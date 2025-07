Bitunix bekerjasama dengan CoinTracking untuk membantu pengguna menguruskan aset dan cukai fail dengan mudah

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

CoinTracking digunakan oleh lebih daripada 1.9 juta orang di seluruh dunia dan menyokong import data daripada lebih daripada 300 pertukaran dan dompet.Ia memberi pelabur kripto pandangan yang lebih jelas mengenai sejarah dagangan mereka, keuntungan dan kerugian, dan prestasi keseluruhan, sama ada mereka berdagang kadang-kadang atau sepanjang jam.

Integrasi ini adalah sebahagian daripada usaha Bitunix yang berterusan untuk menjadikan pengalaman dagangan lebih lancar dan lebih telus bagi semua orang. cukai Crypto boleh menjadi membingungkan, terutamanya dengan perdagangan kerap, derivatif, dan aset yang tersebar di seluruh dompet dan bursa.

Dengan hanya beberapa klik, pengguna Bitunix kini boleh menyambungkan akaun mereka ke CoinTracking menggunakan akses API atau dengan memuat naik sejarah dagangan secara manual.

“Di Bitunix, kami sentiasa mendengarkan pengguna kami.”kata KX Wu, COO Bitunix.“Perkongsian ini datang daripada soalan mudah: bagaimana kita boleh membuat kehidupan lebih mudah bagi orang yang aktif perdagangan? integrasi CoinTracking adalah jawapan yang jelas.”

Dengan CoinTracking, pengguna Bitunix kini boleh mengakses papan panduan yang memaparkan sejarah portfolio penuh mereka, termasuk analisis terperinci mengenai kepemilikan, keuntungan realisasi dan tidak realisasi, dan alokasi aset.

Selain pengeluaran laporan cukai yang mudah, CoinTracking menawarkan alat portfolio visual, snapshots harian, dan ringkasan prestasi automatik. Import data mereka menggunakan kunci API selamat dalam beberapa minit, yang merupakan format mudah yang disokong oleh kebanyakan pertukaran yang membolehkan pengguna mengeksport dan mengimport data transaksi mereka dengan mudah.

Kerjasama ini adalah sebahagian daripada misi Bitunix yang berterusan untuk menyederhanakan perdagangan kripto dan memberi pengguna alat yang membuat perbezaan sebenar dalam pengalaman sehari-hari mereka.

Mengenai Bitunix

Bitunix adalah pertukaran derivatif kripto global yang ditubuhkan pada tahun 2021, komited untuk menawarkan perkhidmatan dagangan yang mudah, selamat, telus dan berkesan kepada pengguna.Bitunix mengkhususkan diri dalam kedua-dua dagangan spot dan masa hadapan, dengan lebih daripada 800 pasangan dagangan dan leverage sehingga 125x.

Dengan ciri-ciri seperti likuiditi peringkat atas, sokongan pelanggan 24/7 dan komitmen yang kuat untuk pematuhan peraturan, Bitunix kekal di hadapan menyediakan pengalaman dagangan yang boleh dipercayai untuk komuniti kripto global.

Mengenai CoinTracking

CoinTracking adalah penyelesaian utama untuk menyederhanakan perjalanan kripto anda.Dengan sokongan kepada beribu-ribu pertukaran, dompet, dan blockchain, platform kami secara automatik mengimport dan menganalisis transaksi anda, memberi anda gambaran yang jelas tentang portfolio dan keuntungan anda. Crypto cukai Kegagalan.Selain itu, kita Perkhidmatan penuh pilihan menghubungkan anda dengan profesional cukai yang menangani penambahan berat untuk anda.Mengapa membuang masa menekankan pada lembaran kerja apabila CoinTracking boleh melakukan semuanya untuk anda - Bergabung dengan beribu-ribu penggemar kripto yang sudah membuat keputusan yang lebih bijak dengan CoinTracking .