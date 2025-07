Bitunix ব্যবহারকারীদের সহজেই সম্পদ এবং ফাইল ট্যাক্স পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য CoinTracking সহযোগিতা

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

CoinTracking বিশ্বব্যাপী 1.9 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং 300 টিরও বেশি বিনিময় এবং পকেট থেকে ডেটা আমদানি সমর্থন করে. এটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের তাদের ট্রেডিং ইতিহাস, লাভ এবং ক্ষতি এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার দৃশ্য সরবরাহ করে, তারা কিংবা ঘড়ির বেলা বা সময়মত বাণিজ্য করে।

ক্রিপ্টো ট্যাক্সগুলি বিভ্রান্তিকর হতে পারে, বিশেষ করে প্রায়শই ট্রেড, ডিভাইস এবং সম্পদগুলি পকেট এবং বিনিময়গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

মাত্র কয়েকটি ক্লিক দিয়ে, Bitunix ব্যবহারকারীরা এখন API অ্যাক্সেস ব্যবহার করে বা ম্যানুয়ালভাবে ট্রেডিং ইতিহাস আপলোড করে তাদের অ্যাকাউন্ট CoinTracking এর সাথে সংযুক্ত করতে পারেন।

“Bitunix এ, আমরা সবসময় আমাদের ব্যবহারকারীদের কথা শুনছি।বলেন Bitunix এর COO KX Wu।“এই অংশীদারিত্ব একটি সহজ প্রশ্ন থেকে এসেছে: আমরা কিভাবে সক্রিয়ভাবে ট্রেডিং মানুষদের জন্য জীবনকে সহজ করতে পারি?

CoinTracking এর সাথে, Bitunix ব্যবহারকারীরা এখন একটি ড্যাশবোর্ড অ্যাক্সেস করতে পারেন যা তাদের সম্পূর্ণ পোর্টফোলিও ইতিহাসটি প্রদর্শন করে, অন্তর্ভুক্ত হোল্ডিংগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ, বাস্তবায়িত এবং অপ্রত্যাশিত লাভ, এবং সম্পত্তি বিতরণ. এটি ব্যবহারকারীদের তাদের আর্থিক অবস্থান ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করে এবং আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নেয়।

সহজ ট্যাক্স রিপোর্ট জেনারেশন ছাড়াও, CoinTracking দৃশ্যমান পোর্টফোলিও সরঞ্জাম, দৈনন্দিন snapshots, এবং স্বয়ংক্রিয় কর্মক্ষমতা সংক্ষিপ্ত সরঞ্জাম সরবরাহ করে। তাদের ডেটা আমদানি শুধুমাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরাপদ এপিআই কী ব্যবহার করে, যা বেশিরভাগ বিনিময়গুলির দ্বারা সমর্থিত একটি সহজ ফরম্যাট যা ব্যবহারকারীদের সহজেই তাদের লেনদেন ডেটা রপ্তানি এবং আমদানি করতে দেয়।

এই সহযোগিতা Bitunix এর ক্রিপ্টো ট্রেডিংকে সহজতর করার এবং ব্যবহারকারীদের সরঞ্জামগুলি প্রদান করার জন্য চলমান মিশনের অংশ যা তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি বাস্তব পরিবর্তন করে।

Bitunix সম্পর্কে

Bitunix একটি গ্লোবাল ক্রিপ্টো ডেরিভাইস বিনিময়, যা ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার ব্যবহারকারীদের সহজ, নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং খরচ কার্যকর ট্রেডিং পরিষেবাগুলি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যেমন শীর্ষ স্তরের likvidity, 24/7 গ্রাহক সমর্থন, এবং নিয়ন্ত্রক মেনে চলতে একটি শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি সঙ্গে, Bitunix বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো সম্প্রদায়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং অভিজ্ঞতা সরবরাহের অগ্রগতিতে থাকে. Bitunix 100 টিরও বেশি দেশ থেকে 2,000,000 ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করেছে, তার প্ল্যাটফর্মের উপর দৈনন্দিন ট্রেডিং পরিমাণ 5 বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে।

CoinTracking সম্পর্কে

CoinTracking আপনার ক্রিপ্টো যাত্রা সহজ করার জন্য চূড়ান্ত সমাধান। হাজার হাজার বিনিময়, পকেট এবং ব্লকচেইনগুলির জন্য সমর্থন, আমাদের প্ল্যাটফর্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার লেনদেনগুলি আমদানি এবং বিশ্লেষণ করে, আপনাকে আপনার পোর্টফোলিও এবং লাভের একটি ক্রিস্টাল পরিষ্কার পর্যালোচনা দেয়। ক্রিপ্টো ট্যাক্স এছাড়াও, আমাদের Full-Service বিকল্পটি আপনাকে ট্যাক্স পেশাদারদের সাথে সংযুক্ত করে যা আপনার জন্য ভারী লিফট পরিচালনা করে। কেন ট্যাবলেটগুলির উপর চাপ দেওয়ার জন্য সময় নষ্ট করে যখন CoinTracking আপনার জন্য সবকিছু করতে পারে - হাজার হাজার ক্রিপ্টো প্রেমীদের সাথে যোগ দিন যা ইতিমধ্যে আরও বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নেয় CoinTracking .