Bitunix Partners ກັບ CoinTracking ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນແລະອຸປະກອນບັນຊີລາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

CoinTracking ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຫຼາຍກ່ວາ 1.9 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກແລະສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍກ່ວາ 300 Exchange ແລະ wallets. ມັນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ crypto ຄວາມຮູ້ສຶກເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດການຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມປອດໄພແລະຜົນປະໂຫຍດ, ແລະຜົນປະໂຫຍດທົ່ວໄປ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າການຄ້າໃນໄລຍະເວລາຫຼືໃນໄລຍະເວລາ.

ການເຂົ້າລະຫັດນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ Bitunix ໃນຂະນະທີ່ປະສົບການການຊື້ຂາຍໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງງ່າຍດາຍແລະສະດວກສະບາຍຫຼາຍສໍາລັບທຸກຄົນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Crypto ສາມາດເປັນປະໂຫຍດ, ລວມທັງການຊື້ຂາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ derivatives, ແລະອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານ wallets ແລະທຸລະກິດ. CoinTracking ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງມັນໃນຂໍ້ມູນທີ່ປົກກະຕິ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕອບສະຫນັບສະຫນູນການຊື້ຂາຍເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທັດສະນະ.

Bitunix users can now connect their account to CoinTracking using API access or by manually uploading trade history. ການປິ່ນປົວແມ່ນປອດໄພ, ການປອດໄພ, ແລະ respects ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້.

“ໃນ Bitunix, ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ”ເວົ້າວ່າ KX Wu, COO ຂອງ Bitunix.“ການຮ່ວມມືນີ້ໄດ້ຖືກອອກຈາກຄໍາຖາມງ່າຍ: ວິທີການພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄ້າ? ການເຊື່ອມຕໍ່ CoinTracking ແມ່ນຄໍາແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງ.”

ມີການ CoinTracking, ຜູ້ໃຊ້ Bitunix ສາມາດເຂົ້າເຖິງ dashboard ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຫວັດສາດບັນຊີລາຍລະອຽດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງການວິເຄາະຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບ holdings, ຄວາມຍາວທີ່ເຮັດວຽກແລະທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຮັດວຽກ, ແລະການປະໂຫຍດອຸປະກອນ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງວ່ອງໄວແລະໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງວ່ອງໄວ.

ນອກເຫນືອໄປຈາກການຜະລິດບັນຊີລາຍລະອຽດອາກາດທີ່ງ່າຍ, CoinTracking ສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນບັນຊີລາຍລະອຽດອຸປະກອນ, snapshots ວັນທີ, ແລະບັນຊີລາຍລະອຽດການປະຕິບັດອັດຕະໂນມັດ. ຜູ້ໃຊ້ Bitunix ສາມາດ ການນໍາໃຊ້ Data ການນໍາໃຊ້ API Key Secure ໃນພຽງແຕ່ສອງ ນາທີ, ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບງ່າຍທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງອອກແລະສົ່ງອອກຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງສະຖາບັນ Bitunix ທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອທົດສອບການຄ້າ crypto ແລະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງໃນປະສົບການມື້ຂອງພວກເຂົາ

ກ່ຽວກັບ Bitunix

Bitunix ເປັນອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2021, ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສະຫນອງການຄ້າຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະບໍລິການການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. Bitunix ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຊື້ຂາຍໃນຕອນທ້າຍແລະ futures perpetual, ມີຫຼາຍກ່ວາ 800 pairs ການຊື້ຂາຍແລະ leverage ສູງເຖິງ 125x.

Bitunix ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລູກຄ້າ 24/7, ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບການປົກປັກຮັກສາຄຸນນະສົມບັດ, Bitunix ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສະຫນອງປະສົບການການຊື້ຂາຍທີ່ຖືກຮັບປະກັນສໍາລັບຄຸນນະສົມບັດໃນທົ່ວໂລກ. Bitunix ມີຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກ່ວາ 2,000,000 ຈາກຫຼາຍກ່ວາ 100 ປະເທດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອການຊື້ຂາຍປະຈໍາວັນຫຼາຍກ່ວາ $ 5 billion ໃນອຸປະກອນຂອງຕົນ.

ຫນ້າທໍາອິດ ພາສາລາວ Telegram ພາສາລາວ X ພາສາລາວ ປະເພດ LinkedIn

ກ່ຽວກັບ CoinTracking

CoinTracking ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການ simplifying ການເດີນທາງ crypto ຂອງທ່ານ. ມີການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບສະກຸນເງິນ, wallets, ແລະ blockchains, ໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາມີອັດຕະໂນມັດອະນຸຍາດແລະທົດສອບການຂົນສົ່ງຂອງທ່ານ, ໃຫ້ທ່ານຮູບພາບສູງຂອງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທ່ານແລະການປະຫຍັດ. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ການບໍລິການ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການຂົນສົ່ງເງິນທີ່ປິ່ນປົວການຂົນສົ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບທ່ານ. ວິທີການຂົນສົ່ງເວລາ stressing over spreadsheets when CoinTracking can do it all for you - Join the thousands of crypto enthusiasts already making smarter decisions with CoinTracking .