BitunixはCoinTrackingと提携し、ユーザーが資産とファイル税を容易に管理できるようにします。

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

CoinTrackingは世界で190万人を超える人々によって使用されており、300以上の取引所や財布からデータの輸入をサポートしており、仮想通貨投資家に取引の歴史、利益と損失、および全体的なパフォーマンスのより明確な見方を提供します。

この統合は、Bitunixが誰にとってもよりスムーズで透明なトレーディング体験を作るための継続的な努力の一部です。Cryptoの税金は、特に財布や取引所に広がる頻繁な取引、デリバティブ、および資産で混乱する可能性があります。

わずか数クリックで、Bitunixユーザーは現在、APIアクセスを使用してアカウントをCoinTrackingに接続したり、手動で取引履歴をアップロードしたりすることができます。

「Bitunixでは、常にユーザーに耳を傾けています。KX Wu、BitunixのCOO。「このパートナーシップは単純な質問から生まれた:積極的に取引している人々の生活をどのように楽にすることができますか? CoinTrackingの統合は明確な答えでした。

CoinTracking を使用すると、Bitunix ユーザーは現在、持分、実現されたおよび実現されていない利益、および資産配分に関する詳細な分析を含む、ポートフォリオの完全な履歴を表示するダッシュボードにアクセスできます。

簡単な税務報告の生成に加えて、CoinTrackingは視覚的なポートフォリオツール、毎日のスナップショット、および自動的なパフォーマンスの概要を提供します。 import their data わずか数分でセキュアな API キーを使用し、ほとんどの取引所でサポートされているシンプルな形式で、ユーザーが取引データを簡単にエクスポートおよびインポートすることができます。

このコラボレーションは、仮想通貨取引を簡素化し、ユーザーに日々の経験に大きな違いをもたらすツールを提供するBitunixの継続的な使命の一環です。

Bitunixについて

Bitunixは2021年に設立されたグローバルな仮想通貨取引所で、ユーザーにシンプルで安全で透明でコスト効率の高い取引サービスを提供することにコミットしています。

トップレベルの流動性、24/7の顧客サポート、規制遵守への強いコミットメントなどの機能により、Bitunixは世界の暗号コミュニティに信頼できる取引経験を提供する最前線に留まっています。

CoinTrackingについて

CoinTrackingは、仮想通貨の旅を簡素化するための究極のソリューションです。何千もの取引所、財布、ブロックチェーンをサポートすることにより、当社のプラットフォームは自動的にあなたのトランザクションを輸入し、分析し、あなたのポートフォリオと利益のクリスタルクリアな概要を提供します。 クレジット税 ストレスのない私たち フルサービス なぜ、CoinTrackingがすべてをあなたのために行うことができるとき、スプレッドシートにストレスをかける時間を浪費するのか - すでに賢い意思決定をする何千もの暗号愛好家に加わる コイントラッキング .