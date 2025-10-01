BTCC Exchange shpall zgjerimin e trefishtë të fuqisë punëtore globale në TOKEN2049 Singapor

VILNIUS, Lituania, 1 tetor, 2025, Chainwire/--BTCC, shkëmbimi më i gjatë në botë i cryptocurrency, njoftoi sot në TOKEN2049 Singapor planin e saj ambicioz për të trefishuar fuqinë e saj globale të punës në 3,500 punonjës gjatë gjashtë muajve të ardhshëm. Njoftimi vjen në TOKEN2049 Singapor, ngjarja e parë e Azisë Web3 që do të zhvillohet në Marina Bay Sands Expo & Convention Centre nga 1-2 tetor, 2025.Me mijëra pjesëmarrës, ekspozues dhe folës që mblidhen në ngjarje, BTCC zgjodhi këtë mbledhje të industrisë së markës për të zbuluar zgjerimin e saj më ambicioz deri më sot. Zgjerimi i forcave të punës për ndërtimin e infrastrukturës Web3 Në zemër të kësaj zgjerimi është një investim masiv në talentet teknike. zgjerimi agresiv do të shohë ekipet e zhvillimit të teknologjisë blockchain të rriten në rreth 1,200 inxhinierë (që përfaqësojnë 35% të numrit total të njerëzve) të përqendruar në ndërtimin e infrastrukturës së gjeneratës së ardhshme Web3 dhe integrimin e shërbimeve në të gjithë ekosistemin e decentralizuar. Iniciativat e zhvillimit përfshijnë portofolin e plotë të ekosistemit, pagesat mobile, integrimin e inteligjencës artificiale dhe tokenizimin e aseteve të botës reale (RWA). \n \n “Ne po ndërtojmë urën midis Web3 dhe jetës së përditshme”, tha Alex Hung, Shef i Operacioneve në BTCC Exchange. “Ne po ndërtojmë urën midis Web3 dhe jetës së përditshme”, tha Alex Hung, Shef i Operacioneve në BTCC Exchange. \n \n “Vizioni ynë përfundimtar është të krijojmë një platformë ku përdoruesit mund të integrojnë pa probleme BTCC në jetën e tyre të përditshme – duke paguar tarifat e parkimit, duke blerë kafe, ose duke menaxhuar pagesat e mësimit përmes aplikacionit BTCC, ndërsa duke fituar shpërblime. “Vizioni ynë përfundimtar është të krijojmë një platformë ku përdoruesit mund të integrojnë pa probleme BTCC në jetën e tyre të përditshme – duke paguar tarifat e parkimit, duke blerë kafe, ose duke menaxhuar pagesat e mësimit përmes aplikacionit BTCC, ndërsa duke fituar shpërblime. Ndërtimi i përgjegjshëm: 50+ profesionistë ligjorë për pajtueshmëri globale Së bashku me zgjerimin teknik, BTCC planifikon të zgjerojë ekipin e saj ligjor në mbi 50 profesionistë për të mbështetur angazhimin rregullator global. Përtej thjesht pajtueshmërisë, shkëmbimi synon të marrë pjesë në mënyrë aktive në formimin e kornizave rregullatore në mbarë botën, duke përdorur përvojën e saj 14 vjeçare të industrisë për të kontribuar në njohuri të kuptueshme në zhvillimin e politikave të Web3. \n \n “Zhvillimi ynë në përputhshmërinë globale dhe angazhimin politik është për të ndihmuar për të formuar të ardhmen e kësaj industrie në mënyrë të përgjegjshme dhe për të siguruar që inovacioni mund të lulëzojë brenda kornizave të qarta dhe të arsyeshme”, shtoi Alex. “Zhvillimi ynë në përputhshmërinë globale dhe angazhimin politik është për të ndihmuar për të formuar të ardhmen e kësaj industrie në mënyrë të përgjegjshme dhe për të siguruar që inovacioni mund të lulëzojë brenda kornizave të qarta dhe të arsyeshme”, shtoi Alex. Përvojë BTCC në TOKEN2049 dhe më tej Për pjesëmarrësit e TOKEN2049, të cilët dëshirojnë ta shohin këtë vizion në veprim, BTCC po prezanton markën e saj në Booth PB4-46, duke paraqitur një instalim me temë basketbolli që feston partneritetin e shkëmbimit me ambasadorin global të markës Jaren Jackson Jr. Pas konferencës kryesore, BTCC do të mbajë një ngjarje anësore Poolside Sync të premten, 3 tetor, duke mbledhur anëtarët e komunitetit dhe liderët e industrisë për diskutim të vazhdueshëm. . Këtu Këtu Zgjerimi i fuqisë punëtore pasqyron planin strategjik më të gjerë të BTCC-së për të ri-imagjinuar atë që platformat cryptocurrency mund të arrijnë.Me qëllim të ofrimit të shërbimeve gjithëpërfshirëse financiare që errësojnë linjat midis financave tradicionale dhe teknologjive të decentralizuara, BTCC po pozicionon veten si më shumë se vetëm një shkëmbim - si një infrastrukturë thelbësore Web3 për gjeneratën e ardhshme të financave dixhitale. Për BTCC themeluar në vitin 2011, është një shkëmbim kryesor global cryptocurrency duke shërbyer mbi 10 milionë përdorues në 100+ vende. Partnerizuar me 2023 Defensive Player e Vitit dhe 2x NBA All-Star Jaren Jackson Jr. si ambasador global i markës, BTCC ofron shërbime të sigurta, të arritshme tregtare crypto me një përvojë të pashembullt të përdoruesit. BTCC BTCC Faqja zyrtare: https://www.btcc.com/en-US https://www.btcc.com/en-US X në: https://x.com/BTCCexchange https://x.com/BTCCexchange #BTCCexchange #BTCCToken2049 në internet Kontaktet Shqiptarë Ling në press@btcc.com \n \n Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Programi Programi