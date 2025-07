Bitunix uqhagamshelane ne CoinTracking ukunceda abasebenzisi ukulawula iimali kunye neefayile ngempumelelo

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

CoinTracking isetyenziselwa ngaphezu kwe-1.9 million abantu ehlabathini lonke kwaye isetyenziswa iinkcukacha ze-exchanges kunye ne-wallet ezininzi ze-300. Inikeza abathengisi be-crypto inkcazelo elula kwihlabathi yayo yokuhweba, iingcali kunye neengcali, kunye nokusebenza jikelele, ukuba zithenge ngexesha elifanelekileyo okanye ngexesha elide.

Ukusetyenziswa oku kutshintshwa kwinkqubo ye-Bitunix yokwenza i-trading enhle kunye ne-transparent kakhulu kumntu. Iimali ze-crypto zinokufutshane, ikakhulukazi nge-trades ezininzi, i-derivatives, kunye ne-assets ezisetyenziswa kwi-wallet kunye ne-exchanges. I-CoinTracking ikunceda ngokuguqulela ukuba iinkcukacha ze-organized, ukuze abasebenzisi bangathanda kakhulu kwi-trading kunye nokunciphisa kwi-tablets.

Ngezinye iifoto ezincinane, abasebenzisi e-Bitunix bangakwazi ukuxhumanisa i-akhawunti zabo kwi-CoinTracking ngokusebenzisa i-API yokufikelela okanye ngokubethelwa kwihlabathi ye-trade history. Le nqubo ibhuseleko, ibhuseleko, kwaye ibhagamshelana ne-privacy yabasebenzisi.

“Kwi-Bitunix, sincoma ngokuzenzekelayo kubasebenzisi bethu.”KX Wu, COO kaBitunix."Le nqakraza lithunyelwe kwimibuzo elula: Indlela yokwenza ubomi lula abantu abasebenzayo? Ukuhlanganiswa kweCoinTracking yaba impendulo elula."

Ngokusebenzisa i-CoinTracking, abasebenzisi be-Bitunix bangakwazi ukufikelela kwi-dashboard elibonakalayo i-portfolio yayo epheleleyo, kuquka i-analytics epheleleyo kwi-holdings, i-gains ebonakalayo kunye ne-unrealized, kunye ne-asset allocations. Oku kunceda abasebenzisi ukufumana kakuhle ngokufanelekileyo kwaye bafumane imiphumo emangalisayo.

Ukongezelela ekugqibeleni kwe-tax report, i-CoinTracking inikeza izixhobo ze-portfolio ye-visual, i-snapshots ye-day, kunye ne-automated performance summaries. Import data yakho Ukusetyenziswa kwe-API ezigcinane kwimizuzu eziliqela, i-format efanelekileyo ebonakalayo kwi-most exchanges, ebonakalisa abasebenzisi ukuhambisa kunye nokuhambisa idatha ze-transaction zabo ngempumelelo.

Ukusebenzisana kwinkqubo, i-Bitunix ibandakanyeka ekuphuculeni i-trading ye-crypto kwaye ibonelela kubasebenzisi izixhobo ezininzi ezibonakalayo kwimvavanyo yayo.

Malunga neBitunix

I-Bitunix yi-crypto derivatives exchange yehlabathi eyasungulwa ngo-2021, ezihlangene ukunika iinkonzo zokuhweba ezincinci, ezininzi, ezininzi kunye nezindleko ezisebenzayo kubasebenzisi zayo. I-Bitunix ibekwe kwi-spot trading kunye ne-perpetual futures, kunye ne-800 iipari zokuhweba kunye ne-leverage ye-125x.

Ngeefayile efana ne-liquidity ye-top-tier, i-support ye-customer ye-24/7, kunye neengxaki ye-compliance ye-regulatory, i-Bitunix ibekwe ekupheleni kwinqanaba yokufumana i-trading ye-trading ye-crypto community yehlabathi. I-Bitunix iye yenza abasebenzisi angaphezu kwama-2000,000 ezivela kumazwe angaphezu kwama-100, okuvumela i-trading ye-day ye-$5 billion kwi-platform yayo.

Ukubalwa CoinTracking

I-CoinTracking iyisisombululo ekugqibeleni uhambo lwakho ye-crypto. Nge-support yeemigodi ze-exchanges, wallets, kunye ne-blockchains, i-platform yethu i-import kunye ne-analysis ye-transactions yakho, ibonelela i-crystal-clear overview ye-portfolio yakho kunye neengxaki. Iingcebiso ze-imali ezilinganiselwe kwi-regulations yeelizwe yakho zibonise. Iimali zeCrypto stress-free. Plus, yethu inkonzo epheleleyo Option unxibelelana kunye neengcali zebhizinisi ezinxulumene neengxaki ezininzi ngenxa yenu. Yintoni ukuchitha ixesha ukucindezeleka kwiifowuni xa i-CoinTracking inokufumana yonke into ngenxa yenu - Qhagamshelane neemigodi ezininzi ze-crypto ezinxulumene ngokufumana imibuzo emangalisayo CoinTracking .