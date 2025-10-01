BTCC Exchange TOKEN2049 Singapurda global işgücü genişlüyünü elan edib

VILNIUS, Lithuania, 1 Oktyabr, 2025, Chainwire/-- Dünyanın ən uzun ömürlü kripto valyutası BTCC, bu gün TOKEN2049 Singapur tarixində dünya çapında işgücünü önümüzdən altı ay ərzində 3,500 işçi ilə üç dəfə artırma planını açıqlayıb. TOKEN2049 Singapur, Avropada ilk Web3 hadisəsi Marina Bay Sands Expo & Convention Centre 1-2 Oktyabr, 2025-ci il tarixində keçirilir. binlərlə iştirakçı, izləyicilər və danışıqçılar bu hadisədə bir araya gəldikdə, BTCC bu Markee Industry topluluğu seçdi ki, bu günə qədər ən ambisiyalı genişlənməsini açıqlayır. Web3 infrastrukturu qurmaq üçün işgücü genişləndirilməsi Bu genişləmənin qəlbində teknik talantlara böyük bir investisiya olacaq.Blockchain texnologiya geliştirmə komandaları yeni nesil Web3 infrastrukturu qurmaq və decentralized ekosistemdə xidmətlər endirmək üçün diqqət çəkən, təxminən 1,200 inqilabçıya (təhlinin 35% -ni temsil edən) yetişəcək. İqtisadi inisiyativlər tam ekosistem cüzdanları, mobil ödənişlər, artificial intelligence integrasiyası və real-world asset (RWA) tokenization vasitəsilə həyata keçirilir. \n \n "Biz Web3 və gündəlik həyat arasında köhnə inşa edirik", - BTCC Exchange-in Operasiyasının direktoru Alex Hung deyib. "Biz Web3 və gündəlik həyat arasında köhnə inşa edirik", - BTCC Exchange-in Operasiyasının direktoru Alex Hung deyib. \n \n “Our ultimate vision is to create a platform where users can seamlessly integrate BTCC into their daily lives – paying parking fees, buying coffee, or handling tuition payments through the BTCC app while earning rewards.This workforce expansion represents our commitment to making Web3 technology accessible and practical for mainstream adoption.” “Our ultimate vision is to create a platform where users can seamlessly integrate BTCC into their daily lives – paying parking fees, buying coffee, or handling tuition payments through the BTCC app while earning rewards.This workforce expansion represents our commitment to making Web3 technology accessible and practical for mainstream adoption.” Global Compliance üçün 50+ Juridiki Profesional “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC” şirkəti “BTCC”. Yalnız uyğunluqdan başqa, Exchange-in dünya çapında normativ çerçevələrin formalaşmasında aktif olaraq iştirak etməsini, 14 ildirki endüstri deneyimindən istifadə edərək Web3 politikasının geliştirilməsinə anlamlı baxışlar gətirmək niyyətindədir. \n \n “Dünyanın standartlarına uyğundurma və politikaya daxil olmağımız, bu sektorun gələcəyini sorğu-sual etmək və innovasiyaların açıq, anlayışlı çərşənbə içində inkişaf edə biləcəyini təmin etməkdir”, - Alex qeyd edib. “Dünyanın standartlarına uyğundurma və politikaya daxil olmağımız, bu sektorun gələcəyini sorğu-sual etmək və innovasiyaların açıq, anlayışlı çərşənbə içində inkişaf edə biləcəyini təmin etməkdir”, - Alex qeyd edib. TOKEN2049 və daha çox TOKEN2049 iştirakçıları üçün bu viziyanı əməldə görmək istəyir, BTCC markasını Booth PB4-46'da təqdim edir, bu da basketbol temalı bir montajı ilə dünya markası bürosunu Jaren Jackson Jr. ilə işləyir. Konfransdan sonra, BTCC, 3 Oktyabr Cuma günündə bir Poolside Sync side-event təşkil edəcək və topluluğu və sektor liderlərini davam etdirmək üçün bir araya gətirəcək. . Burada Burada Bu, BTCC-nin kriptovalyutaların nə baş verə biləcəyini yenidən düşünmək üçün daha geniş strateji yol planını yansıtır.BTCC, yenilikçi finans və decentralized texnologiya arasındakı qidalanmış qidalanmış bütünlüklü finansal xidmətləri təmin etmək üçün özünü yalnız bir borcdan daha çox konumlandırır – digital finans üçün əsas Web3 infrastrukturu olaraq. BTCC haqqında 2011-ci ildə yaradılmış BTCC, 2023-ci ildə “Defensive Player of the Year” və 2x “NBA All-Star” Jaren Jackson Jr. ilə birlikdə “Global Brand Ambassador” olaraq güvenli, qasırğazlı kripto ticarət xidmətlərini təmin edir. BTCC xəritədə BTCC xəritədə Resmi internet saytı: https://www.btcc.com/en-US https://www.btcc.com/en-US X əsəri: https://x.com/BTCCexchange https://x.com/BTCCexchange #BTCCexchange #BTCCToken2049 haqqında İstehsal Əhməd Ling Əsas səhifə / BTCC \n \n Bu xəbər HackerNoon’un Business Blogging Programı altında “Chainwire” tərəfindən yayımlanmışdır. Bu xəbər HackerNoon’un Business Blogging Programı altında “Chainwire” tərəfindən yayımlanmışdır. Programı Programı