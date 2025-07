Bitunix se asocia con CoinTracking para ayudar a los usuarios a gestionar los activos y los impuestos de archivo con facilidad

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

CoinTracking es usado por más de 1.9 millones de personas en todo el mundo y soporta las importaciones de datos de más de 300 intercambios y carteras. le da a los inversores de criptomonedas una visión más clara de su historia de negociación, ganancias y pérdidas, y el rendimiento general, ya se trate ocasionalmente o alrededor del reloj.

Esta integración es parte del esfuerzo continuo de Bitunix para hacer la experiencia de comercio más suave y más transparente para todos. los impuestos de criptografía pueden ser confusos, especialmente con comercios frecuentes, derivados y activos distribuidos a través de carteras y intercambios. CoinTracking ayuda al convertir eso en datos organizados, para que los usuarios puedan centrarse más en el comercio y menos en las tablas de cálculo.

Con solo unos pocos clics, los usuarios de Bitunix ahora pueden conectar su cuenta a CoinTracking usando el acceso de la API o cargando manualmente el historial de comercio.

“En Bitunix, siempre estamos escuchando a nuestros usuarios”.dijo KX Wu, COO de Bitunix.“Esta asociación surgió de una pregunta simple: ¿cómo podemos hacer la vida más fácil para las personas que activamente comercian?

Con CoinTracking, los usuarios de Bitunix ahora pueden acceder a un panel que muestra el historial completo de su cartera, incluyendo análisis detallados sobre las participaciones, ganancias realizadas y no realizadas, y asignaciones de activos.

Además de la fácil generación de informes fiscales, CoinTracking ofrece herramientas de cartera visual, snapshots diarios y resúmenes automatizados de rendimiento. Importar sus datos Usando claves de API seguras en solo unos minutos, que es un formato simple soportado por la mayoría de los intercambios que permite a los usuarios exportar e importar sus datos de transacción con facilidad.

Esta colaboración es parte de la misión en curso de Bitunix para simplificar el comercio de criptomonedas y dar a los usuarios herramientas que hacen una verdadera diferencia en su experiencia diaria.

Sobre Bitunix

Bitunix es una bolsa global de derivados criptográficos fundada en 2021, comprometida a ofrecer servicios de negociación simples, seguros, transparentes y rentables a sus usuarios. Bitunix se especializa tanto en negociación instantánea como en futuros perpetuos, con más de 800 pares de negociación y un apalancamiento de hasta 125x.

Con características como la liquidez de primer nivel, el soporte al cliente 24/7 y un fuerte compromiso con el cumplimiento regulatorio, Bitunix sigue estando en la vanguardia de proporcionar una experiencia de comercio confiable para la comunidad criptográfica global.

Sobre el CoinTracking

CoinTracking es la solución final para simplificar su viaje de criptografía.Con soporte para miles de intercambios, carteras y blockchains, nuestra plataforma importa y analiza automáticamente sus transacciones, dándole una visión clara de su cartera y ganancias. Impuestos Crypto libre de estrés. Además, nuestro Servicio completo ¿Por qué perder tiempo estresando sobre hojas de cálculo cuando CoinTracking puede hacer todo por usted - Únete a los miles de entusiastas de criptografía que ya toman decisiones más inteligentes con CoinTracking .