BTCC ExchangeがTOKEN2049シンガポールでグローバルな労働力拡大を発表

リトアニアのヴィルニウス、2025年10月1日、Chainwire/--世界で最も長くサービスを提供する仮想通貨取引所であるBTCCは、本日、TOKEN2049シンガポールで、今後6ヶ月間に世界の従業員を3万5000人に増やすという野心的な計画を発表しました。 TOKEN2049シンガポールでは、2025年10月1日からマリーナ・ベイ・サンズ・エクスポー・アンド・コンベンション・センターで開催されるアジア初のWeb3イベントが開催されます。 Web3インフラストラクチャを構築するための労働力拡張 攻撃的な拡大により、ブロックチェーン技術開発チームは、次世代のWeb3インフラストラクチャを構築し、分散化されたエコシステムにサービスを統合することに焦点を当てた約1200人のエンジニア(全体の35%を占める)に成長します。 開発イニシアチブは、完全なエコシステムの財布、モバイル決済、人工知能の統合、リアルワールドの資産(RWA)トークニケーションをカバーしています。 「我々はWeb3と日常生活の間の橋を築いています」とBTCC Exchangeのオペレーション責任者であるAlex Hung氏は述べています。 「私たちの究極のビジョンは、ユーザーがBTCCを日常生活にシームレスに統合できるプラットフォームを作成することです - 駐車料を支払うこと、コーヒーを購入すること、またはBTCCアプリを通じて授業料の支払いを処理しながら、報酬を稼ぐことです。 責任ある構築:グローバルなコンプライアンスのための50以上の法律専門家 技術的拡大とともに、BTCCは、世界的な規制関与を支援するために、法律チームを50人以上の専門家に拡大することを計画している。 単なるコンプライアンスを超えて、この交換は、世界中の規制枠組みの形成に積極的に参加することを目指し、14年の業界経験を活用してWeb3の政策開発に有意義な洞察を提供することを目指しています。 「私たちのグローバルなコンプライアンスと政策への関与の拡大は、この業界の未来を責任を持って形作り、イノベーションが明確で合理的な枠組みの中で繁栄できるようにすることです」とアレックスは付け加えた。 TOKEN2049およびその他でのBTCC体験 TOKEN2049の参加者にとって、BTCCはブースPB4-46でブランドを展示し、世界的なブランド大使であるJaren Jackson Jr.との提携を祝うバスケットボールテーマのインストールを披露しています。 メイン会議の後、BTCCは10月3日金曜日にPoolside Syncサイドイベントを開催し、コミュニティメンバーと業界リーダーを引き続き議論する予定です。 従業員の拡大は、仮想通貨プラットフォームが何を達成できるかを再構想するためのBTCCのより広範な戦略的ロードマップを反映しています。BTCCは、伝統的な金融と分散型テクノロジーの間の境界線を曖昧にする包括的な金融サービスを提供することを目指し、単なる交換ではなく、次世代のデジタル金融のための不可欠なWeb3インフラストラクチャとして自分自身を位置付けています。 BTCCについて 2011年に設立、BTCCは、2023年 Defensive Player of the Yearとパートナーシップし、世界的なブランド大使として2xNBA All-Star Jaren Jackson Jr.と提携し、比類のないユーザー体験を提供する安全でアクセス可能な暗号取引サービスを提供しています。 公式サイト: https://www.btcc.com/en-US X : https://x.com/BTCCexchange コンタクト アーリーン・リング press@btcc.com