BTCC Exchange mengumumkan ekspansi tenaga kerja global tiga kali lipat di TOKEN2049 Singapura

VILNIUS, Lithuania, 1 Oktober 2025, Chainwire/--BTCC, pertukaran mata uang kripto yang paling lama beroperasi di dunia, mengumumkan hari ini di TOKEN2049 Singapura rencana ambisiusnya untuk menggandakan tenaga kerja globalnya menjadi 3.500 karyawan selama enam bulan ke depan. Pengumuman itu datang di TOKEN2049 Singapura, acara Web3 terkemuka Asia yang berlangsung di Marina Bay Sands Expo & Convention Centre dari 1-2 Oktober, 2025.Dengan ribuan peserta, peserta pameran, dan pembicara yang berkumpul di acara ini, BTCC memilih pertemuan industri marquee ini untuk mengungkap ekspansi paling ambisiusnya sejauh ini. Perkembangan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur Web3 Ekspansi agresif akan melihat tim pengembangan teknologi blockchain tumbuh menjadi sekitar 1.200 insinyur (representasi 35% dari total headcount) yang berfokus pada membangun infrastruktur Web3 generasi berikutnya dan mengintegrasikan layanan di seluruh ekosistem terdesentralisasi. Inisiatif pengembangan meliputi dompet ekosistem penuh, pembayaran mobile, integrasi kecerdasan buatan, dan tokenisasi aset dunia nyata (RWA). 
 
 "Kami membangun jembatan antara Web3 dan kehidupan sehari-hari," kata Alex Hung, Kepala Operasi di BTCC Exchange. 
 
 "Visi akhir kami adalah untuk menciptakan platform di mana pengguna dapat mengintegrasikan BTCC ke dalam kehidupan sehari-hari mereka - membayar biaya parkir, membeli kopi, atau menangani pembayaran kuliah melalui aplikasi BTCC sambil mendapatkan imbalan. ekspansi tenaga kerja ini mewakili komitmen kami untuk membuat teknologi Web3 mudah diakses dan praktis untuk adopsi mainstream." Membangun secara bertanggung jawab: 50+ profesional hukum untuk kepatuhan global Seiring dengan ekspansi teknis, BTCC berencana untuk memperluas tim hukumnya menjadi lebih dari 50 profesional untuk mendukung keterlibatan regulasi global. Lebih dari sekedar kepatuhan, pertukaran bertujuan untuk secara aktif berpartisipasi dalam membentuk kerangka peraturan di seluruh dunia, memanfaatkan 14 tahun pengalaman industri untuk berkontribusi wawasan yang berarti untuk pengembangan kebijakan Web3. 
 
 "Ekspansi kami ke kepatuhan global dan keterlibatan kebijakan adalah tentang membantu membentuk masa depan industri ini secara bertanggung jawab dan memastikan bahwa inovasi dapat berkembang dalam kerangka kerja yang jelas dan masuk akal," tambah Alex. Pengalaman BTCC di TOKEN2049 dan Selanjutnya Bagi peserta TOKEN2049 yang ingin melihat visi ini dalam aksi, BTCC menampilkan mereknya di Booth PB4-46, menampilkan instalasi bertema basket yang merayakan kemitraan pertukaran dengan duta merek global Jaren Jackson Jr. Setelah konferensi utama, BTCC akan menjadi tuan rumah acara side Poolside Sync pada hari Jumat, 3 Oktober, yang akan menyatukan anggota komunitas dan pemimpin industri untuk diskusi berkelanjutan. Dengan tujuan untuk memberikan layanan keuangan komprehensif yang membingungkan garis antara keuangan tradisional dan teknologi terdesentralisasi, BTCC menempatkan dirinya sebagai lebih dari sekedar pertukaran – sebagai infrastruktur Web3 penting untuk generasi berikutnya dari keuangan digital. Tentang BTCC didirikan pada tahun 2011, adalah pertukaran cryptocurrency global terkemuka yang melayani lebih dari 10 juta pengguna di 100+ negara.Dengan kemitraan dengan 2023 Defensive Player of the Year dan 2x NBA All-Star Jaren Jackson Jr. sebagai duta merek global, BTCC memberikan layanan perdagangan crypto yang aman dan mudah diakses dengan pengalaman pengguna yang tak tertandingi. 
 
Situs resmi : https://www.btcc.com/en-US 
x adalah : https://x.com/BTCCexchange 
#BTCCexchange #BTCCToken2049 
Kontaknya Arya Ling dengan press@btcc.com