúng tôi vào việc tuân thủ toàn cầu và cam kết chính sách là giúp định hình tương lai của ngành công nghiệp này một cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng đổi mới có thể phát triển trong các khuôn khổ rõ ràng và hợp lý", Alex nói thêm. Trải nghiệm BTCC tại TOKEN2049 và hơn thế nữa Đối với những người tham dự TOKEN2049 mong muốn thấy tầm nhìn này trong hành động, BTCC đang giới thiệu thương hiệu của mình tại Booth PB4-46, với một cài đặt theo chủ đề bóng rổ kỷ niệm sự hợp tác của sàn giao dịch với đại sứ thương hiệu toàn cầu Jaren Jackson Jr. Sau hội nghị chính, BTCC sẽ tổ chức một sự kiện bên cạnh Poolside Sync vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 10, tập hợp các thành viên cộng đồng và các nhà lãnh đạo ngành để thảo luận tiếp tục. . Ở đây Ở đây Mục tiêu của BTCC là cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện làm mờ ranh giới giữa tài chính truyền thống và công nghệ phi tập trung, BTCC đang định vị bản thân như nhiều hơn là một sàn giao dịch – như là cơ sở hạ tầng Web3 thiết yếu cho thế hệ tài chính kỹ thuật số tiếp theo. Về BTCC Được thành lập năm 2011, là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hàng đầu phục vụ hơn 10 triệu người dùng trên 100 quốc gia.Hợp tác với 2023 Defensive Player of the Year và 2x NBA All-Star Jaren Jackson Jr. là đại sứ thương hiệu toàn cầu, BTCC cung cấp các dịch vụ giao dịch tiền điện tử an toàn, dễ tiếp cận với trải nghiệm người dùng chưa từng có. BTCC BTCC Website chính thức: https://www.btcc.com/en-US https://www.btcc.com/en-US X : https://x.com/BTCCexchange https://x.com/BTCCexchange #BTCCexchange #BTCCToken2049 Liên hệ Lời bài hát Aaryn Ling Thông tin: press@btcc.com \n \n Câu chuyện này được công bố dưới dạng thông cáo báo chí của Chainwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Câu chuyện này được công bố dưới dạng thông cáo báo chí của Chainwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Chương trình Chương trình