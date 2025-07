Bitunix faz parceria com o CoinTracking para ajudar os usuários a gerenciar os ativos e os impostos de arquivo com facilidade

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

O CoinTracking é usado por mais de 1,9 milhões de pessoas em todo o mundo e suporta importações de dados de mais de 300 bolsas e carteiras. Ele dá aos investidores de criptomoedas uma visão mais clara de seu histórico de negociação, lucros e perdas e desempenho geral, se eles negociam ocasionalmente ou ao redor do relógio.

Esta integração faz parte do esforço contínuo da Bitunix para tornar a experiência de negociação mais suave e mais transparente para todos. impostos criptográficos podem ser confusos, especialmente com comércios frequentes, derivativos e ativos espalhados por carteiras e trocas. CoinTracking ajuda ao transformar isso em dados organizados, para que os usuários possam se concentrar mais na negociação e menos em planilhas.

Com apenas alguns cliques, os usuários da Bitunix podem agora conectar sua conta ao CoinTracking usando o acesso da API ou carregando manualmente o histórico de transações.

“Na Bitunix, estamos sempre ouvindo nossos usuários.”disse KX Wu, COO da Bitunix.“Esta parceria veio de uma pergunta simples: como podemos tornar a vida mais fácil para as pessoas que negociam ativamente?

Com o CoinTracking, os usuários da Bitunix podem agora acessar um painel que exibe seu histórico de portfólio completo, incluindo análises detalhadas sobre ações, ganhos realizados e não realizados e alocações de ativos.

Além da geração fácil de relatórios fiscais, o CoinTracking oferece ferramentas de portfólio visual, snapshots diários e resumos de desempenho automatizados. Importar seus dados usando chaves de API seguras em apenas alguns minutos, que é um formato simples suportado pela maioria das trocas que permite que os usuários exportem e importem seus dados de transação com facilidade.

Esta colaboração faz parte da missão contínua da Bitunix de simplificar o comércio de criptomoedas e dar aos usuários ferramentas que fazem uma diferença real em sua experiência diária.

Sobre o Bitunix

Bitunix é uma bolsa global de derivativos criptográficos fundada em 2021, comprometida em oferecer serviços de negociação simples, seguros, transparentes e econômicos para seus usuários.

Com recursos como liquidez de topo, suporte ao cliente 24/7 e um forte compromisso com a conformidade regulatória, a Bitunix permanece na vanguarda de fornecer uma experiência de negociação confiável para a comunidade global de criptomoedas.

Sobre o CoinTracking

Com suporte para milhares de trocas, carteiras e blockchain, nossa plataforma importa e analisa automaticamente suas transações, dando-lhe uma visão clara de seu portfólio e ganhos. Impostos Cripto Sem estresse, o nosso Serviço completo Por que perder tempo estressando sobre planilhas quando o CoinTracking pode fazer tudo por você - Junte-se aos milhares de entusiastas de criptografia que já tomam decisões mais inteligentes com CoinTracking .