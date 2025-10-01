BTCC Exchange oznamuje trojnásobnú globálnu expanziu pracovnej sily na TOKEN2049 v Singapure

VILNIUS, Litva, 1. októbra 2025, Chainwire/--BTCC, najdlhšie slúžiaca burza kryptomien na svete, dnes na konferencii TOKEN2049 Singapur oznámila svoj ambiciózny plán zdvojnásobiť svoju globálnu pracovnú silu na 3 500 zamestnancov v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Oznámenie prichádza na TOKEN2049 Singapur, ázijské premier Web3 podujatie, ktoré sa koná v Marina Bay Sands Expo & Convention Centre od 1. do 2. októbra 2025. s tisíckami účastníkov, vystavovateľov a rečníkov, ktorí sa stretávajú na podujatí, BTCC si vybral toto zhromaždenie značky priemyslu odhaliť jeho najambicióznejšiu expanziu doteraz. Rozšírenie pracovnej sily na budovanie infraštruktúry Web3 Agresívna expanzia bude viesť k tomu, že vývojové tímy blockchain technológií sa rozrastajú na približne 1 200 inžinierov (zastupujúcich 35% celkového počtu) zameraných na budovanie infraštruktúry Web3 novej generácie a integráciu služieb v decentralizovanom ekosystéme. Rozvojové iniciatívy pokrývajú plné ekosystémové peňaženky, mobilné platby, integráciu umelej inteligencie a tokenizáciu reálnych aktív (RWA). \n \n "Budujeme most medzi Web3 a každodenným životom," povedal Alex Hung, vedúci operácií na BTCC Exchange. "Budujeme most medzi Web3 a každodenným životom," povedal Alex Hung, vedúci operácií na BTCC Exchange. \n \n "Našou konečnou víziou je vytvoriť platformu, kde používatelia môžu bezproblémovo integrovať BTCC do svojho každodenného života - platiť poplatky za parkovanie, kupovať kávu alebo spracovávať platby za školné prostredníctvom aplikácie BTCC a zároveň zarábať odmeny. "Našou konečnou víziou je vytvoriť platformu, kde používatelia môžu bezproblémovo integrovať BTCC do svojho každodenného života - platiť poplatky za parkovanie, kupovať kávu alebo spracovávať platby za školné prostredníctvom aplikácie BTCC a zároveň zarábať odmeny. Budovanie zodpovedne: 50+ právnikov pre globálne dodržiavanie predpisov Spolu s technickou expanziou plánuje BTCC rozšíriť svoj právny tím na viac ako 50 profesionálov na podporu globálneho regulačného zapojenia. Okrem jednoduchého dodržiavania predpisov sa výmena zameriava na aktívnu účasť na tvorbe regulačných rámcov na celom svete, pričom sa opiera o svoje 14 ročné skúsenosti v odvetví a prispieva k vývoju politiky Web3. \n \n "Naše rozšírenie do globálneho súladu a politického záväzku je o tom, že pomôžeme zodpovedne formovať budúcnosť tohto odvetvia a zabezpečíme, aby inovácie mohli prosperovať v jasných, rozumných rámcoch," dodal Alex. "Naše rozšírenie do globálneho súladu a politického záväzku je o tom, že pomôžeme zodpovedne formovať budúcnosť tohto odvetvia a zabezpečíme, aby inovácie mohli prosperovať v jasných, rozumných rámcoch," dodal Alex. Skúsenosti s BTCC na TOKEN2049 a mimo neho Pre účastníkov TOKEN2049, ktorí túžia vidieť túto víziu v akcii, BTCC prezentuje svoju značku na stánku PB4-46, s inštaláciou na tému basketbalu, ktorá oslavuje partnerstvo výmeny s globálnym veľvyslancom značky Jarenom Jacksonom Jr. Po hlavnej konferencii bude BTCC v piatok 3. októbra hostiť vedľajšiu udalosť Poolside Sync, ktorá zhromaždí členov komunity a lídrov priemyslu na pokračujúcu diskusiu. . tu tu Cieľom je poskytovať komplexné finančné služby, ktoré rozmazávajú hranice medzi tradičnými financiami a decentralizovanými technológiami, BTCC sa umiestňuje ako viac ako len výmena - ako základná infraštruktúra Web3 pre ďalšiu generáciu digitálnych financií. O spoločnosti BTCC Založená v roku 2011, je popredná globálna výmena kryptomien slúžiaca viac ako 10 miliónom používateľov v 100+ krajinách.Partnerstvo s 2023 Defensive Player of the Year a 2x NBA All-Star Jaren Jackson Jr. ako globálny veľvyslanec značky, BTCC poskytuje bezpečné, prístupné služby kryptomien s bezkonkurenčným užívateľským zážitkom. BTCC BTCC Oficiálne webové stránky: https://www.btcc.com/en-US https://www.btcc.com/en-US x podľa: https://x.com/BTCCexchange https://x.com/BTCCexchange #BTCCexchange #BTCCToken2049 Prehľad kontaktovať Zelený Ling Tlačová adresa: press@btcc.com \n \n Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy