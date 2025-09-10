Apex Fusion Strengthens Ecosystem ກັບ Nexus ແລະ Tenderly Partnership

ZUG, Switzerland, 4 September, 2025/Chainwire/--Apex Fusion ໄດ້ຮັບການນໍາສະເຫນີ Nexus, L2 EVM-compatible ຂອງຕົນ, ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນການພັດທະນາແລະອຸປະກອນຂອງ Tenderly ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນອຸດສາຫະກໍາ. ໃນປັດຈຸບັນ, Apex Fusion ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບໍລິສັດ Apex Fusion ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາຂອງ UTXO ແລະ EVM ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງສະຫນອງຜູ້ພັດທະນາອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບອຸດສາຫະກໍາເພື່ອສ້າງ, ການຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ໄປ. Apex Fusion Architecture tri-chain – Prime (L1 backbone), Vector (UTXO L2), ແລະ Nexus (EVM L2) – ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຜ່ານ Reactor, ການຂົນສົ່ງ bi-directional ທີ່ສາມາດສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງງ່າຍດາຍ. Nexus, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ Polygon Edge, ສະຫນັບສະຫນູນການຂົນສົ່ງປະສິດທິພາບສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດ EVM ປະສິດທິພາບສູງ, ໃນຂະນະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Chain Vector ຂອງ Apex based UTXO ແລະ anchoring ໃນ Prime ສໍາລັບຄວາມປອດໄພແລະ decentralization. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Tenderly, ຜູ້ພັດທະນາທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ Nexus ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງອຸດສາຫະກໍາ full-stack ແລະອຸປະກອນການພັດທະນາເພື່ອຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນທຸກລະດັບຂອງການພັດທະນາ dapp: \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n ການຄວບຄຸມແລະການກວດສອບ onchain ອັດຕະໂນມັດເພື່ອຊອກຫາ, ການຕອບສະຫນອງແລະປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. \n \n ເຕັກໂນໂລຊີ simulation ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົດລອງຄວາມປອດໄພໂດຍຜ່ານການກວດສອບຜົນປະໂຫຍດຂອງການທົດລອງກ່ອນການຢັ້ງຢືນ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນນີ້ຈະເປີດ Nexus ກັບບໍລິສັດພັດທະນາທັງຫມົດຂອງ Tenderly. ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນທົ່ວໂລກທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງ Tenderly, Nexus ໃນປັດຈຸບັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຊຸດ EVM ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມທີ່. ນີ້ເຮັດໃຫ້ Apex Fusion ອັດຕະໂນມັດເຂົ້າໄປກັບຫນຶ່ງໃນ ecosystems Developer ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນ Web3, ການທົດລອງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທັນວາ multichain. Ivan Bjelajac, CEO ຂອງ Apex Fusion Foundation, ເວົ້າວ່າ: \n \n “ການເຂົ້າລະຫັດຂອງ Tenderly ກັບ Nexus ເຮັດໃຫ້ເປັນລະຫັດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂອງ Apex Fusion. ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫນຶ່ງໃນຜູ້ສະຫນອງອຸປະກອນການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສະຖານທີ່ EVM, ພວກເຮົາສະຫນອງຜູ້ພັດທະນາກັບເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງສ້າງຄວາມປອດໄພແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກ. ການຮ່ວມມືນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ Apex Fusion ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບການອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂລກ UTXO ແລະ EVM.” “ການເຂົ້າລະຫັດຂອງ Tenderly ກັບ Nexus ເຮັດໃຫ້ເປັນລະຫັດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂອງ Apex Fusion. ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫນຶ່ງໃນຜູ້ສະຫນອງອຸປະກອນການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສະຖານທີ່ EVM, ພວກເຮົາສະຫນອງຜູ້ພັດທະນາກັບເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງສ້າງຄວາມປອດໄພແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກ. ການຮ່ວມມືນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ Apex Fusion ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບການອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂລກ UTXO ແລະ EVM.” Bogdan Habic, CTO ແລະ Co-Founder ຂອງ Tenderly, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ: \n \n "Integration ຂອງ Tenderly ກັບ Apex Fusion ຫຼັງຈາກນັ້ນສະຫນັບສະຫນູນຄອບຄົວ Web3 ໃນການສ້າງອຸປະກອນໃຫມ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ multichain. ມັນເປີດຄວາມອາດສາມາດໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາໃນຂະນະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການ adoption blockchain ໃນໂລກ." "Integration ຂອງ Tenderly ກັບ Apex Fusion ຫຼັງຈາກນັ້ນສະຫນັບສະຫນູນຄອບຄົວ Web3 ໃນການສ້າງອຸປະກອນໃຫມ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ multichain. ມັນເປີດຄວາມອາດສາມາດໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາໃນຂະນະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການ adoption blockchain ໃນໂລກ." ມີ Nexus ແລະ Tenderly ການເຊື່ອມຕໍ່, ຜູ້ພັດທະນາສາມາດຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Ethereum, ດາວນ໌ໂຫລດກໍລະນີການນໍາໃຊ້ໃຫມ່, ແລະນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ multichain ຂອງ Apex Fusion - ທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຍາວແລະຄວາມໄວ. ກ່ຽວກັບ Apex Fusion Apex Fusion ແມ່ນ ecosystem blockchain tri-chain ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເຕັກໂນໂລຊີ UTXO ແລະ EVM. ອັດຕະໂນມັດຂອງຕົນ – Prime, Vector, ແລະ Nexus – ສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍຕົວ, compliance, ແລະ interoperability ສໍາລັບມະນຸດທີ່ຜ່ານມາຂອງການນໍາໃຊ້ DeFi, ເກມ, ແລະອຸປະກອນ blockchain. Apex Fusion ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປິ່ນປົວຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ການຮ່ວມມື, ແລະການນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ Web3. ກ່ຽວກັບ Tenderly ການສະຫນອງອຸປະກອນການພັດທະນາ, ການກວດສອບ, ແລະການຄວບຄຸມທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸກຊຸດ EVM ຂະຫນາດໃຫຍ່. Tenderly ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ Web3 ໃນທົ່ວໂລກ, Tenderly ເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາສາມາດສ້າງ, ການທົດສອບ, ການຕິດຕັ້ງແລະຂະຫຍາຍຕົວອຸປະກອນ decentralized ມີຄວາມຮັບປະກັນ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວາມໄວ. Tenderly ເປັນອຸດສາຫະກໍາ Web3 full-stack Tenderly ເປັນອຸດສາຫະກໍາ Web3 full-stack ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສໍາລັບທ່ານ \n \n ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program. This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging . Program ພາສາລາວ