Η Bitunix συνεργάζεται με το CoinTracking για να βοηθήσει τους χρήστες να διαχειρίζονται εύκολα τα περιουσιακά στοιχεία και τους φόρους αρχείων

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

Το CoinTracking χρησιμοποιείται από πάνω από 1,9 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και υποστηρίζει εισαγωγές δεδομένων από περισσότερες από 300 ανταλλαγές και πορτοφόλια. δίνει στους επενδυτές κρυπτογράφησης μια σαφέστερη εικόνα του ιστορικού συναλλαγών τους, των κερδών και των ζημιών και της συνολικής απόδοσης, είτε συναλλάσσονται περιστασιακά είτε γύρω από το ρολόι.

Αυτή η ολοκλήρωση είναι μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας της Bitunix να κάνει την εμπειρία συναλλαγών πιο ομαλή και πιο διαφανή για όλους. οι φόροι κρυπτογράφησης μπορεί να είναι συγκεχυμένοι, ειδικά με συχνές συναλλαγές, παράγωγα και περιουσιακά στοιχεία που διαδίδονται σε πορτοφόλια και ανταλλαγές.

Με λίγα μόνο κλικ, οι χρήστες της Bitunix μπορούν τώρα να συνδέσουν το λογαριασμό τους στο CoinTracking χρησιμοποιώντας πρόσβαση API ή μεταφορτώνοντας το ιστορικό συναλλαγών με μη αυτόματο τρόπο.

«Στο Bitunix, ακούμε πάντα τους χρήστες μας»δήλωσε ο KX Wu, COO της Bitunix.«Αυτή η συνεργασία προήλθε από μια απλή ερώτηση: πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή ευκολότερη για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο; Η ολοκλήρωση του CoinTracking ήταν η σαφής απάντηση».

Με το CoinTracking, οι χρήστες της Bitunix μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση σε έναν πίνακα ελέγχου που εμφανίζει το πλήρες ιστορικό χαρτοφυλακίου τους, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές, τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη και τις κατανομές περιουσιακών στοιχείων.

Εκτός από την εύκολη δημιουργία φορολογικών εκθέσεων, το CoinTracking προσφέρει οπτικά εργαλεία χαρτοφυλακίου, καθημερινά στιγμιότυπα και αυτοματοποιημένες περιλήψεις απόδοσης. Εισαγωγή των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας ασφαλή κλειδιά API σε μόλις λίγα λεπτά, η οποία είναι μια απλή μορφή που υποστηρίζεται από τις περισσότερες ανταλλαγές που επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν και να εισάγουν τα δεδομένα συναλλαγών τους με ευκολία.

Αυτή η συνεργασία είναι μέρος της συνεχιζόμενης αποστολής της Bitunix να απλοποιήσει το εμπόριο κρυπτογράφησης και να δώσει στους χρήστες εργαλεία που κάνουν μια πραγματική διαφορά στην καθημερινή τους εμπειρία.

Σχετικά με το Bitunix

Το Bitunix είναι μια παγκόσμια ανταλλαγή παραγώγων κρυπτογράφησης που ιδρύθηκε το 2021, δεσμευμένη να προσφέρει απλές, ασφαλείς, διαφανείς και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες συναλλαγών στους χρήστες της.

Με χαρακτηριστικά όπως υψηλή ρευστότητα, 24/7 υποστήριξη πελατών και ισχυρή δέσμευση για κανονιστική συμμόρφωση, η Bitunix παραμένει στην πρώτη γραμμή της παροχής μιας αξιόπιστης εμπειρίας συναλλαγών για την παγκόσμια κοινότητα κρυπτογράφησης.

Σχετικά με το CoinTracking

Με την υποστήριξη για χιλιάδες ανταλλαγές, πορτοφόλια και blockchain, η πλατφόρμα μας εισάγει και αναλύει αυτόματα τις συναλλαγές σας, δίνοντάς σας μια κρυστάλλινη εικόνα του χαρτοφυλακίου και των κερδών σας. Φόροι κρυπτο Χωρίς άγχος, το δικό μας πλήρης εξυπηρέτηση Γιατί να σπαταλάτε χρόνο στρέφοντας τα φύλλα υπολογισμού όταν το CoinTracking μπορεί να το κάνει όλα για εσάς - Συμμετοχή στις χιλιάδες λάτρεις της κρυπτογράφησης που κάνουν ήδη πιο έξυπνες αποφάσεις με CoinTracking .