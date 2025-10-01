BTCC Exchange anuncia triple expansión global de la fuerza de trabajo en TOKEN2049 Singapur

VILNIUS, Lituania, 1 de octubre de 2025, Chainwire/--BTCC, la bolsa de criptomonedas más larga del mundo, anunció hoy en TOKEN2049 Singapur su ambicioso plan de triplicar su fuerza laboral global a 3.500 empleados en los próximos seis meses. El anuncio llega en TOKEN2049 Singapur, el primer evento Web3 de Asia que tendrá lugar en el Marina Bay Sands Expo & Convention Centre del 1 al 2 de octubre de 2025.Con miles de asistentes, expositores y oradores convergiendo en el evento, BTCC eligió esta reunión de la industria de la marca para revelar su expansión más ambiciosa hasta la fecha. Expansión de la fuerza de trabajo para construir infraestructura Web3 La agresiva expansión verá que los equipos de desarrollo de tecnología blockchain crecerán a aproximadamente 1.200 ingenieros (representando el 35% del total) enfocados en construir la infraestructura de próxima generación Web3 e integrar servicios en el ecosistema descentralizado. Las iniciativas de desarrollo abarcan carteras de ecosistema completo, pagos móviles, integración de inteligencia artificial y tokenización de activos del mundo real (RWA). \n \n "Estamos construyendo el puente entre Web3 y la vida cotidiana", dijo Alex Hung, jefe de operaciones en BTCC Exchange. "Estamos construyendo el puente entre Web3 y la vida cotidiana", dijo Alex Hung, jefe de operaciones en BTCC Exchange. \n \n “Nuestra visión final es crear una plataforma en la que los usuarios puedan integrar BTCC sin problemas en su vida diaria, pagando tarifas de aparcamiento, comprando café o manejando los pagos de matrícula a través de la aplicación BTCC mientras ganan recompensas. “Nuestra visión final es crear una plataforma en la que los usuarios puedan integrar BTCC sin problemas en su vida diaria, pagando tarifas de aparcamiento, comprando café o manejando los pagos de matrícula a través de la aplicación BTCC mientras ganan recompensas. Construir de forma responsable: 50+ profesionales legales para el cumplimiento global Junto con la expansión técnica, BTCC planea expandir su equipo legal a más de 50 profesionales para apoyar el compromiso regulatorio global. Más allá de la mera conformidad, el intercambio tiene como objetivo participar activamente en la formación de marcos regulatorios en todo el mundo, aprovechando sus 14 años de experiencia en el sector para contribuir con insights significativos al desarrollo de políticas de Web3. \n \n "Nuestra expansión en el cumplimiento global y el compromiso con las políticas consiste en ayudar a modelar el futuro de esta industria de manera responsable y asegurar que la innovación pueda prosperar dentro de marcos claros y sensatos", añadió Alex. "Nuestra expansión en el cumplimiento global y el compromiso con las políticas consiste en ayudar a modelar el futuro de esta industria de manera responsable y asegurar que la innovación pueda prosperar dentro de marcos claros y sensatos", añadió Alex. Experiencia BTCC en TOKEN2049 y más allá Para los participantes de TOKEN2049, ansiosos por ver esta visión en acción, BTCC está mostrando su marca en el Booth PB4-46, con una instalación con tema de baloncesto que celebra la asociación del intercambio con el embajador global de la marca Jaren Jackson Jr. Después de la conferencia principal, BTCC acogerá un evento lateral de Poolside Sync el viernes 3 de octubre, reuniendo a miembros de la comunidad y líderes de la industria para una discusión continua. . Aquí Aquí La expansión de la fuerza de trabajo refleja la hoja de ruta estratégica más amplia de BTCC para reimaginar lo que las plataformas de criptomonedas pueden lograr.Con el objetivo de ofrecer servicios financieros completos que borren las líneas entre las finanzas tradicionales y las tecnologías descentralizadas, BTCC se está posicionando como algo más que un intercambio, como una infraestructura Web3 esencial para la próxima generación de finanzas digitales. Sobre BTCC Fundada en 2011, es una bolsa de criptomonedas líder mundial que sirve a más de 10 millones de usuarios en más de 100 países. En asociación con 2023 Defensive Player of the Year y 2x NBA All-Star Jaren Jackson Jr. como embajador global de la marca, BTCC ofrece servicios de negociación de criptomonedas seguros y accesibles con una experiencia de usuario sin igual. BTCC BTCC Sitio web oficial: https://www.btcc.com/en-US https://www.btcc.com/en-US El X: https://x.com/BTCCexchange https://x.com/BTCCexchange #BTCCexchange #BTCCToken2049 Contacto Aráñola Ling Presión@btcc.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa