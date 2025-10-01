BTCC Exchange- ს დასაწყისში TOKEN2049 Singapore- ში გლობალური თანამშრომლობის გაფართოებას აცხადებს

VILNIUS, Lithuania, 1 ოქტომბერი, 2025, Chainwire/--BTCC, მსოფლიოს ყველაზე ხანგრძლივი მომსახურების cryptocurrency ბროზი, დღეს TOKEN2049 Singapore- ში აცხადებს, რომ მისი მოწინავე გეგმა, რათა სამწუხაროდ მისი გლობალური თანამშრომელი 3,500 მომავალი თვეში. ეს დაარსება ძირითადი გადარჩენის კომპანიის განვითარება ტრადიციული cryptocurrency ბროზიის შევიდა სრული Web3 პლატფორმა. გამოქვეყნდა TOKEN2049 Singapore, Asia’s premier Web3 event, რომელიც მდებარეობს Marina Bay Sands Expo & Convention Centre- ში ოქტომბერი 1-2-დან, 2025. Web3 ინფრასტრუქტურის შექმნა ამ გაფართოების ძირითადი ინვესტიციები ტექნიკური talent.The aggressive expansion will see blockchain ტექნოლოგიების განვითარების გუნდი ზრდის დაახლოებით 1,200 ინჟინრები (დაახავს 35% საერთო კაპიტზე), რომელიც განკუთვნილია შექმნათ მომავალი Generation Web3 ინფრასტრუქტურა და ინტეგრირება მომსახურება გარშემო დეტალებული ეკოსიზმი. განვითარების ინტენსიციები მოიცავს სრული ekosystem wallets, მობილური გადახდის, artificial intelligence ინტეგრირება, და რეალურ მსოფლიოში asset (RWA) tokenization. \n \n "მართობთ ბეჭდვა Web3 და ყოველდღიური ცხოვრებაში," განაცხადა Alex Hung, ოპერაციების წამყვანი BTCC Exchange. "მართობთ ბეჭდვა Web3 და ყოველდღიური ცხოვრებაში," განაცხადა Alex Hung, ოპერაციების წამყვანი BTCC Exchange. \n \n "როგორც ჩვენი უპირატესობა არის შექმნა პლატფორმა, სადაც მომხმარებლები შეუძლიათ შეესაბამება BTCC მათი ყოველდღიური ცხოვრებაში - გადაიხადოს პარტნიორების გადახდის, ყიდვა კაფე, ან დამუშავება კურსის გადახდის მეშვეობით BTCC აპლიკაცია, ხოლო მიიღოს საფასური. ეს თანამშრომლობის გაფართოება რეპუტაცია ჩვენი შეტყობინება, რათა Web3 ტექნოლოგია ხელმისაწვდომი და პრაქტიკული mainstream მიღება. " "როგორც ჩვენი უპირატესობა არის შექმნა პლატფორმა, სადაც მომხმარებლები შეუძლიათ შეესაბამება BTCC მათი ყოველდღიური ცხოვრებაში - გადაიხადოს პარტნიორების გადახდის, ყიდვა კაფე, ან დამუშავება კურსის გადახდის მეშვეობით BTCC აპლიკაცია, ხოლო მიიღოს საფასური. ეს თანამშრომლობის გაფართოება რეპუტაცია ჩვენი შეტყობინება, რათა Web3 ტექნოლოგია ხელმისაწვდომი და პრაქტიკული mainstream მიღება. " მშენებლობა პასუხისმგებლობა: 50+ სამედიცინო პროფესიონალები გლობალური შეესაბამება ტექნიკური გაფართოების მხრივ, BTCC გსურთ გააუმჯობესოს მისი სამედიცინო გუნდი 50-ზე მეტი პროფესიონალებისთვის, რათა მხარს უჭერს გლობალური რეგულარული მონაწილეობას. უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ კონფიდენციალურობის შესახებ, სავაჭრო მიზნად აწარმოებს პოტენციური მონაწილეობა გლობალური კონფიდენციალურობის ფორმირებაზე, და ის 14 წლის ინდუსტრიის გამოცდილება გამოიყენებს, რათა უზრუნველყოს მნიშვნელობა Web3 პოლიტიკის განვითარება. \n \n "როგორც ჩვენი გლობალური კონფიგურაციის და პოლიტიკის მოვლენების გაფართოება დაეხმარება ამ ინდუსტრიის მომავალი პასუხისმგებლობა და უზრუნველყოფს, რომ ინოვაცია შეუძლია გაზრდის ნათელი, გონივრული რკინიგზები," აცხადებს Alex. "როგორც ჩვენი გლობალური კონფიგურაციის და პოლიტიკის მოვლენების გაფართოება დაეხმარება ამ ინდუსტრიის მომავალი პასუხისმგებლობა და უზრუნველყოფს, რომ ინოვაცია შეუძლია გაზრდის ნათელი, გონივრული რკინიგზები," აცხადებს Alex. BTCC გამოცდილება TOKEN2049 და მეტი TOKEN2049- ის მონაწილეებს, რომლებიც გსურთ ამ ვიზიის გაკეთება, BTCC აჩვენებს მისი ბრენდი Booth PB4-46- ში, რომელიც მოიცავს basketball-themed ინსტალაცია, რომელიც იპოვებს ბარიის პარტნიოციას გლობალური ბრენდის პოსტი Jaren Jackson Jr. ძირითადი კონფერენციის შემდეგ, BTCC იძლევა PoolSide Sync- ის მხარეს მოვლენას თებერვალე, 3 ოქტომბერი, რომელიც შეუერთებს საზოგადოების წევრებს და ინდუსტრიის ლიდერებს გაგრძელების განხილვისთვის. რეგისტრაცია ხელმისაწვდომია . აქ აქ BTCC- ს უფრო ფართო სტრატეგიული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკული გრაფიკ BTCC შესახებ დაარსდა 2011 წელს, არის წამყვანი გლობალური cryptocurrency გადაზიდვის მომსახურება მეტი 10 მილიონი მომხმარებელს 100+ ქვეყნებში. პარტნიორებით 2023 Defensive Player of the Year და 2x NBA All-Star Jaren Jackson Jr. როგორც გლობალური ბრენდის პლატფორმა, BTCC უზრუნველყოფს უსაფრთხო, ხელმისაწვდომი crypto trading მომსახურება შეუზღუდავი მომხმარებლის გამოცდილება. BTCC BTCC ოფიციალური საიტები: https://www.btcc.com/en-US https://www.btcc.com/en-US X ნომერი: https://x.com/BTCCexchange https://x.com/BTCCexchange #BTCCexchange #BTCCToken2049 კავშირი კონტაქტი ლინკი PRESS@btcc.com საიტზე \n \n ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ის სათაური ანგარიშში HackerNoon's Business Blogging Program- ში. გააკეთეთ საკუთარი კვლევა, სანამ გააკეთეთ ნებისმიერი ფინანსური გადაწყვეტილება. ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ის სათაური ანგარიშში HackerNoon's Business Blogging Program- ში. გააკეთეთ საკუთარი კვლევა, სანამ გააკეთეთ ნებისმიერი ფინანსური გადაწყვეტილება. პროგრამა პროგრამა