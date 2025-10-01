BTCC Exchange najavljuje trostruku globalnu ekspanziju radne snage na TOKEN2049 Singapuru

VILNIUS, Litvanija, 1. oktobra 2025, Chainwire/--BTCC, najduža kriptovalutna berza na svijetu, objavila je danas na TOKEN2049 Singapuru svoj ambiciozni plan da udvostruči svoju globalnu radnu snagu na 3.500 zaposlenih u narednih šest mjeseci. Najava dolazi na TOKEN2049 Singapur, Azije premier Web3 događaj koji se održava na Marina Bay Sands Expo & Convention Centre od 1. do 2. oktobra 2025. godine. S hiljadama prisutnih, izlagača i govornika zbližavajući na događaju, BTCC je izabrao ovaj markee industrija okupljanje otkriti svoju najambiciozniju ekspanziju do sada. Širenje radne snage za izgradnju Web3 infrastrukture U srcu ove ekspanzije je ogromna investicija u tehničke talente. Agresivno širenje videće razvoj timova blockchain tehnologije raste na oko 1.200 inženjera (koji predstavljaju 35% ukupnog broja ljudi) fokusiran na izgradnju nove generacije Web3 infrastrukture i integraciju usluga širom decentralizovanog ekosustava. Inicijative za razvoj obuhvataju punu ekosistemsku novčanik, mobilna plaćanja, integraciju veštačke inteligencije i tokenizaciju imovine u stvarnom svijetu (RWA). \n \n "Mi gradimo most između Web3 i svakodnevnog života", rekao je Alex Hung, šef operacija na BTCC Exchange. "Mi gradimo most između Web3 i svakodnevnog života", rekao je Alex Hung, šef operacija na BTCC Exchange. \n \n "Naša konačna vizija je da stvorimo platformu na kojoj korisnici mogu glatko integrirati BTCC u svoj svakodnevni život - plaćanje pristojbi za parkiranje, kupovinu kafe ili obradu plaćanja školovanja putem aplikacije BTCC dok zarađuju nagrade. "Naša konačna vizija je da stvorimo platformu na kojoj korisnici mogu glatko integrirati BTCC u svoj svakodnevni život - plaćanje pristojbi za parkiranje, kupovinu kafe ili obradu plaćanja školovanja putem aplikacije BTCC dok zarađuju nagrade. Izgradnja odgovorno: 50+ pravnih stručnjaka za globalnu usklađenost Pored tehničke ekspanzije, BTCC planira proširiti svoj pravni tim na više od 50 profesionalaca kako bi podržao globalno regulatorno angažovanje. Pored jednostavne usklađenosti, razmjena ima za cilj da aktivno učestvuje u oblikovanju regulatornih okvira širom svijeta, oslanjajući se na 14 godina iskustva u industriji kako bi doprinijela značajnim uvidima u razvoj politike Web3. \n \n "Naše proširenje u globalnu usklađenost i političku angažman je o pomoći oblikovati budućnost ove industrije odgovorno i osigurati da inovacije mogu da se razvijaju u jasnim, razumnim okvirima", dodao je Alex. "Naše proširenje u globalnu usklađenost i političku angažman je o pomoći oblikovati budućnost ove industrije odgovorno i osigurati da inovacije mogu da se razvijaju u jasnim, razumnim okvirima", dodao je Alex. Iskustvo BTCC na TOKEN2049 i izvan njega Za TOKEN2049 sudionike željni da vide ovu viziju u akciji, BTCC predstavlja svoj brend na Booth PB4-46, sa instalacijom na temu košarke koja slavi partnerstvo razmjene sa globalnim ambasadorom brenda Jaren Jackson Jr. Nakon glavne konferencije, BTCC će biti domaćin Poolside Sync side event u petak, 3. oktobra, okupljajući članove zajednice i lidere industrije za nastavak diskusije. . Ovde Ovde Cilj je pružanje sveobuhvatnih finansijskih usluga koje zamagljuju granice između tradicionalnih finansija i decentraliziranih tehnologija, BTCC se pozicionira kao više od samo razmjene – kao esencijalna Web3 infrastruktura za sljedeću generaciju digitalnog financiranja. O BTCC Osnovan 2011. godine, je vodeća globalna kriptovalutna razmjena koja služi više od 10 miliona korisnika u više od 100 zemalja. U partnerstvu s 2023 Defensive Player of the Year i 2x NBA All-Star Jaren Jackson Jr. kao globalni ambasador marke, BTCC pruža sigurne, pristupačne usluge kriptovaluta sa neusporedivim korisničkim iskustvom. Uslovi korišćenja Uslovi korišćenja Službena web stranica: https://www.btcc.com/en-US https://www.btcc.com/en-US Za X: https://x.com/BTCCexchange https://x.com/BTCCexchange #BTCCexchange #BTCCToken2049 Preduzetništvo Kontaktiraj Đorđević Ling Uslovi korišćenja press@btcc.com \n \n Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Programski Programski