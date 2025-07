Bitunix partner CoinTracking da pomogne korisnicima upravljati imovinom i porezima na datoteke sa lakoćom

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

CoinTracking koristi više od 1,9 miliona ljudi širom svijeta i podržava uvoz podataka iz više od 300 berzi i novčanika. To daje kripto ulagačima jasniji pogled na njihovu trgovinsku istoriju, dobitke i gubitke, i ukupne performanse, bez obzira da li trguju povremeno ili oko sata.

Ova integracija je deo Bitunix-ovog kontinuiranog napora da se iskustvo trgovanja učini glatkim i transparentnijim za sve. Crypto porezi mogu biti zbunjujuće, posebno s čestim trgovinama, derivati i imovinom rasprostranjenim preko novčanika i razmjena. CoinTracking pomaže pretvaranjem toga u organizovane podatke, tako da korisnici mogu da se fokusiraju više na trgovanje i manje na tablice.

Sa samo nekoliko klikova, korisnici Bitunix sada mogu povezati svoj račun na CoinTracking koristeći pristup API-ju ili ručno učitavanjem povijesti trgovine.

“U Bitunix, mi smo uvek slušaju naše korisnike.”rekao KX Wu, COO Bitunix.“Ovo partnerstvo je došlo iz jednostavnog pitanja: kako možemo olakšati život ljudima koji aktivno trguju?

Uz CoinTracking, korisnici Bitunix sada mogu pristupiti kontrolnoj ploči koja prikazuje njihovu punu istoriju portfelja, uključujući detaljne analize o posjedovanju, ostvarenim i nerealizovanim dobitcima i raspodjeli imovine.

Pored jednostavnog generiranja poreznih izvješća, CoinTracking nudi vizualne alate portfelja, dnevne snimke i automatizovane sažetke performansi. Uvoz vaših podataka koristeći sigurne API ključeve u samo nekoliko minuta, što je jednostavan format koji podržava većina razmjena koji omogućuje korisnicima da lako izvezu i uvezu svoje transakcijske podatke.

Ova saradnja je dio Bitunix-ove kontinuirane misije da pojednostavi kripto trgovanje i da korisnicima pruži alate koji čine stvarnu razliku u njihovom svakodnevnom iskustvu.

Opširnije o Bitunix

Bitunix je globalna burza kripto izvedenica osnovana 2021. godine, posvećena pružanju jednostavnih, sigurnih, transparentnih i troškovno učinkovitih usluga trgovanja svojim korisnicima. Bitunix je specijaliziran za spot trgovanje i trajne futures, sa više od 800 parova trgovanja i poluge do 125x.

S karakteristikama kao što su vrhunske likvidnosti, 24/7 korisnička podrška, i snažnu predanost usklađenosti sa propisima, Bitunix ostaje na čelu pružanja pouzdanog iskustva trgovanja za globalnu kripto zajednicu. Bitunix je privukao više od 2.000.000 korisnika iz više od 100 zemalja, olakšavajući dnevni obujam trgovanja preko 5 milijardi dolara na svojoj platformi.

Website Smeštaj Telegram Smeštaj X Smeštaj LinkedIn

O CoinTracking

Uz podršku za hiljade razmjena, novčanika i blokčeina, naša platforma automatski uvozi i analizira vaše transakcije, dajući vam kristalno jasan pregled svog portfelja i dobitaka. Kriptografski porezi bez stresa. Plus, naš punu uslugu Opcija vas povezuje s poreznim stručnjacima koji se bave teškim podizanjem za vas. Zašto gubite vrijeme stresom na tablice kada CoinTracking može učiniti sve za vas - Pridružite se hiljadama entuzijasta kripto već donose pametnije odluke sa Korištenje CoinTracking .